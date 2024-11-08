Довольно часто под блогам, посвященными сборке "компьютера мечты", встречаются комментарии, что подобные компьютеры существуют только в фантазиях авторов и никто в здравом уме не потратит на сборку игрового ПК столь чудовищную сумму. Но, если зайти на сайты и форумы, где обитают компьютерные энтузиасты, выясняется, что владельцев топового железа на них довольно много. Например, только в ветке конференции Overclockers.ru, посвященной видеокартам GeForce RTX 4080, GeForce RTX 4080 Super и GeForce RTX 4090, уже 17391 сообщений.

Да и читая посты в других разделах форума, то и дела натыкаешься на пользователя, в подписи которого указана видеокарта GeForce RTX 4080 или даже GeForce RTX 4090. А, как вы понимаете, наличие такой видеокарты в системнике тянет за собой еще и расходы на соответствующую "обвязку" из мощнейшего блока питания, просторного корпуса с хорошей вентиляцией. И, конечно же, соответствующего этой видеокарте по производительности процессора, ведь даже Ryzen 7 7700X или Core i5-14600KF будет слабоват для GeForce RTX 4080 или GeForce RTX 4090.

А старожилы блогов Overclockers.ru наверняка помнят персональную страницу (так тогда назывались блоги), где один из пользователей еще более 10 лет назад купил себе "компьютер мечты" с четырьмя видеокартами AMD Radeon HD 7970 6 ГБ за баснословные по тем временам деньги. Я потратил полчаса, чтобы разыскать этот блог, но, увы, сделать это не удалось, но в свое время он поставил рекорд по комментариям, ведь конфигурация того компьютера была настолько не сбалансирована, что была похожа на сборку человека со временным помрачением сознания, который просто пришел в компьютерный магазин и выбрал там все самое дорогое, что можно было купить.

А масла в огонь подлили фотографии, где было хорошо видно, что эта беспрецедентная по цене сборка ПК стоит в обычной квартире с "бабушкиным" ремонтом и еще советской мебелью, которую ни чем не спутаешь. И мне стало интересно, во сколько обойдется компьютер мечты осенью 2024 года, ведь цены на комплектующие растут уже целый год, и даже просто мощная сборка ПК для игр в разрешении QHD или 2560x1440 пикселей уже недоступна большинству геймеров по стоимости. И в этой сборке, комплектующие для которой будут выбираться в маркетплейсе Яндекс Маркет, я не просто сложу в корзину все самое дорогое, а постараюсь добиться того, чтобы этот компьютер мог показать максимально возможную производительность в играх, выдавая заоблачный FPS на высокогерцовом мониторе с разрешением QHD или картинку высочайшего качества на 4K мониторе.

Процессор

В идеале в эту сборку подошли бы новые процессоры Ryzen 9000 с 3D-кэшем, которые стали новыми игровыми королями, но в продаже их найти еще очень трудно. Да и разрыв в производительности с процессорами прошлого поколения у них не очень критичный, поэтому можно смело поставить в наш ПК 16-ти ядерный Ryzen 9 7950X3D, которого хватит и для существующих, и для еще не вышедших требовательных игр. А вот про многоядерные процессоры Intel после скандала с их деградацией и выходом из строя, когда компания два года знала про причины проблемы и отмалчивалась, можно смело забыть.

Удар по репутации компании Intel этим был нанесен настолько серьезный, что теперь под угрозой само будущее корпорации. Масла в огонь подлили и весьма неудачные процессоры Core Ultra, я не припомню, чтобы Intel выпускала модели, уступающие по производительности предыдущему поколению, но в 2024 году это случилось и Core Ultra 9 285K уступает в некоторых играх старому Core i9-14900K. И даже возросшая энергоэффективность не делает их привлекательной покупкой, так как процессоры Ryzen 9000 и даже Ryzen 7000 в этом плане превосходят их.

Охлаждение процессора

Параметр TDP у процессора Ryzen 9 7950X3D равен 120 ваттам, но мы уже привыкли к тому, что его можно смело увеличивать на 20-30%, чтобы узнать реальное энергопотребление процессора AM5. Вот и Ryzen 9 7950X3D в тяжелых задачах повышает свои аппетиты до 150 ватт, и казалось бы охладить его можно обычным кулером, но 3D кэш заметно затрудняет отвод тепла. Поэтому, чтобы удержать температуры в безопасных рамках, мы возьмем трехсекционную СЖО, ведь "водянки" стали уже практически стандартом для охлаждения топовых процессоров. Мы установим на Ryzen 9 7950X3D популярную СЖО NZXT Kraken Elite 360 Black, которая имеет помпу с большим диапазоном оборотов и встроенным дисплеем.

Материнская плата

Несмотря на то, что к материнским платам процессоры с приставкой X3D не так требовательны, как их обычные собратья, мы не будем экономить и возьмем качественную и продвинутую модель на чипсете AMD X870 — MSI MAG X870 TOMAHAWK WIFI. Количество фаз питания у это модели равно 14+2+1, что неплохо за такую цену, а сетевые возможности внушают уважение — скорость LAN адаптера равна 5 Гбит/с. Думаю, перечислять остальные характеристики нет смысла, у MSI MAG X870 TOMAHAWK WIFI все на высшем уровне, от количества USB и M.2 портов, до шикарного звукового кодека Realtek ALC4080.

Оперативная память

Системы на процессорах X3D не особо требовательны и к скорости оперативной памяти, поэтому мы лучше увеличим ее объем до 64 ГБ, взяв комплект Kingston FURY Beast RGB EXPO с частотой 6000 МГц и таймингом CL, равным 36. Такой объем может показаться избыточным, но некоторые плохо оптимизированные игры, страдающие от утечек памяти, давно могут переваливать в потреблении за 20 ГБ ОЗУ, так лишним он не будет.

Видеокарта

Думаю, вы уже поняли, что в этой сборке будет использоваться видеокарта GeForce RTX 4090, которая, кстати, появилась на рынке осенью 2022 года и до сих пор остается самым быстрым игровым решением для ПК. У компании AMD так и не получилось выпустить конкурента для этой видеокарты. И флагман AMD — Radeon RX 7900 XTX, хотя и обладает аналогичным объемом видеопамяти в 24 ГБ с разрядностью 384 бит, в разрешении 4K проигрывает GeForce RTX 4090 с оглушительным треском в играх с трассировкой лучей, почти в два раза. Без трассировки лучей разрыв уже не такой пугающий и более соответствует разрыву в цене между конкурентами, он составляет около 50%.

Единственное, что лучше у Radeon RX 7900 XTX — это энергопотребление, которое составляет 335 ватт против чудовищных 450 ватт у GeForce RTX 4090, и которое у нереференсных моделей может достигать еще больших значений. Но, наверняка я вас шокирую, но даже с такими монстрами по производительности, сказать, что пришла эра игр в разрешении 4K нельзя даже в 2024 году. Даже при запуске на GeForce RTX 4090 довольно старых игр, например, Assassin's Creed Valhalla или Red Dead Redemption 2 1% низкий FPS просядет менее 60 кадров в секунду. Возможно, только на GeForce RTX 5090 можно будет полноценно играть в разрешении 4K, но для сегмента средних видеокарт это разрешение, похоже, будет недоступно в новых требовательных играх еще долгие годы.

SSD-накопители

Чем точно не захочется заниматься при сборке ПК за 650000 рублей, так это возней с радиаторами для SSD-накопителей, ведь в продаже есть модели, имеющие просто потрясающие по эффективности радиаторы. Например, MSI Spatium M580 Frozr (S78-440R110-P83), объемом 4 ТБ и с чудовищно быстрыми скоростями, ведь это PCIe Gen5 модель.

Мы возьмем сразу пару таких SSD, чтобы можно было организовать RAID массив и получить не только высокую скорость, но и дублирование информации для ее сохранности.

Но нам понадобится и "файлопомойка", в качестве которой будет выступать SSD Samsung 870 QVO (MZ-77Q8T0BW) объемом 8 ТБ. Этот SSD создан на базе памяти V-NAND 4-bit MLC и имеет параметр TBW, равный 2880 ТБ.

Блок питания

Наша видеокарта очень прожорлива, и от блока питания будет требоваться не только высокая мощность, но и способность выдавать стабильное напряжение при резких скачках энергопотребления. Поэтому мы возьмем в этот ПК блок питания MSI MEG Ai1300P PCIE5 мощность 1300 ватт, с разъемом 12VHPWR для видеокарт GeForce RTX 4000 и сертификатом 80 Plus Platinum. Это топовая модель, созданная специально для использования с мощными видеокартами и по разъему 12VHPWR MSI MEG Ai1300P PCIE5 может кратковременно выдать 1800 Вт мощности! Производитель дает на этот БП гарантию в 10 лет, так что его хватит еще на пару апгрейдов, а еще это признак того, что в нем используются компоненты высочайшего качества.

Корпус

Если сложить энергопотребление наших комплектующих, то мы получим цифру, довольно близкую к киловатту мощности — а это, кстати, соответствует тепловыделению небольших масляных обогревателей. То есть заядлому геймеру с таким ПК вполне можно будет неплохо сэкономить на отоплении комнаты зимой. Правда, летом придется обязательно включать кондиционер, иначе можно просто зажарится, даже если на улице будет всего 28 градусов тепла.

И такое количество тепла нужно быстро отвести от комплектующих и вывести из корпуса, поэтому нам понадобится модель с возможностью установки большого количества вентиляторов. И о компактности в такой сборке можно сразу забыть, как и о бесшумной работе, сегодня это возможно только с гораздо более экономичным железом. Вентиляторы у GeForce RTX 4090 в разных исполнениях вращаются в игровой нагрузке примерно на 1500-1800 оборотах в минуту, и к трем вертушкам видеокарты следует добавить еще, как минимум, штук пять корпусных, так что даже на небольших, но достаточных для охлаждения ПК оборотах его будет отчетливо слышно.

Мне кажется, для такой сборки отлично подойдет огромный корпус Phanteks Enthoo Pro 2 TG RGB типоразмера Full-Tower, в котором не будет проблем с размещением и охлаждением комплектующих. Максимальная длина устанавливаемой видеокарты в этом корпусе составляет более полуметра, а высота процессорного кулера — 195 мм! Вот только вентиляторы придется купить отдельно, и мы возьмем пять штук Arctic P14 Max (ACFAN00287A) диаметром 140 мм, гидродинамическими подшипниками и с широчайшим диапазоном оборотов, от 400 до 2800 в минуту.

Итоги

Итак, сборка готова и с картой Пэй обойдется вам в 650 543 рубля, а без нее — в 675 665 рублей, целых 25000 рублей экономии! Цена, конечно, поражает, но те геймеры, что могут позволить себе такой ПК, после его покупки могут не беспокоиться об апгрейде еще долго, так как революции в производительности видеокарт GeForce RTX 5000 не ожидается.

Пишите в комментарии, чтобы вы поменяли в этом компьютере, чтобы получить еще большую производительность в играх? А еще разрешите порекомендовать вам три моих новых блога: про проблемы с операционной системой Windows 11, причины, по которым я еще очень долго буду пользоваться процессором Ryzen 5 5600X и не делать апгрейд, и о компонентах компьютера, которые позволят спасти ваши деньги от инфляции.

Все блоги автора Zystax о компьютерах, играх и Windows.



