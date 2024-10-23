Если основываться на статистике сервиса Steam, то более половины геймеров, а именно — 55.73%, до сих пор пользуются мониторами с разрешением 1920х1080 пикселей. Но их число стабильно уменьшается уже несколько лет подряд, а дисплеями с разрешением 2560x1440 точек, или, как еще называют его — QHD, пользуются уже 21.73% геймеров, и только за последний месяц их число выросло на 1.89%. А вот ставшее уже практически стандартом в новых телевизорах разрешение 4K или 3840x2160 пикселей используют лишь 3.68% пользователей Steam и их число даже уменьшилось.

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В стремительном росте популярности разрешения QHD нет ничего удивительного, ведь дисплеи с разрешением Full HD появились еще в 2007 году, целых 17 лет назад, а активное распространение получили лет 14 назад, когда покупать монитор старого формата с соотношением сторон 5:4 или 4:3 уже было явно ошибочным решением, да и широкоформатное разрешение с соотношением сторон 16:10 уже явно проигрывало телевизионному стандарту 16:9. Для современной цифровой индустрии даже 10 лет — это огромный срок, представьте, что мы бы в 2000 году продолжали использовать разрешение 320х200 из времен популярности DOS. И даже разрешению Ultra HD или 4K в 2024 году уже стукнуло целых 12 лет, но популярности в ПК-гейминге у него нет и не предвидится, ведь мы наоборот, движемся в сторону уменьшения нативного разрешения с помощью апскейлеров DLSS и FSR на современных видеокартах.

Добавьте сюда еще и весьма прожорливую к ресурсам видеокарты трассировку лучей — это делает гейминг в разрешении 4K очень дорогим занятием, требующим топовой видеокарты GeForce RTX 4080 SUPER. В этом плане разрешение QHD стало хорошим компромиссом — у него высокая плотность пикселей, которая позволяет с комфортом использовать мониторы с диагональю 27" или даже 31.5". Картинка при этом получается очень четкая и реалистичная, заметно превосходящая по качеству то, что дает старое доброе разрешение Full HD. Но достигается это, конечно же, не бесплатно. Если посчитать количество пикселей в разрешении 1920х1080, то мы получим число 2073600, а если проделать тоже самое с разрешением 2560x1440, то получим 3686400, что в 1.77 раза больше.

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И если вы запустите новую требовательную игру в разрешении QHD на видеокарте GeForce RTX 3060 или GeForce RTX 4060, то получите сопоставимое падение производительности, а ведь эти видеокарты с трудом справляются с новыми играми даже в разрешении Full HD. А иногда падение FPS будет гораздо заметнее, а еще можно получить фризы и статтеры в требовательных играх. Ведь разрешение QHD предъявляет гораздо более серьезные требования к объему видеопамяти и 8 ГБ, которыми сегодня оснащаются массовые видеокарты, например, GeForce RTX 3060, GeForce RTX 4060 или Radeon RX 7600 будет мало. А еще будет мало 128-ми битной шины памяти, что делает слабой для игры в разрешении QHD не только GeForce RTX 4060 Ti с объемом видеобуфера в 8 ГБ, но и ее старшую сестру с 16 ГБ VRAM. Модели с шиной памяти в 192 бита и 256 бит для этого разрешения гораздо предпочтительнее.

А если память на видеокарте заполнена полностью и идет активная подкачка текстур, то становится критичной и шина PCI Express, а ее в видеокартах среднего уровня тоже любят резать как компания Nvidia, так и AMD, оставляя всего восемь линий. Поэтому оптимальным выбором для разрешения QHD станет видеокарта с 12-ю, а лучше даже большим объемом VRAM, и 16-ю линями PCI Express для подключения. И сегодня мы с вами соберем оптимальный ПК для игр в этом разрешении, без переплаты, но и без неоправданной экономии, выбрав комплектующие на маркетплейсе Яндекс Маркет, и начнем, как обычно, с процессора.

Процессор

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Несмотря на то, что роль процессора для игр в разрешении QHD не так важна, как видеокарты, ставить в пару к топовой "видюхе" недорогой шестиядерник прошлого поколения будет огромной ошибкой. Ведь процессорозависимые игры продолжают выходить и со слабым процессором ваша дорогущая видеокарта может работать как модель, на треть и даже на половину более дешевая. А учитывая то, что игры с высоким FPS на высокогерцовом мониторе выглядят просто потрясающе, то роль процессора в этой сборке будет еще более важна.

Ведь именно процессор отвечает за подготовку кадров для рендеринга видеокарты и именно он ограничит максимальный FPS, который сможет выдать ваш компьютер без упора в производительность видеокарты. Так как в этой сборке мы будем стараться не переплачивать, то возьмем проверенный временем процессор Core i5-12600KF, который не сильно уступает в производительности Core i5-14600KF, а стоит намного дешевле и не так требователен к охлаждению и системе питания материнской платы.

Кулер процессора

Процессорные кулеры заметно подорожали за последние месяцы и, если вы хотите мощную модель с количеством тепловых трубок более четырех-пяти, придется заплатить 3000 рублей и даже больше. Мне удалось найти отличный кулер по хорошей цене — ID-COOLING SE-207-XT SLIM, у которого аж семь теплотрубок и двухсекционный радиатор. С ним Core i5-12600KF будет чувствовать себя весьма комфортно.

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Материнская плата

Брать "К" процессор от Intel и ставить его в обычную материнскую плату — просто выкидывать деньги на ветер, но цены на современные платы с чипсетом Intel Z790 кусаются. Мне удалось найти относительно недорогую, но весьма продвинутую плату MSI PRO Z790-S WIFI, которая стоит меньше, чем наш Core i5-12600KF, всего на 972 рубля. Но плата весьма хороша — система питания у нее имеет схему 12+1+1 фазы и массивные радиаторы, есть быстрый сетевой адаптер со скоростью 2.5 Гбит/с, а его дополняют беспроводные адаптеры, которые позволят вам обойтись без проводов. Внушают уважение и четыре разъема M.2, а единственное, к чему можно придраться в этой материнской плате, это довольно простой звуковой кодек Realtek ALC897, но, чтобы почувствовать это, нужно иметь дорогую акустику.

Оперативная память

С оперативной памятью все просто, опять в нашей сборке используются надежные и быстрые модули DDR5 G.Skill RIPJAWS S5 общим объемом 32 ГБ, с частотой 6400 МГц и таймингами 32-39-39-102. Процессоры Intel отлично разгоняют память и, в отличие от разгона видеокарты или самого процессора, прирост от разгона ОЗУ практически бесплатен — он не вызывает существенного роста энергопотребления. Но обдув модулей памяти не помешает, а весьма просто его можно организовать, установив рядом с ОЗУ вентилятор на верхнюю панель корпуса.

Видеокарта

В эту сборку мы возьмем видеокарту от Nvidia — GeForce RTX 4070 Super в недорогом исполнении от Palit и это оптимальный выбор в 2024 году для игр в разрешении QHD или 2560x1440 пикселей и с трассировкой лучей.

Но, как опцию, можно рассмотреть установку видеокарты Asrock Radeon RX 7800 XT PHANTOM GAMING 16G OC, что позволит сэкономить и выиграть в объеме видеопамяти, которой у нее целых 16 ГБ. Ведь некоторые геймеры уже пишут о том, что 12 ГБ VRAM становится маловато для игр в высоком разрешении.

SSD-накопитель

Выбирая SSD-накопитель в современную систему, стоит смотреть на версию шины PCI Express, ведь в производительных современных SSD она очень важна. В этом ПК будет отлично смотреться SSD MSI SPATIUM M480 PRO объемом 2 ТБ с шиной PCIe 4.0 и скоростью чтения в 7400 Мбайт/сек, а записи — 7000 Мбайт/сек. Ну а ресурс перезаписи TBW у этой модели просто огромный — 1400 ТБ. А то, что нет радиатора — не беда, можно будет воспользоваться комплектным от материнской платы.

Блок питания

Блок питания в нашем ПК будет качественный и не слишком дорогой — Chieftec Chieftronic PowerUP 650W [GPX-650FC], мощностью 650 ватт и с "голдовым" сертификатом. Это довольно тихая модель с современной схемотехникой на DC-DC преобразователях, модульными проводами и широким списком защит: OCP, OPP, OTP, OVP, SCP, SIP, UVP. Ну а 650 ватт мощности хватит нашему ПК с запасом.

Корпус

Есть поговорка «Большому кораблю — большое плавание» и ее можно переиначить в «Мощному игровому компьютеру — большой корпус». Попытки втиснуть мощное "железо" в небольшой объем всегда чреваты множеством компромиссов и на YouTube есть много видео, где попытка сэкономить несколько квадратных сантиметров на столе за счет покупки компактного корпуса приводят к куче проблем. Поэтому мы возьмем большой и проверенный временем корпус Deepcool MATREXX 50 MESH 4FS в котором уже есть четыре предустановленные "вертушки", но я бы посоветовал установить еще парочку кулеров на верхнюю панель. Корпус настолько просторен, что в нем без проблем уместится и наш процессорный кулер — останется запас до боковой стенки в 25 мм, и видеокарта — ее длина всего 269 мм, а корпус вмещает модели с длиной до 340 мм. Ну и конечно, у Deepcool MATREXX 50 MESH 4FS все отлично с вентиляцией — сетка спереди не мешает проходить воздуху. И с внешним видом — есть подсветка и крышка из закаленного стекла.

Монитор

В этой сборке мы добавим к общей стоимости еще и монитор, и вот на нем точно не стоит экономить, и взять модель с технологией Flicker-Free, которая сбережет ваше зрение. Это будет AOC Q27G2E в черно красном исполнении, с VA матрицей с диагональю 27", разрешением 2560x1440 точек и разверткой в 144 Гц. А еще с LED подсветкой, портами DisplayPort 1.2 и парой HDMI 2.0 и, конечно же, технологией AMD FreeSync Premium. Без нее брать игровой монитор в 2024 году не стоит, несмотря на наличие в продаже моделей за вдвое меньшую цену, чем наш.

Итоги

Итак, наша сборка укомплектована всем необходимым и она обойдется вам в 175965 рублей с картой Пэй и в 181187 рубля без нее. Экономия с картой Пэй получается весьма существенная. Сумма же получилась весьма немаленькая, но стоит учесть, что это ПК, собранный из качественных компонентов. Если же вы хотите сэкономить, то я бы посоветовал делать это только выбрав более дешевый SSD объемом 1 ТБ, все остальные комплектующие подобраны так, что замена их на более дешевые модели отразится в увеличившемся нагреве или вызовет падение производительности в играх.

Пишите в комментарии, а какое разрешение у вашего монитора? И если это Full HD, то собираетесь ли вы менять монитор на модель с более высоким разрешением? А еще позвольте посоветовать вам три моих новых блога, вышедших недавно. Про самые оптимальные видеокарты для игр в разрешении 1920x1080 точек, лучшие фильмы в жанре постапокалипсис, которые похожи на игры серии Fallout, и трудном выборе игрового компьютера для себя за 100000 рублей.