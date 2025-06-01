Многие из вас наверняка слышали древнюю шутку — "Все юзеры делятся на тех, кто не делает бэкапы, и тех, кто уже делает бэкапы". В ней есть доля правды, ведь именно потеря важных файлов заставляет многих из нас наконец-то настроить на ПК или ноутбуке резервное копирование. В моем случае это сработало не сразу, и я терял важные данные несколько раз, от всех фото и видео, снятых за целое лето, в результате выхода из строя жесткого диска и даже до курсовой работы моего брата, на которую он потратил несколько месяцев, работая на моем ПК.

После этого я стал периодически копировать важные файлы в ручном режиме, сначала на флешки и DVD-диски, затем на жесткие диски, которых в моем ПК стоит несколько штук. Но, как показала практика, этого оказалось недостаточно и к настройке автоматического бэкапа всех важных файлов на моем игровом ПК меня подтолкнуло нечаянное удаление всех сохранений любимой игры, которую я проходил целый месяц, а заодно пары почти готовых блогов, которые лежали на Рабочем столе.

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Но, прежде чем настраивать бэкап важных файлов, я решил разобраться в том, насколько для меня ценны те или иные из них, ведь если сохранять каждый день все подряд, даже жесткого диск на десяток терабайт не хватит. И, как оказалось, даже на обычном игровом ПК, на котором иногда выполняется еще и офисная работа, оказалось очень много файлов, которые будет очень жалко потерять. Я разделил данные на несколько категорий:

Невосстановимые в случае потери. Это, в первую очередь, фото и видео, которые многие из нас снимают постоянно. В случае их потери вы никак не сможете вернуться в прошлое и снова сфотографировать летний отдых на курорте, записать на видео первые шаги ребенка или самую удачную в жизни рыбалку. Конечно, есть надежда восстановить подобные файлы с помощью сервисов, занимающихся реанимацией вышедших из строя жестких дисков, но шансы на это весьма малы. А учитывая то, что мы все больше используем SSD-накопители и флешки, восстановление и вовсе становится практически невозможным — вытянуть информацию из ячеек памяти на порядки сложнее, чем с секторов жесткого диска.

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Ценные данные, восстановление которых очень трудозатратно. В начале блога я упоминал потерянные статьи и курсовую работу, подобные данные можно восстановить, но не в первозданном виде, а просто сев и написав снова. Это займет от нескольких часов, до нескольких недель, а учитывая, что время — это деньги, оказаться в такой ситуации не только обидно, но и финансово затратно.

Данные, потеря которых не критична, но неприятна. На игровом ПК это могут быть как сейвы игр, так и настроенная операционная система, которую можно потерять в случае сбоя накопителя или заражения вирусами. Переустановка Windows может занять несколько часов, которые можно потратить с куда большей пользой. Пароли для разных сервисов, которые можно восстановить при желании, и какие-либо записи в блокнот или на стикерах, которые есть практически у каждого пользователя ПК. Профили разгона или андервольтинга процессора или видеокарты. Настроенные тайминги оперативной памяти в BIOS — процесс их подбора может занять несколько часов, а то и дней.

Еще я сохраняю и моды для игр, на их подборку и настройку иногда уходят часы, если не дни. Например, для стратегии Anno 1800 у меня хранится несколько десятков модов, некоторые из которых я правил вручную. Есть и всякая другая игровая мелочевка, найти которую в случае потери будет довольно сложно — уникальные карты для стратегий, сделанные фанатами, наборы любимых ретро игр для разных платформ вместе с эмуляторами.

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А еще есть данные, ценность которых пока неизвестна, например, чей-то телефон или адрес, записанный на стикере Рабочего стола или важный пароль. И когда я определился со степенью важности данных, стало гораздо проще решить, как делать их бэкап, но нужно еще и представить ситуации, в которых мы потеряем их. Самая простая ситуация — вы включаете ПК и видите надпись «Disk boot failure, insert system disk and press enter». И ваш SSD со всеми данными вышел из строя и восстановить их не удастся.

Часто бывает так, что в ПК установлен не только системный SSD, но и еще дополнительный — под данные и игры, такую роль у многих геймеров сегодня играют старые SATA SSD, которые остаются после установки нового M.2 SSD. Или дополнительный жесткий диск. Я, к примеру, все еще не могу отказаться от постоянно работающего HDD, на который скачиваются торренты и объемные файлы из интернета. В этом случае будет очень неприятно заразиться вирусом-шифровальщиком, который превратит все данные в мусор, а шанс восстановить их, даже заплатив вымогателю немаленькую сумму, чрезвычайно низкий.

Можно потерять данные на всех накопителях в ПК и из-за сбоя блока питания, когда, выходя из строя, он выдает слишком высокое напряжение на все компоненты. И если для SSD это практически смертельно, то шансы вытянуть данные с жесткого диска остаются, правда, придется покупать диск донор, с которого возьмется плата управления, и заплатить круглую сумму в сервисе по восстановлению данных. Поэтому надежность хранения информации на постоянно подключенных накопителях довольно низкая, даже если файлы дублируются.

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Еще более опасная ситуация — это пожар в квартире или ограбление. В этом случае можно потерять любые носители информации, от тех, что установлены в ПК, до флешек, внутренней памяти смартфона, внешних жестких дисков и даже DVD-дисков. Это самая неприятная ситуация из всех, но и шансы того, что она произойдет, не так велики, как и ситуаций, описанных выше.

И мысленно представив себе все эти неприятные сценарии, уже гораздо проще организовать бэкап важных файлов. Для меня самыми важными оказались домашние фото и видео, которые у меня хранятся еще и снятые родственниками, так что ответственность в случае их потери возрастает. Все отснятые материалы сохраняются в моем ПК на жесткий диск, где ждут сортировки — удаления смазанных фото, дублей и так далее. Раньше я делал разные папки для разных типов данных, но теперь использую только одну, в которую сваливаю все, она называется "Забэкапить - Разобрать".

Помимо этого, каждый день сохраняются вот такие папки с системного диска:

Папка "Мои документы" с сейвами игр, а также папка со скриншотами, которые я использую для того, чтобы быстро сохранить важную информацию с экрана на память.

Папка Application Data, в которой хранят сохранения некоторые игры, а также записывают свои настройки разные программы.

Папка с записями важных разговоров с телефона, а также диктофона.

Профили различных программ с настройками, например, MSI Afterburner, HWiNFO или Punto Switcher.

Отдельно стоит рассказать о браузере. Я использую портабельную версию Mozilla Firefox и это дает много плюсов для бэкапа. Каждый вечер папка браузера сохранятся, что автоматически делает бэкап не только всех вкладок, паролей, cookie-файлов и истории браузера, но даже всех значков сайтов, что невозможно при обычной синхронизации браузера.

Далее в дело вступает утилита для резервного копирования Acronis True Image и каждый вечер эти папки копируется с жесткого диска на системный SSD, и наоборот. Это спасет как в случае отказа HDD, так и в случае отказа системного SSD. Так как в доме есть несколько ПК, работающих подолгу, один из них я превратил в дополнительный сервер для резервного копирования и каждый вечер Acronis True Image делает на него копию папки "Забэкапить - Разобрать" и папок с диска С:, которые я перечислил выше. Утилита проверяет доступность сетевого диска и, если второй ПК выключен, ждет полчаса до следующей проверки, и как только он появляется в домашней сети, делает бэкап. Так как сеть у меня дома гигабитная, это происходит очень быстро.

Еще с помощью Acronis True Image я делаю образы системного диска. Первый — сразу после установки Windows, без драйверов, программ и обновлений. Это позволяет откатить систему в случае любых проблем до самого начала. Второй — со всем необходимым софтом и выполненными настройками Windows под себя, в этом случае получается готовый к работе образ системы, к которому можно вернуться за несколько минут в случае глюков операционной системы или заражения троянами.

На этом работа с бэкапами с помощью Acronis True Image заканчивается, но это лишь временное хранение важных файлов. А дальше, примерно раз в пару месяцев, я сортирую и раскладываю важные файлы по полочкам. И они отправляются на хранение на внешние жесткие диски, причем я отдаю предпочтение крупным 3.5" HDD, которые установлены в док-станцию, у них и скорость повыше, чем у ноутбучных, и надежность.

Подобных док-станций можно найти множество, но отдавать предпочтение стоит моделям, позволяющим подключить сразу два жестких диска. Стоят они недорого, но не у всех работают со стопроцентной стабильностью, тут как повезет.

Жесткие диски для хранения важных файлов стоят еще и прямо в моем ПК, но не работают постоянно, а только тогда, когда нужно. Подключение к ним обеспечивает специальная плата, купленная на AliExpress — JEYI i Control. И чтобы что-то записать или скопировать, выключаешь ПК, нажимаешь нужную кнопку, включаешь ПК и HDD появляется в системе.

Подобного хранения в двух экземплярах вполне хватает для большинства файлов, но самые ценные, лучшие фотографии и видео из домашнего альбома, я храню еще и в облаке, в зашифрованном виде. У меня есть облако объемом 1 ТБ от Mail.ru и парочка облаков на 62 ГБ от Yandex, все самое ценное, на такой объем, конечно не влезет, но зато с файлами, хранящимися в трех разных местах, уж точно ничего не случится.

Чтобы каждый раз не включать жесткие диски для того, чтобы проверить, лежит ли на них нужное видео или нет, я использую программу каталогизатор, Camel Disc Catalog. Эта утилита сохраняет данные не только об именах и расположении файлов, но еще делает превью для видеофайлов и картинок, и данные о битрейте для аудиофайлов.

Итоги

Я понимаю, что слишком перестраховался и такой уровень надежности бэкапа не нужен большинству пользователей ПК. И если давать советы, как сохранить важные файлы пользователю, который никогда этим не занимался, то в первую очередь стоит подключить облачное хранилище, их сейчас есть много, на любой вкус и кошелек. А еще — купить переносной внешний жесткий диск от надежного производителя, например, Western Digital Elements Portable или ADATA HD330.

А вот внешние SSD для долговременного хранения информации лучше не использовать, она может пропасть, если их долго не включать. Пишите в комментарии, а как вы храните важные файлы? И еще я порекомендую вам три моих новых блога:

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