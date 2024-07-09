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11 надёжных и выносливых SSD большого объёма, которые можно смело ставить в игровой ПК в 2024 году

Выбираем SSD объемом 1-4 ТБ с высоким параметром перезаписи (TBW) и самыми положительными отзывами от опытных пользователей.
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Как не печально это признавать, но эксперты, прогнозирующие подорожание SSD-накопителей из-за повышения цен на чипы памяти, оказались правы. Оно уже произошло, и рост стоимости SSD даже не думает останавливаться. А учитывая то, что современные игры растут в объеме как на дрожжах, за SSD актуального объема придется отдать летом 2024 года кругленькую сумму. Например, на моем ПК сейчас установлены четыре большие игры: Horizon Forbidden West, Cyberpunk 2077 с дополнением Phantom Liberty, Assassin’s Creed Valhalla и Anno 1800. И они в сумме занимают целых 440 ГБ, а ведь нужно еще место под Windows и файлы, которые есть на ПК любого пользователя.

Поэтому в 2024 году для активно играющего геймера минимально приемлемым объемом SSD становится 1 ТБ, и покупая модель меньшего объема, а это обычно 500 ГБ, можно столкнуться с неприятной ситуацией, когда через год-два на нем уместится только одна игра. Даже игра Call of Duty 4: Modern Warfare вместе с Call of Duty: Warzone, вышедшая еще в 2019 году, занимает более 230 ГБ, а сколько будут весить новые хиты, которые оптимизируются все хуже, трудно представить.

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Еще один неприятный момент, который нужно учитывать в том случае, если вы хотите сэкономить на объеме SSD это то, что чем меньше его объем, тем больше вы платите за один гигабайт. И модели объемом 1000 ГБ в основном имеют более выгодную стоимость одного гигабайта, чем модели на 500 ГБ, а модели объемом 2000 ГБ обгоняют в этом плане модели объемом 1000 ГБ. Как правило, у более емких моделей гораздо выше ресурс перезаписи TBW (Total Byte Written), обычно модели одного производителя одной марки различаются по этому параметру в два раза. А ресурс SSD съедает не только установка больших игр, но и ежедневная файловая активность Windows и программ, особенно браузера.

Учитывая все это, сегодня мы выберем самые надежные SSD с большим ресурсом перезаписи, которые можно смело рекомендовать в мощный игровой ПК на основе отзывов опытных пользователей ПК на форумах и соцсетях. Предпочтение отдадим качественным моделям с быстрыми контроллером и чипами памяти, но стоит учесть, что за такие модели придется доплатить до 20%, а иногда и 30%, если сравнивать их цены с ценами на дешевые и не слишком надежные SSD китайских брендов. Выберем SSD из ассортимента маркетплейса Яндекс Маркет, объемом один, два и даже четыре терабайта, и не только M.2 NVMe, но и SATA в формфакторе 2.5" для тех геймеров, у которых уже заняты все M.2 порты на материнской плате, а для игр места не хватает.

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ADATA LEGEND 960 MAX 1 ТБ

ADATA LEGEND 960 MAX — быстрый SSD объемом 1 ТБ на основе контроллера SMI SM2264 с параметром TBW, равным 780 ТБ. Модель, как и многие накопители от ADATA, в современных реалиях нашего рынка ПК-комплектующих хороша тем, что многие магазины дают на нее пять лет гарантии.

ADATA LEGEND 960 MAX 2 ТБ

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Более старшая версия накопителя ADATA LEGEND 960 MAX объемом 2 ТБ создана на базе аналогичного контроллера, но параметр перезаписи у нее уже гораздо выше и составляет 1560 ТБ.

Kingston KC3000 1 ТБ

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Накопитель Kingston KC3000 объемом 1 ТБ является серьезным конкурентом для ADATA LEGEND 960 MAX как по цене, так и по скоростным возможностям. Создана эта модель на базе контроллера Phison E18 и имеет параметр TBW, составляющий 800 ТБ. Эта линейка накопителей тоже часто может похвастаться гарантией в пять лет.

Kingston KC3000 2 ТБ

Версия этого накопителя объемом 2 ТБ имеет удвоенный объем перезаписи, равный 1600 ТБ, что очень и очень неплохо для игрового ПК. Минус у этой серии только один — горячая начинка, которая плохо охлаждается предустановленным тонким графеновым радиатором.

Kingston KC3000 4 ТБ

Ну а если вы хотите получить огромное место под игры в вашем ПК, которого хватит еще лет на пять, то присмотритесь к модели Kingston KC3000 объемом 4 ТБ. Ресурс перезаписи у этого SSD равен чудовищному числу в 3200 ТБ.

Samsung 970 EVO Plus

Долгое время модели SSD от Samsung были самым лучшим выбором — надежные, быстрые и выносливые. Но в 2024 году они лишились одного из своих плюсов — высокого срока гарантии, и теперь обычно он составляет всего один год. Но, если вас это не пугает, то присмотритесь к Samsung 970 EVO Plus. Эта проверенная временем модель объемом 1 ТБ не теряет популярности даже в 2024 году из-за удачных скоростных характеристик.

Samsung 980 1ТБ

На смену Samsung 970 EVO Plus пришла модель Samsung 980, построенная по безбуферной схеме и которая имеет аналогичный параметр TBW, равный 600 ТБ. Отказ от DRAM-буфера позволил заметно снизить цену и это самый недорогой SSD в сегодняшней подборке.

Samsung 980 PRO 1ТБ

А вот Samsung 980 с приставкой PRO заметно дороже, ведь развивает гораздо более высокие скорости за счет наличия буфера объемом 1000 МБ.

Samsung 980 PRO 2 ТБ

Есть версия этого накопителя с объемом 2 ТБ, которая активно покупается опытными пользователями, ценящими линейку Samsung 980 PRO за высокую надежность и выносливость, которая обычно гораздо выше паспортных 1200 ТБ.

Crucial BX500 CT2000BX500SSD1 2ТБ

Теперь можно перейти к SATA SSD в форм-факторе 2.5" и здесь можно найти лидеров по стоимости одного гигабайта. Им в этой подборке станет Crucial BX500 CT2000BX500SSD1 объемом 2ТБ на основе контроллера Silicon Motion SM2258XT, и с параметром перезаписи в 720 ТБ. Неплохи у этой модели и показатели стабильности записи, что пригодится при установке больших игр.

Samsung 870 EVO 1 ТБ

Если же вам не нужен такой большой объем, но и более стабильная скорость записи, то присмотритесь к SSD Samsung 870 EVO объемом 1 ТБ на базе контроллера Samsung MKX. Это один из самых шустрых SATA SSD за счет наличия LPDDR4 буфера объемом 1 Гбайт, и его скорость записи не падает на всем объеме накопителя. Высока у этой модели и надежность, а еще SATA SSD в форм-факторе 2.5" хороши очень низким нагревом и простой установкой в любой ПК и даже ноутбук.

Итоги

Вот такие накопители можно считать в 2024 году одними из самых надежных и подходящих для установки в игровой ПК, на котором будут часто устанавливаться современные игры большого объема. Но, помимо скорости, выносливости и надежности, не забывайте при выборе SSD и про срок гарантии, ведь пять лет гарантии часто становятся самой предпочтительной характеристикой накопителя. Пишите в комментарии, а какой SSD стоит в вашем ПК и хватает ли вам его объема?
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