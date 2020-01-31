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Собираем универсальный ПК на сильно подешевевшем AMD Ryzen 7 2700 за 50460 рублей

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AMD Ryzen 5 3600 всем хорош: и ценой, и производительностью, и возможностью работать на старых материнских платах AM4, однако кому-то шесть ядер уже мало. Однако следующий уровень производительности в линейке 3000-х Ryzen' ов - Ryzen 7 3700X стоит почти в два раза больше, чем Ryzen 5 3600.
И если вам нужно именно восемь ядер, а производительность на ядро не так важна, то можно присмотреться к Ryzen 7 2700. Этот процессор очень сильно подешевел за последнее время и сейчас его можно найти за 10500-11500 рублей.

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И не только для игр сгодится этот 8-ми ядерник, в играх все сильнее чувствуется прибавка от количества ядер, а после выхода PlayStation 5 и портов игр с нее на персональные компьютеры восемь ядер станут практически обязательным условием для нормальной игры в новинки. 

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Давайте попробуем собрать на Ryzen 7 2700 мощный и недорогой универсальный компьютер, который хорошо будет себя чувствовать и в работе с тяжелыми приложениями, и с новыми играми.

Как обычно, за комплектующими я отправился в Регард.

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Начнем с "виновника торжества" - Ryzen 7 2700. В Регарде он стоит всего 11100 рублей! Это заметно ниже, чем цена Ryzen 5 3600. Страшно представить, сколько он будет стоить после выхода новой серии процессоров Intel. AMD любит радовать пользователей "ценопадами".

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Если вы берете мощный восьмиядерный процессор, то экономить на материнской плате не стоит. Я выбрал крепкого середнячка - Gigabyte B450 AORUS M. Это плата с неплохой системой охлаждения цепей питания, богатым функционалом и отличным внешним видом. Все, что надо иметь материнской плате в 2020 году, у нее есть.







Вас порадует и неплохой 8-ми канальный звук, и обширный набор портов, включая 6 x USB 3.1.


Охлаждать процессор будет кулер DeepCool GAMMAXX 300. Это один из лучших кулеров по соотношению цена/производительность. Его вполне хватит для Ryzen 7 2700.




Оперативная память крайне важна для Ryzen 2000-й серии, и я решил не играть в лотерею с разгоном и взять модули чуть дороже, но с приличной частотой и таймингами. Это будет 2х8 Гб DDR4 3200MHz Kingston HyperX Fury (HX432C16FB3/8).

Отличная частота и тайминги, плюс радиаторы - это залог хорошего разгона. Если повезет, на частоте 3200 МГц тайминги можно будет уменьшить на одну-две ступени.


Блок питания для универсального компьютера должен быть надежным и с запасом по мощности, ведь такие компьютеры зачастую работают круглые сутки под нагрузкой. Я выбрал блок питания Be Quiet System Power 9 мощностью 600 Вт. Он имеет сертификат 80 PLUS Bronze.


Видеокарта для универсального компьютера - это сложный выбор. Но к счастью, для игр в разрешении FULL HD сейчас есть модели, оптимальные и по цене, и по производительности, и по энергопотреблению. Это - GeForce GTX1660 Super. Я выбрал модель от Palit - GeForce GTX1660 Super Palit GamingPro (NE6166S018J9-1160A).
Стоит она недорого, имеет приличный для такого чипа кулер и обеспечит отличную кадровую частоту во всех новинках.



В качестве накопителя я возьму SSD SmartBuy Revival 3 (SB480GB-RVVL3-25SAT3) емкостью 480 Гб. Пора отказываться от шумных, медленных и ненадежных жестких дисков480 Гб вполне хватит и под систему, и под несколько игр.


Осталось выбрать корпус, и здесь я опять решил обратиться к моделям от AeroCool. Корпуса этой фирмы недороги, но имеют неплохой внешний вид и продуманы до мелочей.
Корпус AeroCool Streak Black стоит всего 1870 рублей, однако имеет отличный внешний вид, продувку компонентов и боковое окно. Также у него есть и неплохая подсветка передней части.

Обратите внимание на внутренности, он довольно компактен, но при этом может вместить крупные видеокарты. А вентиляторы на передней панели при такой глубине корпуса будут дуть прямо на торец видеокарты, что очень благоприятно сказывается на ее температурном режиме.


Подведем итоги, что у нас получилось.

50460 рублей. Совсем немного за универсальный ПК из качественных комплектующих! А что бы вы изменили в этой сборке? Пишите в комментарии.

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