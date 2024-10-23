Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам

Собираем оптимальный компьютер для игр в разрешении 2560x1440 без переплаты осенью 2024 года

Разрешение QHD становится все популярнее, но собрать хороший ПК под него и не разориться при этом — задача весьма непростая.
[ ] для раздела Блоги
1
1

Если основываться на статистике сервиса Steam, то более половины геймеров, а именно — 55.73%, до сих пор пользуются мониторами с разрешением 1920х1080 пикселей. Но их число стабильно уменьшается уже несколько лет подряд, а дисплеями с разрешением 2560x1440 точек, или, как еще называют его — QHD, пользуются уже 21.73% геймеров, и только за последний месяц их число выросло на 1.89%. А вот ставшее уже практически стандартом в новых телевизорах разрешение 4K или 3840x2160 пикселей используют лишь 3.68% пользователей Steam и их число даже уменьшилось.

реклама



В стремительном росте популярности разрешения QHD нет ничего удивительного, ведь дисплеи с разрешением Full HD появились еще в 2007 году, целых 17 лет назад, а активное распространение получили лет 14 назад, когда покупать монитор старого формата с соотношением сторон 5:4 или 4:3 уже было явно ошибочным решением, да и широкоформатное разрешение с соотношением сторон 16:10 уже явно проигрывало телевизионному стандарту 16:9. Для современной цифровой индустрии даже 10 лет — это огромный срок, представьте, что мы бы в 2000 году продолжали использовать разрешение 320х200 из времен популярности DOS. И даже разрешению Ultra HD или 4K в 2024 году уже стукнуло целых 12 лет, но популярности в ПК-гейминге у него нет и не предвидится, ведь мы наоборот, движемся в сторону уменьшения нативного разрешения с помощью апскейлеров DLSS и FSR на современных видеокартах.

Добавьте сюда еще и весьма прожорливую к ресурсам видеокарты трассировку лучей — это делает гейминг в разрешении 4K очень дорогим занятием, требующим топовой видеокарты GeForce RTX 4080 SUPER. В этом плане разрешение QHD стало хорошим компромиссом — у него высокая плотность пикселей, которая позволяет с комфортом использовать мониторы с диагональю 27" или даже 31.5". Картинка при этом получается очень четкая и реалистичная, заметно превосходящая по качеству то, что дает старое доброе разрешение Full HD. Но достигается это, конечно же, не бесплатно. Если посчитать количество пикселей в разрешении 1920х1080, то мы получим число 2073600, а если проделать тоже самое с разрешением 2560x1440, то получим 3686400, что в 1.77 раза больше.

реклама



И если вы запустите новую требовательную игру в разрешении QHD на видеокарте GeForce RTX 3060 или GeForce RTX 4060, то получите сопоставимое падение производительности, а ведь эти видеокарты с трудом справляются с новыми играми даже в разрешении Full HD. А иногда падение FPS будет гораздо заметнее, а еще можно получить фризы и статтеры в требовательных играх. Ведь разрешение QHD предъявляет гораздо более серьезные требования к объему видеопамяти и 8 ГБ, которыми сегодня оснащаются массовые видеокарты, например, GeForce RTX 3060, GeForce RTX 4060 или Radeon RX 7600 будет мало. А еще будет мало 128-ми битной шины памяти, что делает слабой для игры в разрешении QHD не только GeForce RTX 4060 Ti с объемом видеобуфера в 8 ГБ, но и ее старшую сестру с 16 ГБ VRAM. Модели с шиной памяти в 192 бита и 256 бит для этого разрешения гораздо предпочтительнее.

А если память на видеокарте заполнена полностью и идет активная подкачка текстур, то становится критичной и шина PCI Express, а ее в видеокартах среднего уровня тоже любят резать как компания Nvidia, так и AMD, оставляя всего восемь линий. Поэтому оптимальным выбором для разрешения QHD станет видеокарта с 12-ю, а лучше даже большим объемом VRAM, и 16-ю линями PCI Express для подключения. И сегодня мы с вами соберем оптимальный ПК для игр в этом разрешении, без переплаты, но и без неоправданной экономии, выбрав комплектующие на маркетплейсе Яндекс Маркет, и начнем, как обычно, с процессора.

Процессор

реклама



Несмотря на то, что роль процессора для игр в разрешении QHD не так важна, как видеокарты, ставить в пару к топовой "видюхе" недорогой шестиядерник прошлого поколения будет огромной ошибкой. Ведь процессорозависимые игры продолжают выходить и со слабым процессором ваша дорогущая видеокарта может работать как модель, на треть и даже на половину более дешевая. А учитывая то, что игры с высоким FPS на высокогерцовом мониторе выглядят просто потрясающе, то роль процессора в этой сборке будет еще более важна. 

Ведь именно процессор отвечает за подготовку кадров для рендеринга видеокарты и именно он ограничит максимальный FPS, который сможет выдать ваш компьютер без упора в производительность видеокарты. Так как в этой сборке мы будем стараться не переплачивать, то возьмем проверенный временем процессор Core i5-12600KF, который не сильно уступает в производительности Core i5-14600KF, а стоит намного дешевле и не так требователен к охлаждению и системе питания материнской платы.

Кулер процессора

Процессорные кулеры заметно подорожали за последние месяцы и, если вы хотите мощную модель с количеством тепловых трубок более четырех-пяти, придется заплатить 3000 рублей и даже больше. Мне удалось найти отличный кулер по хорошей цене — ID-COOLING SE-207-XT SLIM, у которого аж семь теплотрубок и двухсекционный радиатор. С ним Core i5-12600KF будет чувствовать себя весьма комфортно.

реклама



Материнская плата

Брать "К" процессор от Intel и ставить его в обычную материнскую плату — просто выкидывать деньги на ветер, но цены на современные платы с чипсетом Intel Z790 кусаются. Мне удалось найти относительно недорогую, но весьма продвинутую плату MSI PRO Z790-S WIFI, которая стоит меньше, чем наш Core i5-12600KF, всего на 972 рубля. Но плата весьма хороша — система питания у нее имеет схему 12+1+1 фазы и массивные радиаторы, есть быстрый сетевой адаптер со скоростью 2.5 Гбит/с, а его дополняют беспроводные адаптеры, которые позволят вам обойтись без проводов. Внушают уважение и четыре разъема M.2, а единственное, к чему можно придраться в этой материнской плате, это довольно простой звуковой кодек Realtek ALC897, но, чтобы почувствовать это, нужно иметь дорогую акустику.  

Оперативная память

С оперативной памятью все просто, опять в нашей сборке используются надежные и быстрые модули DDR5 G.Skill RIPJAWS S5 общим объемом 32 ГБ, с частотой 6400 МГц и таймингами 32-39-39-102. Процессоры Intel отлично разгоняют память и, в отличие от разгона видеокарты или самого процессора, прирост от разгона ОЗУ практически бесплатен — он не вызывает существенного роста энергопотребления. Но обдув модулей памяти не помешает, а весьма просто его можно организовать, установив рядом с ОЗУ вентилятор на верхнюю панель корпуса.

Видеокарта

В эту сборку мы возьмем видеокарту от Nvidia — GeForce RTX 4070 Super в недорогом исполнении от Palit и это оптимальный выбор в 2024 году для игр в разрешении QHD или 2560x1440 пикселей и с трассировкой лучей. 

Но, как опцию, можно рассмотреть установку видеокарты Asrock Radeon RX 7800 XT PHANTOM GAMING 16G OC, что позволит сэкономить и выиграть в объеме видеопамяти, которой у нее целых 16 ГБ. Ведь некоторые геймеры уже пишут о том, что 12 ГБ VRAM становится маловато для игр в высоком разрешении.

SSD-накопитель

Выбирая SSD-накопитель в современную систему, стоит смотреть на версию шины PCI Express, ведь в производительных современных SSD она очень важна. В этом ПК будет отлично смотреться SSD MSI SPATIUM M480 PRO объемом 2 ТБ с шиной PCIe 4.0 и скоростью чтения в 7400 Мбайт/сек, а записи — 7000 Мбайт/сек. Ну а ресурс перезаписи TBW у этой модели просто огромный — 1400 ТБ. А то, что нет радиатора — не беда, можно будет воспользоваться комплектным от материнской платы.

Блок питания

Блок питания в нашем ПК будет качественный и не слишком дорогой — Chieftec Chieftronic PowerUP 650W [GPX-650FC], мощностью 650 ватт и с "голдовым" сертификатом. Это довольно тихая модель с современной схемотехникой на DC-DC преобразователях, модульными проводами и широким списком защит: OCP, OPP, OTP, OVP, SCP, SIP, UVP. Ну а 650 ватт мощности хватит нашему ПК с запасом.

Корпус

Есть поговорка «Большому кораблю — большое плавание» и ее можно переиначить в «Мощному игровому компьютеру — большой корпус». Попытки втиснуть мощное "железо" в небольшой объем всегда чреваты множеством компромиссов и на YouTube есть много видео, где попытка сэкономить несколько квадратных сантиметров на столе за счет покупки компактного корпуса приводят к куче проблем. Поэтому мы возьмем большой и проверенный временем корпус Deepcool MATREXX 50 MESH 4FS в котором уже есть четыре предустановленные "вертушки", но я бы посоветовал установить еще парочку кулеров на верхнюю панель. Корпус настолько просторен, что в нем без проблем уместится и наш процессорный кулер — останется запас до боковой стенки в 25 мм, и видеокарта — ее длина всего 269 мм, а корпус вмещает модели с длиной до 340 мм. Ну и конечно, у Deepcool MATREXX 50 MESH 4FS все отлично с вентиляцией — сетка спереди не мешает проходить воздуху. И с внешним видом — есть подсветка и крышка из закаленного стекла.

Монитор

В этой сборке мы добавим к общей стоимости еще и монитор, и вот на нем точно не стоит экономить, и взять модель с технологией Flicker-Free, которая сбережет ваше зрение. Это будет AOC Q27G2E в черно красном исполнении, с VA матрицей с диагональю 27", разрешением 2560x1440 точек и разверткой в 144 Гц. А еще с LED подсветкой, портами DisplayPort 1.2 и парой HDMI 2.0 и, конечно же, технологией AMD FreeSync Premium. Без нее брать игровой монитор в 2024 году не стоит, несмотря на наличие в продаже моделей за вдвое меньшую цену, чем наш.

Итоги

Итак, наша сборка укомплектована всем необходимым и она обойдется вам в 175965 рублей с картой  Пэй и в 181187 рубля без нее. Экономия с картой Пэй получается весьма существенная. Сумма же получилась весьма немаленькая, но стоит учесть, что это ПК, собранный из качественных компонентов. Если же вы хотите сэкономить, то я бы посоветовал делать это только выбрав более дешевый SSD объемом 1 ТБ, все остальные комплектующие подобраны так, что замена их на более дешевые модели отразится в увеличившемся нагреве или вызовет падение производительности в играх. 

Пишите в комментарии, а какое разрешение у вашего монитора? И если это Full HD, то собираетесь ли вы менять монитор на модель с более высоким разрешением? А еще позвольте посоветовать вам три моих новых блога, вышедших недавно. Про самые оптимальные видеокарты для игр в разрешении 1920x1080 точек, лучшие фильмы в жанре постапокалипсис, которые похожи на игры серии Fallout, и трудном выборе игрового компьютера для себя за 100000 рублей.

Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

radeon rx 7800 xt core i5-12600kf geforce rtx 4070 super g.skill ripjaws s5 2560x1440 deepcool matrexx 50 mesh 4fs msi pro z790-s wifi chieftec chieftronic id-cooling se-207-xt slim msi spatium m480 pro
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Обзор внешних аккумуляторов Ugreen Nexode 100W 12000mAh Power Bank и Nexode 200W 25000mAh Power Bank
1
Обзор и тестирование графического дисплея XP PEN Artist Pro 24 (Gen2) 4K
4
Обзор комплектов вентиляторов Formula V Line Air Bridge Plus
3
Ретроклокинг: Abit SH6 – безальтернативное оверклокерское решение
61
Обзор сетевого хранилища TerraMaster F8 SSD Plus
12
Обзор и тестирование блока питания MSI MAG A1250GL PCIE5
1
Обзор и тестирование корпуса Formula V Line Crystal Z8
7
Обзор и тестирование материнской платы MSI Z790 Project Zero
9
Обзор и тестирование корпуса Formula V Line TimberLine T0
20
Обзор и тестирование материнской платы MSI X670E Gaming Plus WIFI
28
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

В России построят мост через Севастопольскую бухту
3
Том Холланд снимается в крупном проекте киновселенной Marvel перед «Человеком-пауком 4»
+
Apple: Мы отстаем от конкурентов на 2 года
5
Новое поколение ядерных реакторов Amazon использует топливные элементы размером с бильярдный шар
3
China Shipbuilding представила контейнеровоз с рекордно большим баком для СПГ
1
NVIDIA выпустила графический драйвер с оптимизациями для 7 игр и поддержкой 32 новых GSYNC мониторов
+
Небольшие майнеры на грани выживания, а покупка нового железа для добычи Bitcoin не приносит прибыли
2
Казахстан обновит дорогу до границы с Россией, которую не ремонтировали в течение 30 лет
+
Насколько реален зомбиапокалипсис из сериала The Last of Us, и опасен ли для человека гриб кордицепс
+
Роскосмос обнаружил 20 неопознанных объектов у спутника Intelsat-33e
+
Платформа AM4 остаётся актуальной: AMD выпустит ещё три процессора
3
Российская армия освободила большую часть центрального района города Горняк
+
Intel может последовать примеру AMD и отказаться от E-ядер со старым дизайном в пользу унификации
3
В Дубае появится небоскреб шириной в одну квартиру
+
AMD анонсировала игровой процессор Zen 5 X3D и снизила цены на обычные Zen 5 перед праздниками
3
Россия начинает экспорт дронов-камикадзе «КУБ-Э»
+
Представлен российский электромобиль «Е-каррус» по цене ниже 1 миллиона рублей
1
В России начат серийный выпуск модульных фрезерных станков с ЧПУ для нужд авиастроения
2
Итоги развития БАМа в сентябре 2024 года
+
Мошенники используют мессенджер Telegram для распространения вредоносного ПО под видом фото
1

Популярные статьи

Пять ошибок советского автопрома - самые неудачные грузовики СССР
24
Как запускать старые игры на современных ПК с Windows 10 или Windows 11
21
Почему производительность видеокарт NVIDIA увеличивается так медленно, а надежды на AMD не осталось
121
"A Quiet Place: The Road Ahead" - краткий обзор тихого ужаса
+
Военная мощь за миллионы - сколько стоят самые дорогие современные танки
6
Высокогорные ветры и магнитные аномалии - почему самолёты не летают над Тибетом и Антарктидой
18
На что в новых играх способна старая GeForce GTX 1650, и какую видеокарту брать для Silent Hill 2
63
Почему графика в играх почти не улучшается, а геймерам приходится покупать дорогие видеокарты
26
Возрождение проекта ChiArdumeg - подключаем сенсорный модуль и готовим прошивку
7
Как denuvo, пиратство, steam и блогеры из "нижнего интернета" разрушают игровую индустрию
3

Сейчас обсуждают

Chihonya
15:48
Неужели вменяемая статья!)
OLED и IPS мониторы в SDR и HDR - минусы Mini LED
MicroHCR
15:48
Не налезла сова Хуана на глобус..
Глава Baidu назвал умные технологии пузырём и предрёк банкротство 99% разработчикам ИИ
ark-bak
15:45
Хороший сынок. Пошли бы и сами купили бы матери лэптоп.
Компьютерные мастера-вымогатели – как защитить от них пожилых родственников
Nvidia&Intel Hater
15:42
если TAA может и мыльновато .то нативное xess aa,msaa через решейд,нативное fsr aa особо мылом не страдают,и если на таа просто можно накинуть фильтр резкости то детали покоцанные говном длсс ты никак...
Почему производительность видеокарт NVIDIA увеличивается так медленно, а надежды на AMD не осталось
owzod
15:36
Так ) ЛГБТ - же) У Главного там вообще флаг ЛГБТ - на аватаре.) Опущенные жизнью, по мне так просто родились - не в том теле, ну что с них взять?=)))
Почему производительность видеокарт NVIDIA увеличивается так медленно, а надежды на AMD не осталось
ark-bak
15:36
1851 сокет уже вот и х870 на ам5 тоже. Мертвая платформа z790
Собираем оптимальный компьютер для игр в разрешении 2560x1440 без переплаты осенью 2024 года
Nvidia&Intel Hater
15:36
выше примеры как твоя в позе зю .
Почему производительность видеокарт NVIDIA увеличивается так медленно, а надежды на AMD не осталось
Chihonya
15:35
открою страшную тайну, они так и делают)
Почему производительность видеокарт NVIDIA увеличивается так медленно, а надежды на AMD не осталось
Алексей Ефимов
15:35
5600x - 69fps, а 4790к - 140? Столько лапши на ушах ни у кого не удержится, это возможно только если 5600х с лучами и без длсс, а 4790к без лучей , но с длсс
Тестирую 4790К в новых играх 2024 года
Nvidia&Intel Hater
15:35
Еще один автор и еще одна игра .титул -огрызок десятилетия по прежнему у карты из дна 3050
Почему производительность видеокарт NVIDIA увеличивается так медленно, а надежды на AMD не осталось
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем