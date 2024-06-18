Долгое время я пользовался SSD объемом всего 120 ГБ и, как вы понимаете, места на нем мне катастрофически не хватало. Если вычесть место, занимаемое Windows и программами, а еще папкой Users, которая может распухать до десятков гигабайт, то такого объема хватит на одну-две игры среднего объема, а некоторые новинки и вовсе не уместятся. И когда я купил четыре года назад новый SSD Samsung 860 EVO объемом 1000 ГБ, первое время мне казалось, что такого гигантского объема хватит лет на десять, как минимум.

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Но, время идет, игры становятся все жирнее и объем в 1000 ГБ уже не кажется большим, а лишь максимально актуальным в 2024 году в игровом ПК среднего уровня. Конечно, на таком пространстве накопителя сегодня уместится любая существующая игра, но, если у вас, как и у меня, установлены сразу несколько игр, то и 1000 ГБ на SSD уже не хватает. Поэтому, видя, как растут цены на SSD, я решил не ждать и взял еще один SSD, ADATA XPG GAMMIX S11 Pro, такого же объема, и за прошедшие полтора месяца он уже подорожал на 2000-2500 рублей. Причем эксперты прогнозируют дальнейший рост цен на SSD и оперативную память, так что я не удивлюсь, если к концу лета 2024 года эта модель будет стоит около 12000 рублей.

Признаться, городить в ПК, в котором и так стоят несколько жестких дисков, систему из двух SSD большого объема казалось мне не очень удачной идеей. Тем более, что гарантия в пять лет на Samsung 860 EVO подходит к концу и у меня возникала мысль продать его, добавить эту сумму к той, что я отложил на покупку ADATA XPG GAMMIX S11 Pro и купить один SSD объемом 2 ТБ. Ведь стоимость одного гигабайта у таких моделей заметно ниже, чем у SSD объемом 1 ТБ. Даже сейчас, после повышения цен, такие модели можно найти примерно за 12000 рублей, пусть и не самые быстрые. Например, ADATA Legend 710.

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ADATA Legend 800

Или Western Digital Green SN350.

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Но я все-таки решил поставить в ПК второй SSD большого объема и сейчас расскажу, почему такая связка оказалась гораздо удобнее, чем один SSD на 2 ТБ.

Мобильность

Во-первых, с двумя SSD вы больше не привязаны к одному SSD, на котором установлена Windows и можете свободно вынимать SSD с играми, чтобы подключить его к другим ПК или ноутбукам. Особенно это удобно в том случае, если у вас есть USB-карман или док-станция для SATA накопителей. К примеру, мне понадобилось на время попробовать поиграть в уже установленные игры большого объема — Assassins Creed - Valhalla, Fallout 4 с HD-текстурами и Ведьмак 3: Дикая Охота на своем втором ПК. Чтобы проверить, как их потянет старенькая б\у видеокарта GeForce GTX 1660, которую я недавно приобрел, с "задушенным" для низкого нагрева процессором Ryzen 5 1600.

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И если бы я даже воспользовался переносным жестким диском, это заняло бы очень долгое время — скопировать игры на диск, потом скопировать на SSD на втором ПК. Не говоря уже о том, чтобы просто скачать и установить их — это растянулось бы на целый день. А когда есть SSD, который можно просто вынуть из одного ПК и за две минуты подключить во второй ПК — это занимает пару минут, даже если использовать его как внутренний SATA накопитель. Главное — оставить в корпусе свободные кабели питания и данных SATA в удобном месте.

Высокая скорость работы

Во-вторых, скорость работы связки из двух SSD оказалось гораздо выше, чем скорость привычной связки из SSD и жесткого диска, или одного SSD. Распаковка и упаковка больших архивов, работа с виртуальными машинами, обработка видео и другие задачи, оперирующие файлами размером в десятки и сотни гигабайт — просто летают. Даже такое банальное занятие, как установка репака игры, если она предварительно скачена на SSD, происходит очень быстро, но выбирать репаки игр нужно с небольшим сжатием, чтобы не упереться в мощность процессора.

Быстрые и удобные бэкапы

В-третьих, два SSD на которых достаточно свободного места, идеально подходят для создания бэкапов. Причем не только инкрементных бэкапов с важными рабочими файлами, которые обычно не занимают много места у простого пользователя, и которые легко настроить с помощью программ Acronis True Image или Macrium Reflect. А бэкапа всего системного диска с Windows и всеми программами. Для этого я выделил на SSD системный раздел небольшого объема — 85 ГБ, и Acronis True Image делает его бэкап на другой SSD в разы быстрее, чем на обычный жесткий диск. Но с такой связкой можно быстро делать бэкапы не только Windows, но и игр. Например, перед тем, как установить в игру текстуры высокого разрешения или моды — скопировать ее папку на другой SSD можно очень быстро.

Но здесь есть один важный нюанс, чтобы эти операции делались так быстро, как у меня, не подойдут бюджетные SSD с небольшим объемом SLC-кэша, которые обрушивают скорость записи при копировании больших объемов данных даже ниже, чем скорость записи обычного HDD. Мой SATA SSD Samsung 860 EVO в этом плане очень хорош, несмотря на то, что это модель 2018 года, и способен писать данные на скорости 500 Мбайт/с независимо от того, сколько места не нем занято, или от того, какого объема файл вы на него копируете. Да и новый ADATA XPG GAMMIX S11 Pro тоже неплох в этом плане, и в тестах выдает вот такую картину.

Стоят сегодня такие производительные SSD немало, даже за SATA SSD Samsung 870 EVO, аналог моего Samsung 860 EVO, просят более 10000 рублей.

А современные NVMe модели с большим SLC-кэшем и стабильной скоростью записи обойдутся в копеечку, даже если выбирать модель объемом 1 ТБ. Например — Kingston KC3000.

Samsung 970 EVO PLUS

И Western Digital Black SN770

Две независимые ОС

В-четвертых, два SSD позволяют иметь вам две независимые операционные системы и, если одна "навернется" после тонкой настройки, заглючит после обновления или заразится вирусами и троянами, то можно просто перезагрузиться в другую и работать и играть как ни в чем не бывало. А если вы при этом используете максимум портабельного софта, то после перезагрузки даже открытые вкладки браузера будут на своем месте.

Равномерное распределение износа

Добавив второй SSD можно равномерно распределить износ, перенеся самые ресурсоемкие операции на тот SSD, на котором осталось больше ресурса. Даже на обычном геймерском ПК серьезным пожирателем ресурса SSD становится браузер, а еще некоторые игры, активно использующие накопитель. Браузер можно легко перенести на другой SSD, используя портативные версии, которые есть и для Google Chrome, и для Mozilla Firefox. А папку сохранений игр из Моих документов легко разместить в другом месте с помощью стандартных средств Windows или жестких и символических ссылок.

Итоги

Вот такой опыт с двумя SSD объемом 1 ТБ у меня получился, и такая связка работает гораздо быстрее, чем один бюджетный SSD объемом 2 ТБ. Пишите в комментарии, а сколько SSD стоит в вашем ПК? И поменяли бы вы их на один, большего объема? А еще я порекомендую вам три моих новых блога:

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