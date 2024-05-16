За последние пару лет на рынке компьютерных корпусов произошли серьезные изменения. Во-первых, цены на них практически удвоились, и модели среднего уровня стоят в 2024 году примерно 4000-6000 рублей. Во-вторых, если посмотреть ассортимент популярных магазинов, можно заметить, что подавляющее большинство корпусов данной ценовой категории оснащается вентиляторами с подсветкой и, если вы любитель строгих сборок ПК без подсветки, то нужно быть готовым потратиться еще и на комплект вентиляторов.

В-третьих, корпуса с верхним расположением блока питания практически ушли в прошлое и на рынке доминируют модели с нижним расположением БП. Но, для бюджетных сборок ПК с использованием блока питания с короткими проводами, корпус с верхним расположением БП может стать единственным подходящим вариантом. И, если комплектующие в ПК не горячие, то вполне можно использовать такой корпус и сегодня мы рассмотрим одну из таких моделей. А еще перед началом обзора корпусов позвольте дать вам несколько рекомендаций, которые будут полезны при выборе оптимальной модели.

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Если в вашем ПК используются мощный процессор и видеокарта с высоким тепловыделением, то качество вентиляции в корпусе становится критичным и плотные пылевые фильтры или глухие передние панели будут заметно снижать скорость воздушного потока. Идеальным выбором в мощную сборку станут корпуса с сетчатой передней панелью, которая обеспечит беспрепятственный проход воздуха и задержит часть пыли.

Если вы хотите сэкономить, то присмотритесь к корпусам с предустановленными вентиляторами, учитывая стоимость новых вертушек диаметром 120-140 мм экономия может оказаться существенной. Для отвода тепла от бюджетных ПК, например, с видеокартой уровня GeForce GTX 1650 и процессором Core i3-12100F, вполне хватит пары вентиляторов диаметром 120 мм — на вдув и выдув. А вот для сборки среднего уровня с видеокартой GeForce RTX 4060 Ti или Radeon RX 6700 XT и мощным шестиядерным процессором желателен корпус уже с пятью вентиляторами диаметром 120-140 мм — тремя на вдув, и двумя на выдув.

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И, наконец, что касается мощных сборок ПК с видеокартами, оснащенными новым разъемом питания 16-pin 12VHPWR, то для них нужно выбирать довольно широкие корпуса, особенно, если вы будете использовать переходник питания БП-видеокарта. Ведь изгиб проводов питания таких видеокарт чреват серьезными проблемами с разъемом, вплоть до его выгорания. Ну а теперь, вооружившись этими знаниями, давайте выберем десяток оптимальных корпусов ПК для любого бюджета, взяв примеры цен на маркетплейсе Яндекс Маркет.

AeroCool Cs-107-A-BK-v2 FRGB Black

Одну из самых популярных бюджетных моделей с верхним расположением БП — AeroCool Cs-107-A-BK-v2 FRGB Black, можно найти чуть дороже 2000 рублей. Несмотря на столь низкую цену, корпус имеет приличную вместимость, три предустановленных вентилятора диаметром 120 мм с подсветкой и сетчатую переднюю панель. Все это делает его отличным выбором для недорогих сборок ПК с довольно горячей видеокартой, например, Radeon RX 580.

Deepcool MATREXX 30

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Немногим дороже обойдется модель со строгим дизайном — Deepcool MATREXX 30. БП в этом корпусе расположен снизу, предустановлен всего один вентилятор диаметром 120 мм, но зато есть отсек для устройств 5.25", что стало редкостью в современных корпусах. А еще у этой модели боковая крышка из закаленного стекла, что нечасто встретишь в столь бюджетных корпусах.

Powercase MISTRAL Micro T3W CMIMTW-L3

Одна из самых популярных моделей корпусов на Яндекс Маркете — Powercase MISTRAL Micro T3W CMIMTW-L3, обладает всеми характеристиками для сборки игрового ПК среднего уровня. Сетчатая передняя панель, окно из закаленного стекла, три предустановленных вентилятора диаметром 120 мм с подсветкой и приличная вместимость. Стоит этот корпус в мае 2024 года 3583 рубля.

ZALMAN N4

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Рекордсменом по числу предустановленных вентиляторов в нашей подборке станет корпус ZALMAN N4, в котором их аж шесть штук. Три из них диаметром 120 мм, и еще три — 140 мм, а еще корпус имеет регулятор скорости вращения вентиляторов и яркости подсветки. Во всем остальном это типичная геймерская модель с хорошей вместимостью и очень привлекательной ценой в 4949 рубля.

Cougar Airface RGB Black

Одна из довольно широких игровых моделей — Cougar Airface RGB Black, не будет иметь проблем с размещением проводов питания видеокарты. Вместимость этого корпуса можно оценить по максимальной высоте процессорного кулера — целых 190 мм. Все остальные атрибуты игровой модели на месте — три вентилятора с подсветкой, сетчатая передняя панель и окно из закаленного стекла, но и цена уже приличная, почти 6000 рублей.

Deepcool MATREXX 50 MESH 4FS

Чуть дороже стоит еще одна популярная геймерская модель — Deepcool MATREXX 50 MESH 4FS. Популярен этот корпус из-за хорошей вместимости и продуманной конструкции, а также — отличной вентиляции, сетчатая передняя панель и четыре предустановленных вентилятора позволяют охладить весьма мощные комплектующие.

Deepcool MATREXX 55 MESH

Еще одна популярная модель от Deepcool — MATREXX 55 MESH, позволит вам самим выбрать, какие вентиляторы и в каком количестве установить в сборку. И особенно этот корпус подойдет геймерам, предпочитающие строгие корпуса без подсветки вентиляторов. Разброс цен на эту модель широк, но нужно учесть, что вам придется еще докупить в него вентиляторы, которых в Deepcool MATREXX 55 MESH можно установить шесть штук.

Lian LI PC-O11 Dynamic Mini Air Black

Весьма популярными становятся корпуса-кубики, в которых реализован совершенно другой подход к размещению комплектующих. Один из таких корпусов — Lian LI PC-O11 Dynamic Mini Air Black, позволяет разместить видеокарту вертикально, а еще имеет толстый металл и высокое качество изготовления, чем давно славится марка Lian LI.

Zalman Z10 DUO

Zalman Z10 DUO — отличная модель для сборки очень мощного компьютера. Большая вместимость, толстый металл и отличная продуваемость — этот корпус справится с любым топовым "железом". Пространства внутри достаточно даже для установки материнских плат форм-фактора E-ATX, не говоря уже о системах водяного охлаждения. Но и цена на эту модель уже кусается — более 10000 рублей.

Phanteks Enthoo Pro TG PH-ES614PTG_BK

Самая серьезная модель в нашей подборке имеет типоразмер Full Tower и просто огромную вместимость. В Phanteks Enthoo Pro TG PH-ES614PTG_BK уместятся процессорные кулеры высотой до 193 мм и видеокарты длиной до 347 мм, а для накопителей 3,5" есть целых шесть отсеков, что нечасто встретишь в современных корпусах. А стоит этот корпус довольно недорого для своих возможностей и качества изготовления — 11498 рубля.

Итоги

Как видите, в 2024 году, даже несмотря на выросшие цены, можно найти корпус на любой вкус и кошелек. А учитывая то, что корпус может пережить два и даже три апгрейда ПК, экономить при его покупке не стоит. Пишите в комментарии — а в каком корпусе собран ваш ПК и довольны ли вы им? А еще я порекомендую вам прочитать три своих новых блога:

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