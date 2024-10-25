Если зайти в комментарии под любой статьей про сборки недорогих игровых компьютеров, то мы обязательно встретим два типа критических комментариев. Первый тип касается того, что есть определенная планка производительности игрового компьютера, ниже которой опускаться нет никакого смысла. В 2024 году для игры в разрешении 1920х1080 точек это примерный уровень производительности таких видеокарт, как GeForce RTX 3060 — все более медленные видеокарты плохо справляются с новыми играми, а стоят весьма существенно. Но здесь стоит понимать, что часто у покупателей совершенно нет возможности расширить бюджет, а компьютер дома нужен прямо сейчас, ведь для многих он стал не только игровым устройством, но и средством заработка.

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Часто встречаются и ехидные комментарии о том, что "нужно просто больше зарабатывать", но даже при хороших заработках сегодня у среднестатистической семьи с парой детей и ипотекой расходы настолько высоки, что в конце месяца остается совсем крошечная сумма, которую можно положить в копилку на новый компьютер. Эта ситуация становится еще более сложной в небольших городах, где зарплаты гораздо ниже, чем в Москве. И даже если посмотреть на статистику самых популярных видеокарт в Steam, то в первой пятерке все еще остается довольно слабая модель GeForce GTX 1650 всего с 4 ГБ видеопамяти, что говорит о том, что бюджетных игровых ПК в мире еще очень много, особенно учитывая то, что не все геймеры пользуются сервисом Steam.

Я, к примеру, после тех санкций, которые принял в отношении российских игроков этот сервис, вообще перестал устанавливать его на ПК, ведь 99.9% одиночных игр из Steam можно скачать абсолютно бесплатно и без возни с лаунчером, которых в наше время стало слишком много.

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Второй тип критических комментариев затрагивает тему покупки комплектующих на вторичном рынке или AliExpress, за счет чего можно прилично сэкономить. Но, если к вам обращаются за помощью в выборе конфигурации игрового ПК или, тем паче, его реальной сборки, то последнее, что вы захотите делать — это ездить по всему городу в поисках дешевых видеокарт и процессоров и заниматься их тестированием. Или ждать месяц пока приедет дешевая "железка" с AliExpress и потом вручить заказчику собранный компьютер, который не имеет гарантии и может выйти из строя буквально через неделю.

Это касается и покупки дешевых процессоров Xeon с AliExpress — они хороши для бюджетных компьютеров опытных пользователей, но и проблем с материнскими платами под них можно получить предостаточно. Поэтому самым простым и надежным способом сборки недорогого игрового компьютера остается покупка новых комплектующих с гарантией, пусть даже за это придется переплатить. Но, как говориться, "нервы дороже" и когда ко мне на днях обратились за помощью в выборе конфигурации ультрабюджетного игрового ПК всего за 50000 рублей, я подобрал для него новые комплектующие на маркетплейсе Яндекс Маркет, и вот, что у меня получилось.

Процессор

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Выбирая процессор для ультрабюджетного ПК в конце 2024 года, стоит смотреть на относительно новые модели с небольшим энергопотреблением и поддержкой шины PCI Express 4.0. Поэтому такие популярные шестиядерники, как Ryzen 5 5500, нам не подойдут, да и материнские платы для них стали довольно дорогими. Ну а шина PCI Express четвертой версии стала очень важна для бюджетных видеокарт с ограниченным числом линий PCIe и недостатком видеопамяти, с ними на третьей версии шины можно получить заметные просадки производительности, а у нас на счету будет каждый FPS. Поэтому в эту сборку отлично впишется Core i3-12100F с четырьмя ядрами и восемью потоками — очень экономичный и холодный процессор, совершенно нетребовательный к материнской плате и имеющий неплохую производительность на одно ядро. Даже в процессорозависимых играх, типа Horizon Zero Dawn, Core i3-12100F потребляет в среднем 45 ватт, что является отличным результатом.

Кулер процессора

Охладить Core i3-12100F можно и обычным алюминиевым кулером без теплотрубок, цены на которые начинаются от 300 рублей, но, подводя финальный итог сборки, остались не потраченными 400 рублей и их было решено вложить в кулер, чтобы получить более тихую работу ПК. Это будет ID-COOLING SE-802-SD V3, популярная модель с парой теплотрубок и с удобным и простым креплением, возможностей которого которой с лихвой хватит для Core i3-12100F.

Материнская плата

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Характеристики Core i3-12100F позволят взять одну из самых недорогих плат для систем LGA 1700 на чипсете Intel H610 — Asrock H610M-HVS, которая тем не менее, имеет все, что нужно для бюджетной игровой сборки. А именно — четыре SATA порта, порты USB 3.2 Gen, сетевой адаптер со скоростью один гигабит и стандартный звуковой кодек Realtek ALC887/897. Но главное — Asrock H610M-HVS имеет разъем PCIe версии 4.0 для видеокарты с полноценными 16-ю линиями.

Оперативная память

Даже сейчас, когда я пишу этот блог, и у меня открыты несколько вкладок браузера, запущен проигрыватель Aipm и мессенджеры, потребление оперативной памяти дошло почти до 8 ГБ. Да, современные версии Windows и программ стали настолько прожорливыми, что даже для обычных, мультмедийных задач уже лучше брать как минимум, 8 ГБ оперативной памяти. А для игровой системы, в которой ОЗУ обязательно должна работать в двухканальном режиме, минимумом давно стали 16 ГБ памяти. Разгона ОЗУ наш ПК не поддерживает, поэтому мы возьмем недорогой комплект памяти Adata XPG GAMMIX D10 (AX4U32008G16A-DB10), с частотой 3200 МГц и таймингами 16-20-20-52. Даже несмотря на рост цен на электронику, этот комплект все еще стоит дешевле 4000 рублей, что не может не радовать.

Видеокарта

Итак, мы подошли к главной интриге этой сборки — на какую же видеокарту останется денег в компьютере всего за 50000 рублей? И на популярную уже который год в бюджетных сборках Radeon RX 6600 бюджета просто не остается, стоят они уже около 26000 рублей. Экономить нам уже не на чем, у заказчика больше нет средств, да и к видеокартам от AMD он относится с предубеждением, помня весьма негативный опыт с Radeon HD 5770 много лет назад. Поэтому лучшим выбором в эту сборку станет Palit GeForce RTX 3050 STORMX OC 6G, видеопамяти у нее на треть больше, чем у конкурентов — GeForce GTX 1650 или Radeon RX 6500 XT, энергопотребление мизерное, и ей даже не требуется дополнительное питание.

А в новых играх можно будет включить DLSS и увеличить FPS. Ну а с третьим "Ведьмаком", Red Dead Redemption 2, God of War, Horizon: Zero Dawn или Assassin’s Creed Odyssey она вполне справится.

SSD-накопитель

У нашей материнской платы нет M.2 слота для SSD-накопителей, но сказать, что сборка в чем-то проиграет от использования SATA SSD — нельзя. Тем более, учитывая, что SSD будет бюджетный и скоростными характеристиками впечатлять не будет. Да и при типичном игровом применении разницу между M.2 и SATA SSD заметить без мониторинга попросту невозможно, а вот то, что SATA SSD практически не греются и их можно разместить в любом месте корпуса ПК — большой плюс. В эту сборку мы возьмем популярный бюджетный SSD Patriot Memory P220 объемом 512 ГБ, которого пока хватит практически для любой одиночной игры, Windows и файлов пользователя.

Блок питания

Даже максимальное энергопотребление нашего компьютера в рабочих задачах не превысит 150 ватт, а это значит, что запитать его можно от любого бюджетного блока питания, но, так как качество разнообразных моделей Winard, KingPrice или Exegate гуляет от экземпляра к экземпляру, лучше переплатить и взять хорошее бюджетное решение. Это ставший практически безальтернативным выбором в недорогие сборки БП серии Deepcool PF мощностью 350 ватт. Стоит он почти 3000 рублей, что намного дороже цены БП перечисленных выше недорогих брендов, но зато имеет неплохую схемотехнику и приемлемую по качеству начинку, которая уже не пугает разбирающихся в электронике покупателей компьютерного "железа". А еще Deepcool PF350 может похвастаться сертификатом 80 PLUS и активным PFC, этих особенностей и в помине нет у более дешевых моделей.

Корпус

Для этой сборки идеально подошел бы старенький корпус с Авито за 200 рублей, который был бы даже качественнее современных недорогих корпусов, но в этом ПК все должно быть новым. Но из бюджета остается всего чуть более одной тысячи рублей, и поэтому про стенки из закаленного стекла, подсветку и пылевые фильтры придется забыть. Но даже среди корпусов за 1500 рублей, которые по весу мало отличаются от веса картонных коробок такого же размера, можно найти весьма неплохие по дизайну модели, например — Ginzzu B400. Еще один его плюс — очень маленькие размеры, что позволит получить аккуратный и компактный ПК, который не займет много места в комнате. При столь низком энергопотреблении сборки вентиляция становится не особо важна, но, чтобы избежать перегрева блока питания, расположенного сверху, стоит добавить вентилятор на заднюю панель корпуса — Gembird D8025HM-3, и на это уйдут последние деньги нашего бюджета.

Итоги

Итак, итоговая цена сборки с картой Пэй составила 49395 рублей, а без нее немного больше — 50082 рубля. И за эти деньги мы получаем компактный и экономичный ПК, который на низких настройках графики с задействованием DLSS справится с большинством новых игр. Видеокарта GeForce RTX 3050 способна декодировать на аппаратном уровне видео AV1, что выгодно отличает её от GeForce GTX 1650 или Radeon RX 6500 XT, что позволит этому ПК очень долго оставаться актуальным в качестве мультимедийного. Единственное, чего не удастся достичь за эту сумму — это очень тихой работы ПК, которая вполне возможна с таким низким энергопотреблением. И если вам важна тишина, стоит немного доплатить за корпус, способный вместить пару тихих вентиляторов диаметром 120 мм, и взять видеокарту с пассивной системой охлаждения — Palit NVIDIA GeForce RTX 3050 KalmX 6GB. Пишите в комментарии, чтобы вы изменили в этой сборке, не выходя за рамки ее бюджета? А еще я порекомендую вам прочитать несколько моих новых блогов:

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