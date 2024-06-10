Довольно большое количество ПК-геймеров, особенно опытных, которые сменили уже много поколений видеокарт, стараются продать старую видеокарту, пока она еще хоть что-то стоит, перед выходом нового поколения. А затем, добавив денег к вырученной от продажи сумме, покупают новую модель, которая обычно не только мощнее в играх, но и имеет лучшую энергоэффективность, поддержку новых технологий, и обычно — больший объем видеопамяти. Но, что касается последнего пункта, это бывает не всегда, и компания NVIDIA уже с 2017 года продолжает радовать нас моделями с 8 ГБ видеопамяти.

реклама





GeForce GTX 1070, GeForce GTX 1080, GeForce RTX 2060 SUPER, GeForce RTX 2070, GeForce RTX 2070 SUPER, GeForce RTX 2080, GeForce RTX 2070 SUPER, GeForce RTX 3060 Ti, GeForce RTX 3070, GeForce RTX 3070 Ti, GeForce RTX 4060 и GeForce RTX 4060 Ti. Впечатляющий список, не правда ли? Годы идут, растут системные требования игр, а нам все еще предлагают видеокарты с объемом видеопамяти, которого уже впритык хватает даже в разрешении Full HD.

Объем видеопамяти — не все, что урезано в современных видеокартах среднего уровня. Под нож попала еще и шина памяти, которая составляет всего 128 бит у GeForce RTX 4060 и GeForce RTX 4060 Ti. И число линий PCI Express для подключения, которое равно восьми у видеокарт средней производительности, что вместе с узкой шиной ограничивает производительность видеокарты в высоких разрешениях настолько, что ей не помогает и удвоенный объем видеопамяти, что хорошо заметно на примере GeForce RTX 4060 Ti в версии с 16 ГБ.

реклама





Слайды с утечками перед выходом RTX 4000 показывают, что NVIDIA превратила GeForce RTX 4050 и GeForce RTX 4050 Ti в GeForce RTX 4060 и GeForce RTX 4060 Ti.

На этом фоне компании AMD для успеха достаточно было всего лишь выпускать не урезанные видеокарты среднего уровня, но у Radeon RX 7600 мы видим те же самые странные технические решения в виде узкой 128-ми битной шины памяти, ее объема всего в 8 ГБ и всего восьми линий PCI Express для подключения. Как итог, смысла выбирать Radeon RX 7600, когда рядом на полках магазинов лежит GeForce RTX 4060, нет и даже видеокарта Radeon RX 7600 XT с 16 ГБ видеопамяти оказалась почти никому не нужна. Итоги такой "экономии" уже заметны и компания AMD продолжает терять рынок видеокарт, ее доля сократилась до чуть более 10% и такими темпами скоро сравняется с "дискретками" Arc от Intel, а NVIDIA доминирует с внушительными 88%.

В таких условиях геймеры ждут выход новой серии видеокарт GeForce RTX 5000 с большой тревогой — рынок видеокарта практически монополизирован, а компания конкурент выпускает довольно странные продукты в самом популярном сегменте. Итоги отсутствия конкуренции уже наглядно видны — GeForce RTX 4060 с меньшим объемом видеопамяти, чем было у модели-предшественницы, GeForce RTX 3060, и GeForce RTX 4060 Ti, почти не отличающаяся по производительности от GeForce RTX 3060 Ti, особенно в высоких разрешениях.

реклама





В таких условиях привычная для многих геймеров схема — "продал старую видеокарту, посидел несколько месяцев на встроенной, купил новую", может не сработать. Ведь ничто не помешает NVIDIA выпустить GeForce RTX 5060 с 8 ГБ видеопамяти и производительностью, не дотягивающей даже до GeForce RTX 3060 Ti. Да, геймеры поворчат и повозмущаются, но потом пойдут в магазин и купят эту видеокарту, как сегодня покупают GeForce RTX 4060, а не старую GeForce RTX 3060, имеющую больше видеопамяти.

Выход линейки GeForce RTX 5000 прогнозируется на конец 2024 года, то есть до часа "X" остается чуть более полугода и пришло время решать, что делать со старой видеокартой. Давайте разберем все плюсы и минусы продажи видеокарты прямо сейчас и начнем с главного, для чего и покупается видеокарта — с игр.

Игр, для которых нужна мощная видеокарта — почти нет

реклама





Если посмотреть на игровые новинки, то проектов, ради которых хочется сделать апгрейд, в 2024 году не наблюдается. До выхода The Elder Scrolls VI и Grand Theft Auto VI на ПК еще так долго, что мы успеем сменить и GeForce RTX 5060, а все остальные игровые хиты прекрасно играются даже на видеокарте GeForce RTX 3060, которая, кстати, уже довольно долго лидирует в Steam по популярности. Конечно, если говорить только про гейминг в разрешении Full HD и с кадровой частотой в районе 60 FPS. А если вам нужна возможность проходить новинки в разрешении 2560х1440 с кадровой частотой за сотню FPS, то придется раскошелиться на гораздо более дорогую и мощную видеокарту.

Но, положа руку на сердце, стоит признать, что Alan Wake 2, Remnant 2 и Hogwarts Legacy — это совсем не те игры, ради которых хочется бежать в магазин и отвалить 60000 рублей за GeForce RTX 4070 SUPER, не говоря уже о более дорогих видеокартах. Ведь если игра по-настоящему захватывает, то ее пройдешь и на минимальных настройках с 30 FPS, а проходные игры не могут зацепить игрока даже суперграфикой с трассировкой лучей.

Сначала выйдут только топовые видеокарты GeForce RTX 5000

Компания NVIDIA уже много лет подряд выпускает сначала только топовые видеокарты новой линейки, и только потом, когда все богатые геймеры сделают апгрейд, запускает в продажу средний сегмент видеокарт. Например, мощные видеокарты GeForce RTX 4090 и GeForce RTX 4080 вышли осенью 2022 года, а GeForce RTX 4060, которую ждали большинство практичных геймеров — спустя почти год, в середине лета 2023 года. И если выход серии GeForce RTX 5000 состоится в декабре 2024 года, то GeForce RTX 5060 следует ждать осенью 2025 года, то есть еще больше года.

Цены на видеокарты падают

Настал сезон отпусков и каникул, а это традиционное время падения цен на компьютерные комплектующие. Да и рубль немного укрепился, став стоить менее 90 рублей и, похоже, лето 2024 года может стать лучшим временем не для продажи, а наоборот, для покупки новой видеокарты серии GeForce RTX 4000 или Radeon RX 7000. Этому способствует и недавний выход видеокарт с приставкой "SUPER", которые предлагают большую производительность. Давайте посмотрим, сколько стоят популярные и актуальные модели видеокарт в июне 2024 года на маркетплейсе Яндекс Маркет.

Radeon RX 6600 все еще остается популярной спустя годы после выхода.

За Radeon RX 7600 придется прилично доплатить, но и производительность этой модели намного выше.

Главный конкурент Radeon RX 7600 — GeForce RTX 4060, стоит не намного дороже.

Следующая ступень в производительности — Radeon RX 7600 XT.

GeForce RTX 4060 Ti стоит заметно дороже, несмотря на небольшой объем видеопамяти.

Radeon RX 7700 XT быстрее GeForce RTX 4060 Ti примерно на 20% в играх без трассировки лучей, а всего на 6000 рублей дороже.

Цены на GeForce RTX 4070 SUPER идут вниз, и эту модель можно найти уже дешевле 60000 рублей.

Конкурент от AMD — Radeon RX 7800 XT, предлагает уже целых 16 ГБ видеопамяти.

А чтобы получить такой объем видеопамяти на видеокарте NVIDIA — GeForce RTX 4070 Ti SUPER, придется расстаться уже с 82555 рублями.

Итоги

Какой вывод можно сделать из всего этого? Учитывая, что требовательных игровых хитов пока еще немного, а впереди летнее затишье с падением цен на видеокарты, этот сезон может стать лучшим временем для покупки видеокарты серий GeForce RTX 4000 или Radeon RX 7000. А если у вас уже есть достаточно мощная модель, с производительностью GeForce RTX 3060 и выше, то продавать ее еще рано, ведь до выхода условной GeForce RTX 5060 еще очень и очень долго. Пишите в комментарии, а вы будете продавать свою видеокарту перед выходом новой линейки от NVIDIA? И позвольте порекомендовать вам три моих новых блога:

Выбираем лучший процессор для мощного игрового ПК — 10 самых выгодных моделей в 2024 году

7 лучших и 4 худших шестиядерных процессоров лета 2024 года — выбираем самую выгодную модель

Количество брака у процессоров AMD или история о том, как сгорел мой Ryzen 5 5600X в 2024 году

Все блоги автора Zystax о компьютерах, играх и Windows