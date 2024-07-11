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Собираем оптимальный игровой компьютер для новых игр за разумную цену летом 2024 года

Цены на видеокарты стали так быстро расти, что найти оптимальную модель для ПК среднего уровня становится все труднее. Но, несмотря на это, мне удалось сделать почти идеальную сборку для игр в разрешении Full HD.
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Почти под каждым блогом про сборки игровых ПК в комментариях разгорается дискуссия между сторонниками комплектующих от разных производителей. И если с маркой процессора в 2024 году все довольно просто — какую бы модель вы не установили, от AMD или Intel, после первоначальной настройки она будет работать стабильно и надежно. И сказать без мониторинга, какой именно марки процессор стоит в данном ПК, не сможет никто. То с видеокартами все гораздо сложнее и разницу между моделями AMD, Intel или Nvidia чувствуешь уже на этапе настройки драйверов. А еще сильнее — при попытке включить в играх апскейлеры AMD FSR, Intel XeSS или Nvidia DLSS.

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И большинство геймеров выбирают именно технологию DLSS, как наименее режущую глаз и мылящую картинку. И, соответственно, голосуют рублем за видеокарты Nvidia, которые, судя по статистике Steam, выбирают уже 76% процентов геймеров. Модели от Nvidia обеспечивают еще и более лучшую трассировку лучей, и у видеокарт от AMD остается только один козырь — низкая цена. Но он начинает работать на полную силу только в том случае, если вы выбираете довольно дорогую видеокарту в мощный ПК. А собирая оптимальный игровой ПК среднего уровня, разницу в цене между моделями AMD и Nvidia заметить гораздо труднее.

И сегодня мы с вами попробуем собрать оптимальный игровой ПК, который удовлетворит потребностям большинства геймеров, играющих за мониторами с разрешением Full HD, и предпочитающих продукцию Intel и Nvidia. Примеры цен возьмем из ассортимента маркетплейса Яндекс Маркет и начнем с сердца любого компьютера — процессора.

Процессор

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Шестидерник Core i5-12400F заметно подешевел и теперь составляет конкуренцию не Ryzen 5 5600X, а его младшему брату — Ryzen 5 5600. Но благодарить за это стоит удачный, мощный и недорогой шестиядерник Ryzen 5 7500F, который произвел переоценку почти всех моделей на рынке процессоров. Еще одна причина, по которой многие геймеры выбирают Core i5-12400F — это гарантированная поддержка шины PCI Express 4.0 на любой материнской плате, даже на самом младшем чипсете. А собирая ПК на Ryzen 5 5600, чтобы получить поддержку шины PCI Express 4.0, очень важной современным видеокартам, придется доплатить за материнскую плату на чипсете AMD B550, а это съедает всю экономию.

Кулер процессора

Core i5-12400F хорош еще и тем, что отвести от него тепло гораздо проще, чем от Ryzen 5 5600, который выполнен по чиплетному дизайну и имеет очень небольшой чип с ядрами. Поэтому нам вполне хватит классической башни с четырьмя теплотрубками и вертушкой диаметром 120-мм — ID-COOLING SE-214-XT. Кулеры такой конструкции способны отвести примерно одинаковое количество тепла и, если вам нужны более низкие температуры, нужно смотреть в сторону моделей с пятью и более теплотрубками и массивными радиаторами. 

Материнская плата

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Увидев в этой сборке недорогую материнскую плату на чипсете Intel B660 — ASUS PRIME B660M-K D4, некоторые избалованные пользователи наверняка выскажут в комментариях мнение, что она слаба для Core i5-12400F. Но, если не гонять сутками рабочие задачи, в которых этот процессор потребляет примерно до 120 ватт при отключении лимитов, а играть в игры, где он еле переваливает за отметку в 60 ватт, то этой платы вполне хватит. На ее системе питания есть радиатор, а достаточное количество фаз гарантирует, что с ней ничего не случится, если установить в нее шестиядерник начального уровня, каким является Core i5-12400F.

Оперативная память

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Единственный вопрос, по которому почти не бывает споров в комментариях, это объем оперативной памяти для подобных игровых сборок. Некоторым играм уже заметно тесно в объеме 16 ГБ и, если вы не хотите терпеть фризы и просадки FPS, стоит немного доплатить, тем более, что цены на оперативную память DDR4 все еще довольно низки на фоне роста цены остальных комплектующих. Мы возьмем комплект G.skill Ripjaws V CLASSIC BLACK (F4-3600C16D-32GVKC), из двух модулей общим объемом 32 ГБ, частотой 3600 МГц и таймингами 16-19-19-39.

Видеокарта

Даже более мощная в классическом рендеринге видеокарта Radeon RX 7600 не может составить конкуренции GeForce RTX 4060, несмотря на более низкую цену. Компания AMD сделала серьезную ошибку, предлагая в этой модели всего 8 ГБ видеопамяти и урезанное количество линий PCI Express, и большинство геймеров выбирают GeForce RTX 4060, которая к тому же почти на треть быстрее в играх с трассировкой лучей. Мы возьмем в этот ПК удачную модель MSI GeForce RTX 4060 VENTUS 2X BLACK.  

SSD-накопитель

После роста цен на SSD в средних сборках, подобных нашей, приходится затягивать пояс потуже и выбирать SSD объемом 1 ТБ, так как модели на 2 ТБ стоят уже слишком дорого. Мы возьмем шустрый и относительно недорогой SSD ADATA Legend 800, который является крепким середнячком по характеристикам, а заметить разницу в играх между ним и более быстрыми моделями не получится без секундомера.

Блок питания

Эх, я еще помню времена, когда за добротный блок питания Chieftec Proton BDF-500S нужно было отдать всего три с половиной тысячи рублей, но сегодня он стоит уже 5464 рубля. Это заметно дороже, чем просят за бюджетные блоки питания от DeepCool, но и качество этой модели гораздо выше. Добротные конденсаторы, тихий вентилятор и современная схемотехника — с помощью этой модели можно смело запитывать довольно дорогой игровой ПК.

Корпус

Зато в этой сборке радует цена на корпус Deepcool Matrexx 55 MESH — и, видя ее, рука так и тянется к кнопке "купить". Это отлично продуваемый корпус с приличной вместимостью и продуманной компоновкой. Качество изготовления тоже на высоте, как и дизайн, и собрать в этом корпусе столь дорогую сборку, как наша, будет очень подходящим решением.

Итоги

Мне удалось уложиться в рамки разумной цены по меркам 2024 года, и эта игровая сборка обойдется вам в 80180 рублей с картой Пэй, и в 81860 рублей без нее. Но, что-то подсказывает мне, что на момент выхода стати в печать цена вырастет, уж слишком стремительно начали расти в цене видеокарты, да и корпус Deepcool Matrexx 55 MESH по такой цене быстро разберут. 

Пишите в комментарии, а на каком процессоре собрали бы компьютер за эту сумму вы — на Ryzen 5 5600 или Core i5-12400F? А еще позвольте предложить вам прочесть три моих новых блога. Про самые надежные SSD-накопители большого объема, видеокарты, которые довольно безопасно покупать на вторичном рынке и о том, как удачный шестиядерник от AMD Ryzen 5 7500F сделал полностью невыгодной покупку Core i5-13400F.

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Теги

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