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6 оптимальных и недорогих связок процессора и материнской платы для народных игровых ПК в 2025 году

Выбираем основу для игровых ПК бюджетного и среднего сегмента, без переплаты за излишества, но и не экономя на важном.
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Собирая игровой компьютер, главное — выбрать оптимальную связку из процессора и материнской платы, которую называют платформой ПК. Все остальные комплектующие, кроме видеокарты, гораздо дешевле, да и заменить их в случае неудачного выбора проще, а грамотно выбранная платформа ПК может прослужить вам несколько лет, пережив апгрейд видеокарты и накопителей, позволит увеличить объем ОЗУ. Что превратит ваш ПК в игровую машину совсем другого уровня.

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Например, я уже более пяти лет пользуюсь компьютером на основе материнской платы MSI B450-A PRO MAX. Заменив в нем видеокарту GeForce GTX 1060 на GeForce RTX 3060, я удвоил количество FPS в играх, и собираюсь играть на этом ПК еще несколько лет. А вот если материнская плата начинает вас не устраивать, например, из-за того, что не тянет новые многоядерные процессоры или ограничивает в установке нужной периферии, то обычно ее замена сопровождается покупкой ОЗУ нового поколения и нового процессора. Что по сути означает сборку нового компьютера, и такого сценария стоит избегать, если конечно, вы не компьютерный энтузиаст с толстым кошельком. Такой тип пользователей ПК может позволить себе менять материнские платы пару раз в год и на конференции Overclockers.ru их встречается немало.

Для обычного же геймера, для которого мы и будем подбирать сегодня связки процессоров и материнских плат, главное — это производительность ПК в играх, низкая цена и долгий срок актуальности. Который позволит в будущем сменить видеокарту на более мощную, позволив играть в новые игры еще несколько лет. Но бюджет, который мы выделяем на сборку ПК, у всех разный и сегодня мы не забудем и ультрабюджетные связки, которые, тем не менее, могут справляться с новыми играми вместе с видеокартами GeForce RTX 4060 и Radeon RX 7600. С самых дешевых связок мы и начнем, а примеры цен возьмем на маркетплейсе Яндекс Маркет.

Core i3-12100F и MSI PRO H610M-E

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Я долгое время не интересовался ценами на процессор Core i3-12100F для платформы LGA1700 и пропустил тот момент, когда они обрушились с 8000-9000 рублей до 4000-5000 рублей. И за такую цену это отличное предложение, ведь мы имеем производительность почти на уровне конкурента — Ryzen 5 5600, у которого на два ядра больше и очень скромное энергопотребление. В играх Core i3-12100F будет потреблять всего 40-50 ватт, а это значит, что и дорогой кулер ему не понадобится, и материнскую плату можно брать самую дешевую, без охлаждения цепей питания.

Материнские платы на чипсете Intel H610 тоже неплохо скинули в цене, что позволяет при сборке ПК на Core i3-12100F уложится всего в 10000 рублей при покупке процессора с платой. А на сэкономленные деньги взять GeForce RTX 4060 и без проблем проходить все новые игры. То, что на новых видеокартах среднего уровня всего восемь линий PCI Express — не станет проблемой на этой связке, ведь четвертую версию шины мы получаем уже на младшем чипсете. Большинство плат на чипсете Intel H610 очень похожи, и при выборе стоит обращать внимание на наличие порта M.2 и такие фишки, как усиленный слот под видеокарту, как, к примеру, у MSI PRO H610M-E.

Ryzen 5 5600 и MSI B550M PRO-VDH WIFI

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Раньше в подобных блогах всегда фигурировал бюджетный камень от AMD — Ryzen 5 5500, но пришло время списать его в утиль. Связка на Core i3-12100F будет заметно дешевле при сопоставимой производительности, а Ryzen 5 5500 поддерживает только третью версию шины PCI Express. А это чревато потерей производительности с новыми видеокартами. Единственный достаточно мощный и недорогой игровой видеоускоритель, который без проблем работает на шине PCI Express 3.0 — это GeForce RTX 3060, но покупать новой эту модель мало смысла. Поэтому наш выбор в бюджетную связку AMD AM4 — Ryzen 5 5600. Этот процессор заметно быстрее, чем Ryzen 5 5500, не только за счет более высоких частот, но и вдвое большего кэша L3.

Выбирая плату для процессора AM4, придется заплатить заметно дороже, чем за бюджетные LGA1700, чтобы получить шину PCI Express 4.0 на чипсете AMD B550. Да и морально устаревшие платы на чипсете AMD B450, кстати, тоже стоят недешево. И здесь уже сто раз подумаешь, а не доплатить ли до связки на AM5, получив гораздо более актуальное "железо"? Поэтому отдавать более 8000 рублей за плату AM4 в 2025 году не имеет смысла и за эту цену она должна иметь неплохую систему питания, достаточную для Ryzen 5 5600, как у MSI B550M PRO-VDH WIFI, которая отлично подойдет и для более мощных процессоров.

Ryzen 5 8400F и Maxsun MS-Challenger B650M

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Главным открытием конца 2024 года среди бюджетных процессоров стал шестиядерный Ryzen 5 8400F, который наконец-то сделал платформу AM5 доступной по ценам для экономных геймеров. Совсем недавно за цену Ryzen 5 8400F предлагались только старые процессоры Ryzen 5 5500, а удешевление оперативной памяти DDR5 и материнских плат AM5 заставило многих геймеров, приценивающихся к Ryzen 5 5600 и Core i5-12400F, смотреть в сторону новой платформы от AMD. Хотя новой платформу AM5 можно назвать уже с большой натяжкой, она появилась на рынке более двух лет назад и получила уже второе поколение процессоров. Но, как и в случае с AM4, которая продержалась на рынке восемь лет и все еще активно продается, есть немалые шансы того, что AM5 повторит ее успех.

Но процессор Ryzen 5 8400F не так прост и имеет несколько подводных камней. Во-первых, кэша третьего уровня в нем в два раза меньше, чем у популярного Ryzen 5 7500F. И, несмотря на то, что в большинстве игр он обходит Ryzen 5 5600 и Core i5-12400F, есть такие проекты, которые больше любят кэш, чем частоту, и в них новичок уступает, например, в игре Starfield. Еще одна проблема Ryzen 5 8400F — отсутствие припоя под покрышкой, AMD сэкономили даже на такой мелочи, так что этот процессор горячий, а отвести тепло от него будет тяжело.

Энергопотребление Ryzen 5 8400F в играх довольно небольшое, но может достигать 75 ватт, поэтому про материнские платы без радиаторов на VRM лучше забыть. А в остальном можно выбирать для этого процессора самые дешевые платы AM5, как, например, Maxsun MS-Challenger B650M, ведь рассматривать его покупку стоит в том случае, если у вас жестко ограничен бюджет. Доплатив еще пару тысяч рублей, мы можем купить Ryzen 5 7400F, а если добавить еще немного, то хватит и для Ryzen 5 7500F, но так рассуждать можно до бесконечности, поэтому оставим это занятие для советчиков на форумах и соцсетях, где очень любят давать такие советы геймерам, выбирающим комплектующие.

Выйти из порочного круга размышлений на тему "а если добавить еще немного?" поможет анализ производительности той видеокарты, которую вы собираетесь ставить в пару к выбираемому процессору и Ryzen 5 8400F отлично покажет себя вместе с популярной GeForce RTX 4060 в подавляющем большинстве игр. А еще стоит прикинуть, будете ли вы менять видеокарту без замены процессора в будущем? И вот в этом случае стоит доплатить за более мощные процессоры, но без фанатизма, ведь во многих случаях прирост производительности вы не заметите до апгрейда видеокарты.

Ryzen 5 7400F и Biostar B650MT

И отличным вариантом для подобной сборки станет Ryzen 5 7400F, который сможет оптимально работать даже с видеокартой GeForce RTX 5060 Ti, не став узким местом в играх. Этот процессор имеет аналогичную формулу ядер и кэша, как у более дорогого Ryzen 5 7500F, но частоты будут немного поменьше, а вот температуры — побольше. Так как и в этом процессоре используется термопаста под крышкой. Если в Ryzen 5 8400F это хоть как-то компенсировалось низким энергопотреблением, то Ryzen 5 7400F уже немного более прожорлив и отвести это тепло еще труднее. Поэтому нужно быть готовыми к температурам под 90 градусов и забыть о сильном разгоне, сделав андервольт, который помогает сбить нагрев лучше, чем вложение в топовый кулер.

Материнскую плату для этого процессора стоит взять "пожирнее", чтобы не беспокоиться о перегреве системы питания и отличным выбором станет Biostar B650MT.

Ryzen 5 7500F и MSI PRO B650M-P

Хит игровых сборок — Ryzen 5 7500F, тоже скинул в цене, но здесь больше заслуга укрепившегося рубля, так как конкурентов у Ryzen 5 7500F немного и его расхватывают как горячие пирожки. Производительности этого процессора с лихвой хватит для GeForce RTX 4060 и гораздо более мощных видеокарт, и если бы я собирал игровой ПК с нуля для себя, то взял бы именно Ryzen 5 7500F. С видеокартой GeForce RTX 5060 Ti на 16 ГБ такой ПК позволит без проблем играть в разрешении Full HD еще лет пять. Исключая, конечно, такие криво оптимизированные игры, как The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered.

Ryzen 5 7500F неплохо разгоняется и если учитывать, что в тяжелых задачах, типа рендеринга или видеокодирования он потребляет около 90 ватт, а в играх примерно 75 ватт, то брать самые дешевые материнские платы AM5 для него будет не самым лучшим решением. Ему хорошо подойдет плата MSI PRO B650M-P, которая заметно продвинутее тех, что мы подбирали для более дешевых процессоров AM5.

Core i5-14400F и MSI PRO B760-P DDR4 II

Как вы заметили, в этой подборке нет такого популярного шестиядерника прошлых лет, как Core i5-12400F. Эта модель, как и многие процессоры фирмы конкурента, AMD, для сокета AM4, стали невыгодным приобретением после того, как упали цены на более мощные процессоры. Вот и Core i5-12400F не стоит экономии в 3000-4000 рублей, добавив которые, можно взять гораздо более интересный процессор Core i5-14400F. Он гораздо шустрее в играх за счет большего объема кэш памяти третьего уровня, подросших частот, а главное — дополнительных четырех энергоэффективных ядер.

Но за это пришлось заплатить возросшим энергопотреблением и это самый прожорливый процессор в нашей подборке, поэтому на материнской плате для него экономить не стоит. Для Core i5-14400F хорошо подойдет продвинутая плата MSI PRO B760-P DDR4 II, единственный минус которой — поддержка памяти DDR4. Но за модели с достойным VRM и памятью DDR5 придется доплатить еще 4000-5000 рублей.

Итоги

Как видите, самая дорогая связка в этой подборке стоит 27057 рублей и учитывая цену видеокарты, ОЗУ и всех остальных комплектующих, с ней можно вписаться в бюджет в 100000 рублей при сборке ПК. Ну а самая дешевая связка на Core i3-12100F позволит поставить рекорд экономии, особенно если поставить в этот ПК резко подешевевшие видеокарты AMD Radeon RX 7600.

Наверняка вам будет что добавить по поводу этих связок в комментариях, но не забывайте, что на момент выхода блога приведенные цены уже могут измениться. А еще я порекомендую вам прочесть мои новые блоги. Про мои самые любимые гоночные игры, которые я перепрохожу снова и снова, попытку подобрать компоненты для игрового ПК так, чтобы он справлялся с играми еще лет пять и при этом стоил в разумных пределах. И о том, почему я отложил переход на QHD монитор еще на несколько лет. 

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процессор цены материнская плата ryzen 5 5600 core i3-12100f ryzen 5 7500f core i5-14400f ryzen 5 8400f ryzen 5 7400f
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