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Выясняем, за сколько в 2024 году можно купить бомж-ПК с б/у рынка для Ведьмака 3, Fallout 4 и GTA 5

Сегодня вас ждет интересный анализ цен, надежности и производительности не самого древнего "железа".
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Недавно я столкнулся с весьма странной просьбой от знакомого, которому уже далеко за сорок лет, и которого я считал успешным и обеспеченным человеком. Двухкомнатная квартира в довольно новом доме в городе миллионнике, неплохая и еще довольно свежая корейская машина, всегда чистая одежда с иголочки и современный смартфон — согласитесь, что будет очень странно услышать от такого человека просьбу собрать игровой бомж-ПК всего за 12 тысяч рублей. А еще более странно это просьба звучала потому, что этот человек еще лет 15 назад отлично разбирался во всех новинках технологий на рынке ПК, сам собрал себе отлично сбалансированную игровую систему и не пропускал ни одной новой игры.

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Но, при ближайшем рассмотрении выяснилось, что с финансами у моего знакомого все очень плачевно — квартира куплена в ипотеку, машина, которая нужна для работы — в кредит, и платежи и суммарные расходы на ЖКХ такие, что к концу месяца в их семье из четырех человек частенько не остается денег даже на нормальную еду. Тот старый, давно собранный ПК, сильно устарел и давно отдан детям, да и запускать что-то требовательнее Roblox и Minecraft на нем не имеет смысла, а для работы знакомый использует бюджетный ноутбук, который абсолютно не годится для требовательных игр.

Тем не менее, он все это время активно играл на нем вечерами в старые игры, да и на смартфоне установлены несколько стратегий, но возраст дает о себе знать и с дальнозоркостью, которая в эти годы есть уже почти у всех, играть на маленьких экранах некомфортно даже в очках. Да и слишком много хитов пропустил мой знакомый и теперь решил наверстать упущенное, так как от вечернего многочасового серфинга интернета он морально устал, а телевизор давно не смотрит, и я его прекрасно понимаю. Так как новости и бесконечный просмотр роликов в YouTube в наше время уже совсем не поднимают настроения, даже если это "железные" новости. Например, о том, что на GeForce RTX 5060 в 2025 году будет всего 8 ГБ VRAM.

Итак, полученное мною техническое задание состояло в том, чтобы подобрать конфигурацию максимально дешевого игрового компьютера из комплектующих с Авито, и который будет справляться с таким играми, как Ведьмак 3: Дикая Охота, Fallout 4 и Grand Theft Auto V. А уж если он справится с ними, то на этом ПК можно будет спокойно пройти практически все другие игровые хиты, вышедшие в 2010-е годы: Assassin’s Creed: Odyssey, Far Cry 4, Deus Ex: Mankind Divided. И даже замахнуться на тяжелую игру Red Dead Redemption 2 из 2019 года, в минимальных системных требованиях у которой значатся видеокарты GeForce GTX 770 2 ГБ и AMD Radeon R9 280 3 ГБ.

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Но главная игра, на которую мы будем ориентироваться, и которая должна идти с нормальным FPS в разрешении Full HD — это Ведьмак 3: Дикая Охота. В "минималках"для третьего Ведьмака указаны видеокарты GeForce GTX 660 и Radeon HD 7870 и это тот самый случай, когда системные требования адекватны. Я сам как раз проходил эту игру на GeForce GTX 660 и ее хватало для играбельных 40-50 кадров в секунду, даже не на самых низких настройках графики с хорошей картинкой. Еще Ведьмак 3: Дикая Охота интересна тем, что не требует много видеопамяти и двух гигабайт вполне достаточно, но на довольно большом количестве популярных видеокарт с таким объемом VRAM вы получите не самые стабильные 30 FPS на "минималках" в разрешении Full HD. Например, на GeForce GT 1030 или GeForce GTX 750.

Я сразу отговорил его от покупки дешевых видеокарт, используемых в майнинге — Radeon RX 470, Radeon RX 480, Radeon RX 570 и Radeon RX 580, они отлично подходят нужного нашего набора игр даже в варианте с 4 ГБ видеопамяти, но шанс того, что видеокарта "откиснет", проработав пару недель, слишком велик. Но давайте отложим рассказ про видеокарту на конец блога и сохраним интригу, а то половина читателей закончит читать его, только лишь узнав ее модель и вернемся к особенностям этой сборки. Как вы понимаете, ездить по объявлениям на Авито и тестировать древнее железо, которое может иметь много скрытых дефектов, я категорически отказался, но мой знакомый вполне справился с этим и сам, поскольку не растерял навыков по сборке ПК, да и имеет свое авто, что сильно упрощает задачу.

Процессор, материнская плата и ОЗУ

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Начнем мы с процессора и Авито просто завалено старыми четырехъядерными моделями Core i5 разных поколений для платформы LGA 1155, но мы отказались от самых древних — таких как Core i5-2400 или Core i5-2500. А восьмипоточные Core i7-2600K обычно стоят слишком дорого по меркам конца 2024 года, да еще эти процессоры многие геймеры разгоняли по максимуму. Чуть дороже стоят процессоры с архитектурой Ivy Bridge, а они были чуть холоднее предшественников и получили поддержку шины PCI Express 3.0, но есть у них и минусы — припой под крышкой. Оптимальная плата для такого процессора — на чипсете Intel B75, они не так дороги, как оверклокерские платы на чипсете Intel Z77, но имеют довольно неплохое оснащение. Четыре порта DDR3 и вменяемую систему питания, которая справится с четырехъядерником.

Процессоров под такую материнскую плату можно найти множество, от Core i5-3450 до Core i5-3570K, если вы задумаете покупать процессор и плату по отдельности, вас может ждать множество неприятных сюрпризов. Лучше искать комплект плата+процессор, который можно проверить перед покупкой и таких предложений гораздо меньше. Мониторя Авито несколько дней, удалось найти очень недорогую плату Asus P8B75-V вместе с процессором Core i5-3550 и при общении с продавцом выяснилось, что у платы есть механическое повреждение LAN порта, и вместе с ней он отдает 100-мегабитную "сетевуху", которая работала в его ПК уже много лет.

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В комплекте шли и четыре модуля оперативной памяти DDR3 с частотой 1600 МГц и общим объемом 16 ГБ за смешную цену, которая просто ничтожна по сравнению с модулем ОЗУ DDR5 такого же объема. Чтобы не сидеть в чужом доме полчаса, ожидая пока все протестируется, мой знакомый попросил заранее запустить тест OCCT на этом комплекте, и приехав через час, убедился, что все исправно работает. Этот лайфхак может сэкономит немало времени и нервов. 

Но, к сожалению, ни отличный кулер Deepcool GAMMAXX 300, ни блок питания продавец к комплекту не прилагал, так как они были сняты с его основного ПК. А это значит, что теперь можно заняться поисками остальных комплектующих и самое практичное — искать их у одного продавца. Например, найдя человека, продающего блок питания, стоит заглянуть к нему в профиль и посмотреть, нет ли у него еще чего-либо, нужного в собираемый ПК.

Блок питания

И такой продавец нашелся, он выставил на продажу блок питания Chieftec iARENA [GPB-450S] мощностью 450 ватт, а заодно в его профиле нашелся кулер AeroCool Verkho 1-3P, которого вполне хватит для Core i5-3550, ведь никакого разгона на этой сборке не будет. А что касается блока питания, то эти модели довольно просты и могут поработать много лет, а слабые места в виде "сохнущего" конденсатора дежурного питания или трещащего вентилятора можно устранить при минимальных навыках пайки за пять минут. Chieftec iARENA [GPB-450S] может отдать 408 ватт по 12-ти вольтовой линии питания, а значит на видеокарту у нас можно спокойно выделить ватт 150, а то и 200.

Накопители

Но, прежде чем переходить к видеокарте, нужно еще разобраться с корпусом и накопителями. Именно накопителями, во множественном числе, ведь никто не будет ставить в такой ПК новый SSD объемом 1000 и даже 500 ГБ. Да и человек, экономящий каждую копейку, явно не будет покупать игры в Steam, а скачает их бесплатно на торрентах, а для них желателен механический HDD. Что касается Steam и других зарубежных игровых магазинов, то после их санкций, наложенных на российских геймеров, покупать там игры нет никакого желания даже у геймеров с толстыми кошельками. Особенно на фоне новостей о возможной блокировке Steam. Эта ситуация еще и явно показала то, что все, что лежит на чужом удаленном сервере, не принадлежит вам и может быть потеряно мгновенно. А вот старый добрый репак The Elder Scrolls V: Skyrim by Xatab на вашем HDD никуда не денется даже в том случае, если интернет перестанет работать на всей планете.

Но покупать жесткие диски на Авито — риск еще больший, чем покупка материнской платы и здесь нужно искать продавцов, которые выкладывают не только параметры S.M.A.R.T. HDD, но еще и тест поверхности с помощью утилиты Victoria. Еще один нюанс — это соотношение цены и объема продаваемых HDD, актуальные модели на один или даже 2 ТБ лучше купить в магазине — они дороги на вторичном рынке. А вот HDD небольших объемов стоят просто копейки. В результате мой знакомый взял у адекватного продавца сразу два HDD, на 160 и 250 ГБ, с хорошей поверхностью и буквально за бесценок.

А вот в чем мы пришли к единогласному мнению, так это в том, что SSD в такой ПК нужно покупать новым, ведь бюджетные модели не отличаются особой надежностью или большим ресурсом и вам обязательно нужна гарантия. В такой ПК идеально впишется SSD объемом 256 ГБ и, конечно же, с интерфейсом SATA. На нем хватит место для Windows и требовательных игр, ну а для торрентов и старых нетребовательных игр вполне хватит HDD. По моему опыту, многие "тяжелые" игры до 2015 года выпуска отлично работают и на HDD, но только в том случае, если Windows установлена на SSD и не "дергает" жесткий диск.

Посмотрев на такие SSD с Яндекс Маркета, я нашел три подходящие модели — Patriot Memory P210 (P210S256G25), Patriot Memory 220 (P220S256G25) и Adata SU650 (ASU650SS-256GT-R) с ценой в районе 2400 рублей и склоняюсь к выбору последнего, но все зависит от того, будет ли он по такой цене через пару дней, ведь все дорожает на глазах.

 

Видеокарта

Теперь, наконец-то, о главном — о видеокарте. Майнинговые модели мы уже забраковали заранее, а еще стоит забраковать все модели с высоким энергопотреблением, несмотря на заманчивые цены и отличную производительность. А это значит, что GeForce GTX 770, GeForce GTX 970, Radeon R9 280 и Radeon R9 380 мы оставим их "счастливым" владельцам. Неплохие GeForce GTX1050 Ti и даже GeForce GTX 1050 все еще свежи и за это придется переплатить, а вот GeForce GTX 960, на которой Ведьмак 3: Дикая Охота пойдет весьма шустро уже отлично подходит. Теплопакет у видеокарты небольшой, а нам удалось найти версию с отличным охлаждением, так что получается весьма неплохой, дешевый и шустрый игровой ПК. Осталось только купить SSD и можно играть, хотя дети моего знакомого не утерпели и уже "накатили" Windows 8.1 на HDD и начали устанавливать игры.

Корпус

С корпусом все очень просто, продавец его отдал бесплатно, чтобы не нести на "мусорку" самому, при покупке жестких дисков. Это обычная жестянка с верхним расположением БП и парой вентиляторов диаметром 92 мм, но все порты USB, кнопки и аудиоразъемы у него работают, а если использовать его с открытой крышкой, проблем с перегревом ПК не будет.

Итоги

Можно подвести калькуляцию. Плата, процессор и ОЗУ обошлись в 4500 рублей. Блок питания - 400 рублей, жесткие диски - 400 рублей, кулер - 300 рублей, а видеокарта - в 3800 рублей. Итого — 9400 рублей. И остались деньги на SSD, ну а в качестве монитора будет выступать обычный старенький ЖК-телевизор с диагональю 37".

И под конец я уже слышу ваши вполне закономерные вопросы — "А где реальные фото железо и тестов, Лебовски?". Фото пока еще в смартфоне счастливого обладателя ПК, а вот выкладывать ли тесты этого ПК с фотографиями я решу после ваших оценок этого блога. Ведь когда пишешь душевный блог про старое железо и получаешь "минуса" только за то, что вставил в блог несколько рекламных ссылок, и за то, что ты тот самый "Zystax", и до сих не сменил этот древний ник на что-то свежее - очень обидно. И не забудьте взглянуть на мои последние блоги:

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Все блоги автора Zystax о компьютерах, играх и Windows.


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