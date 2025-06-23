За последние месяцы на рынке процессоров для игровых ПК произошли малозаметные, но очень важные перемены, в которых стоит разобраться, если вы хотите сделать оптимальный апгрейд и не выкинуть большую сумму денег зря. Во-первых, нельзя не отметить, что стоимость процессоров падает и некоторые модели, которые совсем недавно были не по карману экономным геймерам, теперь вполне можно купить в средний игровой ПК. В основном это связано с тем, что рубль укрепляется весь 2025 год и уже перевалил за психологическую отметку в 80 рублей за доллар. Конечно, года три назад мы видели цифру и 60 и даже 55 рублей за доллар, но после пугающей сотни рублей за доллар в прошлом году, взвинтившей цены на весь импорт, включая компьютерные комплектующие, сегодняшний курс воспринимается вполне умеренным.

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Однако ждать дальнейшего падения курса доллара не стоит, так как некоторые экономисты, как, к примеру, глава Сбербанка Герман Греф, считают, что курс рубля занижен и «100 плюс» будет гораздо оптимальнее для экономики. Так что лето 2025 года может оказаться удобным периодом для покупки комплектующих, если вы давно планировали это сделать. Сейчас на их стоимость влияет не только курс рубля, но и падение спроса, которое традиционно происходит в теплое время года — люди берут отпуска, кто-то едет на курорты, а кто-то на дачу. Молодежь же больше времени проводит на воздухе и покупкой ПК «для учебы» озаботится только в конце августа или начале сентября.

Не только это влияет на стоимость процессоров и вторая причина столь сильного падения цен — это насыщение рынка новыми моделями для платформы AMD AM5 и Intel LGA 1851. Кажущаяся вечной платформа AM4 постепенно уходит в прошлое, как и конкурирующая с ней Intel LGA 1700 и цены на процессоры для них упали до минимальных значений. Интересен тот факт, что для платформы AM4 продолжают выпускаться новые модели процессоров даже в 2025 году, например, шестиядерный Ryzen 5 5500X3D с 3D-кешем. Ну а платформа Intel LGA 1700 все еще остается популярной из-за того, что новые процессоры семейства Arrow Lake оказались неудачными, выигрывая по сравнению с предшественниками только в плане энергопотребления.

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А вот процессоры Ryzen для платформы AMD AM5 в 2025 году весьма популярны у геймеров, как модели прошлого поколения, Zen 4, так и их обновленная версия, получившая кодовое имя Zen 5. Несмотря на отсутствие малых экономичных ядер, как у конкурента, даже младшие шестиядерники Zen 4 и Zen 5 показывают отличные результаты в играх. Если же есть деньги на процессор с 3D-кешем, то можно получить и вовсе ультимативную производительность при весьма умеренном энергопотреблении. В начальном и среднем сегменте производительности процессоры Intel для платформы LGA 1700 стали отличными конкурентами для Ryzen из-за сильного падения цены.

Core i5-12600KF уже можно найти дешевле 14000 рублей и это отличное предложение за такие деньги, даже несмотря на то, что процессору уже более трех лет. Сейчас «камни» начального уровня для платформы AMD AM5 — Ryzen 5 8400F, уже опустились в цене ниже 10000 рублей, и скоро к ним присоединится и более быстрый Ryzen 5 7400F, в минусы которого можно записать только термопасту под крышкой. Но, несмотря на высокие температуры, эта парочка в большинстве игр быстрее недорогих процессоров платформы AMD AM4, а стоимость новых материнских плат AM5 уже почти сравнялась с прошлым поколением. Что весьма важный фактор при выборе процессора, ведь его нельзя рассматривать без отрыва от материнской платы и завышенная цена плат AM5, как и оперативной памяти DDR5 для них, частенько склоняла чашу весов, при выборе между платформами, в сторону недорогой и проверенной временем AM4.

Сэкономить на материнской плате AM4 удастся лишь при выборе совсем старых моделей на чипсетах AMD B450 и AMD A520, а это означает, что мы получим лишь третью версию шины PCI Express. Сегодня, когда большинство видеокарт среднего уровня имеет восемь линий PCIe, и восемь гигабайт VRAM, из-за чего приходится постоянно подгружать данные по шине, этот параметр становится критичным в играх. Поэтому новенькая GeForce RTX 5060 будет задыхаться на системе с шиной PCI Express 3.0, хотя производительности недорого Ryzen 7 5700X с восемью ядрами ей бы вполне хватило. Приятным исключением стала видеокарта Radeon RX 9060 XT, имеющая 16 линий PCI Express, похоже, что корпорация AMD одумалась и перестала последовательно повторять все ошибки конкурента, выпуская продукты, сразу обреченные на провал.

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И Radeon RX 9060 XT в версии с 16 ГБ VRAM будет вполне неплохо чувствовать себя в системе с третьей версией шины PCIe и процессором уровня Ryzen 7 5700X, но делать в 2025 году ставку на древнюю платформу с уходящей в прошлое памятью DDR4 стоит только в том случае, если вы хотите очень сильно сэкономить. Еще один вариант, когда можно целенаправленно выбрать сборку на AM4 с шиной PCIe 3.0 — это сборка бюджетного мультимедийного ПК, на котором будут запускаться нетребовательные игры. И в этом случае материнская плата на чипсете AMD B450 и процессор Ryzen 5 5600G выглядят неплохим вариантом. В остальных же случаях на плате для процессоров AM4 сэкономить не удастся, так как модели на чипсете AMD B550 с шиной PCIe четвертой версии стоят дорого.

Поэтому остается только более дешевая память DDR4, но прежде чем покупать ее, представьте, как выглядела покупка системы с DDR3 в 2017 или даже 2018 году. По-моему, экономия в ... рублей не стоит вложений в морально устаревшую платформу. И сегодня мы посмотрим на процессоры, активно продающиеся летом 2025 года, которые уже нельзя рекомендовать к покупке. Так как имеются более быстрые, новые или экономичные аналоги. Причем это будет касаться как сборки всей игровой системы с нуля, так и варианта апгрейда старого процессора, не меняя материнской платы. А примеры цен возьмем, как обычно, на маркетплейсе Яндекс Маркет.

Core i3-13100F и Core i3-14100F

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Эта парочка процессоров была обречена на провал с самого начала, ведь четырех ядер для игрового ПК стало мало давным-давно. Положение дел могла спасти цена, как это стало с Core i3-12100F, стоящий копейки и который может стать основой для сборки ультрабюджетного ПК на базе видеокарт GeForce RTX 3050 или Radeon RX 6600. Но процессоры Core i3-13100F и Core i3-14100F слишком дороги и стоят примерно как полноценный шестиядерник Ryzen 5 5600.

Ryzen 5 5600

Ryzen 5 5600 был лидером игровых сборок среднего уровня последние три года, но его время прошло. Собирать на нем игровой ПК имеет смысл только с видеокартой типа GeForce RTX 3060 или Radeon RX 9060 XT с 16-ю линиями PCIe и достаточным объемом видеопамяти, которые позволят взять материнскую плату на чипсете AMD B450 и сильно сэкономить. Однако отказываясь от шины PCI Express 4.0 мы потеряем в скорости современных M2.SSD. И как вариант для апгрейда старых Ryzen 5 1600 или Ryzen 7 2700 этот процессор в 2025 году тоже нельзя рекомендовать, ведь немного доплатив, можно найти намного более привлекательный восьмиядерник Ryzen 7 5700X.

Core i5-12400F

В начале блога я упоминал весьма неплохо смотрящийся сегодня Core i5-12600KF, но не все шестиядрники платформы LGA 1700 одинаково полезны. Core i5-12400F, весь свой жизненный цикл конкурировавший с процессорами Ryzen 5 5600 и Ryzen 5 5600X, сегодня все еще слишком дорог. За такую цену можно найти гораздо более быстрые в большинстве игр Ryzen 5 8400F, да и Ryzen 5 5600 сегодня стоит заметно дешевле. А еще Core i5-12400F, в отличие от конкурентов из стана AMD, не имеет разгона и выдает очень низкие частоты, хотя параметр энергопотребления PL2 у него довольно высок и составляет аж 117 ватт. В реальной нагрузке этот процессор ест не больше 80 ватт.

Core i5-14400F

На первый взгляд Core i5-14400F мог бы стать отличным наследником Core i5-12400F для тех геймеров, которые предпочитают процессоры от Intel — ведь у него шести большим ядрам помогают четыре энергоэффективных, однвко здесь все портит внутренняя конкуренция. Добавив несколько тысяч рублей, можно взять великолепный процессор Core i5-14600KF, да и старый добрый Core i5-12600KF, несмотря на более высокое энергопотребление, имеет большие частоты «из коробки», разлоченный разгон и андервольтинг, и возможность работать с очень быстрыми модулями памяти. И все это примерно за ту же цену, что просят за Core i5-14400F.

Ryzen 7 5700X3D и Ryzen 7 5800X3D

Этот процессор с аж 93 мегабайтами L3-кеша долгое время был мечтой геймеров, да и стоит он сегодня не так дорого, но если посмотреть на тесты, то выясняется, что Ryzen 7 5700X3D показывает в играх результаты всего лишь на уровне Ryzen 5 7500F. А Ryzen 5 7500F показывает гораздо лучшие результаты в рабочих задачах, что делает его более универсальной моделью, энергопотребление, к слову, у них практически одинаковое. Если вы думаете, что в игровом ПК нет таких задач, где нужна чистая процессорная производительность, то это не так. Это и очень процессорозависимые игры с плохой оптимизацией, и компиляция шейдеров, и банальная установка игр — все это будет быстрее на Ryzen 5 7500F. Еще в большей мере все это касается и более дорогого Ryzen 7 5800X3D, вкладывать столь крупную сумму в устаревшую платформу смысла практически не имеет.

Ryzen 5 7600 и Ryzen 5 7600X

Не только процессоры прошлых поколений сегодня будут не рекомендоваться к покупке. Это касается и переоцененного шестидярника Ryzen 5 7600, который сначала проигрывал во внутренней конкурентной борьбе более дешевому Ryzen 5 7500F. А сегодня покупку этой модели делают невыгодной еще и подешевевшие, гораздо более мощные восьмиядерники Ryzen 7 7700. Или еще более дорогой Ryzen 5 7600X, который стоит сегодня просто каких-то неадекватных денег.

Итоги

Как видите, сегодня есть немало процессоров, которые не стоит покупать в игровой ПК, ведь у них есть более быстрые или дешевые аналоги. И выбрав оптимальную модель, сэкономленные две-три, а то и больше, тысячи рублей можно потратить на более качественную материнскую плату или ОЗУ с высокими частотами. Пишите в комментарии, какие еще процессоры вы бы добавили в этот список? Кстати, цена на них быстро меняются, а некоторые позиции из этого блога могут раскупить к моменту его выхода в печать.

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