Многие опытные геймеры и продвинутые пользователи ПК давно делали апгрейд видеокарты по отлаженной схеме. Пользовались видеокартой до тех пор, пока вот-вот не выйдет новое поколение, продавали ее по все еще хорошей цене и ждали, пока новинки заполнят полки магазинов, цены снизятся, ажиотаж по их поводу утихнет, а "детские болячки" будут исправлены. Но в 2025 году эта схема дала сбой, так как выход нового поколения Nvidia GeForce RTX 5000 обернулся грандиозным провалом, начавшимся еще на презентации. Когда глава корпорации NVIDIA Дженсен Хуанг не моргнув глазом заявил, что GeForce RTX 5070 за $549 сопоставима с GeForce RTX 4090 по производительности.

реклама





Эта информация, мягко говоря, оказалась не соответствующей действительности и вполне возможно, что мы еще увидим судебные иски к компании NVIDIA по этому поводу. Да, GeForce RTX 5070 может выдать FPS, сопоставимый с тем, что выдает GeForce RTX 4090, но только в единичных играх, с поддержкой многокадровой генерации кадров, но задержка ввода при этом будет такой, что играть в "это" мало кто захочет. Но это было только первой проблемой нового поколения.

Во-вторых, оказалось, что рекомендованные цены на GeForce RTX 5000 существуют только на красивых слайдах, нарисованных маркетологами, а в реальности купить эти видеокарты можно только за гораздо большую сумму. Причем не только в России, где ценник, если перевести его в доллары, практически в два раза больше рекомендуемого, но и в магазинах Северной Америки и Европы.

реклама





Но это не все проблемы нового поколения, еще они оказались в жесточайшем дефиците, особенно старшие модели — GeForce RTX 5090, которых только недавно стали появляться в крупных торговых сетях РФ в единичных количествах. Если вы думаете, что на этом негатив с серией GeForce RTX 5000 закончился, то я вас разочарую. У новых видеокарт от NVIDIA такое количество технических проблем, которым даже в свои худшие времена не могла "похвастаться" компания AMD.

Горящие и оплавляющиеся разъемы и кабели питания из-за крайне неудачного разъема 12VHPWR, который по заявлениям независимых инженеров практически не имеет запаса прочности. И все равно инженерные просчеты нового разъема пытаются переложить на простых пользователей, хотя уже всем ясно, что дело в не в том, что геймеры внезапно разучились втыкать кабели питания видеокарты до упора.

реклама





Еще GeForce RTX 5000 отметилась новым видом брака, до этого не встречающегося в индустрии видеокарт — недостающим количеством блоков операций растеризации (ROP), которые могут уменьшить их производительность до 10%. Это может стать огромной проблемой, если вы покупаете видеокарту по "серой схеме", а не в магазине с гарантией. На этом фоне кривые драйвера, да, вы не ослышались, кривые драйвера от NVIDIA, которые вызывают черные экраны, а иногда и "окирпичивают" новые видеокарты, уже не так удивляют. Кстати, про то, как я столкнулся с "черным экраном", но уже на платформе AMD, я на днях рассказал вот в этом блоге.

С этими проблемами еще можно как-то смирится и ждать снижения цен и новых драйверов, если бы не еще одна особенность новой серии GeForce RTX 5000 — прирост производительности по сравнению с предыдущей линейкой настолько мал (исключая, конечно, GeForce RTX 5090), что заметить его без мониторинга не удастся, а иногда в некоторых тестах старые добрые GeForce RTX 4000 даже обгоняют новинки. Это дает весьма невыгодное сочетание цены и FPS, по которому GeForce RTX 5000 заметно проигрывают прошлому поколению. И ждать быстрого снижения цен не стоит — серия GeForce RTX 4000 снимается с производства, и Дженсен Хуанг хочет заставить нас "есть то, что дают".

Да, чуть не забыл, если вы все еще хотите купить новые видеокарты, то вас ждет еще один сюрприз — Nvidia так и не расщедрилась увеличить количество видеопамяти у нового поколения, и если объема в 12 ГБ у GeForce RTX 4070 уже казалось довольно мало два года назад, то всего 12 ГБ у GeForce RTX 5070 выглядит насмешкой над геймерами, а ожидаемые 8 ГБ у народной GeForce RTX 5060 и вовсе делают ее сомнительной покупкой, так как этого не всегда хватает уже для игр в разрешении Full HD. А еще, как вишенка на торте, нас ждет подросшее энергопотребление почти всей линейки.

реклама





Это, мягко говоря, не провал, а самая настоящая катастрофа и теперь одна надежда на компанию AMD, если она воспользуется моментом, чтобы захватить часть рынка видеокарт и не будет задирать цены до потолка. AMD Radeon RX 9070 и Radeon RX 9070 XT получились очень привлекательными, но пока слишком дороги, и большинство геймеров будут ждать более доступные Radeon RX 9060 и важно, чтобы они имели оптимальные характеристики, особенно объем видеопамяти.

Какие видеокарты не стоит покупать весной 2025 года?

Учитывая вышеописанные проблемы на рынке, давайте составим список видеокарт, не рекомендуемых к покупке, еще учтя и тот фактор, что системные требования новинок игр заметно выросли. И Indiana Jones and the Great Circle, Alan Wake 2 или Black Myth: Wukong намекают на то, что стоит забыть про многие видеокарты, все еще активно продаваемые на рынке, даже если у них есть 8 ГБ видеопамяти. А уж про те, у которых ее всего 4 или 6 ГБ, забыть стоило еще несколько лет назад — такие модели стоит покупать только на вторичном рынке для не самых новых игр. Ведь GeForce GTX 1650 или Radeon RX 6500 XT стоят сегодня около 20000 рублей и это очень дорогая цена за возможность играть на минимальных настройках графики с низким FPS.

Поэтому все эти модели мы вычеркиваем из списка оптимальных, а замену для них мы подберем в конце блога, взяв примеры цен на маркетплейсе Яндекс Маркет. И не будем затрагивать топовый сегмент видеокарт с ценой выше 70000 рублей, их доля в компьютерах геймеров очень низкая, что можно увидеть по статистике сервиса Steam. И большинство читателей, да и я сам, пролистывают обзоры этих видеокарт, как "что-то на богатом". А начнем мы с видеокарты, которую весь жизненный цикл подводила слишком высокая цена.

GeForce RTX 3050 8 ГБ — эта видеокарта заметно медленнее даже Radeon RX 6600, причем стоит весьма немало, поддержка трассировки лучей на ней сделана для галочки, поиграть с ползунком "RTX ON" все равно не удастся из-за низкой производительности. Единственный плюс — поддержка DLSS, но все равно это уровень производительности GeForce GTX 1070 из далекого 2016 года.

Intel Arc A580 — по характеристикам на бумаге это модель выглядит отлично, имея 8 ГБ быстрой видеопамяти на шине 256 бит, но в реальной эксплуатации все еще страдает от проблем с драйверами.

Radeon RX 6600 — эта видеокарта долго оставалась хитом бюджетных сборок, выдавая производительность почти как у GeForce RTX 3060, стоя при этом чуть дороже GeForce RTX 3050. Но ее время прошло, ведь немного добавив, можно найти гораздо более быстрые решения.

GeForce RTX 3060 — эта модель хороша за счет 12 ГБ быстрой видеопамяти, но все портит цена, которая довольно высока. Хотя, если вы найдете GeForce RTX 3060 по низкой цене, то можете смело ее покупать, особенно в старые системы с шиной PCI Express 3.0 — эта видеокарта в них не потеряет ни капли производительности, в отличие от новинок, где обычно всего восемь линий PCI Express 4.0.

Radeon RX 7600 XT — эту видеокарту тоже подводит высокая цена, а 16 ГБ видеопамяти пока не дают особого прироста производительности в разрешении Full HD, на которое рассчитан ее видеочип. И брать ее в расчете на будущие требовательные игры, которым будет мало 8 ГБ VRAM, не стоит, ведь играть с 30-ю FPS на максимальных настройках графики — занятие довольно странное, а переключив некоторые ползунки настроек влево, еще долго можно будет добиться того, что требовательная игра уложится в 8 ГБ видеопамяти.

GeForce RTX 4060 Ti 8 ГБ — одна из самых неудачных видеокарт линейки GeForce RTX 4000, дорогая и с весьма производительным чипом, но всего с 8-ю гигабайтами VRAM. Стоит добавить несколько тысяч рублей и можно взять отличного конкурента, про которого расскажем ниже.

GeForce RTX 4060 Ti 16 ГБ — а вот эта модель претендует на лавры самой неудачной из 4000-й линейки Nvidia. Отличный объем памяти убивается узкой 128-битной шиной и всего восемью линиями PCI Express 4.0, за счет чего в разрешениях QHD или 2560x1440 пикселей она показывает себя гораздо хуже GeForce RTX 4070, а стоит при этом ненамного дешевле.

Какую же видеокарту выбрать сейчас?

Как видите, можно не ждать снижения цен и лечения детских болячек у GeForce RTX 5000 — это не добавит количества видеопамяти GeForce RTX 5070 и GeForce RTX 5060, а значит, можно смело покупать видеокарты серии GeForce RTX 4000, устраивающие вас сочетанием цены и производительности. И GeForce RTX 4060, немного подешевевшая после укрепления рубля, остается одной из самых оптимальных моделей для игр в Full HD. С невысоким энергопотреблением и всеми плюшками DLSS 3.0.

Если же денег на GeForce RTX 4060 не хватает, то как альтернативу можно рассмотреть Radeon RX 7600, которая сделала невыгодной покупку Radeon RX 6600 и всех других видеокарт с более низкой производительностью.

Radeon RX 7700 XT стала убийцей моделей GeForce RTX 4060 Ti с 8 ГБ и 16 ГБ VRAM, ведь нужно очень не любить видеокарты от AMD, чтобы сделать выбор в сторону "тишек", ведь Radeon RX 7700 XT и стоит приемлемо, и имеет 12 ГБ быстрой видеопамяти. Но, конечно же, уступит им в играх с лучами.

Но, если лучи для вас не так важны, а все больше геймеров предпочитают отключить их, получить солидную прибавку FPS и почти ничего не потеряв в качестве картинки, то Radeon RX 7800 XT станет отличным конкурентом для GeForce RTX 4070. За счет большего объема видеопамяти, которой целых 16 ГБ и немного более низкой цены.

Постепенно дешевеют и GeForce RTX 4070, становясь выгодной покупкой, ведь их конкуренты из новой 5000-й серии будут еще очень долго стоить гораздо дороже, а из плюсов предлагают только фреймгенератор. И если вам нужны "лучи", поддержка DLSS и другие плюшки от Nvidia, то можно смело брать GeForce RTX 4070 — эта видеокарта еще долго останется актуальной.

Итоги

Итак, как видите, много популярных моделей видеокарт уже не так выгодны, и покупать их не стоит. И в диапазоне цен до 70000 рублей остается не так уж и много оптимальных видеокарт, которые точно не залежатся на полках магазинов. Пишите в комментарии, а какую видеокарту выбрали бы вы? Обращу ваше внимание, что примеры цен на момент выхода блога могут измениться, причем как в сторону повышения, так и в обратную. А еще я порекомендую вам парочку моих новых блогов: про игры на ПК, которые обязательно пройду еще раз, и про сборку очень недорого игрового ПК, который способен справиться с новыми игровыми хитами.

Все блоги автора Zystax о компьютерах, играх и Windows.



