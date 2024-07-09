За последние годы мы настолько привыкли к диким ценам на видеокарты и компьютерные комплектующие в целом, что отдать 40-50 тысяч рублей только за видеокарту кажется вполне нормальным. А ведь еще несколько лет назад такую сумму стоили мощные, почти топовые видеокарты, а новую модель среднего уровня вполне можно было купить за 15-20 тысяч рублей. И довольно многие геймеры не хотят участвовать в этой безумной гонке цен и пользуются старыми видеокартами или покупают их только на вторичном рынке, экономя приличные суммы.

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А требовательные новые игровые хиты просто откладывают на потом, ведь на ПК платформе есть тысячи отличных и нетребовательных игр, и большинство из нас прошли только малую часть из них. У одного моего друга уже несколько лет в ПК стоит GeForce GTX 1060, и он с комфортом играет на ней в Ведьмак 3: Дикая Охота, Red Dead Redemption 2, Assassin's Creed Odyssey, Far Cry 5 и прочие игры с открытым миром, на прохождение которых нужны месяцы, и не испытывает никаких неудобств.

А когда GeForce GTX 1060 перестанет справляться с большинством новых игр, собирается купить на вторичном рынке GeForce RTX 3060, и пройти весь набор свежих требовательных игр, потратив на апгрейд минимум средств. И, глядя на то, какие видеокарты сегодня можно купить на вторичном рынке, мне стало интересно отсортировать их по цене, актуальности и безопасности покупки, выбрав наиболее выгодные модели для любого бюджета. И именно безопасность покупки будет главным приоритетом, ведь вторичный рынок сегодня просто завален видеокартами после майнинга.

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Поэтому в этом списке не будет таких моделей, как Radeon RX 470, Radeon RX 480, Radeon RX 570, Radeon RX 580, Radeon RX Vega 56 и Radeon RX 5700 — практически все они с вероятностью 99% трудились в майнинг фермах. И несмотря на привлекательную цену, риск столкнуться с видеокартой, которая "порадует" вас "отвалом" через пару недель использования, очень велик. Конечно, немало GeForce GTX 1060 тоже работали у майнеров, но это была массовая модель, которая стояла и огромном количестве геймерских ПК и с ней риск чуть ниже, но все-таки есть. И начнем мы с моделей, которые позволят вам поиграть за копейки, а если видеокарты еще активно продаются — добавим примеры цен с Яндекс Маркета. На вторичном рынке цена на б\у видеокарту должна быть не выше 60-70% от цены новой, а потолок цены установим в 13000 рублей.

GeForce GT 1030

Не удивляйтесь, но наш список начинается именно с 10-серии видеокарт Nvidia. Да, за стоимость GeForce GT 1030 можно найти гораздо более мощные GeForce GTX 660, GeForce GTX 670, GeForce GTX 760, но столь древние видеокарты в 2024 году уже лучше не покупать. Во-первых, электроника постепенно деградирует - окисляются контакты и пайка, разрушаются шары BGA-пайки, не говоря уже о процессах в самих чипах. И очень высок шанс купить видеокарту, которая проработает совсем недолго.

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Во-вторых, эти видеокарты довольно прожорливы и горячи, а их поддержка в драйверах давно прекращена. GeForce GT 1030 же, которую можно купить за 2500-3000 рублей, видеокарта с очень невысоким энергопотреблением и производительностью на уровне GeForce GTX 750. На ней и в The Elder Scrolls V: Skyrim можно поиграть, и в Fallout: New Vegas, а вот Ведьмак 3: Дикая Охота идет на "минималках" всего с 30-ю FPS. Но главное — на этой видеокарте точно не майнили.

Radeon RX 550 и Radeon RX 560

Все тоже можно сказать про схожие по производительности Radeon RX 550 и Radeon RX 560, хотя бывали случаи, когда обезумевшие от жажды наживы и отсутствия видеокарт в магазинах майнеры собирали фермы и на таких видеокартах.

GeForce GT 1050

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GeForce GT 1050 — это экономичная и холодная видеокарта с производительностью почти на уровне GeForce GTX 960, а это значит, что список игр, которые можно пройти на ней, будет гораздо шире, и даже Ведьмак 3: Дикая Охота пойдет неплохо. Но стоит уточнить, что речь в блоге, идет, конечно же, про версию игры от 2015 года, а не с обновленной графикой.

GeForce GTX 1050 Ti

GeForce GTX 1050 Ti все еще активно продается, что говорит о том, что довольно многим геймерам вполне хватает такой производительности. Да и в период второй волны майнинга Nvidia возобновляла производство этих видеокарт, чтобы насытить рынок.

Radeon RX 6400

А вот Radeon RX 6400, которая тоже активно продается, уже не столь универсальная видеокарта, из-за слишком узкой шины памяти и всего четырех линий PCI Express для подключения.

GeForce GTX 1650

GeForce GTX 1650 тоже можно спокойно купить в 2024 году и эта видеокарта отлично сбалансирована — у нее малое энергопотребление и полноценное количество линий PCI Express для подключения.

GeForce GTX 1650 SUPER

Ее ускоренная версия — GeForce GTX 1650 SUPER, предлагает гораздо более высокую производительность, но вот объем видеопамяти маловат для такой мощности, всего 4 ГБ.

Radeon RX 6500 XT

По неплохой цене можно найти и б\у Radeon RX 6500 XT, модель, которая все еще массово продается. Но имеет смысл покупать их только на "вторичке".

GeForce GTX 1660

В этой подборке не будет популярнейшей GeForce GTX 1060, ведь эти модели могли пережить аж две волны майнинга. Я и сам поменял в своем ПК три штуки GeForce GTX 1060 за несколько лет и немного помайнил на них, две на 6 ГБ и одну — на 3 ГБ видеопамяти. А вот на более шустрой GeForce GTX 1660 если и майнили, то очень недолго.

GeForce GTX 1660 SUPER

А теперь мы переходим к самым топовым моделям этой подборки. GeForce GTX 1660 SUPER обеспечивает производительность на уровне GeForce RTX 3050 8 ГБ, но стоит заметно дешевле на вторичном рынке из-за меньшего объема видеопамяти и отсутствия поддержки "лучей" и DLSS. Но, несмотря на это, на средних настройках эта модель вытянет большинство новых игр в разрешении 1080p, а энергопотребление у нее очень невысокое.

GeForce GTX 1660 Ti

Все тоже самое можно сказать и про GeForce GTX 1660 Ti, которая обладает схожей производительностью. GeForce GTX 1660 Ti и GeForce GTX 1660 SUPER, если и трудились в майнерских фермах, то только во вторую волну майнинга и весьма высок шанс, что эти модели проработают еще очень долго.

Итоги

На этом список выгодных видеокарт заканчивается, ведь при покупке на вторичном рынке риск потерять деньги всегда не нулевой, и покупать там дорогую видеокарту я бы не стал. Тем более, что на Яндекс Маркете по весьма вкусной цене можно найти Radeon RX 6600, которая справится со всеми новинками игр.

А добавив примерно до 29000 рублей, уже можно взять GeForce RTX 4060, если вам не подходят видеокарты от AMD.

Пишите в комментарии, какая видеокарта из этого списка кажется вам наиболее выгодной по соотношению цены и производительности? А еще я порекомендую вам прочесть три моих свежих блога:

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