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Как рос объем видеопамяти видеокарт Nvidia. Часть первая, от Nvidia NV1 до GeForce 8800 Ultra

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В этом году исполняется 25 лет с выпуска первого 3D-ускорителя Nvidia - Nvidia NV1/STG2000. Это огромный срок в сфере микроэлектроники и высоких технологий и сейчас, 25 лет спустя, Nvidia крепко стоит на ногах и является лидером в разработке графических процессоров.

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Давайте вспомним, какой путь прошли ее видеокарты за эти 25 лет, расставив их по времени выпуска и приросту видеопамяти. Ведь видеопамять - это главный показатель актуальности видеокарты. Казалось бы, совсем вчера для игр хватало двух гигабайт, а сегодня восемь гигабайт становятся минимумом для игр в 1080p.

Последние годы требования к видеопамяти резко возросли из-за внедрения новых форматов изображения: QHD (2560 × 1440), 4K (3840 × 2160), и набирающих популярность wide-форматов с соотношением сторон 21:9.

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А начиналось все 25 лет назад со скромных разрешений до 640х480 и 16-битного цвета.

Первый видеоускоритель Nvidia - Nvidia NV1/STG2000, который продавался под названием Diamond Edge 3D, имел на борту 2 или 4 МБ видеопамяти типа EDO/VRAM. Что интересно, он оперировал не привычными нам треугольниками, а четырёхугольниками при отрисовке поверхностей.

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Следующий видеоускоритель - RIVA 128, выпущенный в 1997 году, имел на борту 4 МБ памяти, а его улучшенная версия - RIVA 128 ZX,  уже 8 МБ.

Популярнейшая RIVA TNT в 1998 году получила 8 и 16 МБ памяти типа SDR/SG, а RIVA TNT2 - 16 и 32 МБ.

В 1999 году появляется первый "GeForce" - GeForce 256, оснащаемый 32 или 64 МБ памяти двух типов, SDR и DDR.


Мега популярная линейка GeForce2, от бюджетного MX и до топового ULTRA, в 2000 и 2001 году использовала 32 и 64 МБ памяти.

С объемом памяти в 32 и 64 МБ виден первый ее "застой" с 1999 по 2001 год. Производительность видеочипов быстро росла, но видеопамяти для разрешений того времени, 800х600 и 1024х768 - вполне хватало. 

GeForce3, вышедший в начале 2001 года, оснащался 64 и 128 МБ видеопамяти. Запомните эту цифру - 128 МБ, такого объема видеопамяти стало хватать на несколько лет, даже для GeForce 6600GT, вышедшего в 2004 году.



Обширная линейка GeForce4, состоящая из 13(!) видеокарт, обходилась 64 и 128 МБ видеопамяти.


А вот в линейке GeForce FX, вышедшей в 2003 году, средний объем видеопамяти стал увеличиваться до 256 МБ. Эта линейка была интересна переводом части видеокарт на стандарт PCI-E.

 


В те годы  скорости PCI-E очень впечатляли и даже делались  прогнозы, что нужда в емкой и быстрой видеопамяти отпадет и видеокарты будут брать данные сразу из ОЗУ.

Линейка видеокарт GeForce 6, вышедших в 2004-2005 годах, взяла новую рекордную планку в 512 МБ видеопамяти. Причем таким объемом оснащались как топовые GeForce 6800 Ultra с быстрой GDDR3 видеопамятью, так и бюджетные GeForce 6200 под AGP шину и с памятью DDR.



В тех далеких годах такие гигантские объемы видеопамяти практически не задействовались в играх, и хит продаж тех лет - GeForce 6600GT, даже в версии с 128 МБ видеопамяти, отлично "тянул" новинки: Half-Life 2, Far Cry и Doom 3.



Но конкуренция на рынке видеокарт тогда была настолько высока, что у топовой модели должно было быть больше, чем у конкурента, все - частота чипа, количество пиксельных конвейеров и конечно же, объем видеопамяти.


Удачная линейка видеокарт GeForce 7, вышедшая в 2006-2007 годах, осталась в пределах 512 МБ GDDR3 видеопамяти, которых хватало даже для GeForce 7900 GTX


Но была в этой серии интереснейшая видеокарта GeForce 7950 GX2, состоящая из двух чипов G71, объединенных в Nvidia SLI. Эта видеокарта несла на себе 2*512 МБ видеопамяти. Но, так как память в SLI не суммируется, назвать ее первой видеокартой с 1 ГБ видеопамяти нельзя.



Вышедшая в 2007 году линейка видеокарт GeForce 8 была поистине революционной. Она принесла технологию унифицированных шейдерных процессоров, которые в несколько измененном виде используются и сейчас.

Прирост производительности в новой линейке был огромным, до 40%, что потребовало новых объемов видеопамяти. Топовые GeForce 8800 GTX и GeForce 8800 Ultra имели 768 МБ памяти, некоторые модели GeForce 8800 GT оснащались целым гигабайтом видеопамяти GDDR3. 

Вот так, за какие-то 12 лет, объем видеопамяти у видеокарт Nvidia увеличился с 2 МБ до 1 Гб, или в 512 раз!

Во второй части блога я расскажу об увеличении видеопамяти у видеокарт Nvidia с линейки GeForce 9 и до наших дней.


Пишите в комментарии, пользовались ли вы какими-либо видеокартами из этого блога и какое впечатление оставили они у вас?  

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nvidia видеокарты видеопамять рост geforce 8800 ultra vram
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