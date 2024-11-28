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Выбираем наиболее выгодный и оптимальный процессор для игрового компьютера в конце 2024 года

Если вы хотели сделать апгрейд, то стоит торопиться, цены на процессоры растут на глазах, а некоторые модели становятся очень невыгодной покупкой.
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Этот блог создается в конце ноября 2024 года и, похоже, это время станет последним, пока еще можно купить комплектующие по довольно низким ценам. Которые были до того, как курс рубля перевалил за психологическую отметку в 100 и более рублей за доллар. И если вы откладывали покупку нового игрового компьютера до выхода процессоров AMD Ryzen 9000 и Intel Core Ultra, чтобы собрать на них систему после того, как цены "устаканются", то у меня для вас плохие новости.

Во-первых, новинки от AMD и Intel не особо впечатляют в плане производительности, и по сочетанию цена/FPS старые процессоры AMD Ryzen 7000 и Intel Core 14000 у них заметно выигрывают. Особенно плохо дела обстоят с процессорами Intel Core Ultra, которые даже уступают в производительности старым моделям, а по энергоэффективности проигрывают моделям конкурента на микроархитектуре Zen 4. Учитывая грандиозный скандал с браком и деградацией мощных моделей от Intel прошлых поколений, дела у компании обстоят совсем неважно, и вкладываться в сомнительные модели Intel Core Ultra мало кому хочется.

Что касается моделей Ryzen 9000, то они немного быстрее, немного энергоэффективнее предшественников, но стоят очень дорого, настолько дорого, что смысла покупать их в игровой ПК пока нет. Вторая причина, по которой не стоит ждать оптимальных цен, а желательно заказывать комплектующие прямо сейчас, это падение курса рубля. 27 ноября на биржевых торгах за доллар давали 114 рублей, и это очень пугающая цифра. Пока еще можно найти комплектующие по старым ценам, которые казались нам этой осенью очень высокими, но, похоже, в 2025 году многие будут рады купить процессор по цене ноября 2024 года.

Ведь стоимость электроники отыгрывает рост курса валют не сразу, а с некоторой задержкой, но не стоит забывать и о том, что цены традиционно поднимаются к Новому году, когда магазины забиты покупателями, покупающими подарки себе и близким. А учитывая то, что процессор — это основа игрового компьютера, который может проработать около пяти лет и даже больше, и уже под который подбирается все остальное — видеокарта, оперативная память, материнская плата и блок питания, лучше не экономить и взять прямо сейчас хорошую модель с запасом производительности на будущее.

Но, у всех нас разные бюджеты, разные задачи, которые мы решаем на наших ПК и даже разные наборы игр, поэтому выбрать одну модель, например, AMD Ryzen 7 7800X3D, и объявить ее самой оптимальной, никак не получится. Для многих практичных геймеров это — слишком избыточный процессор, мощность которого просто не нужна, а за его цену можно собрать игровой ПК начального уровня. Поэтому сегодня мы выберем несколько самых оптимальных моделей в разных ценовых категориях, не забыв упомянуть и те, которые брать сегодня не очень выгодно, и начнем с самых дешевых. А модели будет искать на Яндекс Маркете, где и выбор очень широк, и цены часто намного ниже, чем в крупных магазинах.

Ryzen 3 3200G

Этот старый процессор со всего четырьмя ядрами и четырьмя потоками отлично подойдет на роль основы для игровой "печатной машинки". Стоит только добавить к нему недорогую материнскую плату на чипсете AMD B450 и 16 ГБ оперативной памяти. На таком ПК еще долго можно будет работать, смотреть фильмы, общаться и слушать музыку, а за счет встроенной графики Vega 8 еще и играть во множество игр, вышедших до 2015 года. The Elder Scrolls V: Skyrim, Fallout: New Vegas, Borderlands и еще множество хитов пойдут на таком ПК, который можно будет собрать буквально за копейки, ведь Ryzen 3 3200G все еще стоит дешевле 8000 рублей.

Ryzen 5 4600G

Но вот смысла брать Ryzen 3 3200G для того, чтобы сделать потом апгрейд и поставить к нему видеокарту уровня GeForce RTX 3050 или Radeon RX 6600, нет никакого — четыре потока будет маловато даже для игры Ведьмак 3: Дикая Охота, а что уж говорить про более новые игры. И если брать процессор для последующего апгрейда, чтобы посидеть годик на встроенной графике, а потом выбрать видеокарту на вторичном рынке, надо смотреть на шесть ядер и 12 потоков, пусть и не самых быстрых. И наверняка вы думали увидеть здесь популярный Ryzen 5 5600G, но сегодня его место займет более дешевый Ryzen 5 4600G, ведь цены на Ryzen 5 5600G уже подобрались к 15000 рублей, покупать за которые эту модель нет никакого смысла. А Ryzen 5 4600G, несмотря на более старую архитектуру Zen 2, вполне способен работать с видеокартами уровня Radeon RX 6600, а встроенная графика Radeon Vega 7 в большинстве игр будет немного быстрее видеокарты GeForce GT 1030.

Core i3-12100F

Но есть у предыдущих процессоров одна ахиллесова пята, из-за которой с ними, например, нет смысла использовать видеокарту Radeon RX 6500 XT, да и более мощные современные модели тоже потеряют часть производительности в некоторых играх. Это старая версия шины PCI-Express, которая у этих моделей имеет версию 3.0. И даже более перспективные процессоры, имеющие поддержку шины PCI Express 4.0, например, Ryzen 5 5600, потребуют довольно дорогую материнскую плату на чипсете AMD B550. Именно дорогие материнские платы AM4 делают невыгодной покупку шестиядерных хитов прошлых лет — Ryzen 5 5500 и Ryzen 5 5600. Ведь собирать в конце 2024 года, когда уже вовсю выходят SSD-накопители с поддержкой шины PCI Express 5.0, а скоро появятся и видеокарты с этим интерфейсом подключения, игровой ПК с PCI Express 3.0 практически нет смысла. 

Стоит учесть, что и система питания для этих шестиядерников желательна не самая слабая и ставить их на "голую доску", без радиаторов на VRM, идея не очень хорошая. Практически всех этих проблем лишен процессор Core i3-12100F, который очень экономичен и вполне обойдется самой дешевой материнской платой на чипсете Intel H610, а поддержка шины PCI Express 4.0 позволит без ограничений использовать с ним видеокарты среднего уровня производительности, вплоть до Radeon RX 7600. Да, у Core i3-12100F всего четыре ядра и восемь потоков, но производительность в большинстве игр мало отличается от более дорогого Ryzen 5 5500. И именно цена стала сегодня главным плюсом этой модели, отлично подходящей для бюджетной игровой сборки.  

Ryzen 5 7500F

Вы уже наверняка заметили, что наша сегодняшняя подборка оптимальных и выгодных процессоров совершенно не похожа на прежние, ведь цены заметно изменились, а цена является одной из главных характеристик процессоров. И именно поэтому в нашем топе процессоров нет не только Ryzen 5 5500 и Ryzen 5 5600, не говоря уже о Ryzen 5 5600X, но и их конкурента от Intel — Core i5-12400F. И все по той же причине — стоит этот процессор не так уж и дешево, а учитывая то, что для него необходима довольно качественная материнская плата на чипсете Intel B660 и обязательно с радиаторами, смысла в его покупке сегодня очень мало. Особенно учитывая то, что комплектуют сборку с Core i5-12400F оперативной памятью DDR4, которая окончательно уходит в прошлое.

И поверьте, если сейчас сборка игрового ПК за приличную стоимость на уходящих в прошлое платформах выглядит хоть как-то оправданной, то через пару лет вы будете очень жалеть о сэкономленных в конце 2024 года семи-десяти тысячах рублей. И всю эту разномастную братию старых шестиядерников, включая не очень популярные Core i5-13400F и даже восьмиядерные Ryzen 7 5700X сегодня сможет заменить процессор Ryzen 5 7500F. Увы, он уже подорожал на пару тысяч рублей, но все еще остается выгодным предложением, ведь собирая ПК на его основе, мы используем оперативную память DDR5, которой в такую систему нужно брать не менее 32 ГБ. И еще материнскую плату, которая потом позволит сделать апгрейд на более быстрые Ryzen 9000.

Core i5-12600KF

Но, если вас не пугает то, что в вашем ПК будет работать ОЗУ прошлого поколения, и вы хотите получить завершенную систему здесь и сейчас за выгодную цену, и при этом не любите "камни" от AMD, то стоит присмотреться к Core i5-12600KF. Этот процессор имеет шесть больших и четыре малых ядра, так что называть его шестиядерником уже не совсем уместно, ведь он обрабатывает 16 потоков одновременно. Производительность этого процессора не уступает новинке — Core i5-14400F, а еще вам будет доступен разгон и андервольт на плате с "Z"-чипсетом.

Core i5-14600KF

Собирая систему LGA 1700 с качественной материнской платой и процессором Core i5-12600KF, у вас будет и хорошая возможность апгрейда в будущем на Core i5-14600KF, которому удается обрабатывать сразу 20 потоков за счет шести производительных и аж восьми энергоэффективных ядер. Но, конечно же, для этой модели лучше использовать быструю оперативную память стандарта DDR5, которая позволит ему показать свой максимум в играх. Брать что-то мощнее Core i5-14600KF в игровой ПК на платформе LGA 1700 нет смысла, прирост будет небольшой, а риск нарваться на проблемные процессоры весьма вероятен. Еще, собирая ПК на этой модели, нельзя экономить не только на материнской плате, но и на системе охлаждения, выбирая качественные трехсекционные СЖО. Но при этом вы получите мощнейшую игровую систему, которая будет выдавать высокий FPS в большинстве новых игр, да и запаса производительности Core i5-14600KF хватит еще очень и очень надолго.

Ryzen 7 7800X3D

Но какая альтернатива существует для Core i5-14600KF, особенно если вы готовы отдать за игровой ПК более 200000 рублей? Это Ryzen 7 7800X3D, бывший игровой король с восемью ядрами и огромным количеством кэша третьего уровня, способный эффективно просчитывать данные для рендеринга игровых сцен даже для видеокарт GeForce RTX 4080 SUPER и GeForce RTX 4090. Но почему "бывший" король? Потому, что уже вышли процессоры Ryzen 7 9800X3D, но их цена превышает цену Ryzen 7 7800X3D примерно в два раза, и доплатив более 60000 рублей за новинку, вы получите прирост в играх примерно в 7%. 

А учитывая, что эти 7% будут выиграны не тогда, когда FPS держится около границы играбельности — у 50-60 кадров в секунду в разрешении Full HD, а тогда, когда он уже около 200, то смысла в этой переплате практически нет.

Итоги

Вот такой список из семи самых выгодных и оптимальных процессоров у нас сегодня получился, и наверняка в комментариях вы сможете предложить альтернативу этим моделям. Но, скорее всего, цены на комплектующие за пару месяцев изменятся так сильно, что уже в январе 2025 года придется писать новый блог про лучшие процессоры. А пока я порекомендую вам прочитать мои последние блоги: про неторопливые игры разных жанров, выбор комплектующих для ретро ПК на б/у рынке и о той переплате, которую приходится делать покупая игровой ноутбук. 


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процессор ryzen 7 7800x3d core i5-12400f ryzen 7 9800x3d ryzen 5 5600 core i3-12100f ryzen 5 7500f core i5-12600kf core i5-14600kf ryzen 5 4600g
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