Купив GeForce RTX 3060 два с половиной года назад, я думал, что ее производительности хватит лет на пять для всех новых игр. Приличный запас быстрой видеопамяти в 12 ГБ, функция апскейлинга DLSS 2.0 — казалось, что эта видеокарта станет такой же удачной долгожительницей, как GeForce GTX 1060 в свое время. Но, реальность оказалось более суровой и системные требования игр за последние два года не просто выросли, они совершили самый настоящий скачек. А вот качество картинки игр при этом осталось практически на прежнем уровне. И, запуская требовательные игры Remnant 2, Hogwarts Legacy или Baldur's Gate 3 не видно ничего такого, что оправдывало бы такой рост системных требований. Не говоря уж о Starfield, глядя на которую, хочется только морщиться.

реклама





Исключение составляет лишь Alan Wake II, но я не любитель игр подобного жанра. А вот в RPG с открытым миром Horizon Forbidden West играю уже два месяца, и, чтобы получить в этой увлекательной игре стабильные 60 FPS, на GeForce RTX 3060 пришлось и настройки графики убавлять, и даже DLSS в режиме "качество" включать. Но, DLSS в режиме "качество" в этой игре работает отлично и сглаживает картинку, почти не мыля ее. Но, хотелось бы получить больше FPS, ведь впереди у меня еще и прохождение Cyberpunk 2077: Phantom Liberty и сегодня я займусь тонкой настройкой своей GeForce RTX 3060, чтобы получить максимум производительности при минимуме шума. А вы можете использовать этот блог, как гайд по тонкой настройке любых видеокарт GeForce RTX 3000.

Ммм... Почти The Elder Scrolls V: Skyrim

реклама





Но почему бы просто не прибавить частоты на ядре ползунком в утилите MSI Afterburner и спокойно играть, спросите вы. Дело в том, что спокойно играть на Palit GeForce RTX 3060 Dual может только тот геймер, которого совсем не беспокоит шум от видеокарты. У этой модели неплохой радиатор с тремя теплотрубками, и есть модели GeForce RTX 3060 и в гораздо более худшем исполнении, но вот вентиляторы у нее слишком шумные и небольшого диаметра. И, чтобы удержать температуры не выше 70 градусов, видеокарта раскручивает их до 1800-2000 оборотов в минуту, а если в комнате жарко, а компьютер давно не чищен от пыли, то и еще выше.

Еще одна проблема Palit GeForce RTX 3060 Dual — это режим работы вентиляторов FAN STOP. Относиться к нему можно по-разному, ведь при его задействовании экономится ресурс вентиляторов, пыли в видеокарте будет гораздо меньше, а в простое и в нетребовательных играх видеокарта будет бесшумной. Но и температуры на ней будут очень высокие — ведь вентиляторы стартуют при достижении примерно 60 градусов, а это очень много. А сколько в этот момент градусов на видеопамяти или VRM — можно только гадать. В моем ПК отлично показал себя вентилятор, лежащий на задней стороны видеокарты — у прорезей, он отлично охлаждает ее в простое.

Поэтому первым делом мы займемся настройкой режима работы вентиляторов, для чего нам понадобится утилита MSI Afterburner. А еще будут нужны: утилита GPU-Z, бесплатный бенчмарк Superposition Benchmark, желательна утилита мониторинга HWiNFO и тяжелая игра со встроенным бенчмарком, способная загрузить видеопамять. Например, Cyberpunk 2077 или Assassin’s Creed: Valhalla. А вот про такие утилиты, как FurMark или MSI Kombustor, лучше забыть и тестировать видеокарту на стабильность в тяжелых играх или 3DMark Stress Test.

реклама





Для настройки вентилятора в MSI Afterburner переходим в "Настройки", а затем на вкладку "Кулер". Видно, что вентиляторы имеют минимальный процент вращения, равный 30, а это уже около 1300 оборотов в минуту, что явно слышно даже в глухом корпусе Fractal Design Define R4. Я выставляю старт вентиляторов на 39 градусах, минимальные обороты до температуры в 53 градуса, а дальше — рост в зависимости от температуры.

Теперь нужно посмотреть, что видеокарта может в режиме работы по умолчанию и я получаю 5139 баллов в бенчмарке Superposition Benchmark в разрешении 1080p с настройками EXTREME.

реклама





Видеокарта прогрелась до 70 градусов, а ее энергопотребление составило 169 ватт. А теперь стоит проверить, что дает GeForce RTX 3060 разгон видеопамяти. У меня получилось добиться разгона в +900 МГц в MSI Afterburner, что значит, что частота видеопамяти выросла с 1875 МГц (15 000 Мбит/с — пропускная способность на контакт) до 2100 МГц (16800 Мбит/с), а ее пропускная способность — с 360 ГБ/с до 403.2 ГБ/с. Это весьма приличное значение, например, у GeForce RTX 2070 или GeForce RTX 3060 Ti оно составляет 448 ГБ/с.

Но что дает такой прирост в реальности? Практически ничего, в Superposition Benchmark результат составил 5209 баллов, или +1.3%, а в бенчмарке Assassin’s Creed: Valhalla средний FPS вырос с 85 до 86. Почему так мало? Дело в том, что память у GeForce RTX 3060 достаточно быстрая, объем — более, чем достаточный, как и ее пропускная способность. Например, у GeForce RTX 4060 пропускная способность видеопамяти всего 272 ГБ/с.

Теперь можно заняться разгоном, с одновременным снижением энергопотребления. Я не буду утомлять читателей перечислением всех сочетаний частот и напряжений, что я перепробовал и скажу, что остановился на частоте 1950 МГц при напряжении 900 мВ. Это дает 5268 очков в Superposition Benchmark, а энергопотребление видеокарты достигает 150 ватт.

Проще всего искать сочетание частоты и напряжения, открыв редактор кривой в MSI Afterburner, нажав Ctrl+F, выбрав нужную точку и зафиксировать ее нажатием клавиши L.

Гайдов по андервольту через редактор кривой в MSI Afterburner в сети много, но можно достичь подобного результата гораздо проще. Выбираем нужное нам энергопотребление ползунком в MSI Afterburner. Я выставил 85%, что составит примерно 144 ватта на Palit GeForce RTX 3060 Dual, но на каждой модели GeForce RTX 3060 это соотношение будет свое, в зависимости от прописанного в прошивке. А затем начинаю прибавлять частоту ядра, тестируя видеокарту на стабильность — ее удалось поднять до +270 МГц. Получаем аналогичную производительность, как и в первом случае, без всякой возни с кривой и точками.

Чтобы выжать из видеокарты максимум, я включил в комнате кондиционер на пару часов и добился 5486 баллов в Superposition Benchmark с частотой ядра около 2000 МГц при напряжении 950 мВ, потреблении 177 ватт и с разгоном памяти. Но, такой прирост не стоит того, чтобы играть с повышенным шумом и температурой Hot Spot почти в 90 градусов, ведь это всего 6.7% прироста. То есть, в игре ваш FPS вырастет со 100 всего до 106, или с 50 до 53, такой прирост и не заметишь без мониторинга.

Итоги

Сейчас я жалею, что не взял GeForce RTX 3060 в более дорогом исполнении, это позволило бы играть в тишине и с комфортными температурами. Но, нужно учитывать то, сколько вам придется доплатить за эту возможность. Например, на Яндекс Маркете популярные GeForce RTX 4060 в дешевом исполнении стартуют с цены в 33787 рублей за Palit GeForce RTX 4060 DUAL.

За MSI GeForce RTX 4060 VENTUS 2X BLACK 8G OC придется доплатить чуть менее 1000 рублей.

А вот трехвентиляторная MSI GeForce RTX 4060 VENTUS 3X OC стоит уже 36279 рублей.

Пишите в комментарии, а какая видеокарта стоит в вашем ПК и разгоняете ли вы ее? Или наоборот, делаете андервольтинг? И позвольте порекомендовать вам три моих последних блога:

Как я снизил температуру M.2 SSD и жестких дисков на 15 градусов, не потратив ни рубля

Почему в 2024 году не стоит покупать видеокарты с 8 ГБ видеопамяти дороже, чем за 25000 рублей

Как я чинил три мыши Logitech летом 2024 года и почему любовь к чистоте может принести много вреда

Все блоги автора Zystax о компьютерах, играх и Windows.



