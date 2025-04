Если вы планировали купить игровой компьютер в 2025 году, то стоит поторопиться. Ведь после того, как Дональд Трамп обложил пошлинами почти половину мира, глобальную экономику не ждет ничего хорошего, и эксперты заявляют, что цены будут расти практически на все виды товаров. И учитывая, что курс рубля сейчас ниже 90 рублей за доллар, вполне вероятно, что цены на комплектующие апреля 2025 года мы будем вспоминать потом как самые низкие.

И сегодня мы воспользуемся этим, собрав оптимальный игровой компьютер, который будет тянуть на высоких настройках графики все новые игры в разрешении Full HD и при этом не сильно ударит по вашему бюджету. А еще он будет отличаться низким энергопотреблением и нагревом, что позволит собрать компактную и довольно тихую сборку. Такому ПК будет по плечу обеспечить комфортный FPS даже в таких требовательных играх S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl или Indiana Jones and the Great Circle, так что запас на будущее у него будет серьезный. Примеры цен комплектующих возьмем на маркетплейсе Яндекс Маркет и начнем с процессора.

Процессор

После долгих месяцев доминирования на рынке бюджетных шестиядерных процессоров Ryzen 5 75 00F уступает место еще более недорогой модели Ryzen 5 7400F. Различия между ними небольшие — у Ryzen 5 7400F немного меньше частота, а под теплораспределительной крышкой используется не припой, а термопаста. Да, Ryzen 5 7400F более горяч, но в играх, а мы собираем ПК именно для игр, это будет не так критично, так как энергопотребление процессора будет не максимальным. При этом разница между Ryzen 5 7400F и Ryzen 5 7500F в играх очень небольшая — примерно 3-8% и заметить ее без мониторинга не удастся.

Кстати, в этой сборке можно еще сильнее сэкономить, взяв Ryzen 5 8400F — этот процессор экономичнее и холоднее, чем Ryzen 5 7400F, но имеет меньший объем кэша третьего уровня, за счет чего отстает в играх в среднем на 7%. Ryzen 5 8400F еще и позволит вам гораздо больше разогнать ОЗУ за счет монолитного кристалла, и в любом случае обгонит в играх такие популярные процессоры прошлого, как Ryzen 5 5600.

Кулер процессора

Ryzen 5 7400F в большинстве игр будет выделять не более 65-70 ватт тепла, поэтому для его охлаждения можно взять недорогой кулер компактного размера с тремя теплотрубками и вентилятором диаметром 92 мм, например — ID-Cooling SE-903-SD V3. И даже если вы хотите низких температур, переплачивать за кулер для этого процессора не стоит — отвод тепла упрется в его толстую теплораспределительную крышку и термопасту под ней. Немного сбросить нагрев и тепловыделение позволит андервольтинг процессора, а если вы не можете спокойно смотреть на температуры выше 80 градусов, то можете настроить температурный лимит в BIOS, производительность при этом упадет, но в большинстве игр это будет незаметно, так как производительность будет упираться в видеокарту.

Материнская плата

Ryzen 5 7400F не требует продвинутой и дорогой материнской платы, но все же стоит взять модель с радиаторами на системе питания, тем более, что разница в цене по сравнению с самыми дешевыми моделями будет не особо заметна. Отличным выбором станет материнская плата ASUS PRIME B650M-R на чипсете AMD B650. Несмотря на низкую цену и компактность, эта модель предлагает сразу два M.2 слота для быстрых SSD, один из которых подключается по шине PCI Express 5.0, и сетевой адаптер со скоростью 2.5 Гбит/с. Система питания накрыта радиатором, так что можно будет не беспокоиться о ее перегреве с нашим процессором.

Оперативная память

Весной 2025 года при выборе оперативной памяти однозначно стоит смотреть в сторону комплектов объемом 32 ГБ. 16 ГБ ОЗУ уже давно хватает впритык, а в некоторых играх при таком объеме памяти будет активно использоваться файл подкачки, что негативно сказывается на комфорте игрового процесса. А 32 ГБ ОЗУ еще долго позволят запускать новые игры, не закрывая фоновые задачи, к примеру, браузер, который может легко съесть 3-6 ГБ ОЗУ. В эту сборку мы возьмем комплект памяти Team Group T-Create Expert с частотой 6000 МГц и таймингами 38-38-38-78. Такая частота будет оптимальна для Ryzen 5 7400F, а если еще немного "ужать" тайминги, можно получить еще немного производительности. Но это занятие для энтузиастов, которые готовы потратить на подбор таймингов несколько часов, ведь скорости подобной ОЗУ стандарта DDR5 вполне хватает для игр в сочетании с процессором Ryzen 5 7400F.

Видеокарта

Уже пару лет оптимальная формула игрового компьютера со средней стоимостью выглядит как "процессор AMD плюс видеокарта Nvidia" и сегодня мы тоже будем придерживаться этой формулы, взяв в сборку видеокарту GeForce RTX 4060. Конкурентов у нее практически нет — GeForce RTX 3060, несмотря на больший объем видеопамяти, отстает практически во всех играх, а стоит ненамного дешевле. Radeon RX 7600, которая обладает схожей производительностью в традиционном рендеринге, тоже весьма дорога, а вот в трассированных играх уже заметно слабее, да и поддержки апскейлера DLSS у нее нет, а FSR выдает не такую качественную картинку.

Radeon RX 7600 XT может похвастаться вдвое большим объемом видеопамяти, у нее ее целых 16 ГБ, но даже это не делает ее популярнее GeForce RTX 4060, а еще в этом диапазоне цен можно найти более производительную Radeon RX 6700 XT с 12 ГБ VRAM, но этой видеокарте исполнилось уже 4 года. Одним словом, GeForce RTX 4060 — это практически безальтернативный выбор сегодня, и даже GeForce RTX 5060 долго не сможет сместить эту модель с трона самой популярной, так как будет заметно дороже, прожорливее и оснащена всего 8 ГБ видеопамяти. Мы возьмем в этот ПК недорогую модель PALIT GeForce RTX 4060 INFINITY 2.

SSD-накопитель

Объем SSD в 1 ТБ стал таким же минимальным стандартом для игрового ПК в 2025 году, как и ОЗУ объемом 32 ГБ. Брать модели большего объема конечно же можно, с ними вы получите еще более низкую стоимость одного гигабайта, а вот покупать SSD меньшего объема уже не стоит. Они не такие выгодные по соотношению цена/объем, а учитывая размеры современных игр, многие из которых давно перевалили за сотню гигабайт, 500 ГБ в 2025 году — это слишком мало. А на SSD объемом 1 ТБ и несколько новых игр уместится, и все файлы пользователя. Цены на SSD-накопители в 2025 году все еще остаются довольно демократичными и быструю и выносливую модель объемом 1 ТБ можно найти от 5000 рублей и выше.

Мы возьмем в эту сборку M.2 SSD NETAC NT01NV5000-1T0-E4X, который может похвастаться скоростями записи до 4400 МБ/с и ресурсом перезаписи в 700 ТБ. Но, если говорить начистоту, заметить сегодня разницу между разными SSD, от бюджетных SATA до топовых M.2 в играх без мониторинга у вас вряд ли получится. Разница между ними проявляется в тяжелых задачах, требующих долгого копирования больших файлов. Наш SSD имеет предустановленный массивный радиатор, так что беспокоиться о его нагреве не стоит, как и о поиске дополнительного радиатора — поставил и забыл.

Блок питания

Учитывая мизерное энергопотребление видеокарты GeForce RTX 4060, которое составляет всего 115 ватт, и приплюсовать сюда умеренные аппетиты процессора Ryzen 5 7400F, то нам хватит блока питания всего на 300 ватт мощности, но покупать такую модель сегодня невыгодно. БП тех же линеек от одного производителя, но уже с мощностью 450-550 ватт стоят лишь ненамного дороже, а греться и шуметь будут заметно меньше, так как загружены в играх будут едва лишь наполовину. А низкие температуры в блоке питания весьма положительно сказываются на его сроке службы, так как электролитические конденсаторы — самая уязвимая часть БП, будут работать в комфортных условиях.

В нашу сборку отлично впишется Deepcool PF450, модель мощностью 450 ватт, которая уже больше года остается одной из самых выгодных по соотношению цены и качества, и этого БП вполне хватит на весь жизненный цикл этого ПК — а это примерно пять лет. Несмотря на низкую цену, Deepcool PF450 имеет длинные и мягкие провода, которые легко уложить за задней стенкой корпуса и приличный внешний вид, который важен в сборках с прозрачной боковой крышкой корпуса.

Корпус

Большой плюс таких экономичных сборок, как наша — нетребовательность к корпусу. Если вы хотите сэкономить, то можете собрать этот ПК даже в корпусе середины нулевых годов, который можно найти на Авито за 200 рублей, но это лишит вас ощущения покупки нового компьютера, поэтому лучше найти дополнительные 3000 рублей на корпус. Ведь даже за такие скромные деньги и даже дешевле в 2025 году можно найти модель с боковой крышкой из закаленного стекла и неплохими возможностями по вентиляции. Для того, чтобы отвести тепло, выделяемое GeForce RTX 4060 и Ryzen 5 7400F, вполне хватит пары-тройки вертушек диаметром 120 мм.

Но если вы хотите тихой работы ПК, то нужно подобрать корпус, который позволит установить пару "стодвадцаток" на выдув и пару — на вдув, так их обороты можно будет уменьшить до комфортных. Этим требованиям отвечает корпус Ginzzu CL690, который стоит всего 2789 рублей, и при это может похвастаться еще и четырьмя предустановленными вентиляторами диаметром 120 мм с подсветкой. А общее количество вентиляторов, которые вместит Ginzzu CL690, равно восьми, так что он способен охладить и гораздо более горячее железо. Есть у этой модели и кожух над блоком питания, ставший почти обязательным атрибутом современных корпусов.

Итоги

Итак, сборка готова и она обойдется вам в 78 757 рублей картой Пэй и в 82 617 без нее. По меркам 2025 года — это весьма небольшая цена за компьютер, который справляется с требовательными новыми играми и имеет запас мощности на будущее. Есть у него и потенциал для апгрейда, ведь Ryzen 5 7400F способен эффективно работать и с более мощными, чем GeForce RTX 4060, видеокартами. Наверняка в комментариях вы предложите еще более оптимальную конфигурацию, но обращу ваше внимание, что цены на момент выхода блога могут измениться. Как в сторону повышения, так и наоборот.

