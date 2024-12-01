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10 главных страхов пользователей ПК и ноутбуков в 2024 году — разбираемся в их актуальности

Вирусы, перегрев, брак — с нашими электронными друзьями может случиться множество неприятностей и сегодня мы рассмотрим самые главные из них.
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У всех из нас есть страхи, опасения и даже фобии, относящие к любому имуществу, которым мы владеем. Практически каждый владелец квартиры боится прорыва трубы отопления или потопа от соседей сверху, а, к примеру, автомобилист — серьезной поломки своей машины или даже спущенного колеса во время долгой дороги.

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Есть свои, особенные страхи и у пользователей ПК и ноутбуков, ведь они стали неотъемлемой частью нашей жизни для многих, и мы используем их для игр, общения, работы и хранения важной информации. Сегодня мы с вами разберемся, какие из этих страхов обоснованы, а на какие не стоит обращать слишком много внимания, и рассмотрим меры по предотвращению самых неприятных ситуаций, которые случаются с нашими электронными помощниками.

Заражение вирусами, троянами или шифровальщиками

Это весьма актуальная опасность в 2024 году, которая грозит не только сбоями в работе ПК и ноутбука, но и потерей ваших аккаунтов от соцсетей, онлайновых игр, всех логинов и паролей в браузере. Чтобы минимизировать этот риск нужно использовать антивирус, изучать основы информационной безопасности серфинга в интернете, и не пользоваться пиратскими играми и программами. В Windows 10 и Windows 11 встроен весьма неплохой антивирус Microsoft Defender, но нужно учитывать, что из-за его распространенности трояны и вирусы в первую очередь затачиваются на его обход. Поэтому сторонний продвинутый антивирус, например, Kaspersky Internet Security, будет предпочтительнее.

Страх кражи денег через интернет

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Сегодня, когда наши деньги в большинстве случаев хранятся на банковских счетах, для того, чтобы потерять их, достаточно утекших логинов и паролей от приложения онлайн-банкинга и одной SMS-ски, которую получат злоумышленники. Чтобы избежать этого — применяем меры предосторожности, описанные выше, направленные на защиту от вредоносного софта. Ограничиваем доступ к ПК и ноутбуку посторонних лиц, устанавливаем пароли и разграничиваем права пользователей Windows, заводим для платежей и банковских операций отдельное устройство — ноутбук или смартфон.

"За мной следят" или боязнь телеметрии и сбора данных

Телеметрия стала привычной частью множества программных продуктов, от Windows и до драйверов видеокарты или браузера, но больше вреда принесет борьба с нею с помощью специальных программ. Которые зачастую весьма сомнительны в плане надежности и результата работы, а обезличенные данные, которые собирают заграничные сервера, вряд ли как-то могут повредить обычному российскому пользователю ПК и ноутбука. Поэтому бороться с телеметрией в 2024 году бессмысленно — до конца все равно ее не победите, проверить результат борьбы с ней не сможете, а вот получить массу глюков в Windows сможете запросто.

Страх компьютерных мошенников

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В интернете много историй от том, как компьютерные мошенники, обещающие исправить ошибки Windows, вылечить ОС от вирусов, программами, починить и настроить ваш ПК и ноутбук, берут с неопытных пользователей суммы, сопоставимые со стоимостью устройства, на самом деле только имитируя работу, а иногда и специально выводящие его из строя. Поэтому ни в коем случае не обращаемся к мастерам по объявлениям, наклеенным на улице или заброшенным в почтовый ящик, а ищем хорошего мастера по "сарафанному радио", отзывам знакомых или в крупных сервисах, которые дорожат своей репутацией. 

А еще стоит периодически смотреть видео читать статьи для начинающих пользователей про том, как исправлять проблемы с ПК и Windows и сами не заметите, как сможете справиться с большинством из них. Да и для наших читателей наверняка эта проблема не актуальна, ведь если вы читаете этот блог и уже дошли до его середины, то наверняка можете называться продвинутым пользователем ПК. А вот предупредить о мошенниках родственников и знакомых, особенно пожилых, обязательно стоит.

Боязнь выхода из строя комплектующих

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Наши видеокарты, материнские платы и, как выяснилось недавно на примере деградации моделей от Intel — процессоры, не вечны и большая часть их при активной эксплуатации рано или поздно выйдет из строя. Мы можем только обеспечить им комфортные условия работы — чистить от пыли, использовать качественный БП, не допускать перегрева и выбирать модели с высоким сроком гарантии. А даже если устройство отработает пять лет и более — зачастую его цена снижается настолько, что беспокоится о его выходе из строя вы будете все меньше и меньше.

Страх высокой температуры видеокарты и процессора

Рабочая температура последних поколений процессоров весьма высока, и они требуют качественных систем охлаждения и просторных корпусов. Особенно остро стоит проблема высокой температуры в ноутбуках, но, судя по форумам и постам пользователей в соцсетях, гораздо больше устройств выходят из строя при попытке борьбы с высокой температурой, например, от использования жидкого металла или медных прокладок для видеокарт, чем от самого нагрева. Поэтому к температуре в 80 и даже 90 градусов в наше время стоит относится спокойно и пытаться использовать только программные способы ее снизить, например, андервольтинг. 

А для ноутбуков использовать охлаждающие подставки и не ставить их на ворсистые поверхности. По крайней мере, не стоит заниматься улучшением охлаждения видеокарты или ноутбука до тех пор, пока на них действует гарантия. Иначе даже в случае успеха, но при возникновении других проблем, вы останетесь с вышедшим из строя устройством на руках после похода в сервисный центр — там сразу заметят следы его вскрытия, что автоматически лишает гарантии.

Страх покупки бракованных комплектующих 

Прийти из магазина с новенькой материнской платой или видеокартой обнаружить, что она не включается или работает с проблемами, весьма распространенный страх даже среди опытных пользователей ПК. Поэтому при покупке внимательно осматриваем комплектующие на наличие механических повреждений, а сборку ПК гораздо спокойнее сегодня заказать прямо в магазине при покупке. Стоит она недорого, а в работоспособности всех компонентов ПК вы убедитесь, забирая его, включив для осмотра.

Если же вы решились на сборку ПК самостоятельно, а опыта в этом деле немного, то стоит проявлять максимальную осторожность, ведь повредить комплектующие при сборке очень легко. Даже статическое электричество, которое особенно часто проявляет себя в холодное время года, когда воздух в помещениях сухой, может мгновенно вывести из строя материнскую плату или повредить процессор. Да и опытного пользователя ПК может подвести банальная невнимательность, я, к примеру, умудрился поменять на своем ПК видеокарту GeForce GT 1030 на GeForce RTX 3060 не обесточивая его. То есть, на материнской плате в это время было дежурное напряжение. К счастью, ничего не сгорело, но этот случай стал для меня хорошим уроком на будущее и теперь я проверяю всю последовательность действий при сборке ПК.

Страх пожара, вызванного возгоранием компонентов ПК или ноутбука

Один из самых серьезных страхов пользователя ПК и ноутбука, это то, что в его отсутствие они могут загореться и устроить дома пожар. Ведь их частенько приходится оставлять работать без присмотра с ресурсоемкими задачами, например, типа рендеринга или кодирования видео, или его последующей заливке на видеохостинги. Для того, чтобы максимально избежать риска возгорания используем качественный блок питания в ПК. Не ставим ПК в глухие ниши и возле легко воспламеняемых предметов — например, возле занавесок. В ноутбуке с предельной внимательностью относимся к батарее — используем фирменное зарядное устройство и не нагружаем ноутбук во время зарядки, бережем от падений и ударов, не оставляем под прямыми лучами солнца. Не помешает установить дома умный датчик дыма с оповещением на телефон, стоят они недорого, а могут спасти имущества на миллионы рублей.

Страх залития устройства жидкостью

Жидкости, особенно более агрессивные, чем обычная вода, такие, как газированные напитки — весьма опасны при попадании в ноутбук или ПК. Даже если они сохранили работоспособность после того, как вы их вытерли и просушили. Коррозия на внешних контактах, или шарах BGA пайки и дорожках на плате будет продолжаться и устройство начнет глючить, или рано или поздно выйдет из строя совсем. Поэтому ставим ПК и ноутбук так, чтобы при случайном разлитии жидкости на столе, а ведь почти все мы любим посидеть за ними, попивая чай или кофе, жидкость не попала внутрь. Стоит обезопасить устройства и от маленьких детей или животных, они запросто могут повредить их. А в случае попадания жидкости сразу отключать ПК и ноутбук и нести его в сервисный центр.

Потеря важных данных из-за вредоносных программ, случайного удаления, кражи ноутбука или сбоя накопителя

Это весьма распространенный и оправданный страх, ведь многие данные на наших ПК и ноутбуках очень ценны, а некоторые невозможно восстановить в случае их потери. Например, семейная фото и видео коллекция. Но и предотвратить эту проблему очень просто, достаточно делать регулярный бэкап важных данных. Ведь, как говорится в известной в компьютерной среде поговорке, "есть люди, которые не делают бэкап и люди, которые уже его делают". Отлично подойдут для бекапа внешние жесткие диски, и минимальный объем, на который стоит ориентироваться при их выборе в 2024 году — 2 ТБ. Я посмотрел самые популярные модели на Яндекс Маркете и ими оказались Seagate Basic Easy Storage.

Adata HD770G.

И Western Digital Elements Portable.

А еще, чтобы предотвратить потерю данных, стоит отслеживать S.M.A.R.T. накопителей, установить программу для автоматического бэкапа, например, Macrium Reflect или Acronis True Image, шифровать раздел с важными данными с помощью Bitloker или сторонних программ — VeraCrypt.

Итоги

На этом, мне кажется — все, все основные страхи и фобии перечислены. Пишите в комментарии, а у вас были подобные опасения и как вы пробовали их предотвратить? А еще я порекомендую вам три моих новых блога: 

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9 неторопливых пошаговых игр разных жанров на ПК — не самые известные, но очень захватывающие

Как выбрать комплектующие для сборки ретро-ПК на Авито и не пожалеть об этом — пять советов

Все блоги автора Zystax о компьютерах, играх и Windows. 

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Теги

ноутбук мошенники вирус брак перегрев бэкап троянская программа
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