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Какой игровой компьютер я собрал бы себе в июне 2024 года, и почему видеокарта в нем будет от AMD

Мой старый игровой ПК перестал меня устраивать, но, глядя на шокирующие цены новых комплектующих, понимаешь, что ошибиться в их выборе никак нельзя.
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Последнее время мой игровой ПК, который я собирал целых четыре года и в который вложил почти 150000 рублей, приносит мне только разочарование. В процессоре — Ryzen 5 5600X, появился дефект, из-за которого ПК "тухнет" несколько раз в день, видеокарта — Palit GeForce RTX 3060 Dual, адски шумит, а Hot Spot или самая высокая температура, измеренная на поверхности графического ядра, подбирается к 90 градусам, что говорит о том, что термопаста полностью засохла, а сменить ее нельзя, так она еще на гарантии. Да и слишком слаба стала эта видеокарта для новых игр, а трассировку лучей на ней и вовсе не стоит включать. А в новых играх без трассировки лучей приходится уменьшать настройки графики почти до средних, чтобы получить стабильные 60 FPS даже в разрешении Full HD, например, в Horizon Forbidden West, Remnant II или Alan Wake 2.

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Не оправдал ожиданий и корпус Fractal Design Define R4, тяжеленный и большой, но не способный справится с шумом от видеокарты даже на минимальных оборотах ее вентиляторов. А зачем, спрашивается, тогда мучаться с ним, если в режиме простоя и низкой нагрузки любое современное "железо" будет тихим? И последней каплей стала покупка SSD ADATA XPG GAMMIX S11 Pro, который оказался очень горячим, а если снять с него радиатор, это приведет к потере гарантии, а именно ради гарантии в пять лет я и выбрал эту модель. 

Одним словом, мне все больше хочется продать этот ПК и купить новый, более мощный и практичный, собранный из качественных и тихих комплектующих. И мне стало интересно, с какой суммой придется расстаться в июне 2024 года, чтобы собрать такой компьютер, для чего я зашел на Яндекс Маркет и сделал сборку, с которой поделюсь сегодня с вами, в ожидании конструктивной критики в комментариях.

Процессор

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Два раза подряд обжегшись на процессорах AMD, желание покупать процессоры этой компании у меня пропало полностью. Напомню, что у меня деградировал еще и старенький Ryzen 5 1600, работая на очень комфортном напряжении в легком разгоне. Да и покупая компьютер надолго, а мне хочется обойтись без апгрейдов лет пять, уже не хочется смотреть в сторону классических шестиядерников. Поэтому оптимальным выбором мне кажется Core i5-14600KF, в котором шесть крупных ядер, и целых восемь штук энергоэффективных, так что назвать его шестиядерником можно с большой натяжкой. В играх этот процессор показывает себя отлично, не уступая топовым моделям от Intel, с которыми, как недавно выяснилось, тоже есть много проблем — количество вышедших из строя экземпляров растет с каждым днем. 

Охлаждение процессора

Чтобы отвести от Core i5-14600KF 180 ватт тепла, которые он выделят в рабочих задачах и при этом не оглохнуть от воя кулеров, лучше смотреть в сторону систем водяного охлаждения. Но и покупать громадную трехсекционную "водянку" я пока не готов, поэтому обойдусь более компактной, двухсекционной — ID-Cooling DASHFLOW 240 BASIC BLACK. Ее и в корпусе разместить будет гораздо проще, так как длина ее радиатора 270 мм.

Материнская плата

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Выбирая в 2024 году мощный процессор, главное — не совершить ошибку и не поставить его в дешевую материнскую плату, получив перегрев системы питания и сброс частот. Поэтому для Core i5-14600KF я выбрал добротную плату на чипсете Intel Z790 — MSI PRO Z790-A MAX WIFI. Это продвинутая модель с мощной системой питания, качественным звуком на базе кодека Realtek ALC4080 и аж четырьмя портами M.2 для SSD. Есть у этой платы и встроенные адаптеры Wi-Fi и Bluetooth.    

Оперативная память

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Процессоры Intel хорошо работают с высокочастотной DDR5 памятью, хорошо откликаясь на рост частоты выше 6000 МГц, но и переплачивать за топовые модули мне не хочется. Поэтому золотой серединой станет пара модулей G.Skill Trident Z5 RGB, общим объемом 32 ГБ, с частотой 6600 МГц и таймингами 34-40-40-105. Стоят они всего на пару тысяч рублей дороже, чем недорогие модули DDR5 с частотой 6000 МГц.

Видеокарта

Глядя на то, как в новых играх сдуваются видеокарты с объемом видеопамяти в 8 ГБ, брать на несколько лет уже не хочется даже модель, оснащенную 12 ГБ, поскольку для игр в разрешении QHD или 2560х1440 и этого уже хватает впритык. Как и не хочется брать видеокарту от Nvidia, переплачивая огромную сумму за немногим лучшую работу с лучами и наличие DLSS. Поэтому мой выбор — Asrock Radeon RX 7800 XT CHALLENGER 16G OC, видеокарта аж с 16 ГБ видеопамяти, которая легко справляется со всеми новыми играми и имеет хорошие перспективы не терять актуальности еще очень долго. Радует и цена этой модели, которая заметно ниже аналогов от Nvidia.

SSD-накопитель

В блоге 5 причин, по которым иметь в игровом ПК два SSD по 1 ТБ оказалось удобнее, чем один объемом 2 ТБ я рассказывал, что при активных операциях с файлами, чтобы не терять производительности, нужно иметь или два средних SSD, или один топовый. И такую модель сегодня можно найти почти за 19000 рублей, это Kingston KC3000 объемом 2 ТБ. Хороший и подробный обзор этой модели есть на канале proSSD и именно ее часто рекомендуют опытные пользователи на форумах.


Жесткий диск

Но и от жесткого диска я пока отказаться не готов, ведь надо где-то хранить огромный архив фотографий и видео, занимающий несколько терабайт. Да и качать торренты прямо на SSD не поднимается рука — жалко его ресурса. Поэтому в этом ПК будет установлен HDD объемом 4 ТБ — Western Digital Purple WD43PURZ. А по-хорошему, мне надо парочку таких HDD, но цены кусаются. 

Блок питания

Для такого мощного и дорогого железа нужен качественный блок питания, и экономить на нем нельзя. Поэтому запитывать этот ПК будет блок питания Deepcool DQ750-M-V2L WH мощностью 750 ватт, с сертификатом 80 PLUS Gold, качественной элементной базой, полностью модульный и с очень тихим вентилятором.

Корпус

И, наконец, корпус, который нужен в эту сборку вместительный и хорошо продуваемый, ведь процессор вместе с видеокартой и остальным "железом" будут выделять до половины киловатта тепла. Поэтому мой выбор пал на Deepcool MATREXX 50 MESH 4FS — этот популярный корпус уже становится классикой. Так как стоит умеренно, при этом имея продуманный дизайн, отличную вместимость и красивый внешний вид.

Итоги

Честно признаюсь, посмотрев на получившуюся стоимость этого компьютера, я сильно приуныл. ПК обойдется в 171628 рублей с картой Пэй, а без нее — 172929 рубля. Это очень серьезная сумма, но и "железо" в этой сборке очень качественное и мощное. Конечно, можно сэкономить, убрав жесткий диск и взяв SSD попроще, но остальные комплектующие лучше не трогать, чтобы не потерять производительности и надежности. Пишите в комментарии, чтобы вы поменяли в этом компьютере, не превышая бюджет сборки? А еще я порекомендую вам парочку моих новых блогов: 

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Все блоги автора Zystax о компьютерах, играх и Windows.

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