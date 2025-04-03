Несмотря на то, что я занимаюсь сборками ПК уже более 20 лет, каждый раз, приступая к этому процессу испытываю чувство тревоги. Особенно если комплектующие для компьютера выбраны дорогие, да еще — если собирается ПК не для себя, а для знакомых или друзей. И особенно сложное в сборке ПК — это установка материнской платы в корпус, процессора в нее, кулера, ОЗУ и подключения проводов. Ведь за эти 20 лет я насмотрелся на множество проблем при сборке, а иногда даже выводил из строя материнскую плату из-за невнимательности.

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А с годами, когда концентрация внимания падает, а апгрейды и сборки ПК постепенно случаются все реже, риск совершить роковую ошибку становится все больше. И одну из них, которую я совершил при апгрейде видеокарты на GeForce RTX 3060, я опишу ниже. Судя по тому, сколько материнских плат попадет в сервисы по ремонту комплектующих, такие ошибки совершаются часто, особенно начинающими сборщиками. Которые, получив начальные знания, считают, что сборка ПК — это легко и просто, не зная про множество поджидающих их подводных камней. Я и сам таким был, прочитав в юности книгу "Собрать компьютер просто как lego", и сделав пару апгрейдов друзьям.

И сегодня я расскажу практически обо всех ошибках при установке в ПК материнской платы и подключении к ней комплектующих и кабелей, и рекомендую прочитать этот блог до конца даже опытным пользователям ПК, чтобы освежить некоторые, самые рискованные аспекты сборки компьютера.

Неправильная установка процессора

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Процессор устанавливать в материнскую плату лучше до того, как вы установите ее в корпус, так гораздо удобнее получить доступ к сокету и пространство для маневра. На процессоре и сокете есть метки и ключи, препятствующее неправильной установке, тем не менее, случаев, когда процессор устанавливали неправильно — масса. А это грозит не только помятыми ножками на процессорах AM4, но и замятыми ножками в сокете материнских плат LGA 1700 и AM5. А уж что будет при попытке включить такую сборку — страшно представить.

Попадание посторонних предметов в сокет и замятие его ножек

Сокеты LGA 1700 и AM5, как и новый LGA 1851 для процессоров Intel Core Ultra, очень уязвимы, ведь имеют тысячи мельчайших подпружиненных ножек-контактов. И уронить в такой сокет болтик, не говоря уже о том, что попасть туда пальцем — это верный способ отправить материнскую плату в ремонт.

Слишком много термопасты

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Нередко в сокеты попадает термопаста, достаточно намазать ее с избытком и при нагреве она начинает сползать к краю процессора, имея немалые шансы попасть на контакты. Вычистить ее оттуда — большая проблема, а если вместо термопасты использовался жидкий металл, последствия могут быть самыми катастрофичными.

Статика или сборка ПК без его обесточивания

Угробить материнскую плату можно еще до начала сборки ПК — достаточно достать ее из пакета и дотронуться до контактов. Если на вас надета синтетическая одежда, а дома очень сухо — удар статическим электричеством в плату гарантирован. Чтобы избежать этого, используйте латексные перчатки, заземляющий браслет или, как минимум, почаще касайтесь корпуса ПК, чтобы сбросить статику. Иногда сборщики забывают обесточить ПК и устанавливают комплектующие в плату, на которую подается дежурное напряжение. Я, к примеру, так торопился установить в ПК новенькую GeForce RTX 3060 три года назад, что тоже забыл обесточить его. В тот раз обошлось без поломок, но риск их довольно высок и нужно быть крайне внимательными.

Сбитые компоненты и порванные дорожки

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Дальше вас ждет следующий опасный этап в сборке ПК, при котором даже опытные сборщики имеют шанс повредить материнскую плату — это ее установка в корпус. Здесь возможны царапины на текстолите, ведущие к повреждениям токопроводящих дорожек, а оцарапать плату можно как о корпус ПК, так и об латунные стойки в нем. Элементарно при этом еще и сбить небольшой SMD-компонент, они есть на всей плате и очень хрупки.

Неаккуратная установка видеокарты

Повредить дорожки на материнской плате и сбить компоненты можно и с помощью видеокарты или плат расширения, устанавливая их в посадочные места. На некоторых платах даже заметны царапины в том месте, где в них упиралась рамка крепления видеокарты. Поэтому ставить их надо аккуратно, без перекоса, и следить, чтобы зубец рамки крепления сразу попадал в фиксирующее отверстие, а не елозил по плате.

Небрежная установка кулера процессора

Кулер процессора можно установить как вне корпуса, так и тогда, когда материнская плата уже прикручена к стойкам, и это тоже очень рискованный процесс. Есть крайне неудачные модели кулеров, требующие очень сильного прижима. Например, мой старенький Ice Hammer IH-4401 с пружиной-коромыслом требует такого сильного нажатия на нее, что недавно, ставя его на бюджетную материнскую плату GIGABYTE B450M H я боялся, что он попросту переломит ее пополам, так как текстолит у нее чуть толще картона. При этом еще есть риск того, что рука сорвется и ударит по плате. А некоторые кулеры с винтовым креплением, которое можно сильно перекрутить, тоже способны изогнуть материнскую плату, вызвав микротрещины в токопроводящих дорожках.

Прогиб материнской платы из-за нехватки стоек или сильного давления

Материнскую плату можно слишком сильно прогнуть еще и при установке видеокарты или модулей ОЗУ вызвав разрыв токопроводящих дорожек в текстолите. Чтобы этого избежать, проверяйте, все ли латунные стойки вы привинтили в корпус ПК. А еще не помешает подложить упругий материал под критичные места, куда будет оказываться сильное давление, например, кусочки ластика.

Неаккуратное подключение проводов питания

Особенно опасным для неопытного сборщика ПК может стать подключение провода питания 24-pin. Если провод подключается первый раз и сопротивление в разъеме максимальное, иногда приходится довольно сильно давить на него, чтобы вставить до щелчка. А так как он расположен на самом краю материнской платы, ее легко при этом изогнуть слишком сильно.

Лишняя стойка под материнской платой

Лишняя стойка под материнской платой может вызвать еще больше проблем, чем ее отсутствие, так как запросто устроит замыкание проводников с обратной стороны платы. Причем причину проблемы можно будет искать очень долго, если плата не сгорит сразу.

Пропавшие болтики

Замыкание может устроить укатившийся и забытый болтик крепления платы или карт расширения, особенно если завалится куда-нибудь между платой или видеокартой. Поэтому к прикручиванию компонентов нужно относиться с крайней внимательностью, используя отвертку с намагниченным жалом.

Болтающиеся провода в корпусе

Красиво уложенные в корпусе провода — не только аккуратно смотрятся и не мешают воздушным потокам, но и обеспечивают безопасность. Ведь если болтающийся провод питания molex или PCIe 6-pin коснется выступающий пинов контактов вентиляторов или контактов USB для передней панели корпуса — проблемы могут быть очень серьезными, вплоть до выгорания микросхем.

Перегрев системы питания платы

Материнские платы последнее время стоят очень дорого, причем не только сами по себе, но и относительно процессоров, которые для них покупаются. Процессор, который стоит как материнская плата, не редкость в современных сборках. И геймеры пытаются сэкономить и частенько ставят слишком мощный процессор в плату со слабой системой питания. Да, поддержка этого процессора наверняка будет заявлена производителем, но работать он будет медленнее из-за троттлинга системы питания, а температуры VRM могут запросто подняться до 100 градусов и выше.

Поэтому экономить на системе питания не стоит, а платы с VRM без радиаторов брать под самые младшие процессоры с реальным энергопотреблением в играх в 40-50 ватт. Не помешает хорошая вентиляция в корпусе и дополнительный вентилятор, обдувающий систему питания — он способен сбить 10-15 градусов. Несмотря на то, что охлаждение VRM требует лишь небольшого радиатора, термопрокладки и пары болтиков для крепления, производители просят за такие платы на одну-две тысячи рублей больше. Например, для популярных шестиядерных процессоров Ryzen 5 7500F, Ryzen 5 7400F и Ryzen 5 8400F отлично подойдут вот такие материнские платы, которые можно найти на Яндекс Маркете:

MSI PRO B650M-P

ASUS PRIME B650M-K

ASUS PRIME B650M-R

Чистка ПК от пыли пылесосом

Некоторые геймеры чистят ПК от пыли пылесосом — надевают узкую насадку-щетку и вперед. Самое интересное, что иногда компьютер способен пережить такую чистку, ведь при ней его ждет не только огромное количество статического электричества, но и вентиляторы, раскручивающиеся до бешеных оборотов и генерирующие ток с напряжением выше 12 вольт, который идет прямо на плату через их разъемы. Поэтому используйте для чистки электрическую воздуходувку или резиновую грушу, а лопасти вентиляторов фиксируйте.

Прошивка BIOS, которая пошла не по плану

Прошивка BIOS запросто может окирпичить ваш ПК, если во время этого процесса вырубилось электричество или зашивается некорректная версия. Даже несмотря на то, что производители материнских плат внедряют технологии безопасной прошивки, например, Dual BIOS или прошивку с флешки при нажатии специальной кнопки, такие случаи бывают и спасет при таком сбое только программатор в сервисном центре.

Итоги

Итак, как можно обезопасить себя при сборке ПК? Во-первых, сборку нужно производить в удобном и хорошо освещенном месте, а не на полу в полутьме. Не стоит торопиться при сборке — лучше сделать все медленно, но аккуратно. Не помешает прочитать руководство по эксплуатации для материнской платы — это может спасти от многих ошибок, а если вы собираете ПК на новом сокете первый раз, посмотрите пару видео о том, как это делается.

Пишите в комментарии, а вы совершали подобные ошибки при сборке ПК и вышли ли при этом из строя его комплектующие? А еще я порекомендую вам прочитать несколько моих новых блогов:

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