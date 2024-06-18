В недавнем блоге 5 причин, по которым иметь в игровом ПК два SSD по 1 ТБ оказалось удобнее, чем один объемом 2 ТБ я описал опыт использования двух SSD и, казалось бы, с таким объемом можно навсегда забыть о такой проблеме, как засорение системного диска файловым мусором. Даже с учетом того, что я выделил Windows 10 отдельный раздел размером 83 ГБ этого места должно было хватать с лихвой, ведь все игры хранятся на диске D:, как и большая часть программ, которые я предпочитаю использовать в портативном или портабельном варианте, при котором не нужна их установка после переустановки Windows.

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Но место на моем диске С: стремительно уменьшается, да и Windows 10 становится все неповоротливей и медленнее, а это значит, что пора заняться их очисткой и посмотреть, что же так сжирает свободное место. Кликнув по иконке диска в Проводнике, видно, что занято уже 50 ГБ, а это очень и очень много.

Для более точного анализа занимаемого файлами места, чтобы не кликать по каждой папке отдельно, я установил крохотную бесплатную программу Folder Size, которая предоставляет наглядный анализ занимаемого файлами и папками места. И она показала вот такую картину.

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Видно, что папка Windows распухла уже до 24 ГБ, а учитывая, что сразу после установки она весит около 14 ГБ — это почти 10 лишних гигабайт. Но не нужно забывать, что часть скрытых системных файлов невозможно увидеть при таком сканировании, и занимаемое ими место мы увидим по росту свободного объема диска после их очистки. Что же, приступаем к очистке и начнем с самых простых методов.

Очистка с помощью специальных утилит

В Windows 10 есть встроенная утилита очистки от мусора, но сторонние утилиты, как обычно, делают это лучше и предоставляют больше удобства и дополнительных функций. Одна из таких утилит — Wise Disk Cleaner. Но почему не популярная утилита чистильщик CCleaner? С CCleaner было несколько скандалов — утилиту уличали в неотключаемой слежке за пользователями, был скандал с зараженной троянами версией, которая работала даже в обход антивирусов, а теперь CCleaner еще и не работает в России, поэтому про нее можно забыть окончательно.

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Wise Disk Cleaner нашла у меня на ПК 1.35 ГБ файлов, которые можно удалить, но сразу все опции очистки включать в этой утилите не всегда желательно. Я, к примеру, не даю ей очищать историю браузеров, кэш эскизов и неиспользуемые ярлыки. Еще почти гигабайт мусора Wise Disk Cleaner смог очистить в окне очистки системы.

Но это совсем немного, а значит, нужно переходить к более серьезным утилитам, например, Dism++. Эта утилита высвободила еще 3.59 ГБ, но очистка мусора — это только одна из ее широких возможностей, которых хватит на отдельный блог.

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Как итог работы этих утилит — папка Windows похудела на 4 ГБ, а на диске занято уже только 45.1 ГБ.

Теперь можно перейти к более тонкой и сложной процедуре очистки и заняться папками WinSxS и C:\Windows\Installer. Для чего в командной строке, запущенной от администратора, вводим и запускаем команду для анализа папки WinSxS:

Dism.exe /Online /Cleanup-Image /AnalyzeComponentStore

На моем ПК, после работы утилиты Dism++ уже не найдено файлов для очистки, но иногда их бывает очень много. И чтобы их удалить, запускаем там же еще одну команду:

Dism.exe /Online /Cleanup-Image /StartComponentCleanup

Папку C:\Windows\Installer, в которой хранятся установщики программ проще всего очистить с помощью маленькой утилиты PatchCleaner, но в моем случае ненужного мусора мусора в ней не нашлось.

Теневые копии и точки восстановления могут съедать десятки гигабайт, на моем ПК они отключены, но у себя вы можете проверить их наличие введя в командной строке, запущенной от администратора, команду:

vssadmin list shadows

А удалить командой vssadmin delete shadows /all

Теперь пришло время заняться ручным поиском мусора, так как утилиты сделали все, что могли. И главным местом для очистки станет папка C:\Users\Имя_пользователя\AppData, в которой хранятся файлы данных программ, сохранения игр, временные файлы и со временем эта папка может распухнуть до десятков гигабайт.

В моем случае главным пожирателем места стала папка Yandex, появившаяся после установки Яндекс Браузера и Яндекс Диска. Немало места могут съесть и сохранения игр, особенно если вы играете в игру долго и на SSD хранятся самые первые сохранения, сделанные в самом начале прохождения. Обычно они не нужны и иногда удалив их, можно высвободить несколько гигабайт.

Следующим шагом станет отключение зарезервированного хранилища в Windows 10, которое съедает еще 7 ГБ свободного места на накопителе. Для чего нужно запустить редактор реестра regedit, который проще всего найти в поиске в меню Пуск, запустить regedit от администратора и перейти по адресу:

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\ReserveManager

Где найти раздел ShippedWithReserves и поменять его значение с 1 на 0, после чего перезагрузить ПК.

В итоге у меня на диске С: оказалось очищено более 13 ГБ мусора, и это очень отличный результат.

Итоги

Как видите, очистить диск С: и Windows 10 от мусора можно довольно быстро, но лучше сразу сделать системный раздел достаточного размера, чтобы не испытывать нехватки свободного места на нем или наоборот, не делать никаких разделов на накопителе, что позволит диску С: занять весь его объем. Но сделать это можно только на SSD достаточного объема и самые дешевые модели объемом 120 ГБ уже явно малы даже для офисного ПК. Не стоит покупать в 2024 году и SSD объемом 250 ГБ — стоимость гигабайта объема у них слишком высока, а SSD объемом 500-512 ГБ стоят не намного дороже.

Мне стало интересно, сколько сегодня стоят такие SSD-накопители, ведь цены на них растут, как на дрожжах, но, оказалось, что даже самые популярные, шустрые и надежные модели можно купить на Яндекс Маркете примерно за 4500 рублей. Например, ADATA Legend 800

ADATA XPG Spectrix S40G

MSI SPATIUM M371

MSI SPATIUM M450

А если у вас нет свободного разъема M.2 на материнской плате, или у вас ноутбук прошлых лет выпуска, то можно взять SATA SSD, например, ADATA Ultimate SU650

Crucial BX500

Или Kingspec P3-512

Пишите в комментарии, а как вы чистите свою Windows от файлового мусора? А еще я порекомендую вам парочку моих новых блогов:

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