Тем геймерам, которые собираются сделать апгрейд видеокарты в апреле 2025 года или собирают игровой компьютер с нуля, не позавидуешь. Ведь большинство из них наверняка собираются купить видеокарту от Nvidia с индексом "60", а новые GeForce RTX 5060 все еще не вышли на рынок. Их запуск в продажу отложили по непонятным причинам, ведь выйти они должны были еще в марте, а новостные утечки довольно туманны — кто-то пишет, что GeForce RTX 5060 выйду в апреле, а кто-то, что даже в мае 2025 года.

И покупателям совсем не хочется оказаться у разбитого корыта после выхода новых видеокарт, как это было, например, с теми геймерами, кто не дождался выхода очень удачной видеокарты GeForce GTX 1060 6 ГБ в 2016 году и купил гораздо более слабую и обладающую меньшим количеством видеопамяти GeForce GTX 960 в конце ее жизненного цикла. Или можно вспомнить видеокарты GeForce RTX 2060 и GeForce RTX 3060 — здесь объем видеопамяти у новой "шестидесятки" был вдвое больше, а сегодня GeForce RTX 2060, несмотря на довольно мощный чип, испытывает проблемы в играх из-за всего 6 ГБ VRAM, которых мало для разрешения Full HD.

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Но ситуация с видеокартами GeForce RTX 4060 и GeForce RTX 5060 совсем другая, и сегодня можно уже не ждать выхода новинки, если вы собираете ПК прямо сейчас. Причем это относится практически к любым видеокартам GeForce RTX 4000-й, которые не особо отличаются от GeForce RTX 5000-й линейки. И сегодня я расскажу, почему вы можете смело покупать GeForce RTX 4060 весной 2025 года и практически ничего не потеряете, сделав такой выбор.

Но сначала стоит сделать уточнение, почему мы сегодня говорим только о видеокартах Nvidia, и не упоминаем такие близкие по производительности аналоги от AMD — Radeon RX 7600 и Radeon RX 7600 XT. Дело в том, что доля видеокарт от AMD в геймерских ПК стремительно падает и составляет уже всего 11.49%, судя по статистике сервиса Steam. При этом львиную долю из видеоускорителей AMD составляют "встройки", и даже не VEGA из таких популярных процессоров, как Ryzen 5600G, а более слабая AMD Radeon Graphics.

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Ну а самая популярная дискретная видеокарта от AMD — Radeon RX 6600, занимает всего 0.64% в геймерских ПК в сервисе Steam. Как ни печально это признавать, но AMD практически потеряла рынок видеокарт из-за множества спорных ценовых и инженерных решений, и ее доля уже очень близка к доле Intel, которая занимает 5.21%. Ну а Nvidia доминирует с 83% доли рынка видеокарт, причем эта доля резко подросла за последнее время.

И глядя на скриншоты со статистикой, видно, что самая популярная видеокарта на сегодня — это GeForce RTX 4060, которая сместила лидера прошлых лет, GeForce RTX 3060, и только за февраль прибавила почти 4%, доведя свою долю в Steam почти до 9%. Причины популярности GeForce RTX 4060 довольно просты — умеренная цена, очень низкое по меркам последних лет энергопотребление, составляющее всего 115 ватт и достаточная многим геймерам производительность, которой хватает для новых игр в разрешении Full HD. Причем GeForce RTX 4060 поддерживает все фишки 4000-й серии видеокарт от Nvidia, включая DLSS 3 и фреймгенератор.

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Хотя в геймерской среде отношении к генерации кадров довольно скептическое, а вот апскейлер DLSS вещь очень полезная, улучшающая производительность без особого ущерба для качества картинки. После укрепления рубля цены на GeForce RTX 4060 пошли вниз, и сегодня на маркетплейсах ее можно найти за 33000-36000 рублей, причем гнаться за топовыми исполнениями особого смысла нет из-за невысокого энергопотребления. Вполне хватит модели с парой кулеров и одной или двумя теплотрубками в радиаторе, например, Palit GeForce RTX 4060 Infinity 2.

Или Palit GeForce RTX 4060 Dual.

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Такая цена выглядит особо привлекательной на фоне конкурентки от AMD — Radeon RX 7600, за которую сегодня просят примерно 32000-34000 рублей. Например, одна из самых популярных видеокарт этой серии на Яндекс Маркете, Sapphire Pulse AMD Radeon RX 7600, стоит 32920 рублей и надо быть большим фанатом "красных" видеокарт, чтобы сэкономить столь небольшую сумму и взять Radeon RX 7600 без поддержки DLSS, более слабую в трассировке лучей и не предлагающую ни больше видеопамяти, ни более широкую ее шину, или больше линий подключения PCI Express.

Это одна из причин, по которым AMD так быстро теряет рынок видеокарт. Если новые и массовые видеокарты Radeon RX 9060, которые появятся на рынке во втором квартале 2025 года, будут настолько же непривлекательными для геймеров, то мы окажемся в ситуации, когда весь рынок захватит монополист, который может диктовать любые цены и годами ставить на видеокарты среднего уровня 8 ГБ видеопамяти.

Ну а теперь давайте перейдем к причинам, по которым многими ожидаемая GeForce RTX 5060 еще долго не сможет достигнуть популярности GeForce RTX 4060, что позволяет купить GeForce RTX 4060 сегодня безо всяких колебаний. Если взглянуть на слайд с утечками характеристик, то видно, что у GeForce RTX 5060 тоже будет всего 8 ГБ видеопамяти — и это одна из главных причин, по которым новинке не светит популярность.

В большинстве игр 8 ГБ VRAM еще хватает для игры в разрешении Full HD, но уже впритык. А в некоторых играх в тяжелых сценах даже более слабая GeForce RTX 3060 за счет на треть большего объема видеопамяти и ее высокой скорости обходит не только GeForce RTX 4060, но даже GeForce RTX 4060 Ti в версии с 8 ГБ VRAM. И таких игр буде все больше и больше, и уже через пару лет на GeForce RTX 5060 можно будет столкнуться с жесткими просадками FPS и фризами, которые испортят все впечатление от игрового процесса. Ведь именно упор в недостаток памяти, как оперативной, так и на видеокарте, создает наиболее заметные и неприятные "тормоза" в играх на ПК.

От этого не спасет и более быстрая GDDR7 видеопамять на GeForce RTX 5060, пропускная способность которой должна увеличиться на 64%, с 272 ГБ/с у GeForce RTX 4060, где она явно была маловатой, до вполне приличных 484 ГБ/с. Да, это отчасти может компенсировать недостаток объема VRAM, но в очень редких сценариях. 8 ГБ видеопамяти в реалиях 2025 года достаточно лишь для совсем бюджетных видеокарт, и такой объем на GeForce RTX 5060, когда еще в позапрошлом поколении GeForce RTX 3060 могла похвастаться 12 ГБ VRAM и 192-битной шиной — это просто плевок в лицо геймеров от Nvidia.

Тест i2HARD, где GeForce RTX 3060 обошла GeForce RTX 4060 Ti

Нам явно дают понять, что теперь будут держать на "голодном пайке", выдавая видеопамять впритык и заставляя делать апгрейды гораздо чаще и платить заметно больше. Ведь даже 12 ГБ у гораздо более мощной видеокарты GeForce RTX 5070 уже не везде хватает в разрешении QHD или 2560x1440 пикселей и это просто возмутительно. Не стоит забывать и про конкурентку от AMD в ценовом сегменте на который будет рассчитана GeForce RTX 5060, предлагающую 12 ГБ видеопамяти — Radeon RX 7700 XT. Эти модели можно найти уже по очень низкой цене.

Заодно на слайде с утечками можно увидеть еще и выросшее до 150 ватт энергопотребление новинки, а это уже немало. Для нее и вентиляция в корпусе потребуется более эффективная, да и в самом дешевом исполнении GeForce RTX 5060 явно будут сильно шуметь, ведь чтобы отвести такое количество тепла, требуется качественная система охлаждения. А это — еще несколько тысяч рублей из нашего кармана, которые придется отдать за весьма недешевую видеокарту. А она обязательно будет дорогой, ведь рекомендованные цены больше ничего не значат, достаточно посмотреть на то, сколько стоят уже вышедшие видеокарты 5000-й линейки.

Цены на картинке немного устарели, но суть проблемы показывают хорошо

Они стоят необоснованно дорого, да еще и находятся в дефиците, так что ждать снижения цен хотя бы приблизительно до уровня рекомендуемых, придется очень и очень долго. А скорее всего, таких цен мы не дождемся никогда, ведь надо помнить еще и про санкции в отношении России и доставку товаров по схемам параллельного импорта. Не стоит забывать еще и о зависимости цен от курса валют, и именно сегодня, когда за доллар просят 86 рублей, может оказаться лучшим временем для покупки комплектующих. И чтобы окончательно отбросить иллюзии по поводу низких цен на GeForce RTX 5060, достаточно посмотреть на то, сколько сегодня стоит GeForce RTX 5070.

Скорее всего, производительность GeForce RTX 5060 дотянется до уровня GeForce RTX 4060 Ti 8 ГБ, за которые сегодня просят от 42000 рублей и в этом случае преимущество новинки над этой моделью будет только в поддержке новых функций, которых совсем немного.

Ведь большинство фишек DLSS 4 поддерживается и видеокартами GeForce RTX 4000, за исключением Multi Frame Generation, которая генерирует до трёх дополнительных кадров. Но подобная генерация кадров хоть как-то оправдывает себя, если видеокарта рисует около 100 FPS и более, иначе ее включение увеличит задержку ввода настолько, что игра будет ощущаться хуже, чем при 60 FPS. Это одна из главных особенностей новой линейки видеокарт то Nvidia и геймеры с энтузиастами восприняли ее с большим сомнением, называя такие FPS фейковыми или дутыми кадрами.

Причем в презентациях от Nvidia этот момент никак не освящался и Multi Frame Generation сегодня напоминает котлеты из сои или шоколад из пальмового масла — вроде бы высокий FPS на мониторинге есть, а играть в это совсем не хочется. Ну а если уж очень хочется, то стоит помнить, что и на GeForce RTX 4060 тоже есть генератор кадров Frame Generation, правда первого поколения.

В этом смысле вся линейка GeForce RTX 5000 выглядит скорее рефрешем прошлого поколения с очень небольшим реальным приростом производительности, как это было, например, при выпуске линейки GeForce GTX 700-й серии в 2013 году, которая дала совсем немного прироста производительности на видеокартах среднего сегмента.

Итоги

Итак, что мы получим после выхода GeForce RTX 5060 через месяц или два? Более дорогую и прожорливую видеокарту со слишком малым объемом видеопамяти. Которая даже избыточна по производительности для игр в разрешении Full HD без включения трассировки лучей, но уже не потянет игры в разрешении QHD или 2560x1440 пикселей из-за всего 8 ГБ VRAM. Ждать снижения цен до оптимальных придется еще несколько месяцев и только к осени 2025 года, скорее всего, они стабилизируются. И это только в случае, если курс валют будет держаться примерно на том же уровне, что и сегодня.

Одним словом, если вы собираете ПК сейчас, и хотите воспользоваться моментом, когда цены на комплектующие пошли вниз, можете смело покупать GeForce RTX 4060 и не дожидаться выхода GeForce RTX 5060. GeForce RTX 4060 — отлично сбалансированная видеокарта только с одним недостатком, малым объемом видеопамяти. Но большинство геймеров выбирают сегодня именно ее, а не GeForce RTX 3060 с 12 ГБ VRAM, которыми все еще завалены полки магазинов.

Пишите в комментарии, а вы купили бы GeForce RTX 4060 или ждали бы GeForce RTX 5060? А еще я порекомендую вам прочитать несколько моих новых блогов: про лучшие материнские платы для популярных шестиядерников платформы AM5, легендарные процессоры прошлого, которые все еще справляются с новыми играми и выбор оптимального процессора для видеокарт среднего уровня.

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