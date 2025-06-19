Многие геймеры встретили анонс видеокарт Nvidia GeForce RTX 5000 с вполне оправданным скепсисом. Прирост, по сравнению с прошлым поколением, получился очень небольшой, энергопотребление у видеокарт выросло, но самое главное — Дженсен Хуанг опять не доложил нам видеопамяти. Причем, если эта проблема критиковалась уже после выхода видеокарт GeForce RTX 4000 в 2022 году, то сегодня она стоит настолько остро, что в некоторые новые игры на GeForce RTX 5060 с 8 ГБ VRAM можно играть только на средних настройках графики, например, в Indiana Jones and the Great Circle. А ведь это та видеокарта, которая должна была стать самой популярной среди геймеров, как в свое время было со всеми моделями с цифрами "60" в названии.

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Сейчас в Steam лидирует GeForce RTX 3060, уступив GeForce RTX 4060, которая, несмотря на 8 ГБ VRAM, смогла столкнуть с трона 12-ти гигабайтную конкурентку на долгое время. Да и 12 ГБ у GeForce RTX 5070, модели, заточенной под гейминг в разрешении 1440р, уже выглядит минимальным объемом, без запаса на будущее. Но время идет и на рынке появились видеокарты GeForce RTX 5060 Ti, и если версию этой видеокарты с 8 ГБ видеобуфера можно рекомендовать покупать только геймерам, играющим в киберспортивные игры, то вот 16-ти гигабайтная GeForce RTX 5060 Ti быстро стала одной из самых оптимальных видеокарт для игр на мониторах с разрешением 1080p, которых все еще большинство среди геймеров.

Да, у нее всего восемь линий PCI Express, а шина памяти шириной всего 128-бит, но ее огромный объем и быстрые чипы GDDR7 компенсируют эти недостатки. Пропускная способность VRAM у GeForce RTX 5060 Ti составляет 448 Гбайт/с, что весьма неплохо, особенно на фоне "тишек" 4000-го поколения. В недостатки видеокарты можно записать довольно высокое энергопотребление, которое составляет 180 ватт, но энтузиасты, которые сегодня предпочитают андервольтить, а не разгонять видеокарты, выяснили, что в этом плане новинки хороши, и позволяют работать без снижения производительности всего на 110-130 ваттах энергопотребления.

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А вскоре за GeForce RTX 5060 Ti выпускает конкурента для нее компания AMD и на этот раз это у нее получилось очень удачно. Видеокарты с архитектурой RDNA 4 уже не так сильно проседают в играх при задействовании эффектов Ray Tracing и Radeon RX 9060 XT 16 ГБ выступает в них не хуже GeForce RTX 4060 Ti, а иногда даже быстрее. Ну а играх с традиционным рендерингом новинка от красных совсем немного уступает GeForce RTX 5060 Ti, при этом имея на 20 ватт меньшее энергопотребление и более привлекательную цену. Да и с популярной Radeon RX 7700 XT разница составляет всего пару процентов.

Кстати о ценах, ведь это важнейшая характеристика видеокарты — они постепенно идут вниз и GeForce RTX 5060 Ti 16 ГБ уже можно найти дешевле 48000 рублей, а Radeon RX 9060 XT — на две-три тысячи рублей дешевле. Но особенно заметно снижение цен на GeForce RTX 5060, которые уже упали до уровня GeForce RTX 4060, а за такую сумму этой видеокарте можно простить небольшой объем видеопамяти. И с учетом падающих цен видеокарты GeForce RTX 5060 Ti, Radeon RX 9060 XT и GeForce RTX 5060 попросту перетрясли и перетасовали рынок видеокарт, сделав много популярных ранее моделей весьма невыгодной покупкой.

А чтобы понять это наглядно, можно использовать вот такой слайд от популярного канала Мой компьютер, в котором авторы расставили все актуальные видеокарты в порядке повышения и понижения производительности, взяв за 100% результат GeForce RTX 4060. За основу были взяты тесты сайта TechPowerUp и помимо производительности, на слайде есть и объем видеопамяти с шириной ее шины, и количество линий PCI Express, которое теперь тоже приходится учитывать при апгрейде. А еще — разрешение, на которое ориентированы данные видеокарты.

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И если учесть, что цена GeForce RTX 4060 составляет сегодня примерно 30000-32000 тысяч рублей, то глядя на эту таблицу, сразу становится видно, какие модели переоценены и не стоят тех денег, которые за них просят. Нужно еще учесть, что эти и большинство других таблиц с производительностью видеокарт, опираются на тесты без задействования генерации кадров Multi Frame Generation, которая преподносилась маркетологами Nvidia как главная "фича" новых видеокарт. В реальности геймеры ее практически не используют, так как включение Multi Frame Generation повышает задержку в игре, съедает драгоценные реальные FPS, да еще и тратит дополнительный объем видеопамяти, которой и так не хватает. И привлекательным такой режим в играх выглядит только на слайдах Nvidia, рассчитанных на слабо разбирающихся в технической части геймеров.

Так что ставить Multi Frame Generation в плюс видеокартам Nvidia по сравнению с новинками от AMD я бы не стал, а вот обновившийся апскейлер DLSS оставил очень приятное впечатление, выдавая более качественную картинку, чем FSR от AMD. И сегодня я предлагаю посмотреть на те видеокарты, которые не стоит покупать в 2025 году после выхода новинок, по крайней мере до тех пор, пока на них сильно не упадут цены. А примеры цен возьму на маркетплейсе Яндекс Маркет и начну с самых бюджетных моделей.

GeForce GTX 1650 и другие слабые модели

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На рынке все еще массово продаются бюджетные видеокарты прошлых поколений — GeForce GTX 1650, Radeon RX 6500 XT, Radeon RX 6400 или Intel Arc A380. И частенько нетребовательный геймер, ищущий бюджетную видеокарту взамен вышедшей из строя для Танков или Dota 2 решает купить одну из вышеперечисленных моделей и это очень большая ошибка. Ведь просят за них деньги, совершенно не соответствующие их производительности. Та же GeForce GTX 1650 выдает всего треть производительности от эталонной GeForce RTX 4060, но за нее просят практически половину ее цены. И стоимость одного FPS у этих бюджетных моделей получается просто заоблачной, но еще нужно учитывать, что часть новых игр они не запустят даже на минимальных настройках графики, 4 ГБ VRAM сегодня катастрофически мало даже для Full HD-гейминга.

GeForce RTX 3050 на 6 и 8 ГБ и Radeon RX 6600

Эта троица уже позволит запустить практически все новые игры с приемлемым FPS, и даже посмотреть на "эти ваши лучи", хотя играть в таком режиме не пожелаешь и врагу. А GeForce RTX 3050 еще и позволит включить апскейлер DLSS без сильной потери качества картинки, что приблизит ее к вечной конкурентке, видеокарте Radeon RX 6600. Но все равно, стоимость одного FPS у этих моделей слишком высока, новые игры на них идут еле-еле и за ними, как и за предыдущими "бюджетками" имеет смысл отправится на Авито, но никак не в магазин.

GeForce RTX 3060

Несмотря на наличие 12 ГБ VRAM, за GeForce RTX 3060 не выстраиваются очереди в магазинах и виной здесь не возраст видеокарты, а ее цена, которая снижается слишком медленно. Что не скажешь о Radeon RX 7600, которые заметно быстрее GeForce RTX 3060, но их можно найти уже дешевле 25000 рублей. И вполне возможно, что Radeon RX 7600 станет той самой бюджетной моделью, которая заменит Radeon RX 6600 на месте одной из самых недорогих оптимальных видеокарт для игр в разрешении 1080р.

GeForce RTX 4060

Если вы думали, что GeForce RTX 4060, которую мы взяли за точку отсчета производительности в играх, сегодня стоит покупать, то я вас разочарую. Никто не ожидал, что стоимость GeForce RTX 5060 снизится так сильно, и эта видеокарта уже продается почти по таким же ценам, что и предшественница, опережая ее почти на 20%. И за столь низкую цену GeForce RTX 5060 становится привлекательным вариантом, ведь до моделей с 16 ГБ VRAM нужно доплатить весьма приличную сумму.

Radeon RX 7600 XT

Глядя на то, как быстро стали расти системные требования игр, ни у кого нет сомнений, что 16 ГБ VRAM пригодится видеокартам GeForce RTX 5060 Ti и Radeon RX 9060 XT, по крайней мере, в конце их жизненного пути, ведь рассчитаны они в первую очередь на игры в разрешении 1080р. А вот про Radeon RX 7600 XT это не скажешь, и она попадет в длинный список видеокарт с избытком видеопамяти и слишком слабым чипом, который не позволит реализовать этот объем. Ведь никто в здравом уме не станет играть на этой модели в разрешении 4K с 15 FPS.

Radeon RX 7700 XT

Даже несмотря на то, что Radeon RX 7700 XT, результаты в нетрассированных играх у которой чуть выше, чем у Radeon RX 9060 XT, выглядит рациональной покупкой за счет низкой цены, не стоит в 2025 году выбирать и ее. Даже несмотря на то, что память у Radeon RX 7700 XT быстрее, чем у новинки, и развивает пропускную способность в 432 Гбайт/с, а количество линий PCI Express не урезано, все портит высокое энергопотребление, доходящее до 245 ватт. Да и делать ставку на старую модель стоит только в том случае, если ее цена намного ниже новинки, а с Radeon RX 7700 XT пока можно выиграть тысячи три-четыре.

GeForce RTX 4060 Ti на 8 и 16 ГБ

За те два года, что видеокарты GeForce RTX 4060 Ti существуют на рынке, я не написал про них ни одного лестного слова и ни нашел ни одной причины, чтобы рекомендовать их к покупке. Шина памяти шириной всего в 128 бит с пропускной способностью в жалкие по сегодняшним меркам 288 Гбайт/с сделала даже модель с 16 ГБ VRAM невыгодной покупкой для игры в разрешении QHD или 2560x1440 точек. Да еще и слишком высокая цена делала их выбором только тех геймеров, что совсем не переносят видеокарты от AMD. И сегодня в их покупке стало еще меньше смысла, версии с 8 ГБ VRAM стоит предпочесть обычную GeForce RTX 5060, а 16-ти гигабайтная стоит примерно столько же, сколько GeForce RTX 5060 Ti с гораздо более быстрой GDDR7 памятью.

Итоги

Вот такая ситуация сложилась сегодня на рынке видеокарт, когда к покупке в ценовом диапазоне до 55000 рублей можно рекомендовать только три новые модели. Но и с ценой на GeForce RTX 5060 Ti 16 ГБ есть подвох. Ведь если добавить совсем немного, примерно до 60000 рублей, то уже можно взять GeForce RTX 5070, видеокарту гораздо более мощную, позволяющую без проблем играть во многие игры на мониторе с разрешением 1440p. Но нужно помнить о том, что у GeForce RTX 5070 только 12 ГБ VRAM, которых точно станет не хватать через пару лет в новых играх в ее целевом разрешении. Обращу внимание, что цены меняются очень быстро, даже за то время, что пишется этот блог.

Надеюсь этот список морально устаревших видеокарт, позволит вам сэкономить деньги и сделать правильный выбор. И под конец я предложу вам прочесть еще несколько моих недавно вышедших блогов. Про лучшие игры на ПК, вышедшие в 2020-2024 годах, про 70 отличных игр, в которые можно поиграть на очень слабой или встроенной видеокарте, и про универсальные кулеры для видеокарт, бывшие раньше мечтой любого оверклокера и компьютерного энтузиаста.

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