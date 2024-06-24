Если зайти на любой компьютерный форум или в группу в соцсети, то вы наверняка встретите геймеров, которые яростно спорят о необходимом объеме видеопамяти у видеокарты в 2024 году. Особенно больше эмоций вызывает этот вопрос у геймеров, купившие довольно мощные видеокарты с объемом видеопамяти в 8 ГБ — Radeon RX 7600, GeForce RTX 4060 и GeForce RTX 4060 Ti. Их можно понять, ведь компании AMD и NVIDIA поставили нас в такую ситуацию, что если у вас есть около 30000-35000 рублей на видеокарту, то часто вам ничего не остается, как выбрать модель с 8 ГБ видеопамяти.

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Или присматриваться к видеокартам прошлого поколения — Radeon RX 6700 XT или GeForce RTX 3060 с 12 ГБ видеопамяти, но, геймеров, выбирающих эти модели, сегодня очень немного. И если компанию NVIDIA, предлагающую 8 ГБ в среднем сегменте видеокарт, после того, как предлагала в нем 12 ГБ, хоть как-то понять можно — это монополист, который может диктовать свои условия. То вот такой шаг от компании AMD выглядит грубым просчетом маркетологов, который может обернуться для компании полной потерей рынка видеокарт. Ведь доля NVIDIA на нем уже почти 80%, а AMD делит оставшиеся проценты с дискретными и встроенными видеокартами от Intel.

А ведь тревогу стали бить еще владельцы мощных видеокарт GeForce RTX 3060 Ti и GeForce RTX 3070, которые стали упираться в 8-ми гигабайтный объем видеобуфера уже года два назад. А ситуацию с играми 2024 года отлично иллюстрирует видеокарта GeForce RTX 4060 Ti, если сравнивать модели с 8 и 16 ГБ. Причем так наглядно, что, если бы GeForce RTX 4060 Ti с 8 ГБ не существовало на рынке, ее стоило выпустить только для примера, что 8 ГБ видеопамяти мало уже даже в разрешении Full HD или 1080p. Вбейте в поиск YouTube "4060 ti 8gb vs 16gb" и получите десятки видео с сравнениями.

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В них видно, насколько нестабилен геймплей у GeForce RTX 4060 Ti с 8 ГБ по сравнению с моделью на 16 ГБ, а иногда отставание просто катастрофическое даже в разрешении 1080p. И которое только усиливается с повышением разрешения.

Так что же делать геймерам в такой ситуации? По моему мнению, если вы покупаете видеокарту в бюджетный ПК, то вполне можно обойтись моделью с 8 ГБ видеопамяти. Все равно настройки придется сильно снижать, чтобы получить хотя бы 60 FPS в новых играх, а это снизит и потребление видеопамяти. Поэтому недорогие GeForce RTX 3050 и Radeon RX 6600 вполне имеют право на существование, да и потери денег в этом случае будут совсем небольшие, если вы решите их продать и купить новую видеокарту через год. Но, GeForce RTX 3050 заметно уступает Radeon RX 6600 в соотношении цена/производительность и рекомендовать ее можно только тем геймерам, которые опасаются покупать видеокарты от AMD.

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А вот покупая достаточно мощную видеокарту на несколько лет даже для разрешения Full HD, надо отдать предпочтение моделям с объемом видеопамяти, как минимум, в 10-12 ГБ. Сегодня мы посмотрим, какие видеокарты с таким объемом видеопамяти есть в продаже и на их цену, взяв для примера модели из ассортимента маркетплейса Яндекс Маркет.

И сразу обнаруживается, что цены на старую добрую GeForce RTX 3060 с 12 ГБ видеопамяти, которая сейчас, кстати, лидирует по популярности среди геймеров, пользующихся сервисом Steam заметно упали. Цены на GeForce RTX 3060 стартуют с 27-28 тысяч рублей и за такую стоимость эта видеокарта снова стала вполне конкурентоспособной по сравнению с новинками.

За следующую модель, предлагающую большую производительность и оснащенную 10 ГБ видеопамяти, уже придется прилично доплатить. Это Radeon RX 6750GRE, которую можно найти за 35000-36000 рублей. Индекса GRE пугаться не стоит, это всего лишь аббревиатура, означающая, что видеокарта выпущена для азиатского рынка.

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Почти столько же придется отдать за Intel Arc A770, весьма недооцененную видеокарту, которая страдала на старте от проблемных драйверов. Но время идет, Intel шлифует драйвера, а начинка у этой видеокарты очень мощная — 16 ГБ видеопамяти, подключенной по 256-битной шине, что дает впечатляющую пропускную способность в 512.0 Гб/с. Да и количество линий PCI Express 4.0 для подключения у этой модели достаточно — целых 16 штук.

Чуть дороже стоит Radeon RX7600 XT, видеокарта, тоже оснащенная 16 ГБ видеопамяти, и немного обгоняющая Intel Arc A770 в играх. Но, чип у новинки не слишком мощный, и до своей старшей сестры с похожим названием — Radeon RX 6700 XT, в играх она не дотягивается. Но, выбирая видеокарты от AMD 7000-й линейки, можно быть уверенными в их более долгой поддержке в драйверах, ведь Radeon RX 6700 XT появилась на рынке уже более трех лет назад.

Но популярности эта модель пока не теряет, и если вам надо еще больше производительности, но отдавать за видеокарту более 43000 рублей вы не собираетесь, то присмотритесь к Radeon RX 6700 XT с видеобуфером на 12 ГБ. С этой моделью в некоторые новинки уже можно будет сыграть даже в разрешении 2560х1440.

Примерно столько же стоит GeForce RTX 4060 Ti в версии с 16 ГБ VRAM, про которую мы вспоминали вначале статьи. В плюсах этой модели хорошая производительность в трассированных играх и апскейлер DLSS 3.0 с генератором кадров NVIDIA. А в минусах — узкая шина видеопамяти, всего 128 бит, да еще и подключенная всего по восьми линиям PCI Express. Но, если вы боитесь видеокарт AMD, как огня, а денег на видеокарту больше нет, то выбирать не приходится, так как следующий уровень производительности в виде GeForce RTX 4070 обойдется гораздо дороже.

Radeon RX 7700 XT имеет видеобуфер меньшего размера — 12 ГБ, но производительность этой модели такова, что доплатить за нее 6000-7000 рублей однозначно стоит. Особенно впечатляет прирост, который 7000-я линейка видеокарт от AMD показала по сравнению с прошлым поколением.

Но цены на GeForce RTX 4070 идут вниз и это делает выбор между Radeon RX 7700 XT и GeForce RTX 4070 чрезвычайно сложным, ведь объем видеопамяти у этих моделей одинаков, а в трассированных играх производительность GeForce RTX 4070 выше, чем у Radeon RX 7700 XT, на целых 30%. А если еще DLSS задействовать и включить генерацию кадров, то преимущество будет просто подавляющим.

Итоги

На GeForce RTX 4070 мы сегодня остановимся, ведь отдать за видеокарту более 55000 рублей смогут лишь очень и очень немногие геймеры, что подтверждает статистика Steam. Интересно, а сколько видеопамяти у вашей видеокарты? И позвольте порекомендовать вам несколько новых блогов, которые я написал на днях: про ремонт сразу трех мышей от Logitech, размышлениях об идеальном компьютере для себя и быстрой чистке Windows от мусора.



