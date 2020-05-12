Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Пять главных минусов процессоров Intel последних лет

для раздела Блоги
10
Ryzen 4000 серии в Ситилинке
Core i9 10900 приехал в Ситилинк
8 ядерник i7 9700 сливают дешевле 4 ядерника i7 7700
MSI и 2 другие 2080 Ti упали в цене на порядок
Ситилинк: Самый продаваемый CPU круто подешевел
Начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.

После выхода статьи "Пять главных минусов процессоров AMD Ryzen 5 1600 и Ryzen 5 2600" хрупкое равновесие во вселенной нарушилось и весы, на одной чаше из которых корпорация Intel, а на другой - AMD, стали опасно наклоняться в одну из сторон. 

реклама

Вдобавок возмущенные читатели, которые предпочитают продукцию AMD, потребовали такую-же статью, но про Intel и в кратчайшие сроки.


реклама


Я в шутку обещал обиженным фанатам AMD статью про 25 минусов процессоров Intel, но нашлось только пять основных. Не потому, что мне так хочется, а потому, что я стараюсь быть объективным и непредвзятым. Да и никому не будет обидно, пять минусов от AMD, против пяти минусов от Intel.

Минус первый - цена

реклама



реклама

Первый и главный минус процессоров от Intel - это их цена. Конечно, до уровня цен продукции Apple цены на процессоры Intel еще не дотягивают, но подошли уже довольно близко.
Я говорю не о сферической цене в вакууме конечно, а о разнице цен с продуктами конкурентов.


Шутка ли, иногда за процессор, опережающий похожий продукт от AMD на 20-30% (и то не везде), нужно отдать чуть ли не в два раза больше.
Например, AMD Ryzen 7 2700X в Регарде стоит 14 570 рублей, а Intel Core i7-9700KF, тоже имеющий 8 ядер, но всего 8 потоков - 31 750 рубля!
Разница более, чем в два раза, но разве в два раза Intel Core i7-9700KF быстрее? Конечно же нет.

реклама


Стоит такой прирост производительности такой переплаты, решать только вам. Лично я решил, что не стоит, и вполне доволен производительностью бюджетного Ryzen 5 1600.

Конечно, не все процессоры Intel стоят в два раза дороже похожих процессоров от AMD, но тенденция имеет место, и чем дороже процессор, тем больше разница.

Минус второй - заблокированный разгон



Разгон на процессорах Intel давно заблокирован и требует доплаты за процессор с маркировкой "K" - что означает разблокированный множитель.

На фоне того, что на самых дешевых процессорах от AMD есть возможность разгона - это выглядит очень неприглядно. 

Вдобавок к заблокированному разгону по множителю, надо учитывать, что на младших чипсетах от Intel заблокирован и разгон и высокая частота оперативной памяти. Хочешь разогнать память или просто поставить быструю - плати за чипсет с литерой "Z".
Мне не нужно напоминать вам, как стала важно скорость оперативной памяти в последние годы. 



Но младшие процессоры Intel почти всегда лишены этого. Ведь мало кто решиться взять дорогую материнскую плату вкупе с бюджетным процессором.

Кроме, конечно, обзорщиков на некоторых YouTube-каналах, которые любят сравнивать бюджетные процессоры от AMD с бюджетными процессорами от Intel, установленными в дорогие платы с "Z"-чипсетом. "Чтобы все было честно".

А на платформе AMD таких ограничений нет и разгонять память вы можете даже на самой дешевой материнской плате на чипсете A320.


Минус третий - инженерные недоработки на некоторых моделях



Всем известны проблемы процессоров от Intel, в которых используется термопаста под крышкой. Какое только название этой термопасте не придумывали разъяренные пользователи.

Согласитесь, термопаста под крышкой оверклокерского Intel Core i7-8700K за 33 440 рубля, выглядит очень странно. Ведь этот процессор ориентирован на разгон, который ему не дает сделать эта злосчастная термопаста. 



Сколько пользователей "скальпировали" свои процессоры, заменяя термопасту на жидкий металл Coollaboratory Liquid Pro и аналоги - статистики нет. Как нет статистики и поврежденным в результате скальпирование процессорам.

Сейчас в топовых процессорах Intel используется припой, но пользователи продолжают скальпировать их и заменять припой на жидкий метал, получая выигрыш по температурам.



Еще одна нашумевшая проблема - это тонкий текстолит на процессорах семейства Skylake. Шутка ли, иногда дорогущий процессор повреждался кулером, будучи установленным в сокет!




А сколько процессоров с тонким текстолитом было повреждено в тисках при "скальпировании"?

Все эти инженерные просчеты в недешевых процессорах вызывают недоумение.


Минус четвертый - частая замена сокетов и несовместимость похожих процессоров и чипсетов


Все привыкли к тому, что на платформе Intel сокет меняется чаще, чем на платформе AMD, но всегда ли это оправдано? Да и в одном и том же сокете 1151 работают не все процессоры. Все зависит еще и от чипсета и версии сокета.
Но процессоры Intel Core i9-9900K, которые умельцы устанавливают в платы Z170 - яркий показатель, что можно было бы и не заставлять пользователя менять материнскую плату лишний раз.

Минус пятый - архитектура топчется на месте


Многие эксперты обвиняют Intel в том, что последние годы мы видим лишь архитектуру Skylake с небольшими доработками. Kaby Lake, Coffee Lake, Coffee Lake Refresh -  большая ли у них разница в производительности на ядро?


Вот-вот выходят новые процессоры Comet Lake, но уже сейчас их обвиняют в том, что нового и прорывного в них будет очень мало.
А учитывая то, что AMD активно захватывает рынок, Intel как никогда нужны конкурентноспособные процессоры, которые будут нравится пользователям и будут доступны.



Я показал вам свое видение пяти основных минусов процессоров Intel, основанное на многочисленных отзывах пользователей на интернет-форумах.

А вы что думаете по этому поводу? И какие процессоры предпочитаете - Intel или AMD?











Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.
Оценитe материал
рейтинг: 2.3 из 5
голосов: 3
Добавить в закладки

Теги

intel критика минусы
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Сводное тестирование трех поколений видеокарт и процессоров в игре Gears 5
4
Битва видеокарт: GeForce GTX 1660 VS Radeon RX 590 в связке с процессором Core i5-9400F
43
Игровой компьютер до 60 тысяч рублей: май 2020 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
23
Обзор и тестирование видеокарты Palit GeForce RTX 2060 Super JetStream (PA-RTX2060 SUPER JS 8G)
29
Тестирование видеокарт, процессоров и игровых компьютеров в игре Gears 5
29
Тестируем AMD Ryzen 3 3300X против Intel Core i3-9350KF
200
Обзор и тестирование материнской платы ASUS ROG Zenith II Extreme Alpha
40
Битва процессоров: Pentium G5400 VS Athlon 240GE в связке с видеокартой GeForce RTX 2060 Super
42
Обзор компактного корпуса Metalfish S3 Swordfish: рыба-меч во всеоружии
43
Деньги вперед: главные игры мая 2020 года
24

Интересные материалы

Игровой компьютер до 60 тысяч рублей: май 2020 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
10 мая 2020 23
Игровой компьютер до 50 тысяч рублей: май 2020 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
1 мая 2020 69
Топ лучших видеокарт для игрового компьютера до 40 тысяч рублей: май 2020
3 мая 2020 36
Тестируем AMD Ryzen 3 3300X против Intel Core i3-9350KF
7 мая 2020 200
Битва видеокарт: GeForce RTX 2070 Super VS Radeon RX 5700 XT в связке с процессором Ryzen 5 3600
28 апреля 2020 77
Обзор компактного корпуса Metalfish S3 Swordfish: рыба-меч во всеоружии
5 мая 2020 43

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Microsoft дарит 1 месяц доступа к Xbox Game Pass Ultimate и 6 месяцев Spotify всего за 1 доллар – экономия 74 доллара
24
Стоимость HUAWEI P30 Lite снизилась на 150 долларов – флагманская производительность по низкой цене
16
Ограничения с поддержкой AMD Zen 3 старыми платами носят не технический характер
353
GTA 6 скорее всего выйдет в 2021 году - информация об этом найдена в GTA 5
8
Геймеры с неохотой переходят на игровые мониторы с разрешением 2К и 4К – 1080р ещё долго будет оставаться основным – причины и статистика Steam
156
Попытка эксплуатировать Ryzen 5 3600 без крышки упёрлась в проблемы
44
Первый настольный 8-ядерный процессор Ryzen 7 4700G Renoir обнаружен в презентации AMD
21
Цена Xiaomi Mi A3 упала до минимального значения – смартфон подешевел на треть
2
При недостаточном охлаждении новые процессоры Intel Core i9 10-го поколения могут оказаться медленнее менее производительных Intel Core i7
30
Топ-5 игровых процессоров для настоящих геймеров – выбор разумного пользователя по версии Рcgamesn
134
Известный аналитик Майкл Пахтер из Wedbush Securities заявил, что цены на новые консоли PlayStation 5 и Xbox Series X не будут превышать 500 долларов, а одна из них опустится до 400 долларов
14
Разогнанный процессор AMD Ryzen 3 3300X может оказаться быстрее даже Intel Core i9-9900KS
66
Процессор Intel Core i9-10900K, потребляя 235 Вт на частоте 4,8 ГГц, нагревается выше 90°C при использовании жидкостного охлаждения
87
Основатель «ВКонтакте» и Telegram – Павел Дуров посоветовал не вести бизнес в США, а также раскритиковал образование, здравоохранение и высокие налоги в Америке
84
В GTA IV добавили трассировку лучей и текстуры высокого качестве после чего она стала выглядеть лучше, чем GTA V
4
Похоже, подробности о The Elder Scrolls VI начнут поступать лишь через несколько лет
15
Энтузиасты воссоздали GTA 4 на движке 5 части, добавили рейтрейсинг и существенно улучшили графику - теперь игра выглядит как проект следующего поколения
10
Проект 4K текстур для игры Ведьмак 3 получил обновление объемом более 2 ГБ, улучшающее мелкие предметы
1
Официальный Twitter-аккаунт серии Mafia подал признаки жизни впервые почти за два года
9
Улучшенная поддержка памяти и разгон системы с DRAM Calculator 1.7.1 для AMD Ryzen
25

Популярные статьи

Игровой компьютер до 60 тысяч рублей: май 2020 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
23
Как разогнать оперативную память DDR4 и не спалить ее - разгон Micron E-die на Ryzen (Zen+) - баланс между температурой, напряжением, частотой и таймингами
152
Руководство по раскрытию потенциала и тонкой настройке воздушного охлаждения персональных компьютеров
94
Обзор и тест PowerColor Red Dragon AMD Radeon RX 5500 XT 8 ГБ
16
Битва видеокарт: GeForce GTX 1660 VS Radeon RX 590 в связке с процессором Core i5-9400F
43
Чуть большая частота или меньшие тайминги - выясняем, что важнее для игр при разгоне оперативной памяти DDR4 (Micron E-die) на AM4 (Ryzen Zen+)
39
Обзор и тестирование Samsung M378A1G43TB1-CTD 8Gb 2666MHz cl19
8
Обзор игровой мыши OMEN Mouse 600
37
Используем Windows Firewall правильно и с пользой
3
Пять главных минусов процессоров Intel последних лет
10

Сейчас обсуждают

Batareykin
08:49
в выключенном состоянии ему надо еще полчаса чтобы остыть до нуля
Пять главных минусов процессоров Intel последних лет
NOFX
08:49
Ох и жиденько потекло у интел по-ляжкам в этом году 😂
Процессор Intel Core i9-10900K, потребляя 235 Вт на частоте 4,8 ГГц, нагревается выше 90°C при использовании жидкостного охлаждения
Елисей Творимиров
08:48
Он имел ввиду в выключенном состоянии. Ясно же.
Пять главных минусов процессоров Intel последних лет
Андрей Филинский
08:48
Интел не разродится видяхой. Они клепали встройку в процессор, теперь будут клепать встройку в материнку. Те же яйца, только в профиль.
Intel получит первый 5-нм графический процессор от TSMC
Андрей Пономарев
08:47
А текстуры всё такие же как в жта 4 а ночью улицы как будто подсолнечным маслом "Олейна" политы (РЕКЛАМА!!!!)
Энтузиасты воссоздали GTA 4 на движке 5 части, добавили рейтрейсинг и существенно улучшили графику - теперь игра выглядит как проект следующего поколения
Александр Борисович Челомбитько
08:47
Статья тупо притянута, чтобы заваливать мониторы. Ну хоть бы делали грамотно! Есть же мониторы 2к сильно дешевле указанных цен!!!! Причем 144 / IPS /27!!! И это не Али или какая-то дичь. Я уж молчу,...
Геймеры с неохотой переходят на игровые мониторы с разрешением 2К и 4К – 1080р ещё долго будет оставаться основным – причины и статистика Steam
Ацкий Сотона
08:47
Доо ... 100 по Цельсию и вой формулы1 под ухом - прахладна и тиха , уаще мамай клинусь !(с) Голубой легион возрадуит дусшу .
Пять главных минусов процессоров Intel последних лет
Ацкий Сотона
08:44
Ну немного субъективного , и видимо автор старался не обидеть голубой легион , очень нежно указывая на недостатки , которых еще вагон и пару телег .
Пять главных минусов процессоров Intel последних лет
Batareykin
08:41
Возьми 10600кф, возьми это.... https://www.youtube.com/watch?v=okKFtCK4PfU
Процессор Intel Core i9-10900K, потребляя 235 Вт на частоте 4,8 ГГц, нагревается выше 90°C при использовании жидкостного охлаждения
Gnl_Sturn
08:40
С костылями под широкоэкранники нормально работает.
Авторы Mafia продолжают намекать на что-то новое в серии
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем