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Собираем недорогой народный игровой компьютер в июле 2024 года, легко справляющийся с новыми играми

Цены на комплектующие начали расти, а к осени эксперты прогнозируют подорожание электроники на 15-20%. Поэтому, если вы планировали купить новый ПК, стоит поторопиться.
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Из-за новых санкций в отношении России, направленных на осложнение международных платежей, эксперты прогнозировали рост цен на электронику к осени на 15-20%. Но, глядя на то, насколько выросли цены на отдельные типы комплектующих для ПК, можно сказать, что этот рост уже начался. Даже несмотря на то, что лето, период отпусков и каникул, всегда радовало нас самыми низкими ценами на электронику уже много лет подряд.

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Особенно подорожали SSD-накопители и видеокарты, и если цены продолжат расти теми же темпами, то к осени даже минимально подходящий для новых игр компьютер будет стоить дороже 65000 рублей. А свежие новинки весьма требовательны — Horizon Forbidden West, Alan Wake 2 и даже Cyberpunk 2077 с крупным дополнением Phantom Liberty способны заставить грустить даже обладателей компьютеров за 100000 рублей. Сегодня мы попробуем собрать наиболее оптимальный игровой компьютер и посмотрим, во сколько он обойдется вам по ценам Яндекс Маркета. Но стоит учесть, что на этом маркетплейсе можно найти комплектующие по ценам, которые заметно ниже тех, что предлагают другие крупные торговые сети.

Процессор

Цены на бюджетные процессоры пока еще держаться на довольно низком уровне, и мне удалось найти шестиядерный Ryzen 5 5500 даже дешевле 7500 рублей. Производительности этой модели вполне хватает для одиночных новых игр, но, если вам нужна большая производительность и поддержка шины PCI Express 4.0, которая становится все важнее, то стоит доплатить до Ryzen 5 5600. Но, в этом случае придется добавить еще около 3000 рублей на материнскую плату на чипсете AMD B550, а это уже прилично повысит стоимость нашей сборки.

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Но есть способ получить поддержку шины PCI Express 4.0 гораздо дешевле — для этого стоит присмотреться к бюджетному четырехъядернику от Intel, Core i3-12100F. В играх он показывает примерно одинаковые результаты с Ryzen 5 5500, греется мало, а материнские платы на чипсете Intel H610 очень дешевы. Поэтому сегодняшнюю сборку мы посчитаем в двух вариантах, с процессором Ryzen 5 5500 и его конкурентом — Core i3-12100F.

Кулер процессора

И Ryzen 5 5500, и Core i3-12100F — процессоры весьма экономичные, не выходящие в играх за пределы энергопотребления в 50 ватт, поэтому для них хватит простого кулера с парой теплотрубок и вентилятором размером 80 мм, например, ID-Cooling SE-802-SD V3. Эта модель отличается и крайне простой установкой, с которой справится любой пользователь.

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Материнская плата

Для сборки на процессоре AMD мы возьмем материнскую плату на чипсете AMD B450 — MSI B450M PRO-VDH MAX. Эта модель с неплохой системой питания, накрытой радиатором и аж четырьмя слотами под оперативную память. За цену в 6936 рублей это просто отличный вариант.

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Материнская плата для Core i3-12100F — MSI PRO H610M-E DDR4, стоит немногим дешевле, но система питания у нее без радиаторов, а слотов DIMM DDR4 всего два, но зато она имеет поддержку шины PCI Express 4.0.

Оперативная память

В такой недорогой сборке, как наша, переплата за 32 ГБ ОЗУ будет весьма чувствительна, ведь разница между 32 и 16 ГБ заметна в очень немногих играх, особенно если играть в них на не самых максимальных настройках. Поэтому мы возьмем комплект G.skill AEGIS из двух модулей по 8 ГБ, с частотой 3200MHz и таймингом CL, равным 16. Но, если у вас есть лишние три-четыре тысячи рублей, которые вы можете потратить на этот ПК, стоит взять ОЗУ объемом 32 ГБ — это позволит компьютеру дольше оставаться актуальным.

Видеокарта

А вот цены на видеокарты, меня, мягко говоря, шокировали. За последние 12 дней, прошедшие с последнего выпуска блога про сборку ПК, они резко подскочили вверх. Но, пока еще не на все модели, а на самые популярные, особенно бюджетные. Бюджетный хит, Radeon RX 6600, одна из самых выгодных по соотношению цены и производительности видеокарта, стоит теперь 26-27 тысяч рублей в самом недорогом исполнении. А когда рядом лежат гораздо более мощные Radeon RX 7600 за такую же цену, смысла покупать Radeon RX 6600 больше нет. Radeon RX 7600 — это весьма мощная видеокарта, всего на 8% в среднем отстающая от GeForce RTX 3060 Ti в не трассированных играх в разрешении 1920х1080, и настолько же обгоняющая Radeon RX 6600 XT.

SSD-накопитель

Выросшие цены на SSD-накопители вынуждают нас пересмотреть объем SSD, которые будут использоваться в бюджетных сборках. Теперь опять в такие ПК геймеры все чаще берут SSD объемом 500-512 ГБ. Для Windows и двух-трех больших игр этого хватит, например, такой объем у недорогого популярного SSD — Kingspec NE-512. А в будущем, если этого объема станет не хватать, можно будет сделать простой апгрейд, добавив недорогой SATA SSD для игр.

Блок питания

Мне удалось найти блок питания Deepcool PF550 всего за 3313 рублей, и это одна из лучших моделей за такую цену, даже несмотря на бюджетное исполнение. Наш ПК весьма экономичен — видеокарта Radeon RX 7600 потребляет 165 ватт, и вместе с процессором в играх весь компьютер будет брать из розетки всего 220-250 ватт. Так что блока питания на 550 ватт хватит с большим запасом, что обеспечит ему тихую работу без перегрева.

Корпус

Бюджетные корпуса, с ценой около 3000 рублей, в 2024 году очень похожи друг на друга, поэтому найти подходящую модель очень просто. Выставляете нужную цену, и отбираете модели с боковой крышкой из закаленного стекла и наличием уже установленных с завода вентиляторов. Одна из таких моделей — Eurocase A10, вместительный, хорошо продуваемый корпус, да еще и с подсветкой. И всего по цене 2816 рублей.

Итоги

На написание этого блога у меня ушло несколько часов, и даже за это время некоторые товары оказались уже недоступны по таким низким ценам — их расхватывают как горячие пирожки. А это значит, что геймеры, откладывающие покупку ПК на лето, пытаются купить комплектующие, пока они не подорожали еще сильнее. А такой ажиотажный спрос всегда разгоняет цены, что мы и видим на примере популярной видеокарты Radeon RX 6600, стремительно подорожавшей на несколько тысяч рублей.

Наша сборка на процессоре Ryzen 5 5500 обойдется вам в 57137 рублей. А если вы решите собрать ее на Core i3-12100F, то можете немного сэкономить — ее цена будет 55909 рублей. Но, скорее всего, на момент выхода блога в печать, цены еще подрастут, а недорогие позиции на Яндекс Маркете раскупят, так что нужно быть готовыми приплюсовать к этой цене еще пару тысяч рублей.

Пишите в комментарии, что вы думаете по поводу повышения цен? А еще я порекомендую вам прочитать мои блоги, вышедшие на прошлой неделе: про оптимальный разгон видеокарты GeForce RTX 3060, со снижением шума и нагрева, практически бесплатное и эффективное охлаждение M.2 SSD и жестких дисков, и проблемах, которые возникают у видеокарт с 8 ГБ видеопамяти в новых играх.

Все блоги автора Zystax о компьютерах, играх и Windows.

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