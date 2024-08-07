Статистика игрового сервиса Steam чрезвычайно интересна тем, что позволяет нам взглянуть на самую распространенную конфигурацию игрового ПК в мире. А еще — на тенденции, которые происходят в мире компьютерного "железа", которое находится в непрерывном развитии и улучшении, стараясь угнаться за растущими системными требованиями игр и операционных систем. Вот и недавно вышедшая свежая порция статистики Steam за июль 2024 года получилась весьма интересной и показательной. И сегодня мы с вами обратим внимание на ее ключевые моменты, а заодно попробуем подсчитать, во сколько обойдется самый распространенный игровой ПК в мире, основываясь на данных статистики сервиса Steam.

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Первое, на что хотелось бы обратить ваше внимание, это расклад сил на рынке видеокарт, где заметно, что компании AMD удалось немного выправить ситуацию и нарастить свою долю в игровых ПК. Если совсем недавно статистика рисовала плачевную для AMD ситуацию, где видеокарты этой компании были лишь у 11.5% геймеров, а видеокарты конкурента, компании Nvidia — у 82.2%, то сегодня расклад сил уже не такой пугающий. Доля "красных" составляет 15.17%, "зеленых" — 76.92%, а "синих", компании Intel, которая стала третьим игроком на рынке со своими Intel Arc — уже 7.57%.

Если же взглянуть на самые популярные у геймеров видеокарты, то видно, что GeForce RTX 3060, которая находится на вершине списка популярных моделей уже много месяцев, стоит в компьютерах 5.88% пользователей сервиса Steam. Заметно более слабая GeForce GTX 1650, которая, тем не менее, довольно долго была на первом месте, занимает сегодня долю в 4%. И заметно, как быстро на вершину списка популярных видеокарт продвигается GeForce RTX 4060, которая уже располагается на пятом месте с долей 3.47%. Видеокарт от AMD в верхних строчках рейтинга не видно совсем, и только на 16-м месте располагается встроенная графика AMD Radeon Graphics. Кстати, про сборки с процессорами AMD со встроенной графикой у меня недавно вышел блог — "Играем за копейки — три выгодные ультрабюджетные сборки ПК в августе 2024 года".

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Что касается процессоров, то можно видеть в таблице, что продолжают доминировать и наращивать свою долю на рынке модели с шестью ядрами, которые стоят в практически в каждом третьем игровом ПК. Четырехъядерники стоят лишь у 18.47% пользователей сервиса Steam, и почти такую же долю занимают восьмиядерники — 19.95%. Но учитывая то, что модели с несимметричными ядрами есть уже и у AMD, а на процессорах Intel разделение на производительные P-ядра и энергоэффективные E-ядра, произошло уже более двух лет назад, понять то, как на них реагирует телеметрия Steam, пока непонятно.

А еще очень интересно взглянуть на подраздел статистики, показывающий объем накопителей в геймерских ПК. Здесь видно, что более половины или 55.89% пользователей Steam имеют объем накопителей более 1 ТБ и число таких пользователей быстро растет. Но и здесь пора бы уже делать разделение в статистике на SSD и HDD накопители, ведь многие геймеры не спешат отказываться от классических жестких дисков, которые в ряде задач все еще заметно предпочтительнее твердотельных. Это и стоимость одного гигабайта объема, и очень высокий ресурс записи, который закончится только с выходом из строя HDD, а еще — возможность долгое время сохранять записанные данные при отключенном питании.

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Но вот, наконец-то мы и подошли к разделу статистики, посвященному самому популярному ПК пользователей сервиса Steam, а учитывая то, что его аудитория уже давно перевалила за 130 миллионов пользователей, можно утверждать, что эта статистика описывает самый распространенный игровой ПК в мире.

И здесь мы видим следующее — количество оперативной памяти у большинства геймеров все еще составляет 16 ГБ. Процессор — шестиядерный, и я более, чем уверен, что это популярные бюджетные шестиядерники с классическими ядрами, Ryzen 5 3600, Ryzen 5 5500, Ryzen 5 5600, Core i5-10400F и Core i5-12400F. Видеокарта — GeForce RTX 3060, монитор с разрешением 1920х1080 точек, и накопители общим объемом более 1 ТБ. И это наверняка связка из SSD и HDD, ведь представить в таком ПК SSD объемом 2 ТБ довольно трудно. Такие модели только набирают популярность, да и стоят прилично, являясь выбором богатых геймеров в топовые игровые ПК.

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А еще нельзя не заметить, что доля Windows 10 опять начала расти и эта операционная система установлена более чем на половине игровых ПК. Будем надеяться, что это подтолкнет компанию Microsoft к увеличению срока поддержки этой ОС, ведь представить, что будет с огромным парком бюджетных и старых ПК, которые не способны нормально работать с Windows 11 — просто страшно. А теперь давайте перейдем к подсчету того, во сколько летом 2024 года обойдется самый распространенный игровой ПК в мире, взяв за основу цены маркетплейса Яндекс Маркет и начнем с процессора.

Процессор

Если вы думали увидеть здесь популярный шестиядерник от AMD, то я вас разочарую. Статистика —вещь неподкупная и она показывает, что две трети пользователей сервиса Steam выбирают процессоры от Intel. Поэтому в нашей сборке пропишется популярный шестиядерник Core i5-12400F, который остается оптимальным выбором в ПК среднего уровня, даже несмотря на выход преемников с "четверкой" в индексе — Core i5-13400F и Core i5-14400F. Да, у них есть дополнительные E-ядра, но по соотношению цена/производительность Core i5-12400F остается вне конкуренции, и его главные соперники — это Ryzen 5 5600 и Ryzen 7500F.

Охлаждение процессора

Выбирая товары для этого ПК на Яндекс Маркете, я наткнулся на очень дешевый кулер ID-COOLING SE-214-XT с пометкой "СУПЕРЦЕНА" и, как выяснилось потом, комплектующих со столь большой скидкой продается сегодня очень много и подобный ценопад позволит нам очень серьезно сэкономить при сборке этого ПК. Что касается кулера ID-COOLING SE-214-XT — это отличная модель с четырьмя теплотрубками, которая без проблем охладит Core i5-12400F, который даже при отключении лимитов потребляет в тяжелых задачах около 90 ватт.

Материнская плата

Но, все-таки 90 ватт это слишком много для материнских плат без радиатора на системе питания и с Core i5-12400F они будут просто кипеть, поэтому наше выбор — добротная плата на чипсете Intel B660, ASUS PRIME B660M-K D4. И глядя на столь низкую цену, сразу вспоминаешь старые добрые времена, когда доллар стоил 50-60 рублей, а цены на игровые компьютеры еще не вызывали шок.

Оперативная память

Еще одна выгодная покупка со скидкой — комплект из двух модулей оперативной памяти с частотой 3200 МГц, G.skill AEGIS F4-3200C16D-16GIS, общим объемом 16 ГБ и неплохими таймингами 16-18-18-38. За более высокой частотой с процессором Core i5-12400F лучше не гнаться из-за ограничений платформы LGA 1700, на которой высокочастотная оперативная память гарантированно работает только на процессорах с разблокированным множителем.

Видеокарта

Даже несмотря на выход видеокарт GeForce RTX 4000-й серии старая добрая GeForce RTX 3060 остается отличным выбором по соотношению цены и производительности. Да, ест она гораздо больше, чем GeForce RTX 4060, но у нее на треть больше более быстрой видеопамяти, а подключена она по 16-ти полноценным линиям PCI Express 3.0. То есть, GeForce RTX 3060 будет с полной отдачей работать и в старых ПК с процессорами Ryzen 3600, работающих в материнских платах с чипсетом AMD B450 или Core i5-10400F. И вы только посмотрите на цену этой видеокарты! Palit GeForce RTX 3060 DUAL за 25791 рубль не оставляет никаких шансов конкуренту — Radeon RX 6600, да и по сравнению с новинками выглядит отличным выбором.

А тем геймерам, кто пишет в интернете о том, что современным играм хватает 8 ГБ видеопамяти, можете показать вот этот скриншот из тестирования игры Hogwarts Legacy, где GeForce RTX 3060 с 12 ГБ обошла даже GeForce RTX 3070 Ti в разрешении 1920х1080 точек.

SSD-накопитель

Купив в свой ПК еще один SSD-накопитель объемом 1 ТБ, но уже не SATA, а M.2 NVMe, я понял одно — гнаться за скоростью SSD в обычном игровом ПК нет никакого смысла. Гораздо практичнее будет выбирать больший объем и более длительный срок гарантии, а разницу в загрузке игр между бюджетным и топовым SSD вы не заметите без специальных замеров. Поэтому наш выбор — недорогой SSD Patriot P300 P300P1TBM28 объемом 1 ТБ и со вполне приличным скоростями, 2100 МБ/с на чтение, и 1650 МБ/с на запись. Ресурс перезаписи (TBW) у этой модели равен 480 ТБ, и, учитывая то, что у нас будет стоять еще и жесткий диск, на который можно качать торренты и установить нетребовательные игры — этого хватит надолго.

Жесткий диск

Дополнительный объем накопителей, переваливающий за 1 ТБ, мы реализуем с помощью жесткого диска и это будет WD Blue WD20EZBX, оптимальная модель объемом 2 ТБ, ведь HDD объемом 1 ТБ уже давно потеряли популярность, да и стоимость одного гигабайта у них слишком высока.

Блок питания

Продолжая искать комплектующие для этой сборки, я думал выбрать для нее блок питания мощностью 500-550 ватт, но, увидев DeepCool PF750 мощностью 750 ватт всего на несколько сотен рублей дороже, чем DeepCool PF550, не смог устоять. Такая мощность, конечно же, никогда не понадобится нашему ПК, который будет потреблять максимум 350 ватт, но этот запас мощности обеспечит низкий нагрев блока питания, невысокий уровень шума и его потенциально гораздо более длительную работу за счет продления жизни конденсаторов, которые не любят перегрев.

Корпус

Попался мне еще и корпус с отличной скидкой. Это MSI MAG FORGE M100R с очень качественной сборкой, продуманными внутренними мелочами и отличным внешним видом. А еще у этой модели отличная продуваемость — предустановлены сразу четыре вентилятора "стодвадцатки", есть пылевые фильтры, ARGB-подсветка и разъемы USB 2.0 Type-A и USB 3.2 Gen 1 Type-A. Боковая стенка, конечно же, из закаленного стекла, а еще этот корпус компактен и не займет много места под столом.

Итоги

Итак, компьютер полностью собран, и он обойдется всего в 70008 рублей с картой Пэй или в 74120 без нее. И даже приблизительно оценивая объем скидки "СУПЕРЦЕНА" на Яндекс Маркете, мы экономим более 5000 рублей по сравнению с покупкой таких же комплектующих в обычных магазинах электроники. Этот ПК без проблем справится со всеми новыми играми и мне кажется его единственный недостаток — это всего 16 ГБ оперативной памяти. В 2024 году хотелось бы видеть 32 ГБ в такой сборке, но ведь мы пытаемся собрать самый популярный ПК по статистике Steam.

Интересно, а ваш игровой компьютер мощнее того, что получился в этом блоге? Напишите свою конфигурацию в комментарии. И, если у вас будет время, не пропустите несколько моих новых блогов: про практическое применение старых ПК и ноутбуков, про свежие стратегии, которые вышли на ПК за последние пять лет, и про сборку мощного игрового компьютера с видеокартой GeForce RTX 4070.



