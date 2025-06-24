Глядя на то, как падают цены на процессоры и видеокарты летом 2025 года, многие геймеры задумываются об апгрейде своих ПК, особенно, если их возраст перевалил за пять и более лет. Скорее всего сегодняшние цены в будущем мы будем вспоминать как самые привлекательные, ведь о том, что рубль вернется к курсу 100 рублей за доллар, говорит много известных экономистов и банкиров. И для того, чтобы купить новый ПК по выгодной цене, остается не так уж много времени, ведь период летнего затишья на рынке закончится уже в последних числах августа. К апгрейду подталкивают еще и недавно вышедшие видеокарты Radeon RX 9060 XT и GeForce RTX 5060 Ti, которые в версиях с 16 ГБ VRAM оказались очень удачными.

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Но, такая мощь и запас видеопамяти на будущее нужны не всем — большинство геймеров вполне может удовлетворится средними настройками в новых играх в разрешении 1080p. А для игр в таком режиме требования к видеокарте снижаются очень заметно, что позволит нам сэкономить приличную сумму. Даже массово критикуемый объем видеопамяти в 8 ГБ в этом случае не станет проблемой, ведь если не выкручивать настройки в играх на максимум, таких видеокарт хватит еще надолго. Да и покупая подобную видеокарту дешевле 25000 рублей, переживать об объеме видеопамяти начинаешь гораздо меньше — в этом ценовом сегменте еще долго будут актуальными 8 ГБ.



Тем более, что выход новых моделей заставляет активно дешеветь те видеокарты, что присутствуют на рынке уже больше года. Но не все подобные модели подойдут экономному геймеру, за GeForce RTX 3060, к примеру, все еще просят довольно много, и немного добавив, можно взять GeForce RTX 4060, которая быстрее во всех играх в разрешении 1080р. Но если начать размышлять в подобном направлении, то выясняется, что добавив еще чуть-чуть, можно взять уже GeForce RTX 5060, а там и до Radeon RX 9060XT 16 ГБ недалеко. Поэтому надо придерживаться рамок, заданных бюджетом, и объективно оценить список ваших игр и их требований.

И сегодня мы с вами соберем максимально выгодный игровой ПК, который обеспечит максимальную производительность в играх за минимальную сумму, которая составит всего 63000-65000 рублей. Давненько у нас не было подобных игровых сборок и благодарить за это стоит в первую очередь курс рубля, заметно укрепившийся в последние месяцы. Комплектующие будем искать на просторах Яндекс Маркета, но вам нужно учитывать, что цены и их наличие могут довольно быстро меняться. И если какой-либо "железки" уже нет в продаже или она слишком дорога, просто поищите аналог.

Процессор

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В 2025 году даже при сборке такого игрового ПК, в которым мы будем экономить практически на всем, не стоит ориентироваться на платформу AM4. Да, процессоры для нее сегодня очень дешевы, даже восьмиядерные, как Ryzen 7 5700X, но за материнскую плату с поддержкой шины PCI Express 4.0 и хорошей системой питания придется отдать столько же, сколько за приличную плату AM5. И экономия в несколько тысяч рублей не стоит того, чтобы обрекать себя на покупку морально устаревшей платформы с памятью DDR4. Поэтому наш выбор — это процессор Ryzen 5 8400F, который стал самой доступной моделью для платформы AM5.

Он представляет собой процессор с монолитным кристаллом, созданным на базе линейки APU 8000 и имеет наполовину меньше кэша третьего уровня по сравнению с более дорогими Ryzen 5 7400F и Ryzen 5 7500F. Но Ryzen 5 8400F потребляет меньше их на несколько ватт и неплохо разгоняет оперативную память, чем можно компенсировать уменьшение кэша L3. В играх Ryzen 5 8400F отстает от более старших шестиядерников немного — без мониторинга разницу не заметить, а вот нагрев у этого процессора меньше, чем у Ryzen 5 7400F, несмотря на то, что в нем тоже используется термопаста под крышкой. Но в сугубо игровом применении процессора можно не переживать о температурах, они останутся в безопасных рамках.

Кулер процессора

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При выборе кулера для Ryzen 5 8400F стоит учесть, что в играх вы будете видеть цифры энергопотребления в 50-80 ватт, но термопаста под толстой процессорной крышкой делает бессмысленной покупку дорогого кулера. Вполне хватит самой недорогой модели с четырьмя теплотрубками и вентилятором диаметром 120 мм, например, ID-Cooling SE-214-XT.

Материнская плата

Несмотря на скромное энергопотребление, я бы не стал сильно экономить на материнской плате для Ryzen 5 8400F и радиатор на ее системе питания очень желателен. Это позволит не переживать о перегреве VRM, а в будущем даст возможность установить подешевевший Ryzen 5 7500F или даже более мощный процессор. В остальном все бюджетные платы AM5 будут иметь примерно одинаковые возможности по расширению и похожий функционал, которого вполне хватит для бюджетного игрового ПК. Поэтом мы возьмем одну из самых недорогих плат с радиаторами на VRM — Maxsun MS-Challenger B650M.

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Оперативная память

При выборе ОЗУ в наш компьютер стоит ориентироваться на два фактора. Во-первых, даже в недорогой геймерский ПК в 2025 году стоит брать 32 ГБ ОЗУ, даже если вашим играм хватает 16 ГБ. Ведь в бюджетной материнской плате будет только два разъема DIMM и просто добавить пару планок памяти не получится. А большинство AAA-игр уже не укладываются в 16 ГБ ОЗУ, ведь нужно учесть еще и потребление Windows, которое доходит до 2-3 ГБ, фоновые задачи типа браузера, и ОЗУ, которое будет резервировать видеокарта, ведь 8 ГБ видеопамяти в наше время хватает впритык для разрешения 1080p.

Во-вторых, не стоит забывать про потенциал разгона ОЗУ, который дает Ryzen 5 8400F за счет монолитного кристалла и этой возможностью грех не воспользоваться. Поэтому "дубовые" дешевые планки ОЗУ брать не стоит и лучше немного переплатить за качественные и надежные, с хорошим разгонным потенциалом. Например, за G.SKILL RIPJAWS S5, с частотой 6 ГГц и весьма низкими таймингами.

Видеокарта

Очень заметно подешевели видеокарты AMD Radeon RX 7600, их цена опускается уже до 24000 рублей, при этом производительность в играх со стандартным рендерингом находится на уровне GeForce RTX 4060. Конечно, в трассированных играх Radeon RX 7600 сильно просядет, но если смысл включать столь ресурсоемкие эффекты на видеокартах подобного уровня? Большинство экономных геймеров ставит переключатель "RTX" в положение OFF, предпочитая получить больше FPS и более четкую картинку, без "мыла" от технологий апскейлинга DLSS или FSR.

И если не выкручивать настройки графики на слишком высокие, то Radeon RX 7600 справляется со всеми новыми играми, выдавая производительность выше, чем у популярнейшей видеокарты GeForce RTX 3060, которая все еще стоит дороже, но уже не пользуется большим спросом. А так как цена — это один из главнейших факторов при выборе видеокарты, мы вполне можем наблюдать через пару месяцев ситуацию, когда подешевевшие Radeon RX 7600 станут массово покупаться в бюджетные сборки игровых ПК. Как последнюю пару лет было с Radeon RX 6600, делавшей невыгодной покупку GeForce RTX 3050 и более дешевых видеокарт.

В минусы Radeon RX 7600 можно записать довольно высокое, для бюджетного ПК, энергопотребление в 165 ватт, но это не потребует особых трат на корпус и блок питания. Да и андервольтинг сегодня стал практически обязательным в ПК разбирающихся в "железе" геймеров и эту видеокарту можно заставить работать без потери производительности с энергопотреблением в 140-150 ватт. Но выбирая подобную бюджетную модель, не стоит гнаться за топовыми исполнениями с массивным кулером, за них придется переплатить приличную сумму, добавив которую к стоимости видеокарты, уже можно взять GeForce RTX 4060, которая будет предпочтительнее для гораздо большего числа геймеров. Поэтому в эту сборку мы возьмем ультрадешевую Sapphire AMD Radeon RX 7600 PULSE GAMING.

SSD-накопитель

Выбору SSD иногда предъявляют слишком жесткие требования и берут в бюджетные сборки очень быстрые модели, хотя заметить разницу в игровом использовании будет попросту невозможно. А вот на надежности накопителя экономить не стоит и лучше взять проверенную временем модель от известного бренда. Что касается объема, то падение цен сделало SSD объемом 1 ТБ лучшим выбором даже в такие недорогие сборки, как наша. И ориентируясь на все это, лучшим выбором в наш ПК выглядит ADATA XPG GAMMIX S11 Pro, у меня кстати, в ПК стоит именно такой SSD.

Блок питания

Если подсчитать, сколько энергии вытянут из розетки наши Radeon RX 7600 и Ryzen 5 8400F в игровой нагрузке, то получится цифра, едва превышающая 250 ватт. Но это не значит, что надо экономить и брать блок питания мощностью 350 ватт — смысла в этом мало, так как модели той же линейки, но с мощностью 400-500 ватт будут стоить лишь ненамного дороже. А запас по мощности никогда не будет лишним, он пригодится при апгрейде, и позволит БП работать тише и греться меньше. Мы возьмем в эту сборку не ставший практически обязательным в недорогих ПК DEEPCOOL серии PF, а еще один неплохой бюджетный БП с сертификатом 80 PLUS — Cougar XTC500 мощностью 500 ватт.

Корпус

Хотя корпус в бюджетные игровые сборки часто берется на сдачу, если поискать более тщательно, то даже за такую цену можно найти просто шикарные модели от не самых известных брендов, обеспечивающие отличную вместимость, хороший продув, современный дизайн и даже предустановленные радиаторы. Главный минус подобных корпусов, конечно же, тонкий металл. Но в наше время, когда жесткие диски, главные источники вибраций, практически исчезли из игровых сборок, а видеокарты перестают вращать вентиляторы в простое, можно собрать очень тихую сборку даже в таком корпусе. Например, в Warrior Z5, который при цене ниже 2000 рублей может еще похвастаться пылевыми фильтрами и крышкой из закаленного стекла.





Итоги

Итого стоимость нашего ПК с картой Пэй получается всего 62 033 рубля, что почти на тысячу ниже бюджета, а вот без нее придется отдать заметно больше — 65 322 рубля. Но за ту производительность, что выдаст наш ПК в играх, это одна из лучших цен, что только можно представить. Пишите в комментарии, а вам хватит производительности видеокарты Radeon RX 7600 или вы предпочли бы добавить и взять GeForce RTX 5060?

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