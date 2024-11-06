Мое первое знакомство с операционными системами Microsoft произошло уже более 25-ти лет назад. Сначала это была Windows 95 на ПК моего друга, затем гораздо более продвинутая Windows 98 SE на моем первом личном компьютере. Попробовал я и провальную ОС Windows ME и довольно редкую на игровых ПК Windows 2000. В те годы я менял их для того, чтобы попробовать что-то новое, и ориентировался только на свои ощущения и опыт использования ОС, так как активно покупать компьютерную литературу, где маркетологи объясняли народным массам — "Что такое хорошо, и что такое плохо" (то есть устарело), стал гораздо позже.

Так что я переходил на новые версии Windows с приличной задержкой, и даже в 2001 году, когда мои друзья уже во всю ставили Windows XP, я все еще сидел на Windows 98 SE. А затем сравнив Windows 2000 и Windows XP, и не найдя таких отличий, ради которых стоило жертвовать ресурсами своего слабого компьютера, остался на Windows 2000 еще на один год. Но главное, что запомнилось мне тогда, особенно от перехода на Windows 2000, а затем на Windows XP — повышение удобства работы с операционной системой, рост функционала, делающего ненужным сторонние программы. И главное — увеличивающаяся надежность и стабильность работы. Те олдфаги, что переходили на Windows 2000 и Windows XP с Windows 95 и Windows 98 SE, меня прекрасно поймут — получить синий экран BSOD пару раз в день из-за конфликта драйверов или кривой игры тогда было нормой.

Пропустил я в те годы только Windows Vista, установил ее на компьютер, который с ней стал работать в два-три раза медленнее, и снес через пару часов. Оперативной памяти тогда постоянно не хватало, и повышение системных требований ОС сильно било по производительности ПК. А вот к выходу Windows 7 мой ПК был более, чем готов — Core 2 Duo E7300 и целых четыре гигабайта ОЗУ в 2009 году было весьма шустрой конфигурацией. В эту ОС я влюбился сразу и просидел на ней лет восемь, эпизодически пробуя Windows 8 в качестве второй системы, и пропустив первые версии Windows 10. Они были самыми скандальными и проблемными — вспомните Windows 10 версии 1607 или 1709, каждая версия несла не только улучшения и дополнительный функционал, но и кучу багов.

Но именно с Windows 10 я столкнулся с принудиловкой, которую часть геймеров старой закалки прочувствовали на себе еще во времена Windows XP. Как DirectX 10, доступная только на Windows выше XP, так и DirectX 12 был предназначен для Windows 10, хотя, как оказалось, есть игры с его поддержкой, которые прекрасно работают и под Windows 7. Из-за этого переход с Windows 7 на Windows 10 был болезненным для многих пользователей, особенно учитывая сырость новой ОС, многочисленные проблемы, и самодеятельность Windows 10 в плане обновлений и даже списка программ, которые вы можете использовать. Вот уж воистину символичная смена "Ваш компьютер" на "Этот компьютер", который стал уже не совсем вашим.

Но, время шло, Windows 10 становилась все стабильнее, функционала добавлялось все больше, доброжелательности к пользователю тоже. А все недостатки, включая не самое удобное меню Пуск, можно было легко исправить сторонними утилитами. Интерфейс этой ОС ругать практически не за что, разве что за бесконечный переезд Панели управления в Параметры, который не закончится и в Windows 12. И я прикипел к этой операционной системе почти также, как к Windows 7 в свое время, особенно учитывая то, что пользуюсь версией Windows 10 LTSC 2021 с интегрированным Microsoft Store и некоторыми UWP-приложениями.

Эта версия Windows создает заметно меньше проблем, чем обычная Windows 10 Pro и практически не меняется с обновлениями, так что риска, что, проснувшись утром и обновив ОС, вы увидите на экране заставку Windows 11, установленную принудительно, нет и в помине. Все хорошо у Windows 10 LTSC 2021 и с поддержкой нового железа, с видеокартой GeForce RTX и современным процессором вы будете играть без проблем, а недавно Microsoft добавила в Windows 10 LTSC 2021 поддержку новых процессоров: от Atom Amston Lake, до мобильных Raptor Lake и линейки Alder Lake N. То есть Core i7-13700K или Intel Core i9-13900KF будут работать с полной отдачей.

И в 2021 году, когда вышла Windows 11, мы впервые столкнулись с ситуацией, когда особого смысла в переходе на новую ОС с Windows 10 не было, в этот раз Microsoft не использовала стандартный "пряник" в виде новой версии DirectX, доступной только в новой операционной системе. Но новых возможностей по работе с "железом", в Windows 11 появилось много, например поддержка функций Auto HDR, DirectStorage, улучшенная поддержка мультимониторных конфигураций, включая Dynamic Refresh Rate (DRR) — автоматическую корректировку частоты обновления дисплея. Или поддержку стандарта Wi-Fi 6E, в том случае, если у вас есть оборудование для этих сетей.

Но все плюсы новой ОС разбавлялись огромной ложкой дегтя в виде повышенных системных требований. Windows 11 сразу оставила за бортом огромный пласт процессоров до 2017-2018 годов выпуска, включая популярные Ryzen 5 1600, хотя при обходе проверки оборудования, а эти обходы Microsoft регулярно закрывает, новая ОС нормально работала на старых процессорах. Еще одно из требований, направленных на повышение безопасности — наличие доверенного платформенного модуль (TPM) версии 2.0, но и его можно легко обойти, например, создав установочную флешку с Windows 11 с помощью утилиты Rufus, в которой постоянно появляются методы обхода ограничений этой ОС.

Что очень забавно, так это лукавство со стороны Microsoft в системных требованиях к накопителю, и на их сайте сейчас значится только его минимальный объем, равный 64 ГБ. Хотя мы с вами давно знаем, что и Windows 11, и даже Windows 10 не могут нормально работать на жестких дисках, превращая этот процесс в мучение, и давно пора уточнить, что этим ОС обязательно нужен SSD. Последняя операционная система от Microsoft, адекватно чувствовавшая себя на HDD, была Windows 8, а так как различий между Windows 8 и начальными версиями Windows 10 очень мало, при желании можно было бы уменьшить нагрузку на накопитель, отслеживая его загрузку и не так активно собирая телеметрию и индексируя файлы.

Вторая беда Windows 11 — это интерфейс, и компанию Microsoft как будто не научил провал Windows 8, ориентированный на использование сенсорных экранов. И она опять кастрирует десятилетиями отработанный десктопный интерфейс, подгоняя его под планшеты, коих в общей доле ПК под управлением Windows минимум. Опять занялись многострадальным меню Пуск, переместив его в цент и добавив в него рекламы, а из панели задач вырезали полезнейшие и нужные многим функции.

Такое ощущение, что у руля команды разработчиков Windows давно стоят маркетологи, которым просто нужно дать результат, сделать что-то новое, а будет ли это новое удобным для пользователей — не важно. А ведь раньше разработкой UI-UX интерфейсов занимались специалисты, отлично разбиравшиеся в эргономике и предпочтениях пользователей ПК. Например, специалист Джеф Раскин писал — "одинаковое действие всегда должно вести к одинаковому результату", и раньше, пересаживаясь с Windows 98, на Windows XP, а затем на Windows 7 мы попадали в привычную и удобную среду.

Сейчас маркетологи нас заставляют переучиваться, забывая главную формулу — выгоды от переучивания должны превышать затраченный на переучивание труд. А мы не получаем ничего, кроме дополнительных кликов мышью в интерфейсе для того, чтобы получить один и тот же результат, затратив больше времени, чем на Windows 10. Но эти проблемы решаемы и интерфейс Windows 11 можно вернуть к тому удобству, что было в Windows 10, но есть еще один тип проблем, отпугивающий многих пользователей.

Это ужасающая кривизна и сырость системы и постоянные аппаратные проблемы. Даже сегодня, спустя три года, как Windows 11 появилась на рынке, в новостях то и дело появляются сообщения, что что-то отвалилось, сломалось, или потеряло в производительности. Знаете, раньше я бы обязательно перешел на Windows 11 из-за жажды новизны, но с возрастом хочется стабильности и надежности. И главное — надо не забывать то, что наш ПК, это просто инструмент для выполнения работы или запуска игр, а Windows — это просто прослойка между нами, программами и железом компьютера. И мы не должны заниматься борьбой с ее проблемами. Вот вспомните работу системы Android, которая сегодня есть почти у каждого на смартфоне — у вас есть время и желание копаться в ее настройка и исправлять баги? У меня — нет, и Android просто работает и работает, не требуя от меня внимания.

И, учитывая все это, нет ничего удивительного, что Windows 11 только сейчас, спустя три года, обогнала Windows 10 в сервисе Steam. Но геймеры — люди, тянущиеся за всем новым, часто обновляют свои ПК и стараются выжать из них максимум, пусть даже в ущерб стабильности. А вот дела с распространением Windows 11 среди общей доли пользователей ПК, по данным аналитической компании Statcounter Global Stats — идут не очень гладко. Ведь у Windows 10 все еще подавляющее большинство пользователей — 60.97%, а у Windows 11 — всего 35.55%

И все бы ничего, если бы не срок поддержки Windows 10, которая заканчивается уже меньше, чем через год и у нас намечается самая настоящая катастрофа в IT-сфере, когда сотни миллионов ПК, отлично справляющиеся с Windows 10, просто не потянут Windows 11 и перестанут получать обновления безопасности. Что касается меня, то я, похоже, буду пользоваться Windows 10 еще долго, тем более, что редакция LTSC будет поддерживаться до 12 января 2027 года. И ставить Windows 11 даже второй системой, для ознакомления — нет никакого желания.

Итоги

Но, какой бы ОС вы не пользовались, в 2024 году не обойтись без SSD для них, и гнаться за дорогими и быстрыми моделями нет смысла. Просто для комфортной работы в Windows хватит модели на 256 ГБ, но лучше присмотреться к моделям объемом 500 ГБ, так как место нужно еще и для файлов пользователя или игр. Да и цена за гигабайт объема у таких моделей выгоднее. Например, на Яндекс Маркете популярны M.2 SSD ADATA Legend 700 Gold и ADATA Legend 800 или SATA модели — Crucial BX500 и Patriot P210.

Пишите в комментарии, а вы уже перешли на Windows 11? Если нет, то почему? А еще я порекомендую вам несколько моих новых блогов:

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