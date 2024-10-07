В блоге Практика: восстанавливаем работоспособность Windows после сбоя или заражения вирусами в 2024 году я рассказывал, как починил Windows после заражения троянскими программами, но после такого инцидента, конечно же, лучше сделать полную переустановку системы. Тем более, что мы не можем быть наверняка быть уверенными в том, что Windows не остается зараженной, даже в том случае, если антивирусы после проверки показывают успокаивающую зеленую плашку "Вирусов не найдено".

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А еще в этот раз я столкнулся с такой неприятной ситуацией, как некорректное удаление антивируса, когда при попытке удаления Kaspersky Free он выдал ошибку. А антивирус настолько глубоко внедряется в систему, что потом удалить его вручную будет практически невозможно, что и произошло в моем случае. Утилита HiBit Uninstaller, которую я активно использую последнее время для настройки Windows, показывала, что в системе остаются работающие драйверы антивируса.

И при попытке их удаления на ПК попросту отрубались мышь и клавиатура, а флеш накопители работали со сбоями даже в том случае, если эти драйвера не трогать. Не помогла и утилита для удаления антивируса Kavremover, и я решил переустановить Windows 10 с нуля. Почему именно переустановить, а не распаковать готовый и настроенный образ, который я делал несколько лет с помощью утилиты Acronis True Image? Дело в том, что программы и драйвера для материнской платы, использованные в том образе, уже заметно устарели, а переустанавливать их заново - не самый оптимальный вариант.

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Поэтому я скачал последние драйвера и актуальные утилиты, которыми пользуюсь постоянно и начал готовится к переустановке Windows. А этот процесс всегда занимает у меня гораздо больше времени, чем сама переустановка, ведь я стараюсь не потерять ни одного важного файла и сегодня расскажу вам об этом в подробностях, что поможет вам без потерь переустановить Windows. А еще этот процесс будет интересен тем, что будет происходить без флешки, а Windows 10 будет ставиться на M.2 SSD таким образом, чтобы вторая Windows на SATA SSD осталась нетронутой, и каждая из них имела свой отдельный и независимый загрузчик, хотя, при желании, их можно и совместить.

Ведь если просто создать флешку с Windows и начать установку, то операционная система на ПК с двумя SSD просто использует уже существующий загрузочный раздел, и если после этого вынуть накопитель с этим разделом, Windows на другом SSD откажется загружаться. Такая особенность инсталлятора Windows испортила немало нервов пользователям, имеющим два накопителя в ПК, и часто они просто отключают другие SSD физически, но в случае с M.2 SSD это сделать проблематично.

Но, обо всем по порядку и сначала я расскажу о том, как я сохраняю все важные данные перед переустановкой Windows и очень помогает в этом, как ни странно, создание скриншотов. Главное - чтобы они сохранялись не в системный раздел, чтобы не потерять их при переустановке Windows. Скриншоты позволяют сохранить ту информацию, которую мы обычно забываем, например, записи со стикеров на Рабочем столе.

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Сам Рабочий стол, со всеми ярлыками и лежащими на нем файлами, я обычно сохраняю в отдельную папку и делать это удобно с помощью файлового менеджера Total Commander. Сразу же стоит сохранить всю папку Documents, в которой могут лежать важные файлы и сохранения игр.

А еще важно не забыть сохранить всю важную информацию из папки Application Data, для чего нужно создать в папке с вашим бэкапом подпапки LocalLow, Roaming и Local, и сохранить в них данные от ваших программ и игр. Это позволит потом обойтись без их переустановки и настройки. Скриншоты помогут не забыть и то, какие программы у вас установлены, для чего нужно сделать снимок из Панели управления - подраздела Программы и компоненты.

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Но гораздо удобнее сделать их текстовый список, для чего просто закидывайте скриншот в поиск Яндекса по картинкам и включайте в нем распознавание текста.

В моем случае получился вот такой список после удаления из него игр, довольно небольшой, но много программ я использую в портабельном варианте.

O:Disk-O

Gamminator

Google Chrome

HideVolumeOSD 1.2

HWINFO64

Media Preview

Microsoft Office профессиональный плюс 2016

Movavi Photo Editor 5.5.1

Movavi Video Editor Plus 2021

MSI Afterburer 4.6.4

Notepad++ (64-bit x64)

PotPlayer-64 bit

PowerToys (Preview) x64

Punto Switcher 4.4.4

qBittorrent

simplewall

TechPowerUp GPU-Z

Unigine Superposition Benchmark 1.1

Viber

Visual Similarity Duplicate Image Finder Professional 6.0.0.1

VLC media player

Waterfox (x64 en-US)

WinRAR 6.24 (64-разрядная)

XnConwert 1.83

Яндекс. Диск

Почему в нем присутствуют те утилиты, которые прекрасно работают и в портативном варианте? Дело в том, что некоторые из них проще установить заново, скачав последнюю версию, избежав с помощью этого настройки файловых ассоциаций и добавления утилиты в автозагрузку. А вот использования портативного браузера, в моем случае - Mozilla Firefox, оказалось чрезвычайно удобным, так как после переустановки Windows вы сразу попадает на привычные сайты без нужды вводить пароль и даже использовать двухфакторную авторизацию.

После того, как все важное сохранено, можно приступать к установке Windows и для нее я уже несколько лет использую утилиту WinNTSetup, которая очень ускоряет процесс, позволяя делать установку прямо из-под второй Windows или загрузившись с загрузочной флешки, например, от от Sergei Strelec.

Вам будет нужно добавить расположение ISO-файла с дистрибутивом Windows, выбрать раздел на SSD для размещения загрузчика Windows, и раздел для ее установки, который после перезагрузки станет диском C:\. Причем после окончания работы WinNTSetup и перезагрузки, выбрав в качестве загрузочного SSD с новой Windows, вы сразу попадете на процесс запуска служб и установки устройств. Единственная проблема, которая у меня возникала при установке Windows с помощью WinNTSetup - это отсутствие активного загрузочного раздела EFI на новом SSD, но его легко создать с помощью вот этих команд в командной строке.

diskpart lis disk sel disk 1 (вместо 1 указываете номер, под которым обозначен нужный вам диск) creat par efi size=100 format fs=FAT32

WinNTSetup позволяет сразу применить и разные твики и настройки для Windows, но я использую лишь тот, который отключает зарезервированное место для обновлений Windows.

Что интересно, на системном диске на этом этапе установки, до перезагрузки, занято всего лишь около 8 ГБ.

А после первой загрузки в новую систему папка Windows уже будет занимать почти 12 ГБ. Ну а что произойдет затем, знают многие пользователи Windows - даже при регулярных чистках она будет распухать, и у меня перед переустановкой, после года работы, она занимала почти 30 ГБ.

Но, прежде чем перезагружаться в свежеустановленную Windows, нужно отрезать ей доступ в интернет, и сделать это можно разными способами. Отключить питание роутера, выдернуть LAN-кабель из системника или отключить сетевой LAN или Wi-Fi адаптер в BIOS. Это нужно сделать для того, чтобы вручную установить свежие драйвера на материнскую плату и видеокарту, и не удалять потом устаревший видеодрайвер, который автоматически установит Windows.

Теперь, когда Windows установлена, самое время подготовить ее к архивации, чтобы иметь готовый свежий образ диска с ОС без всякого мусора и потенциальных проблем, но сначала нужно установить нужные вам программы. И здесь стоит не усердствовать и не пытаться установить весь максимум ваших программ, и особенно игр. И не только для того, чтобы образ Windows был компактен, а для того, чтобы минимально вмешиваться в его работу. Поэтому утилиты мониторинга, объемные офисные пакеты, особенно с "кряками" и, тем более, сторонние антивирусы, стоит оставит на потом. Их установка займет не много времени, а без них Windows будет почти как новенькая.

Еще не стоит заниматься серьезными твиками и настройками системы, их тоже стоит отложить на потом. А образ установленной Windows можно сделать с помощью Acronis True Image. А вот чего не стоит делать, так это архивировать Windows с помощью встроенных средств архивации. Стоит измениться размеру EFI раздела, что может произойти после очередного обновления Windows, и встроенное средство архивации выдаст ошибку, и пару раз из-за этого я попросту зря тратил время на создание настроенного образа Windows.

Раньше я делал сразу два образа Windows - один абсолютно свежий, даже без драйверов, а второй уже после установки драйверов и программ, но впоследствии отказался от первого варианта. Смысла в таком образе немного, так как сделать новую и свежую установку Windows с помощью WinNTSetup - дело нескольких минут.

Итоги

Вот таким образом я переустанавливаю Windows уже много лет, не теряя важных файлов и сохранений игр и, надеюсь, эти советы помогут и вам. Меня выручает то, что на ПК постоянно стоит независимая Windows на втором SSD, в которую можно загрузиться за минуту в том случае, если с основной Windows возникли проблемы. Это можно сделать и с помощью Windows PE с загрузочной флешки, но это будет не так быстро, да и не все нужные программы будут под рукой. Второй, недорогой SSD пригодится не только для второй Windows, но и для того, чтобы сохранять на него ваши бэкапы важных файлов и использовать под ресурсоемкие задачи, чтобы не тратить ресурс основного SSD - например, файла подкачки.

Для этих задач удобно использовать отдельный SATA SSD с объемом в 500-512 ГБ - такие накопители недороги, практически не греются, расположить их можно в любом корпусе ПК, а недостатка SATA портов сейчас нет практически в любом игровом ПК. На Яндекс Маркете сегодня такие накопители можно купить примерно за три-четыре тысячи рублей, что будет совсем небольшой платой за те плюсы, что дает использование в ПК сразу двух SSD. Главное - не брать самые дешевые модели, а присмотреться к "середнячкам", например, ADATA Ultimate ASU800SS-512GT-C.

Patriot P210 S512G25, Patriot P220 P220S512G25, Digma Run S9 или Crucial 500GB BX500 (CT500BX500SSD1).

Пишите в комментарии, а вы делаете образ Windows для последующей распаковки в будущем или ставите ее каждый раз заново? А еще я порекомендую вам прочитать несколько моих новых блогов: четвертый выпуск блога про крутые процессорные кулеры прошлых лет, причины, по которым сегодня не стоит покупать даже недорогие видеокарты-затычки на вторичном рынке, и про полный набор бесплатных программ для Windows на все случаи жизни, используя которые вы не заразите систему вирусами и троянами, которые иногда бывают в "кряках" и "кейгенах" для взломанного софта.