Компьютерная мышка — это такая периферия нашего ПК, которую мы не замечаем, манипулируя ею уже на уровне рефлексов и не задумываясь. Но, только в том случае, если она удобна и работает без проблем. А стоит лишь появиться небольшой неисправности — двойному клику кнопок, глюкам колесика скролла или плохому приему у беспроводной модели, как это превращается в чрезвычайно раздражающий фактор, который может проверить на прочность самую крепкую нервную систему.

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Внутренности мыши Logitech G400

Такое и случилось со мной, когда у купленной мною четыре года назад мыши Logitech G102 Prodigy, стало туговато вращаться колесико. Поначалу я не обращал на это внимания, но в течении пары месяцев проблема все усугублялась и колесико приходилось не только крутить с заметным усилием, но и нажимать на него так, что бедная мышь начинала скрипеть. Нужно отметить, что мышь Logitech G102 Prodigy оказалась для меня одной из самых удобных за последние годы, ухватистой, идеально сидящей в руке и очень напомнила Logitech Optical Wheel Mouse M-BT58, первую качественную мышь, которую я купил уже более 20 лет назад.

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Logitech Optical Wheel Mouse M-BT58

Она хороша не только в играх, но и в офисной работе, так как я повесил на ее боковые кнопки сочетания клавиш Ctrl+C и Ctrl+V, а на верхнюю кнопку — Alt + Tab и уже не представляю себе написание блогов, нажимая эти сочетания клавиш на клавиатуре. И, скрепя сердце, я достал из шкафа старенькую запасную мышь, Logitech G400, у которой на боковые кнопки тоже можно повесить разные команды, а Logitech G102 Prodigy отложил для ремонта.

Logitech G400

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Logitech G400 я купил лет 12 назад, но она оказалась неудобна для меня — тугие кнопки с большими ходами, высокое усилие их нажатия и крупные размеры корпуса. Я пытался к ней привыкнуть, но это оборачивалось только болями в пальцах и в кисти, и я оставил ее как запасную, перейдя на недорогие и довольно удобные мышки от A4Tech — A4Tech X-750BF, XL-750BK, а затем A4 Bloody R8. Но, как вы понимаете, если их список получился такой длинный всего за восемь лет использования, то это неспроста. Да, мыши от A4Tech не такие живучие, как от Logitech, и довольно быстро "ушатываются", особенно у такого заядлого компьютерщика, как я.

A4Tech X-750BF

К моему удивлению, Logitech G400 тоже имела проблемы со скроллом после нескольких лет лежания в шкафу — колесико еле вращалось и практически не нажималось. Поэтому я решил заняться серьезным ремонтом всех своих мышей и посвятить этому несколько часов, тем более, что был и третий пациент. Бюджетная беспроводная мышь Logitech M170, у которой, по иронии судьбы, тоже были проблемы с колесиком, но уже гораздо более банальные. Скролл глючил, хаотично гоняя странички при перематывании туда-сюда, что явно указывало на проблемы с энкодером. Это такая деталь, которая считывает вращение колесика.

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Logitech M170 постоянно подключена к моему компьютеру как вторая мышь, и я использую ее, чтобы управлять ПК с дивана, когда включаю большой телевизор, используемый как второй монитор. Такая конфигурация оказалась чрезвычайно удобной, и после нее уже не хочется пользоваться обычным встроенным Smart TV. Ведь используя беспроводную мышь и виртуальную клавиатуру, можно сделать много чего на обычном ПК, помимо просмотра фильмов и YouTube.

Вот так у меня на столе оказались сразу три мышки и все с проблемным скроллом. Для их ремонта я приготовил инструменты: различные отвертки, скальпель, пинцет, зубную щетку, ватные палочки и диски.

А еще — силиконовую смазку для смазывания осей, изоленту и спирт с высокой крепостью, в моем случае удалось купить 90%. А еще при таком ремонте важно обеспечить хорошее освещение и отдельные емкости для болтиков, ведь если потерять даже один, это может обернуться серьезными проблемами.

Ремонт я начал с самой важной мыши — Logitech G102 Prodigy и, разобрав ее, сразу обнаружил, что колесико цепляет при вращении за корпус мыши внизу.

Я срезал эти детали, и без установки платы колесико вращалось отлично.

Но, после сборки мыши оно опять стало за что-то цеплять и тщательный осмотр показал, что оно попросту разбухло, увеличившись во всех направлениях. И у него даже появился буртик, который цеплял за плату мыши. А при нажатии из-под колесика вытекала странная желтоватая субстанция, похожая на масло. Деваться было некуда, и я просто сточил появившийся буртик на грубой шкурке, боясь, что колесико просто расползется. Но все удалось и мышь вернулась в строй.

Далее я занялся ремонтом Logitech G400 и, разобрав ее, обнаружил, что все колесико и его механизм, заполнены похожей желтоватой субстанцией, как и на Logitech G102 Prodigy, но уже превратившейся в подобие лака.

После ее отмывки мышь заработала как ни в чем не бывало, и я догадался, что это была за субстанция. Дело в том, что на моем ПК частенько играют друзья и родственники, а так как я большой любитель чистоты и гигиены, то после них протираю мышку. И, чтобы не тратить дефицитный спирт, делаю это при помощи ватного диска и самого обыкновенного крепкого самогона, бутылку которого держу как самый дешевый антисептик. И вот эта субстанция, которая размягчила колесико одной мыши и склеила механизм другой, не что иное, как самогон, затекший внутрь мышей и смешавшийся с силиконовым маслом с осей, и обычной грязью.

Но маленькую мышку Logitech M170 я протираю очень редко и, как я и боялся, у нее заглючил энкодер, что было чревато огромными потерями времени и сил на его разборку или перепайку. Такие энкодеры, кстати, можно купить на Ozon. И я решил рискнуть, просто отогнул один бок энкодера и залил в него 90% спирт, долго вращая после этого.

Logitech M170, кстати оказалась самой сложной в разборке, так как в ней не используются болты, и все держится на нескольких хитрых защелках. Спирт помог и глюк со скроллом исчез, и на этом ремонт всех трех мышей завершился.

Итоги

В моем случае ремонт всех трех мышек завершился удачно, но так бывает не всегда. И я уже был готов купить аналог моей основной мыши — Logitech G G102 Lightsync. Стоит такая мышь сегодня на Яндекс Маркете довольно недорого.

А вот замену для Logitech M170 найти не удалось, самая бюджетная беспроводная мышь от Logitech — Logitech M240 Silent, стоит почти 2000 рублей.

Но, как вариант я рассматривал покупку беспроводной Logitech G G304 Lightspeed, по форме почти идентичной моей Logitech G102 Prodigy, и которая смогла бы заменить мне сразу две мыши.

Пишите в комментарии, а вы ремонтируете свои мыши или покупаете новые при их поломке? А еще позвольте порекомендовать вам несколько моих новых блогов:

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