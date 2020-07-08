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В блоге "Как рос объем видеопамяти видеокарт Nvidia. Часть первая, от Nvidia NV1 до GeForce 8800 Ultra" мы дошли до 2007 года и гигабайта видеопамяти, которым оснащались некоторые модели GeForce 8800 GT.

Огромный рост количества видеопамяти в период 90-х и нулевых годов был вызван острой конкуренцией и ростом самого рынка ПК, для которого требовалось все новое и новое "железо".

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Пользователи, делающие апгрейды в те годы, хорошо помнят, что рос не только объем видеопамяти, но и частоты процессоров, менялась их архитектура. Стремительно увеличивались требования к оперативной памяти и объему жестких дисков.

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В период с 2011 до 2017 года в ПК индустрии был заметный застой, который отразился в первую очередь на рынке процессоров, а потом и видеокарт. Но в этом застое были и плюсы, купив компьютер на базе Core i7-2600K и Radeon HD 7970, можно было забыть про апгрейд лет на пять-шесть.

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Но давайте вернемся к видеокартам и их памяти. В 2008 году Nvidia производит ребрендинг линейки 8800, дав ей название GeForce 9 Series. Изменения были очень незначительными, объемы видеопамяти не изменились, но эта серия видеокарт пользовалась такой же популярностью, как и GeForce 8 Series.

Но одну видеокарту мне хотелось бы вам показать. Это EVGA GeForce 9600 GSO, оснащенная 1536 МБ(!) медленной памяти DDR2. Именно эта видеокарта, пусть и с медленной памятью, первая из Nvidia перешагнула рубеж в 1000 МБ.

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Малоизвестная видеокарта GeForce GT 130 в 2009 году тоже имела объем видеопамяти в 1536 МБ.





в 2008-2009 годах выходят видеокарты GeForce 200 Series. Объем видеопамяти у некоторых версий GeForce GTX 285 достиг 2 Гб.





А у более популярных GeForce GTX 260, обычно имеющих 896 МБ видеопамяти, на некоторые версии ставили целых 1792 МБ видеопамяти!

В 2010-2011 годах выходят GeForce 400 Series. В целом объем видеопамяти не изменился, но опять выскочка из бюджетного сегмента сумела поставить рекорд. На этот раз это была GeForce GT 440 с 3072 МБ GDDR3 видеопамяти.





Флагман - GeForce GTX 480, обходился 1536 МБ GDDR5 видеопамяти, работавшей на шине шириной 384 бита.





GeForce 500 Series, выходящая в 2010-2012 годах, не принесла новых рекордов по объемам видеопамяти. А самые популярные - GeForce GTX 550 Ti и GeForce GTX 560, обычно оснащались 1 Гб видеопамяти.

Я связываю застой начала 2010-х годов с тем, что прекратился рост разрешений, 1920х1080 стал массовым стандартом надолго. А революций в графике игр, подобных той, что произвел Crysis в 2007 году, не происходило.

Даже новая GeForce 600 Series, в 2012 году, в среднем осталась в тех же пределах видеопамяти. Но наконец-то в среднем сегменте объем видеопамяти увеличился до 2 Гб. Брать в те годы видеокарту с меньшим объемом - было уже моветоном.



Популярные GeForce GTX 670 и GeForce GTX 680 имели версии и с 4 Гб видеопамяти. Можно считать, что рубеж в 4 Гб был взят в 2012 году.





GeForce 700 Series, вышедшие в 2013-2014 годах, частично были ребрендингом 600 серии. В сегменте средних видеокарт всем хватало 2 Гб.

Но был поставлен новый рекорд, GeForce GTX Titan нес на борту 6 Гб видеопамяти. А мощнейший двухчиповый GeForce GTX Titan Z - 2*6 Гб.

GeForce 900 Series в 2014-2015 года ставит новый рекорд - GeForce Titan X (Maxwell 2.0) несет на борту 12288 Мб видеопамяти!





Но запомнилась эта серия многим по видеокарте GeForce GTX 970, у которой de jure было 4 Гб видеопамяти, а de facto - 3584 МБ быстрой+512 МБ медленной. Разъяренные пользователи подавали в суд и Nvidia предлагала каждому покупателю видеокарты GeForce GTX 970 компенсацию в размере $30.





GeForce 10 Series, популярнейшие видеокарты архитектуры Pascal, вышли в 2016-2018 годах и до сих пор стоят во многих компьютерах. Я до сих пор пользуюсь GeForce GTX 1060 и ее производительность в целом меня устраивает.

Рекордов по объемам видеопамяти серия не поставила, но подняла планку среднего объема, который держится и сейчас, в 2020 году. Это 6 и 8 Гб видеопамяти для видеокарт среднего сегмента.

GeForce 16 Series, вышедшие в 2019 году, используют 6 Гб видеопамяти в версиях GeForce

GTX 1660 SUPER и GeForce GTX 1660 Ti. Но, большинство пользователей принимает 6 Гб видеопамяти уже как компромисс. Ведь игры стали задействовать ее полностью и даже превышать этот порог.





Скорее всего, вскоре нас ждет новый скачек, и это будет даже не 8 Гб, а намного больше - до 16 Гб в среднем сегменте. Ведь разрешение 1920х1080 постепенно заменяется разрешением 4K.





Ну вот, мы добрались и до наших дней. До линейки видеокарт GeForce 20 Series. Особого скачка по объемам флагманов в ней не произошло, GeForce RTX 2080 Ti использует те же 11 Гб, что и GeForce GTX 1080 Ti. Но рекорд поставила видеокарта серии Titan - Titan RTX на ядре Turing использует 24576 МБ видеопамяти!





Конечно, за период с 2007 до 2020 года рост объемов видеопамяти был не особо впечатляющим. Если в первой части блога мы насчитали увеличение в 512 раз, то в этой, даже используя Titan RTX, мы получили рост с 1 Гб до 24, в 24 раза.



За бортом этого обзора остались видеокарты серии Quadro и Tesla - графических процессоров для рабочих станций. Там требования к видеопамяти гораздо выше, но продукт этот гораздо более дорогой и нишевый.





Читая ваши комментарии, я решил продолжить эту серию блогов. В следующем блоге мы сравним рост объемов видеопамяти у продуктов Nvidia с ее вечным конкурентом - ATI/AMD.

Пишите в комментарии, что вы думаете по поводу видеокарт, которые я вспомнил в этом блоге. Пользовались ли вы ими? И какого какой объем видеопамяти имеет ваша видеокарта и хватает ли вам его?