Долгие годы каждая установка свежей Windows XP, а затем Windows 7 и даже Windows 10 обычно завершалась у меня тонкой настройкой и оптимизацией. Отключение ненужных служб, импортирование веток с настройками в реестр, запуск твикеров и оптимизаторов и работы с групповыми политиками — поле деятельности для настроек Windows просто огромно. И в конце этой работы было приятно получить экономию оперативной памяти и более быструю загрузку системы, особенно учитывая то, что производительности ПК мне постоянно не хватало.

Пробовал я даже создавать свои собственные сборки Windows 10, с тонкой настройкой под себя и удалением всех лишних компонентов, о чем даже написал несколько блогов. Но, несколько лет назад я практически полностью перестал заниматься настройкой Windows и единственное, что я делаю после ее установки, это проверяю автозагрузку, отключая запуск ненужных программ и возвращаю стандартный просмотрщик изображений, добавляя всего одну строчку в реестр с помощью REG-файла.

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Да и устанавливать Windows я стал так редко, что почти забыл, как это делается, ведь с помощью Acronis True Image можно легко создать образ свежей и настроенной ОС, и в случае любых проблем за несколько минут распаковать его. А еще очень удобно оказалось переносить Windows с одного SSD на другой, или даже на другой ПК с помощью утилиты MiniTool Partition Wizard. Современные Windows 10 и Windows 11 после такой процедуры сами подтягивают новые драйвера и без проблем начинают работать на совершенно отличающейся аппаратной конфигурации. И сегодня расскажу, почему я больше не трачу время на тонкую настройку Windows, начав с самой главной причины.

Windows 10 и 11 сильно меняются после обновлений

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Если, настроив под себя Windows XP и Windows 7, можно было получить надежную ОС, которая не изменится со временем, то сегодня все не так. Очередное обновление от Microsoft может запросто откатить все ваши тонкие настройки или и вовсе начать конфликтовать с ними. Хороший пример того, как меняются сегодня ОС — это то, что многие твики и настройки прошлых лет, которые подходили к Windows 10 версии 1709, 1903 и даже 21H2, не заработают на Windows 10 версии 22H2.

Конечно, обновления можно отключить совсем, что и делает немало пользователей. Но сидеть в 2024 году без обновлений на ПК, где есть важная информация не стоит, ведь каждый месяц обновлениями закрываются десятки уязвимостей, через которые на ваш ПК запросто проникнет троян или шифровальщик. А тем пользователям, которые любят писать, как они годами сидят без обновлений и антивируса, стоит порекомендовать попробовать посидеть так на ПК с Windows XP, который в 2024 году при подключении к интернету, даже если вы не открывали ни один сайт, за несколько минут превращается в рассадник заразы.

Windows 10 и Windows 11 стали слишком сложны и ненадежны

Еще одна проблема Windows 10 и Windows 11 в том, что они имеют в себе десятки взаимозависимых процессов и служб, и попытки вмешаться в эту сложную систему могут быть чреваты массой проблем. Особенно, если делать это не с пониманием того, что именно вы делаете, а запуская различные оптимизаторы и твикеры, и нажимая в них переключатели, которые из пугающего красного или оранжевого цвета, потом подсвечиваются успокаивающим зеленым. Ashampoo WinOptimizer, O&O ShutUp10++, Abelssoft PC Fresh, Advanced SystemCare или Wise Care 365 — этих программ десятки, если не сотни, и это лучший способ угробить стабильно работающую Windows так, что исправить это можно будет только переустановкой. Про них стоит забыть точно так же, как и про чистильщики реестра, которые имели хоть какой-то смысл только на Windows 95 и Windows 98.

Прирост производительности не заметен

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Если бы после оптимизации Windows она загружалась в два раза быстрее, а игры прибавляли хотя бы 5-10 FPS, то это стоило бы того. Но сегодня заметить разницу между обычной Windows и вусмерть заоптимизированной можно будет только в Диспетчере Задач, где вы увидите, что выиграли аж 300-400 МБ оперативной памяти. Даже если ваша Windows давно не переустанавливалась и уже еле ворочается, гораздо более эффективно будет распаковать ее в свежем виде из образа, созданного Acronis True Image или другой подобной утилитой.

Пустая потеря времени

Оптимизация Windows вручную занимает немало времени, особенно если потом пытаться найти прирост производительности, и проверить, не сбились ли настройки после обновлений. А представьте, если у вас не один ПК дома, а несколько, и на каждом придется делать эти рутинные задачи. Это время можно потратить с гораздо большей пользой и на более интересные дела. А если еще Windows начнет глючить после оптимизации, и ее придется переустанавливать, то вы потратите на это столько времени, что даже ускорившаяся на одну секунду загрузка Windows окупит это только через 50 лет, а то и больше.

Даже бюджетный апгрейд ПК и ноутбука легко решит проблемы с быстродействием Windows

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Главная цель практически всех оптимизаций Windows и причина, по которым пользователи выбирают авторские сборки Windows, из которых вырезано все лишнее, это экономия оперативной памяти. Но в 2024 году память стоит очень недорого и можно смело покупать в свой ПК комплект объемом 32 ГБ, что и делают многие пользователи ПК. Это мы на днях выяснили в блоге 16 ГБ ОЗУ в ПК больше не актуально — смотрим, сколько памяти выбирают покупатели летом 2024 года. Если не гнаться за высокой частотой, и ограничится 3200 МГц для памяти стандарта DDR4, то комплекты такого объема можно найти всего за 7000-8000 рублей. Например:

G.Skill Aegis F4-3200C16D-32GIS

A-Data XPG Gammix D10

Netac NTSWD4P32DP-32K

Еще одна причина оптимизации Windows — попытка уменьшения занимаемого ею места на накопителе и снижение дисковой активности, что особенно актуально для ноутбуков прошлых лет, в которых нет SSD. Недавно я попробовал пользоваться довольно "легкой" Windows 10 LTSB на ПК с жестким диском, про что рассказал в блоге Непростой выбор ОС для слабого ПК и ноутбука в 2024 году — тестируем забытую Windows 10 LTSB. И могу сказать, что хотя работать так можно в случае острой нужды, но долго терпеть жуткие тормоза и фризы ПК выдержит не каждый. Особенно осознавая, что все эти проблемы можно решить покупкой бюджетного SSD-накопителя. Универсальные SATA SSD, которые подойдут практически в любой ПК и ноутбук, стоят сегодня очень недорого, даже объемом 500 ГБ, например:

Crucial BX500

Samsung 870 EVO

Western Digital Blue

Итоги

Вот по таким причинам я перестал оптимизировать свою Windows и, несмотря на это, она работает как часы и не создает мне никаких проблем. Пишите в комментарии, а вы настраиваете свою Windows? Если да, то как? А еще я порекомендую вам парочку моих новых блогов: Выясняем, сколько придется заплатить за оптимальный игровой компьютер в июне 2024 года

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