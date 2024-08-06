После покупки нового компьютера или ноутбука мы обычно стараемся продать старые ПК, чтобы компенсировать часть потраченных средств, но иногда они настолько устарели, что продать их можно только за бесценок, да еще и покупателя придется ждать неделями. Еще один вариант — отдать их родственникам или друзьям, но в наше время компьютер обычно есть у всех и мало кто обрадуется здоровому железному ящику, который уже не может запускать новые игры, а иногда даже не способен работать с современной операционной системой Windows 10. И сегодня мы с вами рассмотрим самые полезные способы применить такие ПК и ноутбуке, часть из которых я успешно применяю у себя дома уже много лет.

NAS или сервер для бэкапа

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У каждого из нас есть важные файлы, которые будет очень жалко потерять. А если вы думаете, что у вас нет таких файлов, представьте такую ситуацию, что вы включаете свой ПК, а он показывает ошибку «DISK BOOT FAILURE, INSERT SYSTEM DISK», и ваш SSD со всеми файлами больше недоступен. Поверьте, даже потерять сохранения для игры, в которую вы играли несколько недель, будет очень обидно и именно потеря сохранений The Elder Scrolls IV: Oblivion, в которую я наиграл месяц, подтолкнула меня к настройке ежедневного автоматического бэкапа с помощью утилиты Acronis True Image.

Но здесь есть важный нюанс — сохранять важные данные имеет смысл только на отдельный SSD или HDD, чтобы не потерять их в том случае, если выйдет из строя ваш основной накопитель. И у меня данные с SSD каждый вечер копируются на HDD, который тоже установлен в ПК. Но куда копировать объемные данные с HDD? Если использовать для этого SSD, то его ресурс тает на глазах, а еще, в случае заражения ПК шифровальщиком или критического сбоя блока питания, вы можете лишится данных со всех накопителей в вашем ПК и ноутбуке.

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И вот здесь и очень пригодится старый ПК или ноутбук, включенный в вашу локальную сеть. В моем случае я использую как NAS и для бэкапа старенький ПК на базе Ryzen 5 1600, на котором еще и играют домашние. Я установил в него HDD объемом 250 ГБ и каждый вечер все мои ценные данные копируются на этот ПК по сети с помощью Acronis True Image. А еще я храню на этом ПК свои фотографии и видео со смартфона и цифрового фотоаппарата, которые еще не рассортировал по папкам на ПК и в облаке. Самый простой способ подключить такой ПК к интернету и в домашнюю сеть — USB Wi-Fi контроллер, стоят такие модели очень недорого, например, PALMEXX USB Wi-Fi.

Мини телевизор

Если у вас остался не только старый ПК, но и монитор для него, то, подключив его к интернету, можно превратить его в небольшой телевизор со множеством бесплатных каналов. Программ для получения IP-TV каналов существует множество, и чтобы управлять этой системой, переключая каналы и настраивая громкость, нужна только беспроводная мышка и виртуальная клавиатура, которая есть в любой версии Windows. Подобных мышек продается очень много и цены на них весьма демократичны, но, если вам нужен уверенная работа мышкой на расстоянии, присмотритесь к моделям с ценой хотя бы от 500 рублей. Например, Xiaomi Miiiw Wireless Mouse Silent MWMM01 Black.

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ПК и ноутбук как smart приставка к большому ТВ

Если же старого монитора у вас нет, ненужные ПК и ноутбук можно подключить к большому телевизору и особенно это будет полезно для тех моделей, у которых нет встроенной функции smart TV или она настолько устарела, что уже не работает нормально. Для этого понадобится беспроводная мышка и USB Wi-Fi контроллер, и на телевизоре можно смотреть YouTube, фильмы в высоком качестве и с даже комфортом серфить интернет и играть в простые игры, которым нужна только мышка. Для этих целей хватит даже древней встроенной в процессор графики уровня Intel HD Graphics 2000 и единственная проблема, с которой вы можете столкнуться — это отсутствие HDMI выхода на вашем ПК или ноутбуке. Ее можно решить с помощью недорогих переходников, которые бывают как пассивные — DVI-HDMI, так и активные, с встроенным контроллером, например, PALMEXX HDMI - VGA.

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Игровая приставка с ретро видеоиграми

Если вы пробовали играть с геймпадом на обычном ПК и ноутбуке в ретро игры с консолей Dendy, Sega MegaDrive, Super Nintendo или PlayStation 1, то наверняка представляете, какое это хлопотное дело. Надо установить и настроить эмулятор, скачать игры, подключить геймпады, протянув провода или воткнув беспроводные ресиверы от них. И, конечно, же, сразу вылезают проблемы — USB-портов не хватает, провода на столе мешаются, сидеть вдвоем за ПК, играя в файтинги, не удобно, а какая-нибудь срочная задача, требующая вашего основного ПК, отвлекает от игры и портит весь ностальгический настрой.

Гораздо проще и удобнее сделать игровую приставку из старого ПК или ноутбука, подключив его к большому телевизору и заранее настроив эмуляторы и игры. Да и подключенные геймпады в этом случае не будут мешаться у вашего основного ПК. Интернета для такого ПК — ретро приставки не нужно, и вам понадобятся только геймпады и переходник для подключения его к телевизору, если на видеокарте ПК нет HDMI выхода. И для такого применения сгодится самый древний ПК, даже на основе процессоров Core 2 Duo или Athlon X2, с операционной системой Windows 7 или даже Windows XP и обычным жестким диском в качестве накопителя. Причем с лихвой хватит даже HDD объемом 80 ГБ — на нем уместятся тысячи ретро игр. Ну а недорогой геймпад обойдется чуть дороже 500 рублей.

ПК для агрессивной среды — гаража, дачи и кухни

Наши ПК и ноутбуки очень не любят работать в помещении с высоким уровнем пыли, повышенной влажностью, дымом от сигарет или масляной взвесью, которой заполняется кухня в то время, пока вы жарите котлеты или картошку. В такой среде быстро окисляются контакты микросхем и разъемы ПК, кулеры забиваются пылью, а все поверхности внутри и снаружи покрываются масляной пленкой, которую практически невозможно очистить. Использовать в такой среде новый ПК или ноутбук будет очень жалко, а вот старенький, который жалко выкинуть, а продать на Авито практически невозможно, но который еще работает — вполне возможно.

Пускай проработает он в такой неблагоприятной среде всего полгода или год, но зато принесет пользу. Что можно делать на таком ПК на даче, кухне или в гараже? Во-первых, конечно же, слушать любимую музыку даже без доступа к интернету, а ее на жесткий диск объемом 120-160 ГБ влезет столько, сколько не уместится в топовом смартфоне. Можно слушать аудиокниги, а еще добавить электронные книги с рецептами или мануалами по ремонту различных узлов автомобиля. Способов для использования ПК в гараже, на даче и кухне можно придумать множество, включая и те, что описаны выше.

Недорогая система видеонаблюдения

Иногда происходят ситуации, когда вам срочно нужна система видеонаблюдения, а покупать и настраивать готовое решение нет времени или денег. Например, кто-то повадился воровать ваш урожай на даче или царапает припаркованную у подъезда машину. И здесь пригодится старый ПК или ноутбук, оснащенные обычной веб-камерой и программой для записи с нее, которых в сети можно найти множество. Особенно удобным для данного применения станет компактный старый ноутбук, ведь некоторые модели уже с завода оснащены встроенной веб-камерой.

Но, нужно учитывать, что мыльной "вебки" с разрешением 0.3 мегапикселя вряд ли хватит для того, чтобы понять, что именно происходит на наблюдаемом объекте. И для того, чтобы получить четкую картинку, стоит купить нормальную веб-камеру с высоким разрешением, тем более, что она потом пригодится для связи в мессенджерах на ПК и ноутбуке или даже для ведения стримов. Хватит веб-камеры с разрешением картинки 1920х1080 пикселей, но нужно учитывать, что многие модели выдают такую картинку с интерполяцией и она мало отличается от разрешения 720p и даже ниже. Поэтому для четкой видеозаписи стоит поискать качественные модели, например, Fifine K420.

Можно придумать еще множество способов применения для вашего устаревшего железного друга — цифровая фоторамка, стартовый компьютер для ребенка младших классов, полигон для испытания легких версий Linux или ПК для постепенной «прокачки» удачно купленными комплектующими на Авито и его последующей продажи. Главное — применить фантазию и не торопиться от него избавляться, особенно учитывая то, что момент перехода компьютерного железа из категории "ненужное старье" в категорию "ценный винтаж" может произойти очень быстро. Попробуйте сегодня, к примеру, купить ПК на базе Pentium II или Pentium III и сразу убедитесь в этом.

Главная проблема старых ПК и ноутбуков

Одна из главных проблем, с которой вы можете столкнуться при попытке использовать старый ПК или ноутбук — это отсутствие у них SSD-накопителя. Уже несколько лет это является критичной проблемой, и я в полной мере ощутил это на себе, пытаясь найти применение старенькому ПК на базе процессора Core i3-2100 и ноутбуку на двухъядерном Intel Pentium T3200. Windows 10, не говоря уже о Windows 11, превращают работу на ПК или ноутбуке с жестким диском в самый настоящий кошмар. Вас ждет не только долгая загрузка, но и почти постоянная работа HDD для обслуживания нужд операционной системы, что чревато фризами, паузами и медленным запуском программ.

Конечно, можно установить на такой ПК старую добрую Windows 7, но делать это стоит только в том случае, если вы не собираетесь подключать его к интернету. Операционная система Windows 7 давно не получает обновлений безопасности, а самое печальное — в ней не будут обновляться браузеры, из-за чего компьютер будет уязвим для вирусов и троянов, а еще он не пустит вас ни на один серьезный сайт, типа Госуслуг или Сбербанка-онлайн. Выход из этого очень простой — купить бюджетный SSD-накопитель с интерфейсом SATA в форм-факторе 2.5" и установить его в ваш старый ПК или ноутбук. Это можно сделать практически на любой, самой древней модели.

Стоят сегодня такие SSD очень дешево, и лучше присматриваться к моделям объемом хотя бы 240-256 ГБ. Цена за гигабайт объема у таких SSD ниже, чем у моделей объемом 120 ГБ, ресурс перезаписи обычно почти в два раза больше, да и по меркам софта и игр 2024 года 120 ГБ — это очень и очень мало. Сегодня на Яндекс Маркете самыми популярными бюджетными SATA SSD стали — KINGSPEC P4-240 объемом 240 ГБ

Smartbuy Splash (SBSSD-256GT-MX902-25S3) объемом 256 ГБ

Patriot P210 (P210S256G25) объемом 256 ГБ

AMD Radeon R5 R5SL240G объемом 240 ГБ

Чудес скорости от подобных SSD ждать не стоит, но Windows 10 с ними начинает работать комфортно даже на двух ядрах процессора и объеме ОЗУ в 4 ГБ. Кстати, я и для своего многострадального ПК на базе Core i3-2100, который уже засветился в нескольких блогах, наконец-то купил подобный SSD, о чем скоро напишу отдельный блог. Пишите в комментарии, а как вы используете старые ПК и ноутбуки? А еще я порекомендую вам три моих новых блога, вышедших несколько дней назад:

Играем за копейки — три выгодные ультрабюджетные сборки ПК в августе 2024 года

11 захватывающих стратегических игр, вышедших на ПК за последние пять лет

Как собрать мощный игровой компьютер с видеокартой Nvidia летом 2024 года, не переплатив ни рубля

Все блоги автора Zystax о компьютерах, играх и Windows.



