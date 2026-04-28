Мои впечатления о 8 фантастических фильмах, просмотренных в апреле 2026 года

Я люблю фантастические фильмы и сегодня поделюсь впечатлениями о новых хитах и довольно малоизвестных картинах этого жанра.
Я большой фанат фантастики и с удовольствием смотрю фильмы, сериалы и читаю книги этого жанра. Просмотренные фильмы и сериалы я уже 14 лет отмечаю на сайте «Кинопоиск», и их за этот период мною было просмотрено аж 2878 штук. Число огромное, особенно учитывая то, что некоторые хиты я пересмотрел за это время уже два и даже три раза. Единственный минус «Кинопоиска» в том, что он не дает ставить повторные оценки, сохраняя предыдущие, а мое восприятие фильмов за это время сильно изменилось.

Если многим новинкам в 2012-2014-х годах я ставил высокие оценки - "8" и даже "9", то пересматривая их спустя 10 лет я уже не получаю особых эмоций и снижаю оценку до "7" и даже "6". Градация моих оценок выглядит таким образом - "6" я ставлю "фильмам на один раз", не особо понравившимся, пересматривать которые в будущем нет смысла, к примеру, такую оценку я поставил новым фильмам "Удачи, веселья, не сдохни" или "Военная машина". "Семерку" получают добротные середнячки, которые я вполне возможно буду пересматривать в будущем, недавно я оценил так фильмы "Мстители: Война бесконечности" и "Финч".

Изображение: kinopoisk.ru

Оценку "8" получают хиты, вызвавшие сильные эмоции, так я оценил "Безумный Макс: Дорога ярости", "Мементо" и "Чужие". Ну а "9" и даже "10" я ставлю идеально снятым шедеврам, от просмотра которых невозможно оторваться даже во-второй или третий раз, например, такую оценку от меня получили "Терминатор 2: Судный день", "Интерстеллар", "Начало", "12 обезьян" или "Грань будущего".

Но часть фильмов получает от меня и гораздо более низкие оценки. Пять баллов я ставлю тем фильмам, которые даже не осилил досмотреть до конца, а вот "четверку" получают те, что вызывают настолько неприятные эмоции, что их приходится выключать. Это может быть бездарная актерская игра, множество ляпов или совсем нелогичный сюжет.

И сегодня я хочу поделиться с вами впечатлениями от нескольких фантастических фильмов, просмотренных за месяц, не только новинках, но и довольно старых, стараясь не "спойлерить", описывая сюжет новых фильмов.

Проект Конец света (2026)

Изображение: kinopoisk.ru

Несколько лет я с удовольствием прочел роман "Проект „Аве Мария“" Энди Вейера, по которому в этом году был снят фильм "Проект Конец света", поэтому пропустить его просто не мог. Тем более, что рейтинг фильма зашкаливает и он на данный момент имеет оценку 8.4 как на "Кинопоиске", так и на IMDb. Что ж, фильм оказался весьма добротным, игра Райана Гослинга хороша, и атмосферу одиночества и ужаса в далеком космосе он передал отлично. Я поставил фильму твердую "семерку".

Живое (2017)

Изображение: kinopoisk.ru

После "Проекта Конец света" мне захотелось посмотреть еще подобной фантастики, где люди заперты в тесном пространстве космической станции и борются за выживание. И один из моих любимых фильмов на эту тему - ужастик "Живое", снятый в 2017 году. Инопланетная жизнь в этом фильме, в отличие от "Проекта Конец света", агрессивная и если вам нравятся фильмы франшизы "Чужой", то "Живое" вас не разочарует. Но вот финал, в отличие от "Проект Конец света" здесь совсем не добрый. Я люблю ужасы, реалистичность и динамику в фильмах, а в "Живое" все это есть в достаточном количестве, поэтому поставил ему "восемь", хотя на "Кинопоиске" его оценка всего 6.5.

Гравитация (2013)

Изображение: kinopoisk.ru

Еще один подобный фильм, но уже без инопланетной жизни - "Гравитация" с Сандрой Буллок. Здесь космическая станция разрушается от мусора на околоземной орбите, и эта проблема стала только острее за последние годы, когда над Землей летает огромный рой спутников Starlink, запущенных Илоном Маском. В этот раз, пересматривая фильм во-второй раз, я снова поставил ему "8".

Спутник (2020)

Изображение: kinopoisk.ru

В поисках фильмов про агрессивных инопланетян я нашел отечественный фильм "Спутник" с Оксаной Акиньшиной в главной роли. В нем космонавты приносят опасную форму жизни на землю. Фильм мрачный, имеет категорию "ужасы", но отлично и очень достоверно передает атмосферу СССР 80-х годов прошлого века. Твердая "7", хотя на "Кинопоиске" фильм имеет рейтинг 6.3.

Чужой 4: Воскрешение (1997)

Изображение: kinopoisk.ru

Но что может быть страшнее и опаснее Чужих? С этими мыслями я сел пересматривать "Чужой 4: Воскрешение", тем более, что совсем недавно пересмотрел вторую и третью части франшизы, а также сериал "Чужой: Земля" и фильм "Чужой: Ромул". Но фильм "Чужой 4: Воскрешение", от которого нельзя было оторваться в момент выхода в 1997 году, смотря его на видеомагнитофоне, сегодня выглядит боевичком категории "Б" и я поставил ему "6", чтобы больше никогда не возвращаться к его просмотру. Все портит "клиповость" сьемки, несерьезность и ужимки актеров, как будто бы играющих в комедии. Одна Сигурни Уивер вытянуть этот проект не смогла.

Аполлон 18 (2011)

Изображение: kinopoisk.ru

Поискав на "Кинопоиске" фильмы жанра "ужасы", где действие происходит в космосе, я нашел малоизвестный фильм "Аполлон 18", про космонавтов, столкнувшихся с опасной формой жизни на Луне. И несмотря на довольно низкие рейтинги досмотрел его до конца, поставив "6", для низкобюджетного фильма снято совсем неплохо.

Аватар: Пламя и пепел (2025)

Изображение: kinopoisk.ru

Наконец то я нашел время посмотреть новую часть "Аватара" с огромным хронометражом в 3 часа и 17 минут. Фильм раскритиковали за вторичность, но прекрасные пейзажи Пандоры, шикарная компьютерная графика, зрелищные битвы и неплохой сюжет оставляют отлично впечатление, оторваться от фильма просто нельзя. Твердая "8".

Дитя человеческое (2006)

Изображение: kinopoisk.ru

Пересмотрел я еще один фантастический фильм, правда, не связанный с космосом, но жестокий и мрачный. Это "Дитя человеческое", снятый в 20 лет назад, и показывающий стагнирующий мир, в котором больше не рождаются дети. Забавно то, что показанный упадок Европы и проблема мигрантов в Великобритании, казавшиеся преувеличением 20 лет назад, сегодня стали гораздо реальнее. Я поставил фильму "7", ведь снят он реалистично, живо, а актеры играют великолепно.

Итоги

Я смотрю фильмы на стареньком телевизоре с диагональю 42" и разрешением Full HD и в последнее время все чаще подумываю о покупке модели с разрешением 4K и большей диагональю, которая позволит получать больше эмоций при просмотре фильмов.

7 лучших процессоров для сборки недорогого игрового ПК в 2026 году

12 полезных программ, которые я устанавливаю на ПК после переустановки Windows. Часть 2

12 полезных программ, которые я устанавливаю на ПК после переустановки Windows

Все блоги автора Zystax о компьютерах, играх и Windows.

