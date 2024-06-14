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Выясняем, сколько придется заплатить за оптимальный игровой компьютер в июне 2024 года

Несмотря на то, что процессоры летом 2024 года дешевеют, сэкономить на сборке игрового ПК не получится, так как начали резко дорожать SSD.
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Пару дней назад я смотрел стрим, на котором ведущие собирали игровой компьютер за 90000 рублей, с недорогим шестиядерным процессором Ryzen 5 5600 и видеокартой GeForce RTX 4060, и меня очень позабавили комментарии зрителей. Некоторые из них писали, что такой компьютер не имеет права называться игровым и его место — в офисе. Конечно, для жителей больших городов с зарплатами в 150000 рублей и выше, игровой компьютер начинается с видеокарты GeForce RTX 4070 SUPER, но для большинства геймеров из глубинки GeForce RTX 4060 — это отличная игровая видеокарта.

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Да и если посмотреть на свежую статистику сервиса Steam, то видно, что первые строчки рейтинга занимают видеокарты GeForce RTX 3060 и GeForce GTX 1650, которые даже слабее GeForce RTX 4060. А что касается GeForce RTX 4060, то она стремительно поднимается в рейтинге, и уже занимает десятое место. И совсем удручающая картина наблюдается с видеокартами от AMD, первая дискретная модель в рейтинге Steam — Radeon RX 580, находится всего лишь на 31 месте.

После этого стрима мне стало интересно, а какая сборка получится у меня за 90000 рублей, и я постарался собрать еще более оптимальный компьютер, подобрав комплектующие на маркетплейсе Яндекс Маркет. Сегодня я представляю ее на ваш суд, и надеюсь, что кому-то из читателей она позволит сделать правильный выбор и сэкономить деньги. 

Процессор

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Начав выбирать процессор для этого ПК, я уже чуть было не положил в корзину шестиядерник для платформы — Ryzen 5 5600, но заметил, что он вырос в цене. И подыскивая оптимальный вариант, наткнулся на Ryzen 5 7500F всего за 15099 рублей, что всего на три-четыре тысячи рублей дороже шестиядерников для платформы AM4. И такая переплата уже не кажется пугающей, как на старте продаж процессоров AM5, ведь Ryzen 5 7500F не только даст совершенно другой уровень производительности, но и сама платформа будет оставаться актуальной еще несколько лет.

Кулер процессора

Процессоры AM5 имеют очень толстую теплораспределительную крышку, а их ядра очень малы, поэтому, даже несмотря на невысокое тепловыделение Ryzen 5 7500F, охладить его будет труднее, чем Ryzen 5 5600. Да и разница между дорогим и бюджетным кулером в таких условиях сглаживается, и переплачивать за топовую систему охлаждения нет смысла. Для Ryzen 5 7500F хватит любой башни с четырьмя теплотрубками и вентилятором диаметром 120 мм, например, ID-COOLING SE-214-XT, который стоит сегодня очень недорого.

Материнская плата

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Еще один фактор того, что экономные пользователи при выборе между AM4 и AM5 выбирают старую платформу даже в 2024 году — это высокая цена материнских плат AM5. Но сэкономить получится только в том случае, если выбирать совсем недорогую плату AM4 на чипсете AMD B450, а это значит, что в таком ПК будет шина PCI Express 3.0, которая скажется на производительности популярных видеокарт с восемью линиями PCI Express для подключения. Да и современные SSD-накопители не смогут выдать заявленной производительности. А если смотреть на цену плат AM4 с более современным чипсетом AMD B550, то можно заметить, что разница по сравнению с платами AM5 на чипсете AMD A620 очень небольшая. 

А это — еще один повод выбрать платформу AM5 летом 2024 года. Что мы и сделаем, взяв в эту сборку плату ASUS PRIME A620M-A-CSM. Несмотря на низкую цену, у этой модели есть радиатор на цепях питания, целых четыре слота под оперативную памяти и два разъема для M.2 SSD. А еще — несколько разъемов для подключения подсветки и возможность разгона оперативной памяти.

Оперативная память

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Хотя с нашей памятью разгон не понадобится, ведь модули Team Group T-Create Expert работают на частоте 6000 МГц с таймингами 38-38-38-78, и для процессора Ryzen 5 7500F это будет оптимальным значением. Объем этого комплекта памяти — 32 ГБ, и такого объема для игр хватит еще, как минимум, лет на пять.

Видеокарта

Честно признаюсь, брать в эту довольно мощную сборку летом 2024 года видеокарту со всего восемью гигабайтами видеопамяти совсем не хочется. Но, взглянув на производительность, которую выдает в играх с трассировкой лучей новая модель от AMD с большим объемом видеопамяти — Radeon RX 7600 XT, рука сама тянется и кладет в корзину GeForce RTX 4060, тем более, по такой низкой цене, как у Palit GeForce RTX 4060 DUAL OC. Мы собираем оптимальный игровой компьютер, поэтому надеяться на потенциал и раскрытие большого объема видеокарт в будущем не практично и не рационально, и надо выбирать модель, дающую лучшую производительность в уже существующих играх. Тем более, что процессор Ryzen 5 7500F справится и с гораздо более мощной видеокартой, чем GeForce RTX 4060, и ничто не помешает поменять ее на новую через несколько лет.

SSD-накопитель

А вот цены на SSD-накопители, как и прогнозировали эксперты, начали стремительно расти. Даже бюджетные модели объемом 1 ТБ стоят уже около 8000 рублей и такими темпами мы совсем скоро опять вернемся к SSD объемом 500 ГБ в игровых сборках в попытках сэкономить. Но, что точно не оправдывает себя в игровом ПК, так это вложение в быстрые топовые SSD, разницу между ними и бюджетными моделями в скорости загрузки игр заметить практически не удается. Поэтому мы возьмем недорогой SSD ADATA LEGEND 710 объемом 1 ТБ, который стал одной из самых популярных моделей на Яндекс Маркете.

Блок питания

Стоимость нашей сборки приближается к 90000 рублей, и с таким бюджетом уже не хочется экономить на блоке питания. Поэтому популярные бюджетные БП DEEPCOOL серии PF мы сегодня оставим для совсем недорогих сборок и возьмем проверенную модель Chieftec Proton BDF-500S мощностью 500 ватт. Это надежная и тихая модель с качественной схемотехникой, а запаса ее мощности для нашего ПК хватит почти с двукратным запасом.

Корпус

Корпуса для игровых ПК в 2024 году похожи как братья близнецы — практически все предлагают боковые стенки из закаленного стекла, пылевые фильтры, кожухи на блоке питания и вентиляторы с подсветкой. И разницы между моделью за 7000 и за 4000 рублей практически не видно, особенно, если ПК будет стоять под столом и доставаться только раз в пару месяцев для чистки пылевых фильтров. Поэтому стоит поискать корпуса от не самых известных брендов, ориентируясь на количество предустановленных вертушек и продуваемость, которая обеспечивается перфорированной передней панелью. И мне удалось найти такую модель всего за 4085 рублей — это GameMax Mini Aero Eco, корпус с отличным дизайном и всеми атрибутами более дорогих моделей.

Итоги

Итак, сборка готова и ее цена немного не дотянула до 90000 рублей, с картой Пэй она будет стоит 89013 рубль, а без нее — 89721 рубль. На этом компьютере можно пройти все современные игровые хиты с комфортным FPS, и он будет оставаться актуальным еще, как минимум, пять лет.

Пишите в комментарии, чтобы вы поменяли в этом компьютере, не превышая бюджет сборки? А еще я порекомендую вам несколько моих новых блогов: 

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Все блоги автора Zystax о компьютерах, играх и Windows.

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