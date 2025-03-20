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Почему я уже пять лет сижу на платформе AMD AM4 с шестиядерным Ryzen и не собираюсь делать апгрейд

Рассказываю про затянувшийся апгрейд моего ПК, который наконец-то подошел к концу. А заодно про плюсы и минусы платформы AMD AM4 в реальной эксплуатации в 2025 году.
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Время летит так быстро, что я и сам не заметил, как моему ПК на основе материнской платы MSI B450-A PRO MAX стукнуло уже пять лет. А для компьютера, особенно игрового, это очень долгий срок — обычно геймеры меняют их гораздо чаще. Хотя, если воспринимать под словом "ПК" железный ящик на столе со всем его содержимым, то в моем случае определить точную дату его смены на новый довольно затруднительно, так как у меня идет перманентный апгрейд уже несколько лет. И даже купив в начале 2020 года новую материнскую плату AM4, процессор Ryzen 5 1600 и комплект оперативной памяти DDR4 объемом 32 ГБ, в моем ПК осталась старенькая видеокарта GeForce GTX 1060, корпус с блоком питания, кулер и SSD с жесткими дисками. Весьма порадовал при апгрейде тот факт, что на новую систему без проблем подошел древний кулер IceHammer IH-4401A, купленный еще в 2008 году.

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Но именно материнская плата и процессор считаются главной основой, так называемой платформой ПК, а это значит, что моему компьютеру стукнуло уже пять лет. Это очень долгий срок и за все время, что я являюсь ПК-геймером, так долго я сидел лишь на четырехъядернике Core i5-3570 для легендарного сокета LGA1155, купив его в 2014 году и постепенно меняя в этом ПК видеокарты, SSD и добавляя ОЗУ. Шестиядерный Ryzen 5 1600 по одноядерной производительности не далеко ушел в играх от Core i5-3570, поэтому сказать, что переход на платформу AM4 вызвал вау-эффект, я не могу. Но вот в играх, которые распараллеливали нагрузку на более, чем четыре ядра, прирост был хорошо заметен.

Игровой процесс в целом стал комфортнее, ведь даже в Ведьмак 3: Дикая Охота четыре ядра Core i5-3570 загружались на 100% с не самой быстрой видеокартой GeForce GTX 1060. Но вот в чем платформа AM4 была хороша по сравнению с 1155, так это в возможностях разгона, который даже на недорогих материнских платах на чипсете AMD B450 позволял выжимать из процессора максимум. Чем я и занялся, разогнав Ryzen 5 1600 до 4000 МГц, причем на феноменально низком напряжении, всего в 1,16В, а оперативную память — до 3400 МГц с тонкой настройкой таймингов.

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В таком режиме Ryzen 5 1600 уже гораздо лучше показывал себя в играх и рабочем софте, но даже при таком скромном напряжении в стресс-тестах стал потреблять выше 115 ватт. Кулера IceHammer IH-4401A с четырьмя толстыми теплотрубками вполне хватало в таком режиме, но мне хотелось большей тишины, и я решил заменить его на Zalman CNPS10X Performa, который купил еще в 2014 году. Этот кулер имеет уже пять теплотрубок, но более тонких, и сплошное медное основание, которое лучше подходит для современных процессоров с небольшими ядрами. И здесь я столкнулся с одним из минусов платформы AM4 — несмотря на то, что посадочное место под кулеры с пружиной осталось таким же, как и на предыдущих сокетах AMD, то вот отверстия в материнской плате были смещены. 

А это сделало несовместимыми с этой платформой массу отличных кулеров, имеющих собственную систему крепления на болтах, включая и Zalman CNPS10X Performa. Я вышел из положения, купив недорогой комплект крепления для кулера AM4 Clip для Lucifer V2/K2 и Iceblade pro V2.0, и с его помощью установил на материнскую плату кулер Zalman CNPS10X Performa, закрепив металлической пластиной. Разница между кулерами оказалась весьма небольшой, более толстые трубки с прямым контактом и более массивный радиатор позволяют древнему IceHammer IH-4401A быть очень эффективным.

В 2021 году я установил в этот ПК мощный и тихий блок питания Chieftronic GPU-750FC, явно избыточный для такой сборки. Но я все еще был под впечатлением от майнинга прямо на игровом компьютере, и хотел иметь возможность установить в этот ПК еще одну видеокарту. Следующей важной вехой в этом затянувшемся апгрейде стала покупка видеокарты GeForce RTX 3060 в начале 2022 года и только после этого ПК можно было назвать практически полностью обновленным по сравнению со старой системой на 1155-м сокете. Если, конечно, не считать кулеров и жестких дисков, но это уже мелочи.

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Если с видеокартой GeForce GTX 1060 шестиядерник Ryzen 5 1600 показывал себя неплохо, то с почти в два раза более мощной GeForce RTX 3060 сразу стало ясно, что он слишком слаб для нее, особенно в новых играх. Даже для менее мощной видеокарты GeForce RTX 2060, вышедшей в 2019 году, Ryzen 5 1600 был не самым оптимальным выбором в некоторых играх. А что уж говорить про более мощную GeForce RTX 3060 и тяжелые игры, вышедшие к 2022 году. Cyberpunk 2077, остающуюся уже почти пять лет самой требовательной и красивой игрой или Kingdom Come: Deliverance, долго бывшую главным "нагибатором" "процессоров".

И когда я говорю "слаб", то подразумеваю то, что Ryzen 5 1600 не может выдать 60 FPS в некоторых играх, и даже при моих скромных запросах к графике и 60-ти герцовом Full HD мониторе это было неприятно. Причем речь идет не о минимальных, а о средних FPS, например, и в Watch Dogs: Legion или даже The Outer Worlds в некоторых локациях на счетчике кадров будет красоваться цифры "45-50". Если вы помните споры прошлых лет на форумах и в комментариях к видео техноблогеров про раскрытие видеокарт — то это именно оно самое. Ryzen 5 1600 не раскрыл GeForce RTX 3060 и частенько на мониторинге был явно виден недогруз видеокарты в то время, когда счетчик FPS был ниже 60 кадров в секунду. 

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Отвалив кругленькую сумму за GeForce RTX 3060, терпеть такое поведение в играх было почти физически больно, а тут еще и подкралась деградация процессора. Несмотря на щадящие напряжения и температуры, он уже не мог держать прежние частоты и в конце 2022 года было решено покупать гораздо более подходящий для GeForce RTX 3060 процессор. Вы наверняка подумаете, что это был популярный шестиядерник Ryzen 5 5600, который тогда все покупали как горячие пирожки для апгрейда ПК на платформе AM4 и сборки новых бюджетных компьютеров. 

Но я купил Ryzen 5 5600X, который не пользовался таким спросом. Что заставило меня переплатить всего за пару сотен мегагерц частоты по сравнению с Ryzen 5 5600, я уже не помню, скорее всего — слишком небольшая разница в цене между этими моделями на тот момент. Но переплата стоила того, так как мне попался очень удачный экземпляр, который смог работать при "курве" выкрученной в минимальный режим - 30. И при этом с разгоном на 200 МГц, что давало в тяжелых играх частоту в 4850 МГц при небольшом нагреве и энергопотреблении. Замена Ryzen 5 1600 на Ryzen 5 5600X просто вдохнула жизнь в этот ПК, тормоза и неприятные фризы в играх исчезли.

На сегодня связка из Ryzen 5 5600X и GeForce RTX 3060 справляется со всеми новыми играми в разрешении Full HD, но настройки графики, конечно, приходится снижать и задействовать DLSS в режиме "качество". И на этой связке я собираюсь просидеть еще несколько лет, пока ее не получится заменить на бюджетное недорогое железо, которое при этом будет выдавать раза в два-три больше FPS в играх. Но, глядя на то, что происходит с ПК-геймингом, желания тратить деньги на игровое железо все меньше, ведь хороших игр попросту нет. Из новых требовательных игр 2024 года я пройду только Indiana Jones and the Great Circle и Black Myth: Wukong и то, скорее всего, не до конца.

Еще одна причина, отталкивающая от апгрейда — финансовая. Даже если не брать в расчет видеокарту, собрать основу недорогого ПК на платформе AM5 выйдет в круглую сумму, ведь даже шестиядерный Ryzen 5 7500F стоит сегодня дороже 15000 рублей. И это на Яндекс Маркете, где цены ниже, чем в крупных торговых сетях.

Материнская плата для него, например, Asus PRIME B650M-K, обойдется в 12348 рублей.

А еще нужно 32 ГБ довольно дорогой памяти DDR5, с высокой частотой, такую как G.skill Ripjaws S5, которая обойдется еще в 12561 рубль. Итого — более 40000 рублей только на то, чтобы сменить платформу на бюджетную AM5.

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А вот удастся ли заметить разницу в играх при таком апгрейде на мониторе с разверткой в 60 Гц? Не везде и не всегда, да и делать апгрейд уже в третий раз на шесть ядер не назовешь оптимальным решением. Пока их хватает, но пять лет без проблем на Ryzen 5 7500F вряд ли просидишь. Кстати, продавать Ryzen 5 1600 я не стал, стоит он копейки, а 12 потоков — это очень серьезная мощь для обычного ПК с нетребовательными задачами и играми. Собрал на нем еще один ПК для домашних, добавив 16 ГБ ОЗУ с частой 3200 МГц и видеокарту GeForce GT 1030 и установив все это в бюджетную плату GIGABYTE B450M H. А недавно купил в эту сборку процессор Ryzen 3 2200G, о чем рассказал в отдельном блоге.

Итак, на начало 2025 году у меня дома целых два ПК на платформе AM4 и еще на полке лежит Ryzen 5 1600, который я пока не хочу продавать. Так что меня смело назвать фанатом этой платформы, но сказать, что она не доставляет проблем — нельзя. Помимо уже упомянутой выше деградации Ryzen 5 1600 я столкнулся с черными экранами на Ryzen 5 5600X, иногда ПК с ним просто тухнет, и это не зависит от материнской платы, ОЗУ или видеокарты. Да и Ryzen 3 2200G со встроенной графикой преподнес сюрпризы в виде иногда появляющихся черных экранов при загрузке и вылете видеодрайвера при долгой работе.

Еще одним минусом в 2025 году можно назвать поддержу материнскими платами на чипсете AMD B450 только шины PCI Express 3.0. Недорогие платы от конкурента с сокетом LGA 1700 уже дают возможность пользоваться шиной PCI Express 4.0. И если с видеокартой GeForce RTX 3060 это не критично, то вот если в будущем возникнет мысль поставить в мои ПК какую-нибудь бюджетную модель с 8-ю, а то и со всего 4-мя линиями PCIe, то будет потеряна часть производительности. Но вспоминая, сколько лет этой платформе и чипсету AMD B450, этот минус можно простить.

Интересно еще и то, что материнские платы и процессоры AM4 до сих пор активно продаются в магазинах и являются одним из лучших выборов при сборке бюджетных игровых ПК. Эта платформа уже стала рекордсменом по долгожительству, переплюнув LGA 1155 и AM3+. И даже если я вдруг захочу сделать еще один апгрейд, не меняя материнской платы, то покупка Ryzen 7 5700X3D и GeForce RTX 4070 Super позволит мне удвоить FPS в играх. Пишите в комментарии, а на какой платформе вы сидели дольше всего? А еще я порекомендую вам парочку моих новых блогов: 

Подсчитываем, во сколько обойдется мощный игровой ПК с GeForce RTX 5070 Ti в марте 2025 года

Как эффективно писать блоги и работать с текстом — практические советы от автора более 1000 статей

5 самых оптимальных и выгодных видеокарт в марте 2025 года и еще семь, которые покупать не стоит

Все блоги автора Zystax о компьютерах, играх и Windows. 

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Теги

amd ryzen 5 5600x am4 ryzen 5 1600 апгрейд
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