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Пять главных минусов процессоров AMD Ryzen 5 1600 и Ryzen 5 2600

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Наверное каждый из вас встречал на форумах людей, фанатично отстаивающих избранность, отсутствие проблем и потрясающие потребительские качества определенной модели процессора, видеокарты или блока питания.

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Обычно эта категория людей заносит в списки "лучшего железа мира" те комплектующие, которые только что купили. Следующий этап этой "болезни" - фанатичная преданность продуктам определенной марки. Например, покупка видеокарт только от одного производителя.

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Разумный человек понимает, что у любого продукта есть и плюсы и минусы, наш мир так устроен, что не предлагает нам простого выбора. И каждый опытный пользователь ПК должен уметь подавлять в себе попытки скатывания в ситуацию, когда "каждый кулик свое болото хвалит".


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Ничем хорошим это не закончится - фанаты всегда платят больше, чем нужно. И не важно, чем - деньгами, своим временем или нервами.


Сегодня я постараюсь беспристрастно рассказать вам о главных минусах процессоров AMD Ryzen 5 1600 и Ryzen 5 2600. Сейчас это самые популярные и самые продаваемые процессоры на нашем рынке комплектующих. 

Даже AMD Ryzen 5 3600, который лидирует в Европе, не смог у нас сместить с трона уже довольно старый Ryzen 5 2600.

Рассказать о минусах этих процессоров будет очень непросто, ведь я очень доволен своим AMD Ryzen 5 1600 AF.


Минус первый - малая производительность на ядро

Мы входим в эпоху тотальной многоядерности, когда количество ядер будет гораздо важнее производительности одного ядра. И новые игры это подтверждают, прекрасно распараллеливая нагрузку на восемь, а иногда и больше, потоков. 

Но и сегодня встречаются новые игры, которым важна производительность пары-тройки ядер. И вот в этих играх Ryzen 5 1600 и Ryzen 5 2600 терпят поражение как от процессоров Intel Core i3, так и от новых четырехъядерников Ryzen 3 3300X.


Например, популярный ютуб-канал Testing Games, который пользуется доверием и уважением геймерского сообщества, сравнил в популярных играх Core i3 9100F, который стоит сейчас в Регарде около 6140 рублей и Ryzen 5 1600 AF, который стоит уже аж 8190 рублей! 

Причем оба процессора работали на частоте 4000 МГц, что является приличным разгоном для Ryzen 5 1600, требующим для беспроблемной и постоянной работы не самой дешевой материнской платы и охлаждения.

В результате из списка в 10 игр, более дорогой Ryzen 5 1600 победил в следующих:

  • Assassin's Creed Odyssey
  • Kingdom Come Deliverance
  • Battlefield 5
  • Watch Dogs 2
  • Shadow of the Tomb Raider
  • The Witcher 3

А Core i3 9100F победил в:

  • Project Cars
  • Metro Exodus
  • Arma 3 Apex
  • Grand Theft Auto V

Конечно, при такой победе надо учитывать плавность геймплея, но сам факт имеет место и надо быть готовыми к этому при покупке AMD Ryzen 5 1600 и Ryzen 5 2600.


Минус второй - высокое энергопотребление



Официальный теплопакет для AMD Ryzen 5 1600 и Ryzen 5 2600 составляет 65 Вт, но пользователи, мониторящие энергопотребление компьютера через HWiNFO64, видят, что при тяжелых нагрузках, типа Prime95, эти процессоры легко доходят до величин потребления в 90-100 Вт.


Конечно, сейчас все производители лукавят с цифрами энергопотребления, но это нужно учитывать и заранее планировать охлаждение в корпусе, блок питания и кулер, подходящие именно под 100 ватт потребления без разгона.


Минус третий - низкий разгонный потенциал



К сожалению, времена, когда процессоры легко наращивали по 1000 и больше МГц при разгоне, давно прошли. Производители выжимают из чипов почти все и не оставляют пользователям много лазеек, через которые можно нарастить производительность.

Большинство AMD Ryzen 5 1600 и Ryzen 5 2600 пользователи разгоняют до частот в 3800-3900 МГц по всем ядрам. Частоты в 4000 МГц и выше покоряются этим процессорам уже с сильным завышением напряжения  питания процессора vcore.

Читая нашу конференцию про эти процессоры, я много раз видел, как пользователи, у которых процессор может работать на 4000-4100 МГц, откатываются к более безопасным и экономичным диапазонам частот в 3800-3900 МГц.
Ведь эти лишние 100-200 МГц зачастую даются за счет чудовищного энергопотребления в 150 ватт и сильного нагрева цепей питания материнской платы.


Минус четвертый - работа с памятью


 


Процессоры на архитектурах AMD Zen и Zen+ хуже работают с оперативной памятью, чем конкуренты от Intel или процессоры AMD Zen 2.

Выражается это в том, что на этих процессорах оперативная память не может разгоняться до таких величин, которые она берет на процессорах Intel или Ryzen 3000.

Конечно, в Zen+ максимальные частоты подтянулись, а у процессоров Ryzen 3000 есть свои проблемы с оперативной памятью, но факт остается фактом. Память, которая берет на Intel частоту 4000 МГц, а на Ryzen 3000 - 3600-3800 МГц, на Ryzen 5 1600 хорошо если заработает на 3400-3533 МГц. И очень редко, на удачных экземплярах - 3600 МГц.


Минус пятый - моральное устаревание



Ryzen 5 1600 вышел в 2017 году и для процессора это довольно долгий срок жизни. Конечно, у него есть весь набор функций, которые нужны современному процессору. И поддерживают его сейчас все материнские платы AM4, но закат близок.

Чипсет AMD B550 по официальным данным не будет поддерживать процессоры Zen и Zen+, что сразу переводит их в разряд устаревших решений, подходящих более для вторичного рынка.

Выводы

Я попытался беспристрастно взглянуть на процессоры Ryzen 5 1600 и Ryzen 5 2600 и показать все их минусы. Как вы уже наверное знаете, я и сам владелец Ryzen 5 1600 AF и доволен им полностью. Но и все недостатки этой модели я знал заранее и выбрал именно ее потому, что для меня они не критичны.

А что вы думаете по поводу этих процессоров? 







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amd ryzen 5 1600 ryzen 5 2600 ryzen 5 1600 af критика минусы
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