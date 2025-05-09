Сборка компьютера на первый взгляд кажется очень простой задачей — все разъемы стандартизированы, а в комплектующих есть ключи, которые не позволят воткнуть что-то не той стороной. Любая материнская плата имеет "мануал", руководство по эксплуатации, где схематично показано, что и куда подключать. Начинающим сборщикам ПК внушают ложную уверенность в простоте этой задачи еще и техноблогеры, на видео которых компьютер собирается элементарно и быстро, как конструктор Лего.

В реальности сборка ПК имеет множество неочевидных нюансов, о которых узнаешь только спустя годы практики и в этом процессе очень многое может пойти не так, как запланировано. А одно неловкое движение может лишить вас процессора, материнской платы или видеокарты. Я начал заниматься сборками ПК себе, друзьям и родственникам уже почти 25 лет назад. Со временем, узнав об этом по сарафанному радио в нашем небольшом городке, ко мне стали обращаться люди, которым нужно было собрать ПК под ключ. Они лишь выделяли бюджет и выдвигали требования к производительности ПК, а выбор комплектующих, их покупка и сборка компьютера ложилась на меня.



Таким образом, количество собранных мной ПК уже перевалило за несколько десятков. Но я стараюсь получать как можно больше информации по этой теме и руководствуюсь не только своим опытом, но и постоянно смотрю видео от опытных блогеров, которые собирают ПК на заказ, например, RHW - RuHardWare или PulsePC. Так что, думаю, опыта у меня уже достаточно, чтобы давать советы и сегодня мы разберемся, как собрать ПК без проблем, и поговорим про ошибки, которые могут произойти не только у новичка, но и у достаточно опытного сборщика.

Рабочее место

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Первое, чем стоит озаботится еще до начала сборки ПК — это комфортное и хорошо освещенное рабочее место. В сети есть много видео, где компьютер собирают прямо на полу, да еще и в полумраке и этого стоит избегать всеми силами. Лучшим местом станет просторный стол с достаточно яркой настольной лампой, но и верхний свет в комнате тоже обязателен, чтобы при сборке не было теней и плохо освещенных мест в ПК. Не будет лишним и отдельный фонарик, особенно налобный, который позволит легко совершать любые манипуляции в ПК, не двигая его по столу, чтобы поставить под свет, например, подключая провода от передней панели корпуса.



При работе с корпусом ПК на стол стоит постелить что-нибудь мягкое, ведь наделать на нем царапин очень просто. А при работе с материнской платой под нее желательно подстелить антистатический материал, очень удобны для этого большие силиконовые коврики для пайки и ремонта. В крайнем случае подойдет газета или другая бумага, главное — чтобы она была чистая. Нужно подготовить какие-нибудь емкости для болтиков и мелких деталей, чтобы они не потерялись или не закатились под материнскую плату при сборке. Если ничего нет под рукой, подойдут и коробочки от небольших комплектующих, например, от модулей памяти.

Распаковка комплектующих и порядок сборки

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Не стоит сразу распаковывать все комплектующие и раскладывать их нас столе, так они будут только мешаться и их легко повредить, ведь если видеокарта или материнская плата упадет на пол, скорее всего придется покупать новую. При распаковке не стоит рвать коробки и пакетики, лучше делать это аккуратно, сохранив товарный вид комплектующих, ведь есть вариант, что их придется нести обратно в магазин. Не забывайте проверить все отделения внутри коробок видеокарты и материнской платы, которые иногда незаметны, там могут лежать полезные аксессуары.



Оптимальный порядок действий при сборке ПК будет таким — распаковываем материнскую плату, оперативную память, M.2 SSD, кулер процессора и сам процессор. Первым делом стоит установить M.2 SSD. Затем устанавливаем процессор в сокет, вставляем модули ОЗУ, наносим комплектную термопасту от кулера или свою, заранее приготовленную. Устанавливаем кулер процессора и убираем собранную нами основу ПК подальше, чтобы она не мешалась. Но здесь есть важный нюанс — массивный кулер может перекрыть не только слоты ОЗУ, но и отверстия для крепления платы к корпусу ПК, и в этом случае нужно сначала установить плату в корпус, и только затем крепить кулер.

На этом этапе я обычно проверяю работоспособность сборки, но не с комплектной видеокартой, которая может быть очень громоздкой и плохо держаться в слоте PCI Express, а с маленькой "затычкой", которая почти ничего не весит и не требует дополнительного питания. Запитать основу сборки можно с помощью комплектного блока питания, заодно проверив и его. Но начинающему сборщику советовать такой подход однозначно нельзя, так как включать лежащую на столе материнскую плату, особенно с установленной большой видеокартой, довольно опасно, можно что-то замкнуть при включении.

Лучше дождаться окончательной сборки и уже тогда включить ПК. Да и метод включения полуразобранного ПК с помощью отвертки, замыкающей контакты PWR SW (Power Switch) и Ground, тоже не безопасен. Я обычно надеваю на них кнопку с проводами от старого корпуса. После этого можно распаковать корпус ПК и блок питания, установить БП внутри корпуса, надежно закрепив болтами, временно прихватить нужные провода за задней стенкой корпуса, чтобы не болтались при установке материнской платы. Затем установить в корпус ПК вентиляторы, если они куплены отдельно и только затем переходить к установке материнской платы, а затем и видеокарты, но про нюансы их установки я расскажу ниже.

Опасные моменты при установке на материнскую плату процессора, кулера и ОЗУ

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Несмотря на то, что на процессоре и сокете платы есть ключи, которые показывают то, как надо их ориентировать, а любое видео по сборке ПК акцентируют на этом внимание, в сервисных центрах достаточно много плат AM5 и LGA1700 с поврежденными контактами в сокете и процессоров AM4 с помятыми или отломанными ножками. Можно сказать, что это самый опасный момент при сборке ПК новичком и здесь нужно проявлять максимум внимания и осторожности. Не стоит ждать, что процессор сам встанет как надо, если вы его небрежно засунете в сокет, делая это, нужно сразу ориентировать его точно, с точностью до миллиметра.



Установка кулера тоже задача непростая, особенно со своим, уникальным креплением и здесь нужно не лениться и тщательно просмотреть мануал, а работая отверткой рядом с материнской платой надо тщательно смотреть, чтобы она не соскочила и не поцарапала ее — это чревато порванными дорожками. Ну и конечно, три самые распространенные ошибки новичка, которые иногда делает и опытный сборщик по невнимательности — установить кулер на процессор без термопасты, или нанести слишком много термопасты, что грозит плохим отводом тепла, если она густая и не выдавится из-под кулера. А если она жидкая — то есть риск заляпать ей контакты процессора и сокета. Ну а забыть снять наклейку с основания кулера — это классика, которой грешат даже сборщики в крупных магазинах, собирающих по десять ПК в день.

Устанавливая ОЗУ, стоит тоже смотреть на ключи и не забывать, что сами разъемы DIMM очень хлипки и модуль памяти нужно вставлять вертикально, не шатая в разъеме. И не забывайте о том, что модули ОЗУ нужно ставить в особом порядке для получения двухканального режима работы и первый модуль на многих "материнках" нужно ставить во второй слот DIMM, если их четыре штуки.

На этом этапе сборки ПК будет особенно опасно статическое электричество, которое может мгновенно вывести из строя любые комплектующие, поэтому очень желателен заземляющий браслет. А если его нет, то используйте латексные перчатки, или, по крайней мере, снимите с себя синтетическую одежду, уберите ковер, а комнату проветрите, чтобы воздух в ней был не такой сухой.

Установка материнской платы в корпус ПК

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Второй по степени опасности момент в сборке ПК для новичков — это установка материнской платы в корпус ПК, и начинать его нужно с тщательного контроля за количеством и расположением стоек для материнской платы в корпусе ПК. Если их не хватает, плата провиснет и изогнется, а если есть стоящая не на своем месте стойка, то можно устроить замыкание и долго искать причину того, что ПК не запускается или глючит, а то и вовсе спалить материнскую плату.



Очень неприятное дело — забыть установить заглушку портов вывода сзади корпуса и собрать ПК полностью. Это не смертельно, но разбирать его, особенно если вы уже аккуратно уложили провода и все подключили, чрезвычайно обидно и займет немало времени. Заглушка портов вывода может преподнести еще один неприятный сюрприз, когда ее усики попадают внутрь какого-либо разъема — за этим стоит внимательно следить при установке.

И, наконец, самый ответственный момент — посадка материнской платы на стойки, который осложняется тем, что одновременно нужно вставить ее заднюю часть в заглушку на корпусе. Это нужно делать аккуратно и медленно, не давая плате елозить по стойкам, которые могут исцарапать ее и особо сложной эта задача становится в тесных корпусах.

Подключение проводов к материнской плате

Бюджетные материнские платы в наше время делают из такого тонкого текстолита, что он напоминает картон, покрытый лаком. При подключении проводов, особенно ATX 24-pin такие платы опасно прогибаются и лучше подстраховаться, и подложить под подобные места упругий токонепроводящий материал, я уже давно использую для этого квадратики из мягкого ластика.

Установка видеокарты

Игровые видеокарты становятся все крупнее и тяжелее, а вот их контакты PCI Express, да и сами разъемы под них на материнских платах, даже армированные, крепче не становятся. Поэтому видеокарту нужно вставлять очень аккуратно, без перекосов, и смотреть при этом, чтобы планка с разъемами не поцарапала материнскую плату. Лучше это делать, когда корпус лежит на боку, а еще придерживайте видеокарту рукой, когда будете вставлять провода питания — длинные модели работают как рычаг, и разъемы иногда бывают довольно тугие. И обязательно используйте подставку под длинные и тяжелые видеокарты, со временем у них может провиснуть и изогнуться текстолит, вызвав нарушение пайки чипов.

Инструменты

Если вы занимаетесь сборками ПК не очень часто, то вам вполне хватит крестовой отвертки с магнитным жалом, кусачек для стяжек и пинцета. Но если вы собираете ПК не только себе, но и друзьям и родственникам, то стоит купить инструменты, которые могут сильно облегчить эту задачу. Я подобрал самые полезные инструменты на Яндекс Маркете и первым стоит купить мультиметр, например, TESMEN TM 510.

Аккумуляторная отвертка WORX WX242 сэкономит силы и время при сборке ПК.

Тестер БП Espada E-RPV7 позволит проверить блок питания без подключения к ПК.



Ну а тепловизор для смартфона Guide Mobir Air Dark Gray позволит легко выявлять точки локального перегрева на комплектующих. Это уже довольно дорогой гаджет, но он пригодится и в быту, например, им легко искать места в квартире и доме, через которые уходит тепло.

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Пишите в комментарии, какие советы по сборке ПК вы могли добавить? А еще я порекомендую вам посмотреть несколько моих новых блогов:

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