Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам

Выбираем корпус для игрового ПК в 2024 году — 10 лучших моделей на любой вкус и кошелек

Корпус компьютера не прибавит вам FPS в играх, но от него зависит качество охлаждения вашего ПК, а также возможность его апгрейда в будущем.
[ ] для раздела Блоги
16
16

За последние пару лет на рынке компьютерных корпусов произошли серьезные изменения. Во-первых, цены на них практически удвоились, и модели среднего уровня стоят в 2024 году примерно 4000-6000 рублей. Во-вторых, если посмотреть ассортимент популярных магазинов, можно заметить, что подавляющее большинство корпусов данной ценовой категории оснащается вентиляторами с подсветкой и, если вы любитель строгих сборок ПК без подсветки, то нужно быть готовым потратиться еще и на комплект вентиляторов.

В-третьих, корпуса с верхним расположением блока питания практически ушли в прошлое и на рынке доминируют модели с нижним расположением БП. Но, для бюджетных сборок ПК с использованием блока питания с короткими проводами, корпус с верхним расположением БП может стать единственным подходящим вариантом. И, если комплектующие в ПК не горячие, то вполне можно использовать такой корпус и сегодня мы рассмотрим одну из таких моделей. А еще перед началом обзора корпусов позвольте дать вам несколько рекомендаций, которые будут полезны при выборе оптимальной модели.

реклама



Если в вашем ПК используются мощный процессор и видеокарта с высоким тепловыделением, то качество вентиляции в корпусе становится критичным и плотные пылевые фильтры или глухие передние панели будут заметно снижать скорость воздушного потока. Идеальным выбором в мощную сборку станут корпуса с сетчатой передней панелью, которая обеспечит беспрепятственный проход воздуха и задержит часть пыли.

Если вы хотите сэкономить, то присмотритесь к корпусам с предустановленными вентиляторами, учитывая стоимость новых вертушек диаметром 120-140 мм экономия может оказаться существенной. Для отвода тепла от бюджетных ПК, например, с видеокартой уровня GeForce GTX 1650 и процессором Core i3-12100F, вполне хватит пары вентиляторов диаметром 120 мм — на вдув и выдув. А вот для сборки среднего уровня с видеокартой GeForce RTX 4060 Ti или Radeon RX 6700 XT и мощным шестиядерным процессором желателен корпус уже с пятью вентиляторами диаметром 120-140 мм — тремя на вдув, и двумя на выдув. 

реклама



И, наконец, что касается мощных сборок ПК с видеокартами, оснащенными новым разъемом питания 16-pin 12VHPWR, то для них нужно выбирать довольно широкие корпуса, особенно, если вы будете использовать переходник питания БП-видеокарта. Ведь изгиб проводов питания таких видеокарт чреват серьезными проблемами с разъемом, вплоть до его выгорания. Ну а теперь, вооружившись этими знаниями, давайте выберем десяток оптимальных корпусов ПК для любого бюджета, взяв примеры цен на маркетплейсе Яндекс Маркет.

AeroCool Cs-107-A-BK-v2 FRGB Black

Одну из самых популярных бюджетных моделей с верхним расположением БП — AeroCool Cs-107-A-BK-v2 FRGB Black, можно найти чуть дороже 2000 рублей. Несмотря на столь низкую цену, корпус имеет приличную вместимость, три предустановленных вентилятора диаметром 120 мм с подсветкой и сетчатую переднюю панель. Все это делает его отличным выбором для недорогих сборок ПК с довольно горячей видеокартой, например, Radeon RX 580.

Deepcool MATREXX 30

реклама



Немногим дороже обойдется модель со строгим дизайном — Deepcool MATREXX 30. БП в этом корпусе расположен снизу, предустановлен всего один вентилятор диаметром 120 мм, но зато есть отсек для устройств 5.25", что стало редкостью в современных корпусах. А еще у этой модели боковая крышка из закаленного стекла, что нечасто встретишь в столь бюджетных корпусах.

Powercase MISTRAL Micro T3W CMIMTW-L3

Одна из самых популярных моделей корпусов на Яндекс Маркете — Powercase MISTRAL Micro T3W CMIMTW-L3, обладает всеми характеристиками для сборки игрового ПК среднего уровня. Сетчатая передняя панель, окно из закаленного стекла, три предустановленных вентилятора диаметром 120 мм с подсветкой и приличная вместимость. Стоит этот корпус в мае 2024 года 3583 рубля.

ZALMAN N4

реклама



Рекордсменом по числу предустановленных вентиляторов в нашей подборке станет корпус ZALMAN N4, в котором их аж шесть штук. Три из них диаметром 120 мм, и еще три — 140 мм, а еще корпус имеет регулятор скорости вращения вентиляторов и яркости подсветки. Во всем остальном это типичная геймерская модель с хорошей вместимостью и очень привлекательной ценой в 4949 рубля.

Cougar Airface RGB Black

Одна из довольно широких игровых моделей — Cougar Airface RGB Black, не будет иметь проблем с размещением проводов питания видеокарты. Вместимость этого корпуса можно оценить по максимальной высоте процессорного кулера — целых 190 мм. Все остальные атрибуты игровой модели на месте — три вентилятора с подсветкой, сетчатая передняя панель и окно из закаленного стекла, но и цена уже приличная, почти 6000 рублей. 

Deepcool MATREXX 50 MESH 4FS

Чуть дороже стоит еще одна популярная геймерская модель — Deepcool MATREXX 50 MESH 4FS. Популярен этот корпус из-за хорошей вместимости и продуманной конструкции, а также — отличной вентиляции, сетчатая передняя панель и четыре предустановленных вентилятора позволяют охладить весьма мощные комплектующие.

Deepcool MATREXX 55 MESH

Еще одна популярная модель от Deepcool — MATREXX 55 MESH, позволит вам самим выбрать, какие вентиляторы и в каком количестве установить в сборку. И особенно этот корпус подойдет геймерам, предпочитающие строгие корпуса без подсветки вентиляторов. Разброс цен на эту модель широк, но нужно учесть, что вам придется еще докупить в него вентиляторы, которых в Deepcool MATREXX 55 MESH можно установить шесть штук.

Lian LI PC-O11 Dynamic Mini Air Black

Весьма популярными становятся корпуса-кубики, в которых реализован совершенно другой подход к размещению комплектующих. Один из таких корпусов — Lian LI PC-O11 Dynamic Mini Air Black, позволяет разместить видеокарту вертикально, а еще имеет толстый металл и высокое качество изготовления, чем давно славится марка Lian LI.

Zalman Z10 DUO

Zalman Z10 DUO — отличная модель для сборки очень мощного компьютера. Большая вместимость, толстый металл и отличная продуваемость — этот корпус справится с любым топовым "железом". Пространства внутри достаточно даже для установки материнских плат форм-фактора E-ATX, не говоря уже о системах водяного охлаждения. Но и цена на эту модель уже кусается — более 10000 рублей.  

Phanteks Enthoo Pro TG PH-ES614PTG_BK

Самая серьезная модель в нашей подборке имеет типоразмер Full Tower и просто огромную вместимость. В Phanteks Enthoo Pro TG PH-ES614PTG_BK уместятся процессорные кулеры высотой до 193 мм и видеокарты длиной до 347 мм, а для накопителей 3,5" есть целых шесть отсеков, что нечасто встретишь в современных корпусах. А стоит этот корпус довольно недорого для своих возможностей и качества изготовления — 11498 рубля.

Итоги

Как видите, в 2024 году, даже несмотря на выросшие цены, можно найти корпус на любой вкус и кошелек. А учитывая то, что корпус может пережить два и даже три апгрейда ПК, экономить при его покупке не стоит. Пишите в комментарии — а в каком корпусе собран ваш ПК и довольны ли вы им? А еще я порекомендую вам прочитать три своих новых блога: 

8 видеокарт с худшим соотношением цены и производительности, которые не стоит покупать в 2024 году

Как я зря потратил 8500 рублей или неудачный апгрейд старого SATA SSD на новый M.2 NVMe SSD

Подсчитываем, насколько более мощный ПК можно собрать за стоимость игрового ноутбука в 2024 году


Все блоги автора Zystax о компьютерах, играх и Windows. 

реклама

Оценитe материал
рейтинг: 1.0 из 5
голосов: 4
Добавить в закладки

Теги

корпус aerocool deepcool zalman lian li игровой пк phanteks cougar deepcool matrexx 30 powercase
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Обзор беспроводного вертикального пылесоса ILIFE H80
+
Обзор продукции компании APNX
8
Обзор медиаплеера HIPER Media TV M5 Ultra
7
Обзор игрового ноутбука ASUS ROG Zephyrus G16 (2024)
3
Обзор робота-пылесоса Neatsvor U1MAX
+
Ретроклокинг: влияние поколений интерфейсов SSD на производительность
37
Обзор ноутбука ASUS Zenbook DUO (UX8406)
4
Обзор и тестирование модульного блока питания MSI MAG A850GL PCIE5
5
Обзор и тестирование процессорного кулера APNX AP1-V
19
Обзор и тестирование материнской платы MSI Z790 Gaming Plus WIFI
4
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Forbes: Российские дроны и ракеты "Искандер" не дают работать армейской авиации ВСУ
+
Меркурис: Оборона ВСУ под Харьковом быстро проседает
1
Radeon RX 580 до сих пор не утратила актуальности и способна запускать популярные игровые новинки
6
MediaTek и Nvidia совместно разрабатывают ARM процессор для платформы Windows
+
Rockstar Games готовится к выпуску Red Dead Redemption на ПК
+
Компания "Авиакон" представила отечественный аналог DJI Mavic3 для СВО, устойчивый к средствам РЭБ
4
Блинкен признал тяжёлую ситуацию в зоне конфликта и пообещал Киеву больше оружия в ближайшее время
+
В сети появилась фотография российской модификации РСЗО на базе грузовика УАЗ-3303 — «Bukhatyusha»
+
На Камчатке появятся самые высокие в России качели
1
Блинкен: США и Киев обсуждают возможность размещения ЗРК Patriot в Харькове
2
В документации Nintendo обнаружены данные о характеристиках будущей игровой консоли Switch 2
+
«Что это и почему Porsche на это согласилась?»: фанаты Overwatch 2 не оценили новое событие с платными обликами от Porsche
1
Российская «Аврора» переходит на Chromium, поскольку движок на основе Firefox признан неэффективным
2
В Барнауле возобновлено производство токарных станков с ЧПУ
1
Эксперты: Bitcoin сейчас находится почти на той же фазе, что и в 2016 году
+
В сеть попало первое успешное применение российского морского беспилотника ГРК-700 «Визир» (видео)
+
«Стан» разработала новый станок для обработки сложных деталей для производства вертолётов
+
Учёные обнаружили необычную экзопаланету, похожую на гигантский шар космической сладкой ваты
2
The Information: Работа над дешёвым электрокаром Tesla Model 2 была заморожена решением Илона Маска
+
С полок магазинов вновь исчезают флагманские видеокарты Nvidia RTX 4090
3

Популярные статьи

Как я зря потратил 8500 рублей или неудачный апгрейд старого SATA SSD на новый M.2 NVMe SSD
56
Собираем народный игровой ПК 2024 года за 50 тысяч рублей для любых игр с 60+ FPS в FullHD (Май)
20
8 видеокарт с худшим соотношением цены и производительности, которые не стоит покупать в 2024 году
38
АМ4 vs АМ5 – почему старый сокет никуда не уходит, и какой процессор купить для игр в мае 2024г
56
В чем недостаток процессоров Core Ultra 200 и почему их можно не ждать
187
О наступлении в Харьковской области - с картами, фотками и большими буквами
25
Phantom Fury - краткий обзор противоречивой игры
1
Tango Gameworks поделилась подробностями о закрытии подразделения Xbox Game Studios
8
3 аналога Notcoin в Telegram, которые могут раздать хороший дроп
2
Asia Times: Попытки поставить подножку Китаю укрепят БРИКС и ускорят дедолларизацию
6

Сейчас обсуждают

John Doe
11:46
Нет отличного ASUS GT502
Выбираем корпус для игрового ПК в 2024 году — 10 лучших моделей на любой вкус и кошелек
RandomXP
11:45
А сейчас практически все нормально сделанные внутри корпуса выпускают со стеклянной стенкой. Грусть - печаль. Как будто нельзя предложить альтернативу со сплошной - уверен - спрос будет куда выше.
Выбираем корпус для игрового ПК в 2024 году — 10 лучших моделей на любой вкус и кошелек
PanzerK
11:44
Ахахах... Intel изобрела нульмодемный кабель... браво!!! Инновации которые мы заслужили...
Intel представила локальные сети через Thunderbolt 4 и 5
Максим Беляков
11:44
Орнул, с того, что первое поколение интел арк оказалось провальным, ворвались и уничтожили обоих конкурентов в бюджетном сегменте, единственное - были траблы с дровами, но вроде оперативно их подтянул...
США опасаются, что Китай захватит тайваньскую компанию TSMC, навредив этим американской экономике
unhurtable
11:42
Министр обороны это административная должность, толку туда ставить военного по сути нет - его задача координация взаимодействия с ВПК, Генштабом и прочими подразделения МО.
Путин объяснил причину смены главы Минобороны России
Александр
11:41
Народ, хоть и не по теме, подскажите такую вещь, оставляешь комент под одной темой, в профиле она меняется на другую. Может у меня какой косяк где. Писал в "The New York Times: Украина и Россия могут ...
SK hynix форсирует разработку перспективной памяти HBM 7-го поколения
Апшеронский скакел
11:33
Лëха его культяпит
Выбираем корпус для игрового ПК в 2024 году — 10 лучших моделей на любой вкус и кошелек
Колючка
11:33
а, ну раз у тебя так вышло, значит у всех так выйдет
Выбираем корпус для игрового ПК в 2024 году — 10 лучших моделей на любой вкус и кошелек
Колючка
11:33
как ты своими культяпками дрочишь? Или лёху просишь?
Выбираем корпус для игрового ПК в 2024 году — 10 лучших моделей на любой вкус и кошелек
Апшеронский скакел
11:31
А у меня так и вышло, и даже за 3000 на авито не могу уже больше года продать старый корпус. При чëм он чуть ли не в идеале
Выбираем корпус для игрового ПК в 2024 году — 10 лучших моделей на любой вкус и кошелек
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем