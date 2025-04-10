В последние пару лет выбор процессора для игровых компьютеров бюджетного и среднего сегмента был довольно прост. Те геймеры, кто хотели сэкономить, собирали ПК на базе платформы AM4, беря мегапопулярный шестиядерник Ryzen 5 5600 или более дешевый Ryzen 5 5500. Те, кто предпочитал процессоры от Intel — покупали Core i5-12400F, который мало отличался по производительности от Ryzen 5 5600, но стоил немного дороже. Ryzen 5 5600 — это отличный процессор, недорогой, холодный, экономичный, с возможностью простого разгона и производительностью, которой вполне хватает даже для видеокарт уровня GeForce RTX 4060 Ti или Radeon RX 7700 XT.

Но годы идут, и платформа AM4 постепенно уходит в прошлое, уступая место AM5 с поддержкой памяти DDR5, и для которой вышло уже второе поколение процессоров. В начале жизненного пути это была очень дорогая платформа — процессоры, ОЗУ DDR5 и даже материнские платы, за все это приходилось отдавать сумму, которая была заметно больше, чем стоило "железо" для платформы AM4. Но сегодня цены на платформу AM5 уже заметно ниже, и даже появились бюджетные шестиядерники — Ryzen 5 8400F и Ryzen 5 7400F, которые стали хитами продаж. Самый младший из них — Ryzen 5 8400F, представляет собой процессор на монолитном кристалле, очень экономичный и с производительностью в играх, в среднем на 7% большей, чем у Ryzen 5 5600.

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Но есть игры, которые чутко реагируют на большой объем кэша третьего уровня, который у Ryzen 5 5600 больше, чем у Ryzen 5 8400F, в два раза и составляет 32 МБ, и в них старая модель будет лидировать, к примеру, в Far Cry 6. Есть и такие проекты, которым нужна высокая частота процессорных ядер, и в них преимущество Ryzen 5 8400F может достигать почти 30%, например, в игре A Plague Tale: Requiem. Интересно еще и то, что если вы до сих пор играете на мониторе с разверткой в 60 Гц, то можете даже не заметить разницы между Ryzen 5 8400F и Ryzen 5 5600 в играх, особенно если упор идет в видеокарту.

Но выбирая Ryzen 5 8400F, вы делаете ставку на новую платформу с ОЗУ DDR5, а покупая качественную материнскую плату AM5, в будущем сможете сделать апгрейд процессора на восьмиядерник или игровую модель с большим количеством 3D кэша. А покупая Ryzen 5 5600, можно сэкономить, и насколько большая получится экономия, мы с вами сегодня разберемся, собрав две схожие конфигурации игрового ПК, на Ryzen 5 8400F и Ryzen 5 5600, подобрав комплектующие для них на маркетплейсе Яндекс Маркет. Это будут две сбалансированные игровые сборки, которые справятся с новыми играми, без переплаты за излишества, такие как разгон или топовые системы охлаждения.

Процессоры

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Цены на Ryzen 5 8400F идут вниз и в апреле 2025 года этот процессор можно найти уже за 10000-11000 рублей. Еще один плюс этого процессора, как и всех моделей AM5 — это отсутствие ножек, которые переехали в сокет материнской платы. И теперь можно смело брать такие процессоры в OEM варианте, без упаковки. Тогда как у процессоров AM4 в исполнении OEM есть риск того, что ножки будут помяты при неаккуратном обращении.

Ryzen 5 5600 уже давно стоит ниже психологической отметки в 10000 рублей и разница в цене между нашими процессорами уже гораздо больше разницы в их производительности, а ведь мы только начинаем комплектовать сборку.

Кулер процессора

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И Ryzen 5 8400F, и Ryzen 5 5600 это очень экономичные процессоры, и в играх их энергопотребление будет составлять около 60 ватт, так что вполне можно обойтись небольшим кулером с тремя теплотрубками и вентилятором размером 92 мм, будучи на 100% уверенными, что он уместится в подавляющее большинство корпусов. Мы возьмем Id-cooling SE-903-SD V3, один из самых популярных кулеров стоимостью до 1000 рублей.

Материнские платы

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Глядя на стоимость материнских плат, можно констатировать тот факт, что необоснованная дороговизна моделей AM5 по сравнению с платами AM4 практически осталась в прошлом и можно найти отличную плату для Ryzen 5 8400F дешевле 12000 рублей. Например — Asus PRIME B650M-K на чипсете AMD B650, которая в будущем позволит сделать апгрейд на более мощный процессор, например, на Ryzen 5 9600X.

С выбором материнской платы для Ryzen 5 5600 есть один неприятный нюанс — только модели на чипсете AMD B550 поддерживают шину PCI Express четвертой версии, а это значит, что сэкономить, взяв самую бюджетную плату на чипсетах AMD B450 или AMD A520 не получится.

А версия шины PCI Express критична для современных видеокарт среднего ценового диапазона, где количество линий PCIe для подключения равно всего восьми. Но возможность сэкономить на материнской плате в сборке с процессором Ryzen 5 5600 все же остается, если только вы выберите видеокарту с 16-ю линиями PCI Express, например, GeForce RTX 3060. Мы же возьмем недорогую материнскую плату на чипсете AMD B550 — Maxsun TERMINATOR B550M.

Оперативная память

Несмотря на то, что обе наши сборки бюджетные, не стоит экономить на объеме ОЗУ для них, так как 16 ГБ уже давно хватает впритык и оптимальным объемом на сегодня является 32 ГБ. И глядя на цены комплектов такого объема стандарта DDR4 и DDR5, сразу видно, что в сборке с процессором Ryzen 5 5600 нам удается сэкономить еще несколько тысяч рублей. Даже если покупать не самые дешевые комплекты памяти DDR4 с частотой 3200 МГц, а с более подходящей для этого процессора частотой 3600 МГц.

Ведь мы собираем игровую сборку, которая комплектуется по принципу "вставил и забыл" и не потребует от вас разгона ОЗУ или долгого подбора оптимальных таймингов. Поэтому наш выбор для платформы AM4 — Kingston Fury Beast Black (KF436C18BBK2/32-SP) с частотой 3600 МГц и таймингами 18-22-22.

Ryzen 5 8400F имеет возможность гораздо сильнее разогнать оперативную память, чем процессоры с чиплетной компоновкой, и шина Infinity Fabric у него может функционировать на частоте до 2500 МГц включительно. Но и для этого процессора мы возьмем комплект ОЗУ, который будет оптимальным без ручной настройки, но при желании из него можно будет выжать большую скорость. Это будет пара модулей Team Group T-Create Expert с частотой 6000 и таймингами 38-38-38-78.

Видеокарта

Выбор видеокарты в игровые сборки среднего уровня стал таким же скучным, как и выбор блока питания, который наверняка будет моделью от DEEPCOOL серии PF. Здесь нет никакой интриги, и мы берем в этот ПК популярнейшую модель GeForce RTX 4060. Конкурентов у этой видеокарты нет, так как GeForce RTX 3060 с большим объемом VRAM все еще стоит слишком дорого, а модель от конкурента — Radeon RX 7600, не предлагает практически ничего, кроме чуть более низкой цены.

И при этом еще не имеет поддержки технологии DLSS и заметно проседает в трассированных играх. Конечно, есть еще Radeon RX 7600 XT с 16 ГБ VRAM, но пока они ей не нужны, а когда станут нужны, то ей будет не хватать мощности видеоядра. Поэтому безальтернативным выбором остается GeForce RTX 4060, и мы возьмем в эту сборку PALIT GeForce RTX 4060 DUAL, оптимальную по цене и качеству охлаждения модель.

SSD-накопитель

Довольно простым стал и выбор SSD в средние игровые сборки — это должна быть модель M.2 объемом 1 ТБ и со средними скоростными характеристиками. Ведь переплачивать за топовые SSD нет никакого смысла, в играх разницу между ними не увидеть, а модели объемом 2 ТБ все еще довольно дороги. Поэтому мы возьмем в эту сборку Netac NV5000 (NT01NV5000-1T0-E4X), быстрый SSD с предустановленным радиатором, который способен читать данные на скорости до 5000 МБ/с, а записывать — до 4600 МБ/с. Суммарное число записываемых байтов (TBW), у этой модели равно 700 ТБ, что довольно много для недорого SSD.

Блок питания

Как я уже писал выше, блоки питания DEEPCOOL серии PF остаются самыми популярными в недорогих сборках, так как лидеры прошлых лет, такие как Chieftec Proton или Chieftec Core BBS теперь слишком дороги. А ведь несколько лет назад их можно было найти всего за 3500-4000 рублей. Но мы уже привыкли к новым ценам, как и к экономии при сборке ПК, и поэтому в подобных сборках оптимальными будут именно бюджетные БП от DEEPCOOL. Нам вполне хватит модели мощностью 550 ватт — DEEPCOOL PF550, которая обладает отличным соотношением цены и мощности.

Корпус

Ситуация с выбором корпуса в 2025 году такова, что если вы хотите по-настоящему качественную модель, то нужно быть готовыми отдать за нее 8000 рублей и более, а такая сумма никак не вяжется с ценой остального "железа" в этой сборке. А бюджетные корпуса сегодня похожи как близнецы — тонкий металл, много перфораций, которые негативно сказываются на уровне шума и боковая стенка из закаленного стекла. Поэтому стоит искать модель с большим, чем у конкурентов, количеством предустановленных вентиляторов, ведь стоят вентиляторы сегодня немало, и привлекательным внешним видом.

Обе наши сборки очень энергоэффективны и с отводом тепла от них справится даже компактный Micro ATX корпус, например, Ginzzu CL690. Это удачная модель с четырьмя предустановленными вентиляторами диаметром 120 мм с подсветкой, каленым стеклом сбоку и современным дизайном.

Итоги

Итак, можно заняться финальным подсчетом. Сборка на Ryzen 5 8400F обойдется на Яндекс Маркете в 80056 рублей с картой Пэй и в 84423 рубля без нее.

Сборка на новом Ryzen 5 5600 будет стоить 69955 рублей с картой Пэй и 75209 рублей без нее. Экономия довольно приличная, около 10000 рублей, особенно учитывая совсем небольшую усредненную разницу в производительности между этими процессорами в играх. Но сборка на Ryzen 5 8400F имеет не только более лучший потенциал для будущего апгрейда, но и будет гораздо более ликвидной на вторичном рынке спустя несколько лет, когда вы задумаете продать ее и добавить эту сумму к новому игровому ПК.

А какой процессор выбрали бы сегодня вы, если бы покупали игровой ПК с таким же скромным бюджетом? Стоит учесть, что цены на момент выхода блога могут как уменьшиться, так и увеличиться, а некоторые товары по низкой цене могут быстро разобрать. Поэтому просто найдите их в поиске по Яндекс Маркету. А еще я посоветую вам три моих новых блога: про полезный опыт, который я получил, сделав несколько апгрейдов, сборку недорогого игрового ПК на процессоре Ryzen 5 7400F и опасные ошибки при сборке ПК.

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