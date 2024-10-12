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6 причин, по которым я перестал продавать свои старые компьютеры и комплектующие на Авито

Старые ПК могут быть очень полезными — главное, знать, для каких задач их стоит применять.
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Пару месяцев назад я писал блог про сборку еще одного домашнего компьютера на базе процессора Core i3, и вместе с ним количество полностью укомплектованных и рабочих ПК у меня дома достигло четырех штук, а если считать еще и старый ноутбук — то целых пяти. При этом в шкафу еще лежит вполне работоспособный комплект на базе материнской платы AM2+, процессора Phenom X3 и 4 ГБ ОЗУ DDR4, который все еще годится для серфинга интернета и прочих простых задач.

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Еще несколько лет назад я бы продал все это на Авито, а деньги вложил в свой основной компьютер, но теперь отказался от этой практики. И даже на старом процессоре Ryzen 5 1600, взамен которого я купил в свой игровой ПК Ryzen 5 5600X, собрал еще один компьютер для домашних, докупив для него материнскую плату на чипсете AMD B450, 16 ГБ оперативной памяти и поставив видеокарту GeForce GT 1030. Получив вполне бодрый компьютер, который не только для серфинга интернета и просмотра фильмов годится, но и способен запустить The Elder Scrolls V: Skyrim и Fallout: New Vegas, не говоря уже о сотнях игровых хитов с гораздо более скромными системными требованиями.

И сегодня я расскажу о том, почему превратил свою квартиру в компьютерный склад, а не продаю старое "железо" хотя бы для того, чтобы получить не три немощных старых ПК, а еще один быстрый, собранный из актуального железа.

Старые ПК вполне справляются с серфингом интернета и мультимедийными задачами

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Мой основной игровой ПК используется в мультимониторной конфигурации и к нему подключен монитор на 27" и телевизор с диагональю 42", а также дополнительная беспроводная мышка и беспроводной геймпад от консоли Xbox One. И, чтобы поиграть в гонки, ретро игры или посмотреть кино с дивана на большом экране (хотя в 2024 году назвать телевизор с экраном в 42 дюйма уже сложновато), мне нужно только лишь взять геймпад или дополнительную мышку с полки. А если учитывать то, что я использую беспроводную клавиатуру, то и ее можно взять с собой на диван и писать блоги лежа и с комфортом.

И глядя на это, все домашние потребовали такое же удобное место и для себя, и постепенно старые компьютеры в моей семье стали превращаться в ТВ-приставки, которые дают гораздо больше возможностей, чем гораздо более компактные и экономичные приставки на Android, не говоря уже о встроенном в телевизоры Smart TV. И, чтобы посмотреть YouTube, фильмы в отличном BD-Rip качестве, послушать музыку, поиграть в простые игры, и общаться в соцсетях и мессенджерах, вполне достаточно старенького ПК на базе процессора Core i5, 8 ГБ DDR3 памяти, встроенной графики и SSD-накопителя объемом 120-250 ГБ. А уж корпус с таким ПК можно поставить куда угодно, хоть на шкаф или в самый дальний угол — главное, чтобы был нормальный прием у беспроводной клавиатуры и мыши, и HDMI-кабель дотягивался до телевизора. А для большинства вышеперечисленных задач и физическая клавиатура не нужна — достаточно экранной клавиатуры Windows.

Цены на новые комплектующие растут, а б\у железо стоит просто копейки

Последний раз я пытался продать ПК на базе Phenom X3 и широкоформатного монитора с диагональю 19" на Авито года три назад, и он банально оказался никому не нужен. Я снижал цену каждую неделю, и даже за 2500 рублей покупателей не нашлось. И тут я подумал — отдавать уже практически ставшее винтажным довольно редкое железо, да еще с корпусом, кулером, блоком питания и жестким диском, которые еще вполне можно использовать в других своих ПК, будет очень недальновидно. Ведь даже новый бюджетный блок питания мощностью 350 ватт обойдется сегодня почти в цену этого компьютера, а то и дороже, например, Deepcool PF350.

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И поэтому, когда пару лет назад у меня освободился после апгрейда процессор Ryzen 5 1600, я не стал его продавать — стоил он тогда на вторичном рынке просто копейки, всего то тысячи три рублей. А ведь в качестве основы для второго, мультимедийного ПК его шести ядер и 12 потоков хватит еще на долгие годы. Да и иметь полную взаимозаменяемость комплектующих с моим основным ПК очень неплохо — от процессора и ОЗУ, до материнской платы и кулера.

Мой основной ПК уже нет смысла апгрейдить

Раньше деньги, вырученные от продажи старых комплектующих, я вкладывал в свой основной ПК, но в 2024 году в этом уже нет смысла, так как он стал полностью завершенным и сбалансированным. Собран он из такого железа:

  • Процессор — Ryzen 5 5600X, правда с браком, иногда ПК вываливается с ним в черный экран, но если не забывать почаще сохранять документы в Word при написании блогов, то с этим можно жить.
  • Кулер — Zalman CNPS10X Performa, которому стукнуло уже 10 лет.
  • Материнская плата — MSI B450-A PRO MAX, крепкий середнячок, главный недостаток которой, это отсутствие шины PCI Express четвертой версии.
  • Оперативная память — 32 ГБ Crucial Ballistix Sport LT (AES) с разгоном до 3600 МГц.
  • Видеокарта — Palit GeForce RTX 3060 Dual, учитывая, что я играю все меньше, ее хватит мне еще лет на пять. Если, конечно, не сломается, так как компания Palit в ней сэкономила на всем, чем можно.
  • Корпус — старенький, но вместительный и тихий Fractal Design Define R4.
  • Блок питания — Chieftronic GPU-750FC, избыточно мощный для этой сборки, но очень тихий и холодный.
  • SSD — SATA Samsung 860 EVO объемом 1 ТБ и M.2 ADATA XPG GAMMIX S11 Pro аналогичного объема.

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Как видите, мой ПК — это вполне бодрый середнячок, который все еще вполне справляется с новыми играми, и что-то менять в нем нет особого смысла. Даже последняя покупка — M.2 SSD ADATA XPG GAMMIX S11 Pro была явно лишней, так как он за несколько месяцев заполнился лишь на четверть, а все игры прекрасно умещаются на Samsung 860 EVO.

Конечно, этот ПК можно неплохо взбодрить установкой процессора Ryzen 7 5700X3D и видеокарты GeForce RTX 4070 SUPER, и в этом случае отсутствие шины PCI Express 4.0 не будет играть большой роли, а материнская плата и блок питания вполне справятся, но мне совершенно не нужна такая мощь, особенно учитывая то, что мне вполне хватает монитора с разрешением Full HD. Ну а с видеокартой Palit GeForce RTX 3060 Dual даже после замены Ryzen 5 1600 на Ryzen 5 5600X прирост был виден лишь в некоторых играх, так что апгрейд только процессора в этом ПК не имеет никакого смысла.

И здесь еще один ПК дома на платформе AM4 имеет неплохие возможности стать донором комплектующих в случае поломки. Или наоборот, вернувшись на Ryzen 5 1600 и поставив к нему видеокарту GeForce RTX 3060, если мой Ryzen 5 5600X доломается окончательно, я практически не замечу разницы. Ну а купить железо под еще один ПК — ТВ приставку, можно буквально за копейки, единственное, с чем не хочется связываться, это старые материнские платы, проработавшие много лет, с ними возможны любые сюрпризы.

Неадекватные покупатели

Все мы боимся жуликов на вторичном рынке комплектующих, которые могут подсунуть товар со скрытым дефектом или выслать Celeron вместо Core i7, но и покупатели иногда попадаются настолько чудные, что сто раз пожалеешь о той тысяче рублей, что получил от продажи старого "железа" на вторичном рынке. Особенно учитывая то, что их приходится пускать к себе домой, чтобы показать работоспособность процессора или видеокарты. В былые годы, когда я активно продавал и покупал комплектующие на Авито, мне пару раз попадались самые настоящие неадекваты, которых приходилось выпроваживать из квартиры практически силой. Один, к примеру, устроил скандал из-за того, что материнская плата продавалась в пакете, а не в Ret комплектации, хотя это явно было указано в объявлении, и требовал деньги на такси, так как он "зря проездил и потратил два часа своего времени".

Компьютерная техника быстро становится коллекционным винтажем

В наше время многое компьютерное "железо" быстро проходит цикл ценности от устаревшего и затем до хлама, который стоит копейки, до винтажа, который уже не найти в продаже. Например, сегодня на Авито навалом процессоров Pentium 4, а вот рабочих материнских плат в хорошем состоянии для них найти уже гораздо труднее, и для этого часто придется покупать старый системник целиком. А Pentium III, которые еще несколько лет назад отдавали буквально за копейки, уже и вовсе невозможно найти. Особенно — в слотовом исполнении, и я очень жалею, что в свое время продал такой процессор буквально за бесценок.

И стоит сто раз подумать — так уж ли нужно продавать старые комплектующие, особенно, если они занимают мало места. Например, процессоры и видеокарты, ведь через несколько лет они станут гораздо дороже. Поэтому свой полностью рабочий комплект из платы AM2+ и процессора Phenom X3 я положил на хранение до лучших времен, но думаю собрать из него аутентичный ретро-компьютер на базе Windows XP, ведь электронику все равно нужно иногда включать и давать ей поработать, чтобы избежать деградации конденсаторов.

Взаимозаменяемость большинства комплектующих

Несмотря на то, что годы идут, многие старые комплектующие отлично стыкуются с новым железом, и вы вполне можете запитать новую бюджетную сборку на базе процессора Core i3-12100F блоком питания FSP PNR на 400 ватт, добавив к ней SATA SSD на 120 ГБ, выпущенный 10 лет назад и видеокарту GeForce GTX 750 Ti такого же возраста, которая все еще справляется с кучей игр и ускоряет воспроизведение и кодировку видео. А затем добавить к этому старый жесткий диск для хранения файлов и собрать этот ПК в древнем корпусе с верхним расположением блока питания, но с крепким и толстым железом толщиной 0.8 мм, которой уже практически не используется в современных корпусах. И все это будет прекрасно работать вместе, а учитывая то, что часть комплектующих будет старше основы платформы этого ПК на 10 лет — это впечатляет. Ведь в компьютерной индустрии раньше прогресс шел так быстро, что разъемы и совместимость компонентов терялась уже за пять лет. Поэтому, если вас устраивает бюджетное "железо", и вы не требуете от своего ПК многого, то иметь дома пару "доноров" для сборки ПК совсем не помешает.

Пишите в комментарии, а что вы делаете со своими старыми компьютерами? А еще я посоветую вам прочитать несколько моих новых блогов: 

Решаем трудную задачу —  собираем игровой компьютер всего за 38000 рублей осенью 2024 года

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11 отличных кулеров 2000-х годов, которые все еще способны охладить современные процессоры. Часть 4

Все блоги автора Zystax о компьютерах, играх и Windows. 

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процессор комплектующие ретро авито вторичный рынок винтаж
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