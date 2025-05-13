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12 простых и проверенных временем способов продлить жизнь игровой видеокарте в 2025 году

Видеокарты сегодня стоят очень дорого и нужно всеми силами стараться создать им комфортные условия для работы, исключив факторы риска.
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Игровые видеокарты в 2025 году стали самой настоящей роскошью, самые топовые решения — GeForce RTX 5090, стоят так много, что за эту сумму лет десять назад можно было купить неплохую подержанную иномарку. Да и решения среднего ценового сегмента, например, GeForce RTX 5060 Ti или GeForce RTX 5070, сегодня обойдутся в сумму, за которую в доковидные времена можно было собрать игровой компьютер целиком.

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И даже в бюджетном сегменте видеокарта стоит более половины всего бюджета, выделенного на сборку компьютера, в этом я убедился, подбирая комплектующие в недорогой ПК в свежем блоге Проверяем, можно ли собрать новый игровой компьютер в мае 2025 года всего за 50000 рублей. В нем весь ПК без видеокарты на основе процессора Core i3-12100F обошелся примерно в 20000 рублей, а остальной бюджет — почти 30000 рублей, был потрачен на видеокарту.

Одним словом, видеокарта — это самая дорогая и важная деталь в наших игровых ПК и каждый геймер хочет, чтобы она проработала как можно дольше. И сегодня мы рассмотрим проверенные на практике способы продлить жизнь видеокарте, которые, к тому же, будут или совсем бесплатны, или требовать совсем небольших денежных вложений.

Постоянный мониторинг температуры

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Главный враг видеокарт — высокая температура, которая вызывает постепенную деградацию чипов GPU и памяти, да и элементам обвязки вместе с силовой часть системы питания она не идет на пользу. Еще от высокой температуры быстро высыхает термоинтерфейс между GPU и системой охлаждения, а термопрокладки на чипах памяти и системе питания начинают быстро терять теплопроводящие свойства, а то и вовсе способны залить всю плату вокруг вытекшим силиконом. А еще от частых перепадов температуры портится BGA-пайка, которая сейчас представляет шарики припоя, на которых сидят GPU и чипы памяти. От постоянных расширений при нагреве и сжатий при охлаждении рано или поздно нарушится контакт и получится тот самый "отвал", который уже стал мемом.

Поэтому за температурой надо следить, хотя бы периодически проверяя, какой она была в играх. Не забывая при этом, что самая горячая точка чипа, которая в мониторинге обозначается как GPU Hotspot, может быть на 15-20 градусов горячее, чем та температура GPU, что рисует нам стандартный мониторинг в утилите MSI Afterburner. Еще может сильно греться видеопамять, и при этом не иметь мониторинга температуры, особенно в недорогих моделях видеокарт. Для отслеживания температуры необязательно устанавливать MSI Afterburner, можно установить утилиту HWInfo, или мониторить ее через утилиту GeForce Experience или Radeon Software Adrenalin.

Обороты вентиляторов и функция Fan Stop

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Температура видеокарты сильнее всего зависит от оборотов вентиляторов и иногда у них бывает такой алгоритм работы, когда в приоритете задан низкий уровень шума. И мы получаем горячую и тихую видеокарту, что не есть хорошо. В таком случае лучше настроить кривую вентиляторов в MSI Afterburner так, чтобы получить золотую середину между уровнем шума и нагревом. У некоторых моделей видеокарт с топовыми системами охлаждения настолько низкие обороты вентиляторов, что не обеспечивают достаточного охлаждения чипов памяти, особенно в простое, когда задействована функция Fan Stop. И мы имеем холодный GPU и горячую память и в этом случае стоит прибавить обороты вентиляторов до акустически комфортных.

Функция Fan Stop, когда вентиляторы останавливаются в простое, с одной стороны — сильно сберегает ресурс вентиляторов, снижает запыление радиатора видеокарты и делает ее бесшумной в простое. С другой стороны — GPU в простое может греться до 60 градусов и многим геймерам это не нравится, так как видеокарта нагревает и все остальные компоненты в корпусе ПК, например, M.2 SSD. Исправить это можно опять же, через MSI Afterburner, настроив старт вентиляторов с более низкой температуры, например, с 45 градусов.

Хорошая вентиляция вентиляция в корпусе

Но какой бы мощной не была система охлаждения видеокарты, выделенное тепло нужно быстро вывести из корпуса, иначе мы получим перегрев, ведь современные модели обладают теплопакетом в 200, а то и в 300 ватт. Не говоря уже о таких калориферах, как GeForce RTX 5090, которая имеет TDP в 575 ватт. Поэтому глухие корпуса с парой вентиляторов "стодвадцаток" стоит использовать только со слабыми видеокартами, а для современных мощных моделей выбирайте хорошо продуваемый большой корпус. Причем стоит обратить внимание на то, чтобы передняя панель у него была с достаточной перфорацией для свободного прохода свежего воздуха.

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Сколько вентиляторов ставить на вдув и выдув — тема отдельного блога, но по своему опыту могу отметить, что даже для GeForce RTX 3060 с TDP в 170 ватт маловато двух вентиляторов 140 мм на вдув и одного такого же на выдув при комфортном уровне шума и на лето я собираюсь добавить в свой корпус еще парочку.

Дополнительный обдув

Если снизить температуру видеокарты не удается ни с помощью увеличения оборотов вентиляторов, ни в хорошо продуваемом корпусе, то стоит попробовать сделать дополнительный обдув с помощью вентиляторов диаметром 120, 92 или 80 мм. Реализация его может разной, но самые хорошие результаты дает обдув верхней части видеокарты, ведь текстолит там просто раскаленный. Но в современных моделях этому может мешать бэкплейт, который часто только ухудшает отвод тепла.

Но можно использовать то, что со схемой свободного продува в бэкплейте есть прорези сзади. Я положил на них вентилятор диаметром 92 мм, дующий вверх на небольших оборотах, и получил заметное снижение температуры в простое. Например, сейчас в комнате 25 градусов, а на видеокарте с остановленными вентиляторами — всего 31 градус, и это заслуга вентилятора на бэкплейте. Еще хорошие результаты дают вентиляторы на передней стенке корпуса, которые дуют прямо на видеокарту, если расстояние до нее небольшое — 2-4 см.

Отказ от разгона

Разгон видеокарты в наше время дело, как правило, бесполезное. Даже если видеокарта позволяет значительно расширить лимит мощности и поднять частоты, хорошо если можно будет получить 10% производительности за счет резко выросшего энергопотребления. А вот заметить прирост от разгона на глаз, без мониторинга, вряд ли получится. Если ваша видеокарта выдает в игре 60 FPS, то вы получите 66, а если 30 FPS — то всего 33. То есть, если игра явно тормозит, то тормозить она будет и после разгона. А вот плата за такой прирост уж слишком высока.

Андервольтинг

А вот андервольтинг в последние годы стал очень популярен, ведь нагрев, шум и энергопотребление он снижает даже на неудачных моделях видеокарт со слабой системой охлаждения и это сразу заметно. Андервольтинг, кстати, за счет снижения температуры иногда позволяет еще и получить небольшой разгон, но в новых поколениях видеокарт потенциал для андервольтинга стал ниже. Производители сами научились выжимать из чипов максимальные частоты, а запас по питающему напряжению делают все ниже.

Регулярная чистка от пыли

Даже видеокарта с самой крутой системой охлаждения без регулярной чистки начнет перегреваться. Особенно, если в корпусе нет пылевых фильтров, а дома есть кошка или собака. В этом случае между ребер радиатора быстро образуется пыльный войлок, который не дает отводить тепло. 

Не разбирайте и не модифицируйте видеокарту без особой нужды

Если посмотреть видео с каналов, занимающихся ремонтом электроники, то вам наверняка попадутся сюжеты с видеокартами, которые вывели из строя сами пользователи. Это случается при неудачной попытке заменить термопасту и термопрокладки, или тогда, когда люди пытаются улучшить охлаждение с помощью медных прокладок над чипами памяти. Они легко устраивают замыкание и мгновенно выводят видеокарту из строя.

Аккуратность при подключении видеокабелей

Опасность подстерегает нас и при такой банальной процедуре, как подключение видеокабеля от видеокарты к монитору или телевизору. Бывает так, что при подключении выключенных, но не обесточенных устройств, на них появляется разность потенциалов, которая может выжечь HDMI-порт при подключении или вовсе спалить видеокарту. Поэтому не ленитесь полностью обесточить все устройства, выдернув их вилки из розеток 220 вольт.  

Качественный БП и аккуратное подключение питания

В своих блогах я постоянно рекомендую покупать блок питания с запасом по мощности, и в случае с прожорливыми видеокартами это особенно актуально. Например, пиковые скачки энергопотребления у видеокарты GeForce RTX 5090 могут достигать 901 ватт и с этим справится далеко не каждый блок питания. Качественный блок питания не только обеспечит стабильное питания без просадок напряжения и пульсаций, которые очень вредны для конденсаторов видеокарты, но еще и имеет защиты, которые спасут комплектующие, если БП выйдет из строя.

Еще одна проблема современных видеокарт — злополучный разъем 12VHPWR на видеокартах Nvidia, который, по мнению независимых экспертов, создан практически без запаса по передаваемому току и уже стал причиной выхода из строя множества дорогих видеокарт. При его подключении важно избегать перегибов кабеля и вставлять его до конца. И если вы выбираете новый блок питания, то ищите новые модели с разъемом питания 16 пин (12V-2x6), например ADATA XPG CORE REACTOR II VE или DEEPCOOL GamerStorm PN750D.

Подпорка под тяжелые видеокарты

Совсем недавно над подпорками для видеокарт посмеивались и считали их использование излишней перестраховкой, но сегодня уже всем ясно, что огромные видеокарты последних поколений обязательно нужно подпирать. Иначе видеокарта провиснет под своим весом, текстолит изогнется и здравствуй, "отвал".

Сразу выбирайте качественные модели

Каждый раз, когда я пытался сэкономить при покупке видеокарты, это оборачивалось сожалением и разочарованием. Вот и с Palit GeForce RTX 3060 Dual, которая стоит сейчас у меня, произошло тоже самое — это шумная модель с дешевыми вентиляторами. И учитывая, что видеокарту мы берем на несколько лет, экономия в несколько тысяч рублей выглядит не очень рациональной. Если бы я покупал видеокарту сегодня, то это была бы GeForce RTX 5060 Ti в версии на 16 ГБ. А модели бы я выбрал вот такие — MSI GeForce RTX 5060 Ti 16G VENTUS 3X OC.

Palit GeForce RTX 5060 Ti Infinity 3

Или MSI GeForce RTX 5060 Ti 16G GAMING OC.

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Надеюсь, эти способы продлить жизнь видеокарты станут вам полезны. Пишите в комментарии, а какие условия для комфортной работы видеокарт создаете вы? А еще я порекомендую вам посмотреть несколько моих новых блогов: 

Как собрать игровой компьютер самому и ничего не сломать — советы от опытного сборщика ПК

7 жанров игр на ПК, которые стоит избегать после 35 лет или если вы хотите сберечь свои нервы

6 оптимальных и недорогих связок процессора и материнской платы для народных игровых ПК в 2025 году

Все блоги автора Zystax о компьютерах, играх и Windows.  

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