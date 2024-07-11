Почти под каждым блогом про сборки игровых ПК в комментариях разгорается дискуссия между сторонниками комплектующих от разных производителей. И если с маркой процессора в 2024 году все довольно просто — какую бы модель вы не установили, от AMD или Intel, после первоначальной настройки она будет работать стабильно и надежно. И сказать без мониторинга, какой именно марки процессор стоит в данном ПК, не сможет никто. То с видеокартами все гораздо сложнее и разницу между моделями AMD, Intel или Nvidia чувствуешь уже на этапе настройки драйверов. А еще сильнее — при попытке включить в играх апскейлеры AMD FSR, Intel XeSS или Nvidia DLSS.

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И большинство геймеров выбирают именно технологию DLSS, как наименее режущую глаз и мылящую картинку. И, соответственно, голосуют рублем за видеокарты Nvidia, которые, судя по статистике Steam, выбирают уже 76% процентов геймеров. Модели от Nvidia обеспечивают еще и более лучшую трассировку лучей, и у видеокарт от AMD остается только один козырь — низкая цена. Но он начинает работать на полную силу только в том случае, если вы выбираете довольно дорогую видеокарту в мощный ПК. А собирая оптимальный игровой ПК среднего уровня, разницу в цене между моделями AMD и Nvidia заметить гораздо труднее.

И сегодня мы с вами попробуем собрать оптимальный игровой ПК, который удовлетворит потребностям большинства геймеров, играющих за мониторами с разрешением Full HD, и предпочитающих продукцию Intel и Nvidia. Примеры цен возьмем из ассортимента маркетплейса Яндекс Маркет и начнем с сердца любого компьютера — процессора.

Процессор

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Шестидерник Core i5-12400F заметно подешевел и теперь составляет конкуренцию не Ryzen 5 5600X, а его младшему брату — Ryzen 5 5600. Но благодарить за это стоит удачный, мощный и недорогой шестиядерник Ryzen 5 7500F, который произвел переоценку почти всех моделей на рынке процессоров. Еще одна причина, по которой многие геймеры выбирают Core i5-12400F — это гарантированная поддержка шины PCI Express 4.0 на любой материнской плате, даже на самом младшем чипсете. А собирая ПК на Ryzen 5 5600, чтобы получить поддержку шины PCI Express 4.0, очень важной современным видеокартам, придется доплатить за материнскую плату на чипсете AMD B550, а это съедает всю экономию.

Кулер процессора

Core i5-12400F хорош еще и тем, что отвести от него тепло гораздо проще, чем от Ryzen 5 5600, который выполнен по чиплетному дизайну и имеет очень небольшой чип с ядрами. Поэтому нам вполне хватит классической башни с четырьмя теплотрубками и вертушкой диаметром 120-мм — ID-COOLING SE-214-XT. Кулеры такой конструкции способны отвести примерно одинаковое количество тепла и, если вам нужны более низкие температуры, нужно смотреть в сторону моделей с пятью и более теплотрубками и массивными радиаторами.

Материнская плата

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Увидев в этой сборке недорогую материнскую плату на чипсете Intel B660 — ASUS PRIME B660M-K D4, некоторые избалованные пользователи наверняка выскажут в комментариях мнение, что она слаба для Core i5-12400F. Но, если не гонять сутками рабочие задачи, в которых этот процессор потребляет примерно до 120 ватт при отключении лимитов, а играть в игры, где он еле переваливает за отметку в 60 ватт, то этой платы вполне хватит. На ее системе питания есть радиатор, а достаточное количество фаз гарантирует, что с ней ничего не случится, если установить в нее шестиядерник начального уровня, каким является Core i5-12400F.

Оперативная память

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Единственный вопрос, по которому почти не бывает споров в комментариях, это объем оперативной памяти для подобных игровых сборок. Некоторым играм уже заметно тесно в объеме 16 ГБ и, если вы не хотите терпеть фризы и просадки FPS, стоит немного доплатить, тем более, что цены на оперативную память DDR4 все еще довольно низки на фоне роста цены остальных комплектующих. Мы возьмем комплект G.skill Ripjaws V CLASSIC BLACK (F4-3600C16D-32GVKC), из двух модулей общим объемом 32 ГБ, частотой 3600 МГц и таймингами 16-19-19-39.

Видеокарта

Даже более мощная в классическом рендеринге видеокарта Radeon RX 7600 не может составить конкуренции GeForce RTX 4060, несмотря на более низкую цену. Компания AMD сделала серьезную ошибку, предлагая в этой модели всего 8 ГБ видеопамяти и урезанное количество линий PCI Express, и большинство геймеров выбирают GeForce RTX 4060, которая к тому же почти на треть быстрее в играх с трассировкой лучей. Мы возьмем в этот ПК удачную модель MSI GeForce RTX 4060 VENTUS 2X BLACK.

SSD-накопитель

После роста цен на SSD в средних сборках, подобных нашей, приходится затягивать пояс потуже и выбирать SSD объемом 1 ТБ, так как модели на 2 ТБ стоят уже слишком дорого. Мы возьмем шустрый и относительно недорогой SSD ADATA Legend 800, который является крепким середнячком по характеристикам, а заметить разницу в играх между ним и более быстрыми моделями не получится без секундомера.

Блок питания

Эх, я еще помню времена, когда за добротный блок питания Chieftec Proton BDF-500S нужно было отдать всего три с половиной тысячи рублей, но сегодня он стоит уже 5464 рубля. Это заметно дороже, чем просят за бюджетные блоки питания от DeepCool, но и качество этой модели гораздо выше. Добротные конденсаторы, тихий вентилятор и современная схемотехника — с помощью этой модели можно смело запитывать довольно дорогой игровой ПК.

Корпус

Зато в этой сборке радует цена на корпус Deepcool Matrexx 55 MESH — и, видя ее, рука так и тянется к кнопке "купить". Это отлично продуваемый корпус с приличной вместимостью и продуманной компоновкой. Качество изготовления тоже на высоте, как и дизайн, и собрать в этом корпусе столь дорогую сборку, как наша, будет очень подходящим решением.

Итоги

Мне удалось уложиться в рамки разумной цены по меркам 2024 года, и эта игровая сборка обойдется вам в 80180 рублей с картой Пэй, и в 81860 рублей без нее. Но, что-то подсказывает мне, что на момент выхода стати в печать цена вырастет, уж слишком стремительно начали расти в цене видеокарты, да и корпус Deepcool Matrexx 55 MESH по такой цене быстро разберут.

Пишите в комментарии, а на каком процессоре собрали бы компьютер за эту сумму вы — на Ryzen 5 5600 или Core i5-12400F? А еще позвольте предложить вам прочесть три моих новых блога. Про самые надежные SSD-накопители большого объема, видеокарты, которые довольно безопасно покупать на вторичном рынке и о том, как удачный шестиядерник от AMD Ryzen 5 7500F сделал полностью невыгодной покупку Core i5-13400F.