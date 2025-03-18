Линейка новых видеокарт GeForce RTX 5000 вышла, мягко говоря, не очень привлекательной для геймеров. И дело не только в небольшом приросте производительности по сравнению с GeForce RTX 4000, высокой цене и технических проблемах. Главная претензия геймеров — слишком маленький объем видеопамяти, который становится все более критичным в новых требовательных играх. А особенно — при игре в высоких разрешениях, ведь мониторы QHD, имеющие разрешение 2560x1440 пикселей, становятся все более популярными.

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8 ГБ видеопамяти уже маловато даже для разрешения Full HD, и за такой объем видеопамяти критиковали GeForce RTX 4060, GeForce RTX 4060 Ti и, похоже, еще сильнее будут критиковать GeForce RTX 5060, презентацию которой отменили по непонятным причинам. А 12 ГБ VRAM, которыми сегодня оснащены многие модели видеокарт, от GeForce RTX 4070 и Radeon RX 7700 XT, до новенькой GeForce RTX 5070, хватает уже впритык в разрешении 2560x1440 пикселей при игре на высоких настройках графики. Поэтому пока из всей линейки новых моделей от Nvidia самой привлекательной выглядит GeForce RTX 5070 Ti, имеющая 16 ГБ видеопамяти и при этом стоящая заметно дешевле GeForce RTX 5080, которую могут позволить себе только самые обеспеченные геймеры.

Сегодня мы подсчитаем, во сколько обойдется мощный игровой компьютер на базе GeForce RTX 5070 Ti, позволяющий с комфортом играть в новые игры с разрешением QHD, а во многие — даже в 4K. Не забывая о том, что все остальные компоненты такого ПК должны быть под стать этой видеокарте и не стать узким местом сборки даже через пару лет, когда выйдут еще более требовательные игры. И постараемся собрать ПК со строгим дизайном, с минимумом подсветки, что сегодня стало довольно непросто задачей. Примеры цены комплектующих возьмем на маркетплейсе Яндекс Маркет и начнем с видеокарты.

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Цены на GeForce RTX 5070 Ti постепенно идут вниз, но все равно, глядя на них испытываешь легкий шок, ведь совсем недавно за такую сумму можно было собрать продвинутый игровой ПК. Особенно шокирует разброс цен на модели от разных вендоров, отличающиеся качеством системы питания и охлаждения, на разницу между ними вполне можно купить видеокарту GeForce RTX 4060. Но, учитывая, что GeForce RTX 5070 Ti потребляет целых 300 ватт, экономия на ее исполнении может выйти боком. Поэтому самые простые модели сегодня мы оставим на полках магазинов и возьмем MSI GeForce RTX 5070 Ti VENTUS 3X OC.

Процессор

С настолько мощной видеокартой лучше забыть про шестиядерные процессоры, если, конечно, вы не играете на мониторе с частотой обновления в 60 Гц. С ними она не выдаст максимум того, на что способна и идеальным выбором для GeForce RTX 5070 Ti станут процессоры с 3D V-кэшем от AMD, которые идеально подходят для топовых игровых сборок. Но гнаться за новыми моделями 9000-й линейки не обязательно, стоят они пока слишком дорого и не так сильно оторвались от проверенных временем Ryzen 7 7800X3D. Этот восьмиядерник сегодня можно найти примерно за 45000 рублей и именно его мы и возьмем в этот ПК.

Охлаждение процессора

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Мы пока положили в корзину только видеокарту и процессор, а стоимость сборки уже перевалила за 160000 рублей, поэтому экономить несколько тысяч на охлаждении процессора не имеет смысла, учитывая горячий нрав моделей с 3D V-кэшем. 3D V-кэш расположен сверху ядер, как колбаса на бутерброде, и за счет этого отвести тепло от Ryzen 7 7800X3D еще сложнее, чем от Ryzen 7 7700, процессора, которые тоже ставит в этом плане антирекорды по сравнению с мощными моделями для платформ AM4 или LGA 1700. Тут поможет только система водяного охлаждения и хорошим выбором станет Id-cooling FX360 PRO, популярная трехсекционная модель, способная отвести 350 ватт тепла. Но в случае с нашим процессором, который отличается довольно скромным энергопотреблением, важна скорость отвода тепла, и СЖО здесь выигрывают по сравнению с обычными кулерами на теплотрубках.

Материнская плата

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Хотя топовой материнской платы для Ryzen 7 7800X3D не требуется и вполне хватит качественной модели среднего уровня, стоит учитывать, что GeForce RTX 5070 Ti поддерживает шину PCI Express 5.0 и лучше немного (по сравнению с общей ценой сборки) переплатить и взять плату с поддержкой последней версии шины. Это обеспечивают модели на чипсетах X670E и B650E, которые имеют букву "E" в названии. Обычно такие платы имеют богатое оснащение и широкие возможности расширения, так что вы не будете чувствовать себя в чем-то ущемленными, а система питания при желании позволит сделать апгрейд на более прожорливый процессор. Одна из самых удачных по соотношению цены и качества плат на этих чипсетах — MSI X670E GAMING PLUS WIFI, с ценой в 27555 рублей, ее мы и возьмем в эту сборку.

Оперативная память

32 ГБ оперативной памяти только недавно стали необходимостью для игровых сборок, а большинство игр все еще укладываются в 16 ГБ, так что взяв хороший комплект ОЗУ такого объема, можно еще несколько лет не задумываться о ее нехватке. А огромный размер кэша 3-го уровня у процессора Ryzen 7 7800X3D делает его слабо чувствительным к скорости ОЗУ, поэтому смысла покупать самые быстрые модули нет, вполне хватит моделей с частотой в 6400 МГц. Вот на G.skill Ripjaws S5 (F5-6400J3239G16GX2-RS5K) мы и остановимся, это надежная и качественная память, которая не будет выглядеть несоответствующей общему уровню этой сборки.

SSD-накопитель

Объем SSD-накопителей в продвинутых игровых ПК за последние годы тоже увеличился, как и объем ОЗУ. Связано это с тем, что игры стали занимать просто немыслимые объемы на накопителе и если вы держите на SSD сразу несколько новых игр вместе с файлами, которые есть у каждого пользователя, то уже надо смотреть на модели объемом 2 ТБ. А вот гнаться за сверхвысокими скоростями SSD с шиной PCI Express 5.0 пока смысла нет, они очень дороги и при этом сильно греются, а на глаз разницы с моделями на шине PCI Express 4.0 заметить в игровом ПК не удастся. Лучше вложиться в качество SSD и взять модель от известного бренда с большим ресурсом и быстрым контроллером, например, ADATA Legend 960.

Блок питания

Рекомендуемый блок питания для GeForce RTX 5070 Ti имеет мощность 750 ватт и, само собой, на нем должен быть разъем питания 12VHPWR, но, если вы хотите тихой работы ПК и невысокого нагрева, стоит взять модель помощнее. Не стоит забывать про пиковые скачки энергопотребления у новых видеокарт, например, GeForce RTX 5090 поставила в этом антирекорд, достигнув значения в 901 ватт. Чем мощнее и качественнее блок питания, тем меньше страшны ему такие скачки и для GeForce RTX 5070 Ti оптимальными станут модели на 850-1000 ватт. Например, DEEPCOOL PN850M, который будет загружен в этой сборке чуть больше, чем на половину, а еще может похвастаться новым разъемом питания видеокарты 12V-2X6, который более надежен, чем 12VHPWR. Это БП с сертификатом 80 PLUS Gold и полностью модульной конструкцией, с новой версией стандарта ATX3.1, собранный на качественной платформе GPX от компании CWT. До нагрузки в 600 ватт его вентилятор вращается примерно на 1000 об/мин, так что выделяться по шуму на фоне остальных комплектующих он не будет.

Корпус

300 ватт, которые выделяет GeForce RTX 5070 Ti нужно быстро вывести из корпуса и, если вы хотите сделать это без сильного шума, нужно выбрать просторную модель, в которую можно установить много вентиляторов размером 120 мм, а лучше — 140 мм. Не стоит забывать и том, что нам нужно разместить в нем трехсекционную систему жидкостного охлаждения, причем хорошо, если корпус позволит сделать это двумя способами, дающим вам гибкость в выборе того, какой компонент нужно охлаждать сильнее — процессор или видеокарту. Если поставить СЖО спереди корпуса, это даст низкие температуры на процессоре, который будет получать холодный воздух из комнаты, но при этом отдавать тепло внутрь — к видеокарте. А если разместить СЖО сверху — то ей придется прокачивать сквозь радиатор воздух, уже подогретый видеокартой.

В любом случае, чем больше корпус и чем больше в нем вертушек, тем более комфортные температуры будут даже у прожорливого железа, а уровень шума — меньше. Еще одна особенность при выборе корпуса для подобных сборок — минимальное сопротивление воздуху спереди, поэтому модели с глухими "мордами" придется оставить для менее мощных игровых ПК. Всем этим критериям отвечает просторный корпус ZALMAN Z10, который может похвалится еще и строгим дизайном без подсветки. Найти сегодня хорошую модель без "цветомузыки" очень непросто. ZALMAN Z10 кажется огромным, но если учесть, что мы будем устанавливать в него СЖО длиной 397 мм и видеокарту длиной 303 мм, то ясно, что для такой сборки он оптимален.

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Итоги

Глядя на финальную цену этой сборки, становится понятно, что мы живем в эпохе новой реальности ПК-гейминга, в которой уже не действуют старые правила, которые работали десятилетиями. Раньше можно было купить оптимальный игровой ПК примерно за эквивалент 1000 долларов, а продвинутый — за 1500 долларов, но индустрия движется по пути постоянного увеличения цены. Сегодняшняя сборка стоит просто космическую сумму в 242470 рублей, и это с картой Пэй, а без нее придется отдать гораздо больше — 255532 рубля. Если перевести эту цену в доллары по курсу ЦБ, стоимость составит целых 2912 долларов.

И это мы взяли еще не самую топовую видеокарту, а модель с индексом "7", которые всегда отличались выгодным соотношением цены и производительности. Но, несмотря на все это, у нас получился мощный и качественный ПК без экономии на важных компонентах, который будет оставаться актуальным еще, как минимум, лет пять. Это обеспечит не только мощный процессор и достаточный объем видеопамяти, но и возможность задействовать технологию DLSS, которая в своей четвертой версии выдает отличную картинку даже в режиме баланса. А еще вас выручит Multi Frame Generation, который имеет смысл включать на высокогерцовых мониторах, когда FPS достигает отметки в сотню и более, но хочется еще большей плавности.

Пишите в комментарии, чтобы вы поменяли в этом компьютере, не превышая бюджет сборки? Обращу ваше внимание, что цены на момент выхода блога могут измениться, причем как в сторону повышения, так и в обратную. А еще я порекомендую вам три моих новых блога: про советы по работе с текстом и быстрому написанию блогов, про оптимальные и не очень видеокарты весны 2025 года и проблемы, с которыми я столкнулся, собрав ПК на процессоре AMD Ryzen 3 2200G.

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