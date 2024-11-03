Шестиядерный процессор Ryzen 5 5600X появился в моем ПК два года назад, в конце 2022 года и я купил его для замены старого шестиядерника Ryzen 5 1600, который во многих играх стал слабым звеном в связке с видеокартой GeForce RTX 3060. Материнскую плату MSI B450-A PRO MAX на чипсете AMD B450 и набор оперативной памяти Crucial Ballistix Sport LT с частотой 3000 МГц и объемом 32 ГБ я оставил от старого ПК и, так как куплены они еще в 2020 году, платформе AM4 в моем компьютере скоро стукнет пять лет. Это весьма долгий срок для игрового ПК, ведь обычно через пять лет его платформу меняют на новую даже самые консервативные пользователи. Но я решил оставить Ryzen 5 5600X вместе с материнской платой и оперативной памятью в своем ПК еще, как минимум, года на три, а может быть и больше.

Даже не смотря, что этот экземпляр оказался проблемным, периодически вызывая знаменитый "черный экран", который хорошо знаком не слишком везучим пользователям процессоров и видеокарт от AMD. Но, путем многочисленных тестов я выяснил, что при уменьшении температуры или энергопотребления моего процессора черный экран появляется реже. И, ограничив его энергопотребление 60-ю ваттами, пользоваться им можно практически без проблем, но за то время, что мой ПК постоянно зависал, я уже выработал привычку сохранять важные данные или прогресс в играх каждые пять минут, и руки при написании этого блога так и тянутся нажать Ctrl + S в текстовом редакторе Word.

Сегодня я поделюсь с вами своими мыслями о том, почему решил оставить Ryzen 5 5600X в своем ПК еще на несколько лет, даже несмотря на то, что осень 2024 года станет последним временем, когда сделать апгрейд игрового ПК все еще можно за разумную сумму, ведь инфляция растет, а к ней добавляется дефицит на рынке электроники из-за санкций против России. Уже начиная с сентября этого года разные издания пишут, что на процессорном рынке начался дефицит, который грозит катастрофой с ценами — импорт моделей от Intel просел сразу в 15 раз. Недавно, кстати, я писал статью о том, как сохранить деньги, вложив их в компьютерные комплектующие и, хотя процессоров в них нет, если вы берете платформу ПК на пять лет и не экономите при этом, то это вполне неплохой вариант.

Но, вернемся к моему процессору Ryzen 5 5600X, который появился на рынке четыре года назад и за это время получил уже несколько преемников с шестью ядрами для платформы AM5 — Ryzen 5 7500F, Ryzen 5 7600, Ryzen 5 7600X и новейший Ryzen 5 9600X. Да и на платформе AM4, которой стукнуло уже семь лет, для Ryzen 5 5600X есть неплохие кандидаты для апгрейда — процессоры с большим 3D кэшем, Ryzen 5 5600X3D и Ryzen 7 5700X3D, которые можно купить за весьма доступную сумму на AliExpress. И именно с ними связана первая причина, по которой я не буду менять Ryzen 5 5600X еще долго.

Не самая лучшая материнская плата

Несмотря на привлекательные цены на Ryzen 5 5600X3D и Ryzen 7 5700X3D, я не решился на их покупку из-за того, что в свое время купил довольно простую материнскую плату на чипсете AMD B450 и не поменял ее вовремя на более перспективную модель на чипсете AMD B550. Из-за этого мой ПК ограничен только шиной PCI Express третьей версии, что обязательно скажется при апгрейде на новую видеокарту среднего ценового диапазона, в которых теперь не увидишь полноценные 16 линий PCI Express. А ведь Ryzen 7 5700X3D вполне способен эффективно работать даже с видеокартами уровня GeForce RTX 4070 SUPER, а в новых середнячках GeForce RTX 5000 мы наверняка увидим всего восемь линий PCI Express. Из-за устаревшей шины ограничена и скорость M.2 SSD в моем ПК, да и слот под них имеется всего один. И, конечно, пять лет службы для материнской платы в наше время — это весьма немало и выйти из строя она может в любой момент, а покупать потом морально устаревшую плату AM4, чтобы поставить в нее оставшийся Ryzen 7 5700X3D будет весьма нерационально.

Менять шесть старых ядер на шесть новых — не оптимально

Годы идут и уже скоро будет восемь лет с того момента, как на рынке компьютерных комплектующих стали активно продаваться шестиядерные процессоры. Но всем уже ясно, что их время постепенно подходит к концу и покупать в свой ПК уже третий по счету шестиядерник выглядит не очень оптимальным решением. А вот разрыв в цене между шести и восьмиядерными процессорами все еще очень заметен и совсем не соответствует той прибавке, что можно получить в играх от двух дополнительных ядер. Конечно, в рабочих задачах восьми, 12-ти и даже 16-ти ядерные процессоры давно лидируют по соотношению цены и производительности, но большинство из нас покупают ПК для игр или достаточно легкой, или эпизодической работы. Я, к примеру, кодирую видео раз в несколько недель, а то и месяцев и подождать при этом даже лишний час — не проблема.

Производительности Ryzen 5 5600X пока достаточно

Шести ядер и 12-ти потоков процессора Ryzen 5 5600X пока вполне хватает для того, чтобы работать в офисных и графических приложениях, и получать не менее 60 FPS практически в любых новых играх. Конечно, для не особо оптимизированных проектов иногда нужно еще больше процессорной мощности, например, при плотной застройке главного города в Anno 1800 разница в производительности между Ryzen 5 1600 и Ryzen 5 5600X практически полуторакратная при неполной загрузке видеокарты, и в идеале этой игре нужен еще более мощный процессор. Но, это частный и довольно редкий случай, и только тогда, когда Ryzen 5 5600X будет не справляться с несколькими играми, в которые я постоянно играю, я задумаюсь об его апгрейде.

Проблемные новые процессоры

Даже если бы я решился на апгрейд этой осенью, и выбирал бы между процессорами с восемью ядрами, то это было бы сложной задачей. Ryzen 9000-й серии вышли со слишком небольшой прибавкой в производительности, и пользуются настолько низким спросом, что цены на Ryzen 7000-й серии и не думают снижаться. Да и условный восьмиядерный Ryzen 7 7700 на сегодня будет одним из худших выборов в игровой ПК. Тут или стоит доплатить до процессора с 3D-кешем — Ryzen 7 7800X3D, или смотреть в сторону моделей от Intel. А еще всплыла проблема с просадками скорости SSD на некоторых материнских платах AM5.

Но и с процессорами Intel все довольно сложно, старшие модели для платформы LGA 1700 деградируют, новые Core Ultra получились настолько сырыми, какими не были даже знаменитые "фуфыксы" — AMD FX 8150. И остается только Core i5-14600KF, с шестью производительными и восемью малыми ядрами. Но, энергопотребление под 200 ватт после холодного Ryzen 5 5600X выглядит просто чудовищным, и я лучше пропущу пару поколений процессоров, чтобы получить при апгрейде большой прирост мощности, не уходя выше условных 100 ватт, которые можно отвести обычным кулером.

Ryzen 5 5600X идеально подходит для GeForce RTX 3060

Но апгрейд процессора в игровом ПК нельзя рассматривать отдельно от видеокарты, с которой он будет работать. И здесь мой Ryzen 5 5600X оптимально сочетается с GeForce RTX 3060, это сбалансированная связка без узких мест. Но, GeForce RTX 3060, которая 3 года назад "тянула почти все на ультрах", сегодня уже не справляется с новыми играми в разрешении Full HD и нужно уменьшать настройки качества графики и включать DLSS. Причем таких игр много, и это не почти никому не нужные Senua’s Saga: Hellblade II, Starfield или Alan Wake 2, не пройдя которые вы ничего не потеряете, а хиты, которые нельзя пропускать — God of War: Ragnarök, Horizon Forbidden West и Cyberpunk 2077: Phantom Liberty.

И здесь замена Ryzen 5 5600X на более мощный процессор будет оправдана только в случае покупки новой видеокарты, но даже GeForce RTX 4070 SUPER будет настолько избыточна для моего основного набора игр, что дело даже не в ее стоимости, а бесполезном простаивании "железа". Ведь даже имея много денег, никто не будет покупать BMW M5 для поездок на дачу пару раз в месяц. Да и выход новых GeForce RTX 5000 уже на носу, и брать видеокарту старого поколения имеет смысл тогда, когда новинки уже появятся и цены на GeForce RTX 4000 упадут.

Дикие цены на компьютерные комплектующие

Мощный игровой ПК даже с не самым топовым процессором Core i5-14600KF и видеокартой GeForce RTX 4070 SUPER перевалит в цене за 150000 рублей и это очень большая сумма. А апгрейдиться на более слабое железо с Ryzen 5 5600X и GeForce RTX 3060 смысла нет. И дело даже не в том, что такой суммы у меня нет — я могу выделить такой бюджет на ПК при острой необходимости, а в том, что все имеет свою цену и компьютерные игры давно не приносят мне столько дофамина (гормона радости), чтобы тратить на них такие деньги. Есть много других занятий, где вложение подобной суммы даст больше пользы и удовольствия, и скорее всего из-за этого я еще долго буду сидеть на связке Ryzen 5 5600X и GeForce RTX 3060.

В идеале — до тех пор, пока ее можно будет сменить на бюджетное железо, которое даст при этом хотя бы двукратный прирост производительности. Но, учитывая, как замедлился прогресс в росте вычислительной мощности процессоров и видеокарт, до этого момента придется ждать еще весьма долгое время. Но стоит отметить, что за более, чем 20-ти летнюю мою карьеру ПК-геймера я постоянно был недоволен производительностью своего ПК и хотел больше оперативной памяти, больше ядер у процессора и видеокарту классом выше. Но теперь я испытываю чувство, которого не было раньше — что мне полностью хватает того ПК, что есть у меня сейчас, и даже с избытком, и это очень комфортное ощущение.

Итоги

Вот такие причины будут еще долго удерживать меня на этом довольно слабом шестиядернике для уходящей в прошлое платформы AM4. И на форумах, и в соцсетях я довольно часто встречаю геймеров с подобными мыслями, решивших сойти с этого "горящего поезда", в который превращается ПК-гейминг. С дикими ценами, сомнительными новыми играми, ужасающим энергопотреблением и низким качеством комплектующих, которые сделаны так, чтобы выйти из строя после окончания гарантийного срока. Пишите в комментарии, а какой процессор стоит у вас в ПК и довольны ли вы его производительностью? А еще я порекомендую вам парочку моих новых блогов:

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