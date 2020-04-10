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Как я разгонял Ryzen 5 1600 AF и 2х16 Гб 3000 МГц CRUCIAL Ballistix Sport LT AES на MSI B450-A PRO MAX

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Я много писал про то, что надо играть в игры, а не в разгон. Что 5% прибавка мощности не стоит недели настроек. Однако, после покупки Ryzen именно игра в разгон затянула меня больше всего. И играю в нее я уже 3-ю неделю.

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Даже сейчас, я одной рукой пишу блог, а второй... Нет, не играю в Heroes of Might and Magic III, как вы успели подумать, а тестирую память десятком копий MemTest.

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Ведь система на Ryzen - это черный ящик с кучей параметров, и вдумчивое их регулирование дает все новые и новые приросты мощности. 

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Пользователям Intel этого не понять, там все просто. А в бюджетном секторе просто настолько, что даже нет смысла лезть в BIOS.

Опытный оверклокер сразу, по названию этого блога, сразу поймет, что эта связка комплектующих не простая, а бралась для разгона. В магазинах ведь сейчас навалом и разнообразной памяти, и материнских плат AM4 на чипсете B450. Ну и конечно, процессоров AMD Ryzen уже целых трех поколений.

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Конечно, я купил именно это железо не просто так, а после вдумчивого и долгого чтения нашей конференции, где можно найти ответ практически на любой вопрос.

Итак, что именно и почему куплено. Про Ryzen 5 1600 AF уже многие знают, но напомню, что это, по сути, переизданный Ryzen 5 2600, со всеми плюсами архитектуры Zen+. Ищите маркировку YD1600BBM6IAF в описании ОЕМ процессора Ryzen 5 1600 при покупке! Ведь сейчас до сих пор продаются старые Ryzen 5 1600 на архитектуре Zen.

Оперативную память я выбрал по такому же критерию - не самую дорогую, но имеющую разгонный потенциал. Полная ее маркировка CRUCIAL Ballistix Sport LT BLS16G4D30AESC и в ней важны именно буквы AES. Такая память имеет чипы Micron E-die и отлично разгоняется на платформе AM4.

В моем случае есть еще плюс - это двухранговость модулей. Это еще один плюс к производительности, но и небольшой минус к разгонному потенциалу.

Материнскую плату я выбирал также, как и все остальное. Главное не лениться и тщательно читать отзывы владельцев на нашей конференции.

О MSI B450-A PRO MAX там в основном только хорошее. Добротная материнская плата за умеренную цену. На которой есть все для разгона процессоров Ryzen.

  

Когда я покупал все это, я думал, что "сколхозю" крепление для уже имеющегося у меня кулера Zalman CNPS10X Performa. Однако, задача оказалась гораздо труднее, чем я думал. Выручил меня древний IceHammer, который несколько лет пылился на полке.



Однако Ryzen в разгоне оказался горяч и даже IceHammer с четырьмя теплотрубками хватает впритык. Но теперь разбирать уже собранный компьютер для установки Zalman CNPS10X Performa - лень. Да и страшно повредить материнскую плату.

Но приступим собственно к разгону. С разгоном, как и с выбором комплектующих, желательно не заниматься самодеятельностью, если не хватает опыта. А сразу идти в ветку конференции по разгону вашего типа процессоров. В них коллективный разум оверов собрал все, что нужно знать, по конкретному типу комплектующих.

У меня довольно быстро получилось заставить работать Ryzen 5 1600 AF на частоте 3900 МГц при напряжении 1.18В.
Load-Line Calibration я поставил уровня 4. Также я зафиксировал напряжение vSOC на 1.0125 В, а CLDO_VDDP на 0.7 В.

Разгон уперся в возможности IceHammer. Температура в стресс тестах подобралась к 70 градусам и переваливать за этот порог мне не захотелось.

А вот с оперативной памятью пришлось повозиться. Сначала я на таймингах с XMP профиля 3000 МГц взял частоту 3200 МГц, однако любопытство взяло вверх и я рискнул начать настраивать все, даже вторичные тайминги.

К счастью, есть такая замечательная вещь, как Ryzen DRAM Calculator от 1usmus. Вообще, AMD не помешало бы взять 1usmus в штат. Поскольку он пролил свет на многие тайны Ryzen.

Мне подошли вот такие параметры, при напряжении 1.37В.

И память выдала неплохой результат.

Гораздо лучше, чем при штатных таймингах. Конечно, результат довольно средний, но, скорее всего, мне не повезло с чипами памяти.

И вот вместе с разгоном и процессора и памяти, я почувствовал, что все эти труды были не напрасны. В играх стало заметно плавнее, исчезли фризы и статторы.

Теперь в моих планах создание крепления для Zalman CNPS10X Performa под AM4, но это уже совсем другая история.


А как у вас обстоит с разгоном Ryzen и памяти?

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Теги

ryzen 5 1600 msi b450-a pro max aes af crucial ballistix sport lt
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Андрей Козин
09:49
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Как я разгонял Ryzen 5 1600 AF и 2х16 Гб 3000 МГц CRUCIAL Ballistix Sport LT AES на MSI B450-A PRO MAX
John Doe
09:48
Ну-ну. Купил 9900к, водрузил туда топовую башню от Ноктуа, включил по дефолту и получил овер 80 градусов в стоке. Поневоле начнешь крутить вольтажи.
Как я разгонял Ryzen 5 1600 AF и 2х16 Гб 3000 МГц CRUCIAL Ballistix Sport LT AES на MSI B450-A PRO MAX
smaximaa
09:47
просто автор не умеет в тесты
Мои впечатления от смены Core i7-4960hq (2013) на Ryzen 5 3600 (2018) без замены видеокарты (GeForce GTX 1080Ti)
smaximaa
09:46
в игры играют ради высоких циферок фпс и обязательно с мониторингом и в 720п, чтобы циферки ешё выше были))
Мои впечатления от смены Core i7-4960hq (2013) на Ryzen 5 3600 (2018) без замены видеокарты (GeForce GTX 1080Ti)
Андрей Козин
09:46
Просто кому то делать нечего, вот и крутят постоянно настройки, да винду раз в месяц переставляют. Простые люди собрали, включили по дефолту, и работают. Чем всякой мастурбацией заниматься. :-)
Как я разгонял Ryzen 5 1600 AF и 2х16 Гб 3000 МГц CRUCIAL Ballistix Sport LT AES на MSI B450-A PRO MAX
Ваня Сидоров
09:45
Там память тормозная на 1333 вместо штатной 1600 :))
Мои впечатления от смены Core i7-4960hq (2013) на Ryzen 5 3600 (2018) без замены видеокарты (GeForce GTX 1080Ti)
Дмитрий Алексютин
09:44
В играх 3600 на 15% больше ФПС выдает нежели 2700х
Мои впечатления от смены Core i7-4960hq (2013) на Ryzen 5 3600 (2018) без замены видеокарты (GeForce GTX 1080Ti)
Ваня Сидоров
09:44
Память надо было поставить 1066 вместо 1600й и тогда Рязань была-бы ещё быстрее :))
Мои впечатления от смены Core i7-4960hq (2013) на Ryzen 5 3600 (2018) без замены видеокарты (GeForce GTX 1080Ti)
smaximaa
09:44
поставь тайминги 22-22-22 на интлю, и посмотрим как он "тащить" будет Лол
Мои впечатления от смены Core i7-4960hq (2013) на Ryzen 5 3600 (2018) без замены видеокарты (GeForce GTX 1080Ti)
go.d-bq
09:43
Вы правы, если даунвольтить систему, то в играх уже 210 Вт потребление и БП проживет свой положенный ресурс, но лучше поискать помощнее и получше БП, коих на Али огромное множество.
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