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Выясняем, какие компоненты для игрового ПК спасут ваши деньги от инфляции и прослужат много лет

Выбираем качественные компоненты для ПК, способные пережить несколько апгрейдов, и которые станут для вас выгоднее, чем банковский вклад под 20%.
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Рублю осталось совсем немного до психологической отметки в 100 рублей за доллар и, что самое неприятное, даже увеличение ключевой ставки до 21% не помогло укрепить нашу национальную валюту. А это чревато нарастанием скорости инфляции и ростом цен, в первую очередь на импортные товары, к которым относятся комплектующие для компьютеров и периферийные устройства для них. Цены на электронику всегда очень быстро подтягивались вслед за ростом курсов доллара и евро, достаточно вспомнить осень 2014 года, когда их курс вырос в два раза всего за несколько месяцев.

После этого, стоимость актуального игрового ПК, который уже пару десятилетий обходился в сумму эквивалентную 1000 долларов, удвоился, и я все еще помню, что пару лет не мог привыкнуть к этим ценам. Ведь одно дело — отдать за компьютер 36000 рублей, и совсем другое — 60000-70000 рублей. При этом стоит учесть и тот факт, что и остальные цены не стоят на месте и эту весьма приличную сумму на новый компьютер приходится откладывать, попутно отдавая заметную долю зарплаты на все остальные семейные расходы, от квартплаты, до покупки еды, одежды и лекарств.

В таких условиях мощный компьютер становится роскошью, но мы с вами, геймеры и компьютерные энтузиасты, уже не можем без него обойтись и скорее сэкономим на еде, чем на видеокарте и процессоре. Но именно такие комплектующие — видеокарты, процессоры, материнские платы и оперативная память, быстрее всего устаревают морально и обесцениваются и вложения в них попросту сгорают за пару-тройку лет. Особенно, если покупать их на пике цен. Например, моей видеокарте GeForce RTX 3060 исполнилось уже почти три года, срок ее гарантии подходит к концу, а ведь я отдал за нее 70000 рублей. На вторичном рынке эти видеокарты сегодня стоят в пределах 25000 рублей, но вряд ли кто-то покупает их по таким ценам, когда в магазинах все еще можно найти более быстрые и новые GeForce RTX 4060 за 33000 рублей.

Простая формула для вычисления оптимальной цены электроники на вторичном рынке — это минус 25-30 процентов от цены нового аналогичного товара из магазина и с гарантией, а это значит, что реальная цена GeForce RTX 3060 даже ниже 20000 рублей. И получается, что владение этой видеокартой обошлось мне в 50000 рублей за три года и это очень яркий пример того, что не стоит вкладывать большие деньги в видеокарты, если, конечно, для вас это не особо чувствительная сумма. С другой стороны, блок питания Chieftec Chieftronic GPU-750FC, который я купил в 2021 году за 7500 рублей, сегодня стоит уже 11000-12000 рублей. И в случае с ним важна не только растущая цена, но и то, что, отработав четыре года, он все еще находится в отличном состоянии и запросто отработает еще лет шесть.

Это — неплохое вложение денежных средств на долгий срок и сегодня мы с вами подумаем, какие комплектующие можно купить сейчас, пока цены на них еще не слишком пугают, и которые смогут проработать в вашем ПК много лет. А вернее — пережить несколько апгрейдов, ведь мой БП Chieftronic питает уже второй ПК, так как за это время я поменял процессор с Ryzen 5 1600 на Ryzen 5 5600X, а видеокарту — с GeForce GTX 1060 на GeForce RTX 3060. И начнем с блоков питания, ведь для этих целей подойдет далеко не каждая модель, и те популярные бюджетные БП Deepcool PF, которые встречаются в каждой второй недорогой сборке ПК, хороши только при покупке лет на пять, а никак не на восемь-десять лет.

Блоки питания

Выбирая блок питания на столь долгий срок, нужно обратить внимание на качественные и дорогие модели с сертификатами 80 PLUS Gold и 80 PLUS Platinum, которые собраны с использованием японских и тайваньских конденсаторов. Электролитические конденсаторы, особенно работающие в жестких температурных условиях — это одно из самых слабых мест блока питания. Они постепенно деградируют, теряют фильтрующие свойства и под конец вздуваются или даже лопаются. В дорогих блоках питания все чаще используют твердотельные конденсаторы, которые гораздо долговечнее и на такие модели производитель обычно дает высокий срок гарантии, не менее пяти лет. Вот и у моего Chieftec Chieftronic GPU-750FC все еще не закончилась гарантия, несмотря на то, что он куплен в 2021 году. Эту модель все еще можно найти на Яндекс Маркете.

Еще один фактор, который следуют учесть при покупке блока питания на долгий срок — это запас мощности. Чем он больше, тем меньше будут греться компоненты внутри устройства, а вентилятор — обычно будет работать более тихо, а на некоторых моделях сможет и вовсе уходить в пассивный режим работы. А еще запас по мощности даст вам возможность установить в будущем в ПК гораздо более мощную видеокарту, ведь никакого снижения их энергопотребления мы не наблюдаем уже много лет. Но под мощную современную видеокарту от Nvidia в 2024 году лучше выбирать блоки питания с новыми разъемами питания 16-pin PCI-E, которые позволят обойтись без вязанки переходников в корпусе. Например — Seasonic VERTEX PX-1000.

Корпуса ПК

Еще один компонент игрового ПК, который может работать годами — это корпус. Сломаться в нем могут только вентиляторы, которые легко заменить на новые, или могут разболтаться USB и аудио разъемы на передней панели, но и эту проблему можно решить с помощью сторонних панелей на заднюю стенку корпуса. Еще одна проблема, правда не такая критичная, это рассыхание резиновых деталей в корпусе. Например, в моем Fractal Design Define R4, который по словам первого владельца был куплен уже более 10 лет назад, защитные резиновые окантовки в прорезях для укладки проводов уже просто рассыпаются в пыль. Но, тем не менее, топовый корпус образца 2012 года все еще отлично подходит для современного железа и по многим параметрам превосходит современные модели. Например, все посадочные места под вентиляторы позволяют установить вертушки размером 140 мм, а их во Fractal Design Define R4 можно установить целых семь штук.

Моему ПК в таком корпусе вполне хватает пяти вентиляторов на оборотах всего около 800 в минуту

И если бы я выбирал корпус для игрового ПК на долгий срок службы сегодня, то обратил бы внимание на просторные модели, ведь таких монстров, как GeForce RTX 4080 и GeForce RTX 4090, в индустрии не было очень давно, а средние модели видеокарт тоже увеличили аппетиты в энергопотреблении до 250 ватт и имеют весьма крупные размеры, часто превышающие два слота расширения и 25 см в длину. И из современных просторных корпусов, которые при этом не стоят, как половина среднего игрового ПК, весьма привлекательным выглядит Phanteks 523 XT Pro Ultra.

И чуть более дорогой Zalman Z10.

Процессорные кулеры

Недавно я написал четыре блога про процессорные кулеры прошлых лет, которые вполне могут справиться с современными процессорами. И если мы возьмем кулер тех лет для сокета 754 или 939, он без проблем установится на современную материнскую плату сокета AM5. Это очень впечатляет, ведь первые кулеры с таким креплением были выпущены уже более 20 лет назад. Тем более, что многие старые модели кулеров, имеющие четыре-пять теплотрубок, не особо уступают по качеству теплоотвода современным моделям и вполне справятся с новыми шестиядерниками. 

Например, на фото с корпусом Fractal Design Define R4 выше видно, что на моем процессоре Ryzen 5 5600X стоит кулер Zalman 10X Performa, которому уже более 10 лет, и он отлично справляется с ним даже в разгоне. Ну а на Ryzen 5 1600 у меня стоит еще более древний кулер IceHammer IH-4401A. И если для Zalman 10X Performa пришлось "колхозить" крепление, то IceHammer IH-4401A встал на сокет AM4 за пару секунд, как будто и не было тех 16-ти лет, что прошли с его выпуска.

И, скорее всего, хороший кулер, купленный сегодня, сможет пережить несколько апгрейдов вашего ПК, главное — чтобы он был способен отвести достаточное количество тепла и геометрически подходил для новых сокетов. Ну а уж крепление можно будет реализовать с помощью переходников, которые многие фирмы выпускают для своих кулеров, я, к примеру, купил комплект AM4 Clip для Lucifer V2/K2, Iceblade pro V2.0 всего за 350 рублей.

И посмотрев ассортимент современных кулеров, мне больше всего понравился Eurocase 5P120 — за столь низкую цену у него есть пять теплотрубок.

А еще очень популярен сегодня ID-COOLING SE-214-XT — довольно компактный и эффективный.

Мониторы

Еще один незаменимый компонент наших компьютеров, способный работать годами и не требовать апгрейда — монитор. Часто поводом к его апгрейду становится не физический выход из строя, а моральное устаревание, ведь сегодня многим геймерам нужно более высокое разрешение и FPS, чем дают старенькие Full HD модели. И, глядя на то, как быстро растет доля мониторов с разрешением QHD или 2560x1440 пикселей в Steam, можно констатировать, что разрешение Full HD или 1920x1080 пикселей уходит на пенсию после более, чем 15-ти летнего срока актуальности. И если сегодня выбирать монитор на годы вперед, стоит брать именно QHD модель, с поддержкой всех самых актуальных технологий и видео разъемов. Например, AOC Q27G2U с VA-матрицей с диагональю 27" и частотой развертки 144 Гц.


Или заметно более дешевый монитор Acer Nitro VG270UEbmiipx Black с аналогичной диагональю, но IPS-матрицей и частотой обновления 100 Гц.

Акустика

Еще один компонент ПК, способный проработать более 10 лет — это аудиоколонки. Если не гнаться за мощными басами, то довольно компактную модель со схемой 2.0 можно купить весьма недорого, за 5000-6000 рублей, например, Microlab B72

Переплачивать за подобные колонки я бы не стал, поскольку достигнуть качества звучания, как у хороших наушников, можно будет только отдав очень большую сумму, а для игрового применения подобных колонок вполне хватит. А вот рассчитывать на то, что наушники проработают так долго, не стоит, у них и провод может обломиться и амбушюры рассыпаться. Лет пять назад, мой кот и вовсе полностью уничтожил новые наушники, оставленные на диване, всего за 10 минут. Поэтому стоит иметь запасные наушники, так как рано или поздно они понадобятся. И для использования их за ПК стоит выбрать модель с микрофоном, например, Razer Blackshark V2 X.

Итоги

Вот такие комплектующие и периферия ПК помогут сохранить ваши деньги и обеспечат комфорт использования и долгую и надежную работу. Пишите в комментарии как вы спасаете свои деньги от инфляции? А еще я порекомендую вам прочитать три моих новых блога: 

Разбираемся, как собрать компактный и недорогой игровой компьютер для ретрогеймера в 2024 году

Собираем недорогой игровой ПК из новых комплектующих осенью 2024 года всего за 50000 рублей

Собираем оптимальный компьютер для игр в разрешении 2560x1440 без переплаты осенью 2024 года

Все блоги автора Zystax о компьютерах, играх и Windows. 

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