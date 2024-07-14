Летом 2024 года некоторые комплектующие стали расти в цене после новых санкций, направленных на ограничение международных платежей из России, и теперь везти на наш рынок электронику из Китая становится все сложнее. Особенно выросли в цене SSD-накопители, да и видеокарты постепенно приближаются к ценам, которые были во время последнего майнинг бума. И на этом фоне не может не радовать снижение цен на некоторые популярные процессоры — а ведь удачно купить достаточно мощный процессор, это первая и одна из самых главных задач при сборке игрового ПК.

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Большинство процессоров, которые можно купить летом 2024 года, появились на рынке достаточно давно, и мы досконально знаем их возможности в играх, но изменившиеся цены сделали некоторые хиты продаж прошлых лет невыгодной покупкой. А другие процессоры, мимо которых покупатели давно проходили мимо, наоборот — стали весьма привлекательным объектом для вложения средств. И сегодня мы с вами посмотрим на те модели процессоров, которые не стоит покупать в игровой ПК, а также на те, которые станут для них отличной заменой.

Но, стоит учесть, что актуальность подобных гайдов составляет максимум несколько месяцев и выход новых процессоров или падение цен на старые модели снова перетряхнет список выгодных покупок. Сегодня примеры цен процессоров мы возьмем на маркетплейсе Яндекс Маркет и начнем с самых недорогих, которые используются геймерами при сборке бюджетных игровых ПК в режиме максимальной экономии.

Ryzen 5 5500

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Уже трудно подсчитать, сколько виртуальных игровых сборок я сделал на базе процессора Ryzen 5 5500, и никогда бы не подумал, что запишу его в списки невыгодных моделей. Но на это есть пара причин, и самая главная из них — найти Ryzen 5 5500 по низкой цене становится трудновато. И разница между ним и Ryzen 5 5600 стала слишком мала. А Ryzen 5 5600 предлагает не только более высокие частоты "из коробки", но и в два раза больший кэш третьего уровня.

А еще Ryzen 5 5500 ограничен только третьей версией шины PCI Express, а для современных видеокарт с порезанным числом линий PCIe и небольшим объемом видеопамяти это становится очень важным параметром. И купив в пару к Ryzen 5 5500 такие видеокарты, как Radeon RX 6600, Radeon RX 7600 или GeForce RTX 4060, вы потеряете часть производительности в самых требовательных новых играх. И в этом плане даже четырехъядерный Core i3-12100F выглядит более предпочтительной покупкой, не говоря уже о Ryzen 5 5600.

Core i3-13100F

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Четырехъядерный процессор Core i3-13100F не первый раз попадает в списки не выгодных для покупки моделей и даже спустя несколько месяцев ничего не изменилось. Этот процессор слишком дорог, а прирост в производительности относительно Core i3-12100F слишком мал, чтобы переплачивать за него. Поэтому, если вы собираете игровой ПК на процессоре от Intel, возьмите Core i3-12100F или доплатите до гораздо более мощного Core i5-12400F, соотношение цены и производительности у которого заметно выше.

Core i3-14100

Точно такие же проблемы имеет и старший брат предыдущей модели, процессор Core i3-14100. Несмотря на еще более подросшие частоты и производительность, он слишком дорог для четырехъядерника, время которых закончилось и которые стоит покупать только в самые бюджетные сборки, где экономится каждый рубль.

Ryzen 5 5500GT

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Парадоксально, но за процессор со встроенный графикой Ryzen 5 5500GT просят больше денег, чем за более шустрый, но более старый Ryzen 5 5600G. Новинка для сокета AM4 отличается более низкими частотами, а в остальном является полной копией популярного шестиядерника с индексом "G". Поэтому пока стоит проходить мимо этого процессора, и если вам нужна недорогая модель со встроенной графикой — берите проверенный временем Ryzen 5 5600G.

Ryzen 5 5600X

Шестидерный процессор Ryzen 5 5600X летом 2024 года все также стоит дороже своего младшего брата — Ryzen 5 5600. Разница в частотах между ними настолько небольшая, что совершенно не стоит доплаты за старшую модель, особенно, если вы хоть немного знакомы с разгоном.

Ryzen 5 5600GT

То же самое можно сказать про Ryzen 5 5600GT, APU для сокета AM4, который отличается от ветерана рынка — Ryzen 5 5600G, только более высокими частотами. Это легко компенсируется легким разгоном, и лишняя пара сотен мегагерц конечно же не стоит доплаты в несколько тысяч рублей. Особенно учитывая, что все недостатки старой модели в виде шины PCI Express версии 3.0 и небольшого объема кэша L3 остались на месте.

Ryzen 7 5700X

Восьмиядерник Ryzen 7 5700X появился на рынке слишком поздно и так и не смог составить конкуренцию аналогам по цене от Intel или шестиядерным Ryzen 5 5600. Прирост в играх слишком мал, а вот требования к материнской плате — намного выше. Ну а выход недорогого и быстрого Ryzen 5 7500F и вовсе не оставляет Ryzen 7 5700X никакого шанса в борьбе за кошельки геймеров.

Core i5-13400F

Ryzen 5 7500F успешно борется и с более новой моделью от Intel - Core i5-13400F, оснащенной дополнительными энергоэффективными ядрами. Причем, как мы выяснили недавно в блоге Ryzen 5 7500F или Core i5-13400F — подсчитываем, на каком процессоре выгоднее собрать игровой ПК, выбор модели от Intel не позволит особо сэкономить даже при использовании дешевой оперативной памяти DDR4. Ryzen 5 7500F холоднее и быстрее в играх, и ради этого стоит обратить внимание на этот процессор, даже если вы долгие годы покупали модели только от Intel.

Ryzen 7 5700X3D

Еще одна жертва Ryzen 5 7500F — игровой процессор с большим объемом кэша L3 и восемью ядрами Ryzen 7 5700X3D. Стоит эта модель весьма недешево, а в играх находится примерно на одном уровне с Ryzen 5 7500F, что делает сборку на нем нового игрового компьютера делом крайне неоптимальным. Да и покупка Ryzen 7 5700X3D в качестве замены младших процессоров AM4 имеет мало смысла — вкладывать такие большие деньги в старую платформу, которая уже уходит с рынка, очень невыгодно.

Core i5-14400F

А вот новенький Core i5-14400F оказался просто уничтоженным старой моделью — Core i5-12600KF. Оба процессора имеют шесть больших и четыре малых ядра, но "старичок" отличается более высокими частотами и разблокированным множителем, полным доступом ко всем напряжениям, что позволяет делать андервольт и серьезный разгон памяти. Да и под нагрузкой экономичнее, так что смысла покупать Core i5-14400F нет никакого, тем более, что в играх новичок немного отстает.

Выводы

Очень интересный расклад сил на рынке процессоров сложился летом 2024 года и подобного доминирования старых моделей над новыми не было еще никогда. Согласны ли вы с этим списком невыгодных процессоров и какие еще добавили бы в него? А еще разрешите порекомендовать вам прочесть парочку моих новых блогов: про сборку оптимального игрового ПК на базе процессора Core i5-12400F и выбор самых надежных и выносливых SSD-накопителей.





