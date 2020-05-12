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После выхода статьи "Пять главных минусов процессоров AMD Ryzen 5 1600 и Ryzen 5 2600" хрупкое равновесие во вселенной нарушилось и весы, на одной чаше из которых корпорация Intel, а на другой - AMD, стали опасно наклоняться в одну из сторон.

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Вдобавок возмущенные читатели, которые предпочитают продукцию AMD, потребовали такую-же статью, но про Intel и в кратчайшие сроки.





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Я в шутку обещал обиженным фанатам AMD статью про 25 минусов процессоров Intel, но нашлось только пять основных. Не потому, что мне так хочется, а потому, что я стараюсь быть объективным и непредвзятым. Да и никому не будет обидно, пять минусов от AMD, против пяти минусов от Intel.

Минус первый - цена

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Первый и главный минус процессоров от Intel - это их цена. Конечно, до уровня цен продукции Apple цены на процессоры Intel еще не дотягивают, но подошли уже довольно близко.Я говорю не о сферической цене в вакууме конечно, а о разнице цен с продуктами конкурентов.



Шутка ли, иногда за процессор, опережающий похожий продукт от AMD на 20-30% (и то не везде), нужно отдать чуть ли не в два раза больше.

Например, AMD Ryzen 7 2700X в Регарде стоит 14 570 рублей, а Intel Core i7-9700KF, тоже имеющий 8 ядер, но всего 8 потоков - 31 750 рубля!

Разница более, чем в два раза, но разве в два раза Intel Core i7-9700KF быстрее? Конечно же нет.

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Минус второй - заблокированный разгон

Стоит такой прирост производительности такой переплаты, решать только вам. Лично я решил, что не стоит, и вполне доволен производительностью бюджетного Ryzen 5 1600.Конечно, не все процессоры Intel стоят в два раза дороже похожих процессоров от AMD, но тенденция имеет место, и чем дороже процессор, тем больше разница.







Разгон на процессорах Intel давно заблокирован и требует доплаты за процессор с маркировкой "K" - что означает разблокированный множитель.

На фоне того, что на самых дешевых процессорах от AMD есть возможность разгона - это выглядит очень неприглядно.

Вдобавок к заблокированному разгону по множителю, надо учитывать, что на младших чипсетах от Intel заблокирован и разгон и высокая частота оперативной памяти. Хочешь разогнать память или просто поставить быструю - плати за чипсет с литерой "Z".

Мне не нужно напоминать вам, как стала важно скорость оперативной памяти в последние годы.









Но младшие процессоры Intel почти всегда лишены этого. Ведь мало кто решиться взять дорогую материнскую плату вкупе с бюджетным процессором.

Кроме, конечно, обзорщиков на некоторых YouTube-каналах, которые любят сравнивать бюджетные процессоры от AMD с бюджетными процессорами от Intel, установленными в дорогие платы с "Z"-чипсетом. "Чтобы все было честно".



А на платформе AMD таких ограничений нет и разгонять память вы можете даже на самой дешевой материнской плате на чипсете A320.



Минус третий - инженерные недоработки на некоторых моделях









Всем известны проблемы процессоров от Intel, в которых используется термопаста под крышкой. Какое только название этой термопасте не придумывали разъяренные пользователи.

Согласитесь, термопаста под крышкой оверклокерского Intel Core i7-8700K за 33 440 рубля, выглядит очень странно. Ведь этот процессор ориентирован на разгон, который ему не дает сделать эта злосчастная термопаста.







Сколько пользователей "скальпировали" свои процессоры, заменяя термопасту на жидкий металл Coollaboratory Liquid Pro и аналоги - статистики нет. Как нет статистики и поврежденным в результате скальпирование процессорам.



Сейчас в топовых процессорах Intel используется припой, но пользователи продолжают скальпировать их и заменять припой на жидкий метал, получая выигрыш по температурам.









Еще одна нашумевшая проблема - это тонкий текстолит на процессорах семейства Skylake. Шутка ли, иногда дорогущий процессор повреждался кулером, будучи установленным в сокет!













А сколько процессоров с тонким текстолитом было повреждено в тисках при "скальпировании"?

Все эти инженерные просчеты в недешевых процессорах вызывают недоумение.



Минус четвертый - частая замена сокетов и несовместимость похожих процессоров и чипсетов





Все привыкли к тому, что на платформе Intel сокет меняется чаще, чем на платформе AMD, но всегда ли это оправдано? Да и в одном и том же сокете 1151 работают не все процессоры. Все зависит еще и от чипсета и версии сокета.

Но процессоры Intel Core i9-9900K, которые умельцы устанавливают в платы Z170 - яркий показатель, что можно было бы и не заставлять пользователя менять материнскую плату лишний раз.





Минус пятый - архитектура топчется на месте





Многие эксперты обвиняют Intel в том, что последние годы мы видим лишь архитектуру Skylake с небольшими доработками. Kaby Lake, Coffee Lake, Coffee Lake Refresh - большая ли у них разница в производительности на ядро?



Вот-вот выходят новые процессоры Comet Lake, но уже сейчас их обвиняют в том, что нового и прорывного в них будет очень мало.

А учитывая то, что AMD активно захватывает рынок, Intel как никогда нужны конкурентноспособные процессоры, которые будут нравится пользователям и будут доступны.







Я показал вам свое видение пяти основных минусов процессоров Intel, основанное на многочисленных отзывах пользователей на интернет-форумах.



А вы что думаете по этому поводу? И какие процессоры предпочитаете - Intel или AMD?



























