Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам

Практика: безопасно чистим Windows 10 и диск С: от мусора и ненужных файлов за пять минут

Со временем Windows забивается мусором, который весит десятки гигабайт и замедляет работу вашего ПК.
[ ] для раздела Блоги
+
+

В недавнем блоге 5 причин, по которым иметь в игровом ПК два SSD по 1 ТБ оказалось удобнее, чем один объемом 2 ТБ я описал опыт использования двух SSD и, казалось бы, с таким объемом можно навсегда забыть о такой проблеме, как засорение системного диска файловым мусором. Даже с учетом того, что я выделил Windows 10 отдельный раздел размером 83 ГБ этого места должно было хватать с лихвой, ведь все игры хранятся на диске D:, как и большая часть программ, которые я предпочитаю использовать в портативном или портабельном варианте, при котором не нужна их установка после переустановки Windows.

реклама



Но место на моем диске С: стремительно уменьшается, да и Windows 10 становится все неповоротливей и медленнее, а это значит, что пора заняться их очисткой и посмотреть, что же так сжирает свободное место. Кликнув по иконке диска в Проводнике, видно, что занято уже 50 ГБ, а это очень и очень много.

Для более точного анализа занимаемого файлами места, чтобы не кликать по каждой папке отдельно, я установил крохотную бесплатную программу Folder Size, которая предоставляет наглядный анализ занимаемого файлами и папками места. И она показала вот такую картину.

реклама



Видно, что папка Windows распухла уже до 24 ГБ, а учитывая, что сразу после установки она весит около 14 ГБ — это почти 10 лишних гигабайт.  Но не нужно забывать, что часть скрытых системных файлов невозможно увидеть при таком сканировании, и занимаемое ими место мы увидим по росту свободного объема диска после их очистки. Что же, приступаем к очистке и начнем с самых простых методов. 

Очистка с помощью специальных утилит

В Windows 10 есть встроенная утилита очистки от мусора, но сторонние утилиты, как обычно, делают это лучше и предоставляют больше удобства и дополнительных функций. Одна из таких утилит — Wise Disk Cleaner. Но почему не популярная утилита чистильщик CCleaner? С CCleaner было несколько скандалов — утилиту уличали в неотключаемой слежке за пользователями, был скандал с зараженной троянами версией, которая работала даже в обход антивирусов, а теперь CCleaner еще и не работает в России, поэтому про нее можно забыть окончательно.

реклама



Wise Disk Cleaner нашла у меня на ПК 1.35 ГБ файлов, которые можно удалить, но сразу все опции очистки включать в этой утилите не всегда желательно. Я, к примеру, не даю ей очищать историю браузеров, кэш эскизов и неиспользуемые ярлыки. Еще почти гигабайт мусора Wise Disk Cleaner смог очистить в окне очистки системы.

Но это совсем немного, а значит, нужно переходить к более серьезным утилитам, например, Dism++. Эта утилита высвободила еще 3.59 ГБ, но очистка мусора — это только одна из ее широких возможностей, которых хватит на отдельный блог.

реклама



Как итог работы этих утилит — папка Windows похудела на 4 ГБ, а на диске занято уже только 45.1 ГБ. 

Теперь можно перейти к более тонкой и сложной процедуре очистки и заняться папками WinSxS и C:\Windows\Installer. Для чего в командной строке, запущенной от администратора, вводим и запускаем команду для анализа папки WinSxS: 

Dism.exe /Online /Cleanup-Image /AnalyzeComponentStore

На моем ПК, после работы утилиты Dism++ уже не найдено файлов для очистки, но иногда их бывает очень много. И чтобы их удалить, запускаем там же еще одну команду: 

Dism.exe /Online /Cleanup-Image /StartComponentCleanup

Папку C:\Windows\Installer, в которой хранятся установщики программ проще всего очистить с помощью маленькой утилиты PatchCleaner, но в моем случае ненужного мусора мусора в ней не нашлось.

Теневые копии и точки восстановления могут съедать десятки гигабайт, на моем ПК они отключены, но у себя вы можете проверить их наличие введя в командной строке, запущенной от администратора, команду:

vssadmin list shadows

А удалить командой vssadmin delete shadows /all

Теперь пришло время заняться ручным поиском мусора, так как утилиты сделали все, что могли. И главным местом для очистки станет папка C:\Users\Имя_пользователя\AppData, в которой хранятся файлы данных программ, сохранения игр, временные файлы и со временем эта папка может распухнуть до десятков гигабайт.

В моем случае главным пожирателем места стала папка Yandex, появившаяся после установки Яндекс Браузера и Яндекс Диска. Немало места могут съесть и сохранения игр, особенно если вы играете в игру долго и на SSD хранятся самые первые сохранения, сделанные в самом начале прохождения. Обычно они не нужны и иногда удалив их, можно высвободить несколько гигабайт.

Следующим шагом станет отключение зарезервированного хранилища в Windows 10, которое съедает еще 7 ГБ свободного места на накопителе. Для чего нужно запустить редактор реестра regedit, который проще всего найти в поиске в меню Пуск, запустить regedit от администратора и перейти по адресу:

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\ReserveManager

Где найти раздел ShippedWithReserves и поменять его значение с 1 на 0, после чего перезагрузить ПК.

В итоге у меня на диске С: оказалось очищено более 13 ГБ мусора, и это очень отличный результат.

Итоги

Как видите, очистить диск С: и Windows 10 от мусора можно довольно быстро, но лучше сразу сделать системный раздел достаточного размера, чтобы не испытывать нехватки свободного места на нем или наоборот, не делать никаких разделов на накопителе, что позволит диску С: занять весь его объем. Но сделать это можно только на SSD достаточного объема и самые дешевые модели объемом 120 ГБ уже явно малы даже для офисного ПК. Не стоит покупать в 2024 году и SSD объемом 250 ГБ — стоимость гигабайта объема у них слишком высока, а SSD объемом 500-512 ГБ стоят не намного дороже.

Мне стало интересно, сколько сегодня стоят такие SSD-накопители, ведь цены на них растут, как на дрожжах, но, оказалось, что даже самые популярные, шустрые и надежные модели можно купить на Яндекс Маркете примерно за 4500 рублей. Например, ADATA Legend 800

ADATA XPG Spectrix S40G

MSI SPATIUM M371

MSI SPATIUM M450

А если у вас нет свободного разъема M.2 на материнской плате, или у вас ноутбук прошлых лет выпуска, то можно взять SATA SSD, например, ADATA Ultimate SU650

 Crucial BX500

Или Kingspec P3-512

Пишите в комментарии, а как вы чистите свою Windows от файлового мусора? А еще я порекомендую вам парочку моих новых блогов: 

5 причин, по которым я перестал оптимизировать и тонко настраивать Windows и вам не советую

16 ГБ ОЗУ в ПК больше не актуально — смотрим, сколько памяти выбирают покупатели летом 2024 года

Все блоги автора Zystax о компьютерах, играх и Windows. 

реклама

Оценитe материал
рейтинг: 1.0 из 5
голосов: 1
Добавить в закладки

Теги

ssd windows 10 софт утилиты свободное место на диске чистка windows
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Кибербезопасность: Российский менеджер паролей для компаний
10
Обзор складного смартфона Blackview Hero 10
2
Обзор и тестирование материнской платы MSI MEG Z790 ACE MAX
7
Обзор и тестирование материнской платы MSI B760 Gaming Plus WIFI
6
Обзор и тестирование SSD-накопителя PCIe 5.0 NVMe M.2 MSI Spatium M580 Frozr объемом 2 ТБ
6
Обзор и тестирование блока питания Formula AP-500MM
9
Обзор беспроводного вертикального пылесоса ILIFE H80
+
Обзор продукции компании APNX
18
Обзор медиаплеера HIPER Media TV M5 Ultra
7
Обзор игрового ноутбука ASUS ROG Zephyrus G16 (2024)
5
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Умный шлем стоимостью 400 тысяч долларов делает истребители F-35 прозрачными
10
Утечка геймплея GTA 6 показала, что переключение между героями в игре будет почти мгновенным
4
Лопасти ротора ветряной турбины могут стать гигантскими батареями для хранения энергии
3
Тодд Говард из Bethesda Game Studios заявил, что хочет превратить The Elder Scrolls VI в игру-сервис
7
В Подмосковье построят еще один крупный завод по производству спецтехники
+
В западной прессе считают Lada Iskra обычным клоном Логана и типичной кражей чертежей
9
Солнечная панель, установленная в 1992 году, сумела сохранить 79,5% своей первоначальной мощности
5
КамАЗ разработал свою собственную автоматическую коробку передач
1
ВС РФ перехватывают большие и тяжелые дроны-бомбардировщики ВСУ собственными БПЛА
+
Индия пытается привлечь на свою землю японских и американских поставщиков оборудования для производства чипов
1
По мнению эксперта, проблемы с процессорами Intel невозможно решить на программном уровне
7
Google Pixel 9 с Tensor G4 прошел тесты Geekbench 6
2
Россия впервые за два года заняла место США по поставкам газа в Европу, укрепившись в роли лидера
5
В Японии представили технологию изменения голоса, которая преобразует крик в спокойный тон
3
Эмулятор RPCS3 консоли PlayStation 3 стал заметно быстрее работать на процессорах начального класса
2
Ростех передал в войска новую партию истребителей-бомбардировщиков Су-34
+
Слишком очевидно: производство российского электромобиля «Атом» будет вестись в тесном сотрудничестве с партнёрами из Китая
1
Операционная система Huawei HarmonyOS может полностью лишиться исходного кода Android и Linux
+
AFOX представляет три новые модели Radeon RX 6x50 спустя более двух лет после запуска серии
1
Украинцев предупредили, что ситуация в энергосистеме будет усугубляться
1

Популярные статьи

Forbes: Украина теряет драгоценные штурмовики Су-25 под ударами российских «Ланцетов»
16
Core i7-4770K vs Core i7-14700K – сколько fps в играх прибавили процессоры Intel за 10 лет
54
16 ГБ ОЗУ в ПК больше не актуально — смотрим, сколько памяти выбирают покупатели летом 2024 года
84
Мое мнение о фильме Фуриоса: Хроники Безумного Макса
10
ТОП-7 причин, почему Poco F6 – один из лучших смартфонов 2024 года
20
5 причин, по которым я перестал оптимизировать и тонко настраивать Windows и вам не советую
28
Core i5-12400F vs Core i5-14400F – почему между такими разными процессорами нет разницы в играх
16
Итоги гоночного уик-энда 15-16 июня
2
Собираем народный игровой ПК 2024 года за 100 тысяч рублей для игр на ультра в FullHD (Июнь)
20
Когда обновлять видеокарту с учетом выхода новых моделей и стоит ли вообще это делать
15

Сейчас обсуждают

cibershot
14:40
Интеловские клипсы я заменил просто гайкой, подобрав длинный болт. Самое дерьмовое крепление с клипсами только у интела
Одноразовые кулеры для процессора - выясняем проблему китайскийх устройств
OgoGoLog
14:36
Источник информации хоть проверили бы. На ТАСС такой статьи нет.
В России разработали защищенную связь специально для зоны СВО
Евгений Окуловских
14:32
Через мои руки прошло несколько снеговиков. У всех крепёж был на металлических винтах через стойку кольца в бэкплейт на мамке. Естественно фиксируется надёжно, никаких проблем снять тоже не возникает....
Одноразовые кулеры для процессора - выясняем проблему китайскийх устройств
Легенда
14:31
дааааа.... это точно. щя бы пивка да лень идти жара ад
Чистка и моддинг самодельного компактного ПК
Станислав Вяземский
14:28
Как связаны деньги инвесторов и производительность процессоров? Хоть один глюк обозначь. Про что ты пишешь не пойму? Если ты про топы в виде 14900 так таких процессоров почти нет ни у кого. Все камни ...
Core i5-12400F vs Core i5-14400F – почему между такими разными процессорами нет разницы в играх
oleg 24
14:27
ладно бы 100. тут хомяки ботовые пишут о видео за 400 к. для игры в удовольствие. их мозг нужно изучить медикам. может найдут лекарство от дебилизма. уникумы.
Когда обновлять видеокарту с учетом выхода новых моделей и стоит ли вообще это делать
Шава на Коммунистической
14:26
Надо жидкостное охлаждение применять.
Чистка и моддинг самодельного компактного ПК
bnjlka
14:25
Ну какой это компактный корпус? Он же занимает ведь 3 стола, надо по длине укоротить.
Чистка и моддинг самодельного компактного ПК
Артём Николаев
14:25
А что с ней сделается? Нормальная паста и через 5 лет норм и даже больше если там не майнили 24/7
Чистка и моддинг самодельного компактного ПК
newceyre
14:21
Какой все таки основной посыл местных нищуков, которые сидят на интелах 4-й серии или зионах вкупе с допотопной видеокартой 1050/1060 (и у них все при этом летает на ультрах)? Естественно, если на эту...
Core i7-4770K vs Core i7-14700K – сколько fps в играх прибавили процессоры Intel за 10 лет
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем