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Ryzen 5 7500F или Core i5-13400F — подсчитываем, на каком процессоре выгоднее собрать игровой ПК

Шестиядерники Ryzen 5 7500F и Core i5-13400F близки по производительности, но позволит ли модель от Intel позволит сэкономить на оперативной памяти?
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Шестиядерные процессоры нового поколения остаются оптимальным выбором для игровых ПК среднего уровня в 2024 году, обеспечивая наилучшее соотношение цены и производительности. Их возможностей вполне хватает, чтобы обеспечить высокий FPS даже с такими мощными видеокартами, как Radeon RX 7800 XT и GeForce RTX 4070 для геймеров, играющих на высокогерцовых мониторах или любителей онлайн шутеров. А уж на то, чтобы выдать комфортные для многих 60 FPS в одиночных играх, процессоров Ryzen 5 7500F, Ryzen 5 7600 или Core i5-13400F хватит еще на много лет. 

Еще один важный фактор — невысокое по меркам 2024 года энергопотребление этих моделей, которое позволит обойтись обычным кулером с четырьмя теплотрубками, а главное — не тратиться на топовую материнскую плату с мощной системой питания. И получается, что для того, чтобы прыгнуть выше производительности этих моделей, придется доплатить очень солидную сумму, и не только за процессор с большим количеством ядер. А прирост производительности в играх можно даже не заметить на глаз.

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Именно поэтому в списке оптимальных игровых процессоров нет таких моделей, как Ryzen 5 7600X, Core i5-14400F или Core i5-12600KF — стоят они дороже психологической отметки в 20000 рублей. При этом Core i5-14400F недалеко ушел в производительности от Core i5-13400F, чтобы раскрыть все возможности Core i5-12600KF нужна продвинутая материнская плата, ну а горячий Ryzen 5 7600X в играх мало отличается от более холодного и дешевого Ryzen 5 7500F. Одним словом, на звание народных шестиядерников эти процессоры совсем не тянут. Поэтому сегодня мы попробуем выяснить, на каком процессоре выгоднее собрать оптимальный игровой компьютер летом 2024 года — на Ryzen 5 7500F или Core i5-13400F. 

Но сразу стоит упомянуть, что Core i5-13400F, несмотря на то, что имеет современные малые ядра в количестве четырех штук, в большинстве игр отстает от Ryzen 5 7500F с классическими шестью ядрами. При этом частоты Core i5-13400F гораздо ниже, чем у Ryzen 5 7500F, а вот энергопотребление — выше, поэтому на материнской плате для него экономить не стоит. Зато Core i5-13400F позволяет сэкономить на оперативной памяти, для него можно взять комплект ОЗУ стандарта DDR4, а вот Ryzen 5 7500F способен работать только с DDR5.

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Учитывая все это, сегодня мы сделаем две сборки на этих процессорах, постаравшись собрать оптимальные игровые ПК для самых требовательных игр 2024 года, и посмотрим, сколько можно сэкономить, выбрав процессор Core i5-13400F, который гораздо менее популярен в 2024 году, чем Ryzen 5 7500F. И, судя по всему, этому процессору уже никогда не добиться популярности своего предшественника — Core i5-12400F. Примеры цен комплектующих возьмем на маркетплейсе Яндекс Маркет. Но летом 2024 года цены меняются так быстро, а недорогие комплектующие разбираются так шустро, что, если на момент выхода статьи в печать вы заметите, что какого-то из товаров уже нет в наличии, попробуйте поискать его самостоятельно.

Процессоры

Ryzen 5 7500F мне удалось найти на Яндекс Маркете всего за 14776 рублей. 

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Core i5-13400F стоит заметно дороже — 16801 рубль.

Кулер процессора

Несмотря на то, что Ryzen 5 7500F немного экономичнее, чем Core i5-13400F, отвести от него тепло труднее из-за маленького ядра и толстой защитной крышки. Поэтому надеяться на низкие температуры в этих сборках не стоит, и лучше не экономить на кулере. Мы возьмем ID-COOLING SE-214-XT, добротную модель, способную отвести 180 ватт тепла.

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Материнская плата

В случае с Ryzen 5 7500F вполне можно обойтись материнской платой на младшем чипсете — AMD A620, но важно, чтобы система питания (VRM) была достойная, как у Asrock A620M PRO RS.

Для Core i5-13400F мы возьмем плату Asrock B660M PRO RS.

Оперативная память

Я вам гарантирую, что несмотря на жаркие споры, которые разворачиваются в комментариях по поводу моделей процессоров и видеокарт, по поводу актуального объема оперативной памяти мнение будет однозначным — в игровой ПК такого уровня в 2024 году нужно брать 32 ГБ ОЗУ. Поэтому в систему с Ryzen 5 7500F мы возьмем модули Team Group T-Create Expert Black (CTCED532G6000HC38ADC01), с частотой 6000 МГц.

А Core i5-13400F позволит немного сэкономить — для него мы берем модули DDR4 Team Group T-Create Expert (TTCED432G3600HC18JDC01) с частотой 3600 МГц. Ведь из-за зафиксированного напряжения System Agent покупать для него быструю ОЗУ нет смысла.

Видеокарта

Оптимальной для этих процессоров, как по цене, так и по производительности, в июле 2024 года станет видеокарта Radeon RX 7700 XT. Эта модель имеет 12 ГБ быстрой видеопамяти и отлично справляется с требовательными новинками, правда, отстает от сопоставимых по цене моделей Nvidia в трассированных играх. 

Но, такой выбор понравится явно не всем читателям, а вернее, не понравится большинству, поэтому, как альтернативу видеокарте от AMD, мы добавим GeForce RTX 4060 Ti с объемом видеопамяти 16 ГБ. Эти модели для игр в разрешении 1920х1080 подходят отлично и, в отличии от версий GeForce RTX 4060 Ti с 8 ГБ видеопамяти, способны справится со многими новинками в разрешении 2560х1440. Но и стоят заметно дороже.

SSD-накопитель

Выбирая SSD в 2024 году, мы в первую очередь смотрим на тесты производительности моделей в привычном объеме 1 ТБ, но уже лучше присматриваться к SSD объемом 2 ТБ, пусть и с более низкими скоростями. По своему опыту могу сказать, что в игровом применении даже разницу между SATA и NVMe моделями не видно без специальных замеров, а уж увидеть ее между разными SSD с шиной PCI Express 3.0 и PCI Express 4.0 и вовсе не получится. Поэтому в эту сборку мы возьмем ADATA Legend 800, относительно недорогую, но емкую модель.

Блок питания

У нас получается добротный и довольно дорогой ПК и блок питания ему требуется соответствующий. Поэтому бюджетники от DeepCool, которые повсеместно используются в 2024 году, отпадают — они хороши для недорогих ПК. Мы же выберем Chieftec GPX-650FC, "голдовую" модель мощностью 650 ватт.  

Корпус

С корпусом все просто — подойдет любая, достаточно просторная модель, которая позволит установить три "стодвадцатки" на вдув, а лучше — "стосороковки", и еще две или три на выдув. А еще крайне желательна передняя панель с перфорацией — глухие передние стенки подойдут только для бюджетных компьютеров. Всем этим принципам соответствует популярный корпус Deepcool MATREXX 50 MESH 4FS, который и стоит весьма недорого.

Итоги

Итак, сборка на Ryzen 5 7500F и Radeon RX 7700 XT обойдется в 113608 рублей с картой Пэй. 

Компьютер на основе Core i5-13400F и Radeon RX 7700 XT с картой Пэй будет стоит 111545 рублей. То есть экономия получится всего около 2000 рублей. Но, мне кажется, сборка на уходящей в прошлое памяти DDR4 и немногим более медленном процессоре не стоит такой экономии.

А какой процессор предпочли бы вы? И если это Ryzen 5 7500F, то насколько ниже должна быть цена сборки ПК на Core i5-13400F, чтобы он стал для вас более выгодным предложением? А еще я порекомендую вам три моих новых блога: про набор полезных утилит для игровых ПК, самые оптимальные связки процессора, материнской платы и видеокарты для игровых компьютеров и про то, какие компоненты ПК меньше всего дешевеют со временем.


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